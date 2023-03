Die russische Marine zeigt mit U-Booten zunehmend Präsenz im Mittelmeer und im Atlantik.

…

Die NATO ist zunehmend besorgt über die russische U-Boot-Flotte, weil sie potenziell in der Lage ist, kritische Infrastruktur zu zerstören und zu beschädigen – z.B. Unterwasser-Internetkabel und Pipelines.

…

Wenn es gelänge, die Verbindungen zu kappen, hätte das immense Folgen für die globale Wirtschaft. Würden die Kabel angezapft, könnten sie Moskau wertvolle Einblicke geben.

Atom-U-Boot Belgorod – Träger der Seedrohnen Poseidon – Unterwasser-Atomtorpedos.

…

Angst der NATO vor russischen U-Booten

Das US-Magazin Newsweek schrieb darüber unter Berufung auf die Erkenntnisse von Analysten. “In den letzten Jahren hat Moskau eine Reihe von U-Booten gebaut, die in der Lage sind, die wichtigsten Ziele in den USA oder Kontinentaleuropa zu erreichen. Und jetzt schlagen die NATO-Mitglieder zunehmend Alarm wegen der Aktivitäten von Wladimir Putins U-Boot-Flotte.”

…

Die russische Marine verfügt über eine der vielseitigsten U-Boot-Flotten der Welt, so Newsweek weiter. Laut den von der Publikation befragten Experten, wären Russlands nuklear bewaffnete U-Boote im unwahrscheinlichen Fall eines umfassenden Weltkriegs in der Lage, eine allgemeine nukleare Abschreckung zu betreiben, während konventionell bewaffnete Schiffe, zur Bekämpfung des Feindes in anderen Bereichen eingesetzt würden.

…

Michael Peterson, Direktor von RMSI, einer US-Denkfabrik, die Russlands militärische Fähigkeiten auf See untersucht, sagte, dass mögliche Angriffe auf die kritische Infrastruktur von U-Booten auf der ganzen Welt eine sehr ernste und nachvollziehbare Bedrohung darstellten. “Russland hat seine Fähigkeiten zur Kriegsführung auf dem Meeresgrund seit mindestens einem Jahrzehnt erheblich ausgebaut. Die meisten davon befinden sich im so genannten GUGI, d.h. dem Hauptdirektorat für Tiefseeforschung des russischen Verteidigungsministeriums das die Unterwasser-Spezialkräfte der Marine ausbildet.”

…

Ihm zufolge beschäftigt diese Abteilung die Elite der Marine, Matrosen, die die komplexesten und wichtigsten Aufgaben für die nationale Sicherheit Russlands erfüllen. Peterson sagte, dass das Arsenal der GUGI zum Beispiel das einzigartige Atom-U-Boot Belgorod umfasst, das Träger der Seedrohnen Poseidon ist – Unterwasser-Atomtorpedos. Eine Reihe anderer U-Boote, so Peterson weiter, sind in der Lage, entweder Abhörgeräte oder Sprengstoff an Objekten wie Tiefseekabeln auf dem Meeresboden zu platzieren.

…

Die GUGI verfügt über alle Fähigkeiten, um Spionage zu betreiben, die Eskalation zu steuern oder einfach einen Krieg mit hohem Schaden für den Feind zu führen. “Können Sie sich vorstellen, was passieren würde, wenn die Russen die transatlantischen Internetkabel kappen würden? Das hätte enorme finanzielle Auswirkungen und würde auch die Kommunikation zwischen den Vereinigten Staaten und Kontinentaleuropa stark einschränken. Und Russland verfügt über solche Fähigkeiten, und sie sind ziemlich umfangreich”, warnte der Direktor der Denkfabrik.

…

Und Unterseekabel sind, wie Peterson erklärt, extrem schwer zu verteidigen. “Da Russland über fortschrittliche Kampffähigkeiten für Tiefseeoperationen verfügt, verschafft dies Moskau einen asymmetrischen Vorteil.” Ein anderer Experte, Njord Vegge, Professor an der norwegischen Verteidigungsakademie, sagte gegenüber Newsweek, dass Norwegen seine Patrouillen in der Nordsee deutlich verstärkt hat.

…

Er führte dies auf den Nord Stream-Zwischenfall im vergangenen September zurück, nach dem Oslo um seine eigenen Pipelines fürchtet. Eine aktuelle Untersuchung des US-Journalisten Seymour Hersh besagt, dass Norwegen mit den USA zusammenarbeitete, um die Sprengung der Nord Streams zu planen und durchzuführen. “Die Sabotage der Nord Stream-Pipeline in der Ostsee war beeindruckend. Russland hat praktisch alle seine Lieferungen nach Europa gestoppt. Immerhin ist Norwegen der mit Abstand größte Gasexporteur. Im Falle eines militärischen Konflikts wären diese unterseeischen Anlagen also natürlich verwundbar“, erklärte Wegge.

…

In einem möglichen direkten Konflikt zwischen Russland und der NATO würde der Hauptkriegsschauplatz nach Ansicht von Peterson von RMSI an Land liegen. Er erinnert jedoch daran, dass die Militärdoktrin der Russischen Föderation vorsieht, dem Feind den größten strategischen Schaden zuzufügen. Und der Einsatz der U-Boot-Flotte verschafft Moskau in dieser Hinsicht einen Vorteil.

…

Peterson sagte, dass Sabotage an Objekten der kritischen Infrastruktur eine relativ neue Art von militärischer Aktivität ist. Und dies ist einer der Bereiche, in denen Russland einen Vorteil sieht. Als Beispiel führt der Analyst die Aktionen Moskaus während seiner speziellen Militäroperation an – Angriffe auf feste Infrastruktureinrichtungen der Ukraine unter Einsatz von Flugzeugen und der Marine haben sich als effektiv erwiesen. “Der Krieg in der Ukraine hat die Fähigkeit der Marine bestätigt, einen wichtigen Teil der russischen Militärstrategie auszuführen und gezeigt, dass die Flotte trotz des Verlustes einiger Schiffe eine sehr fähige Streitkraft ist“, erklärt der Experte.

…

Peterson kommt zu dem Schluss, dass die Gefahr, die von russischen U-Booten ausgeht, heute genauso hoch ist wie zu Zeiten des Kalten Krieges. “Wir haben Grund zu der Annahme, dass die russischen Atom-U-Boote so eingesetzt werden, dass sie die US-Küste, das Mittelmeer und andere Randgebiete Europas kontrollieren. Solche Aktionen waren charakteristisch für die sowjetische U-Boot-Flotte während des Kalten Krieges.”

