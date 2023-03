Die US-Armee produziert regelmäßig tödliche Viren, Bakterien und Toxine, was einen direkten Verstoß gegen die UNO-Konvention zum Verbot biologischer Waffen darstellt. Hunderttausende von unwissenden Menschen, sind systematisch gefährlichen Krankheitserregern und anderen unheilbaren Krankheiten ausgesetzt.

Die WHO hat der Ukraine nun empfohlen, “hochgefährliche Krankheitserreger” in den Biolaboren des Landes zu vernichten.

Dass eine Forschung an solchen Erregern betrieben wird, galt bisher als Verschwörungstheorie.

Ob die U(S)kraine der Empfehlung nachkommt ist, ist ungewiss.

Im März 2022 erhob Putin Vorwürfe Richtung Kiew und den USA:

Demnach sei angeordnet worden, Krankheitserreger in den Biolaboren von Poltawa und Kharkov zu vernichten. Die USA hatten das umgehend dementiert. Jetzt bestätigte die WHO, dass man der Ukraine empfohlen hat Krankheitserreger in den ukrainischen Labors zu vernichten.

“…Die Ukraine hat keinerlei Kontrolle, über die militärischen Bio-Labore auf ihrem eigenen Territorium. Gemäß Abkommen von 2005 zwischen dem US Verteidigungsministerium und dem ukrainischen Gesundheitsministerium, ist es der ukrainischen Regierung untersagt, sensible Informationen über das US-Programm öffentlich bekannt zu machen. Die Ukraine ist sogar verpflichtet, die Forschungen an den gefährlichen Krankheitserregern, für biologische Zwecke, an das US-Verteidigungsministerium zu übertragen. Dem Pentagon wurde im Zusammenhang mit den im Rahmen seiner Vereinbarung vereinbarten Projekten, auch freier Zugang zu bestimmten Staatsgeheimnissen/Verschlusssachen der Ukraine gewährt…” Quelle: “Corona – Die Wahrheit” von Peter von Zabuesnig, S. 67 ff.

Kein Aprilscherz!

Die WHO hat der Ukraine geraten, hochgefährliche Krankheitserreger zu vernichten!

Keine Labor-Verschwörung

„Reuters“ berichtete am 11. März exklusiv, dass „hochgefährliche Krankheitserreger“ zu vernichten wären, um „mögliche Freisetzungen“ zu verhindern. Die Labore in der Ukraine, die also jetzt auch offiziell „hochgefährliche Krankheitserreger“ erforscht, bezeichnet „Reuters“ im Bericht „Public-Health Labore“. Russland dagegen sagt, dass dort militärische Bioforschung betrieben werde. Das wäre genau das Gegenteil zu „Public Health“. Quelle: tkp.at/

Im Bericht wird die Tätigkeit in den Labors auch entsprechend relativiert: „Wie in vielen anderen Ländern gibt es auch in der Ukraine Laboratorien für öffentliche Gesundheit, in denen erforscht wird, wie die Bedrohung durch gefährliche Krankheiten, die sowohl Tiere als auch Menschen befallen, eingedämmt werden kann, wie zuletzt COVID-19.“ Aber: „. Die Labors wurden von den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und der WHO unterstützt.“

Wann man der Ukraine empfohlen habe, die Erreger zu vernichten, sagte die WHO gegenüber „Reuters“ nicht. Auch zu den Arten der Pathogene, die sich in den ukrainischen Labors befinden, schweigt man. Außerdem macht man keine Angaben zur Frage, ob die Ukraine die Empfehlung der WHO befolgt hat.

UN relativiert Russlands Kritik

Auch die Ukraine und Washington kommentierten die Anfrage von „Reuters“ nicht. Die russischen Anschuldigungen gegenüber den USA, wonach mit gefährlichen Erregern in der Ukraine hantiert werde, wurde stets als „Verschwörungstheorie“ diskreditiert. Auch im UN-Sicherheitsrat. Jetzt hat die WHO diese „Verschwörungstheorie“ aber bestätigt.

Auch die UN spricht weiter davon, dass es keine militärische Bioforschung in der Ukraine gäbe. Reuters: “Izumi Nakamitsu, der Hohe Repräsentant der Vereinten Nationen für Abrüstungsfragen, erklärte am Freitag vor dem Sicherheitsrat, dass die Vereinten Nationen ‘keine Kenntnis’ von einem Biowaffenprogramm in der Ukraine haben, die sich einem internationalen Verbot solcher Waffen angeschlossen hat, wie auch Russland und die Vereinigten Staaten sowie 180 weitere Länder.”

Der springende Punkt:

Bei der Erklärung der WHO-Krankheitserreger gehe es nur um Labors für „öffentliche Gesundheit“. Mit militärischer Forschung habe das nichts zu tun. Es stellt sich aber nicht nur die Frage, wo hier eine Grenze zwischen ziviler und militärischer Forschung gezogen werden kann.

Bio-Waffen Labore der USA

“… Zu dem bilateralen Abkommen zwischen den USA und der Ukraine, gehört auch die Einrichtung eines Wissenschafts- und Technologiezentrums in der Ukraine (STCU) einer internationalen Organisation, die hauptsächlich von der US-Regierung finanziert wird und diplomatischen Status genießt. STCU unterstützt Projekte von Wissenschaftlern, die zuvor am Sowjet-Programm für biologische Waffen beteiligt waren. In den letzten 20 Jahren hat die STCU über 285 Mio. USD in die Finanzierung und Verwaltung von rund 1.850 Projekten von Wissenschaftlern investiert, die zuvor auch an der Entwicklung von Massen-Vernichtungswaffen mitgearbeitet haben. Eines der US-Labors ist in Charkow, wo im Januar 2016, in nur zwei Tagen, mindestens 20 ukrainische Soldaten an einem grippeähnlichen Virus verstarben. Über 200 Soldaten kamen ins Krankenhaus. Die Regierung schwieg über die toten Soldaten in Charkow. Bis zum März 2016 wurden in der Ukraine 364 Todesfälle durch Schweinegrippe gemeldet. H1N1 – derselbe Stamm der 2009- eine „schreckliche Weltpandemie“ verursachten sollte…” Quelle: “Corona – Die Wahrheit” von Peter von Zabuesnig, S. 68 ff.

