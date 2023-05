Die IM Academy hat sich in den ersten zehn Jahren ihres Bestehens einen soliden Ruf als Online-Plattform für finanzielle Bildung aufgebaut.

In den letzten Jahren hat sich die Akademie jedoch in neue Bereiche gewagt und Programme in den Bereichen E-Commerce, Social Media Marketing und Entwicklung von Geschäftsmentalitäten hinzugefügt.

Diese neuen Programme zeigen, dass sich die IM Academy auf neue Trends konzentriert – insbesondere auf den Aufstieg der sozialen Medien und des Online-Shoppings, die beide in der modernen Welt allgegenwärtig sind.

IM Academy-Studenten konzentrieren sich bei der neuen MMX Academy auf die Entwicklung von Mentalität und Mentorenschaft

Die neuen Dienste der IM Academy unterstreichen die Bedeutung der neuen Medien

Die Ausweitung der Akademie auf neue Bereiche begann mit der ECX Academy für E-Commerce, die den Studenten beibringt, wie man einen Online-Shop eröffnet und betreibt. Im Jahr 2022 fügte die IM Academy dann die MMX Academy hinzu, die sich darauf konzentriert, eine Denkweise zu kultivieren, die sich auf geschäftliche und persönliche Ziele anwenden lässt, sowie die SMX Academy, die Studenten darin schult, wie man eine Präsenz aufbaut und als Social Media Influencer Follower gewinnt.

Obwohl diese neuen Angebote vom ursprünglichen Fokus der Akademie auf die Finanzmärkte abweichen, bleiben sie der Betonung des Mitbegründers und CEO der IM Academy, Christopher Terry, treu, der die Bedeutung von Mentroship und aktiver Eigenmotivation bei jeder Art von Ausbildung betont. Terry ist nach wie vor der Meinung, dass die Einstellung bei der Verfolgung eines jeden Bildungsziels entscheidend ist, unabhängig vom Thema.

“Einstellung ist das Zauberwort. Sie sehen, es ist unsere Einstellung zum Leben, die bestimmt, wie das Leben mit uns umgeht. Die Einstellung ist die treibende Kraft, die unsere Erfahrungen und Ergebnisse prägt“, sagte Terry kürzlich in einem Instagram-Post. “Meine Herausforderung für Sie ist es, sich mit positiven Einflüssen zu umgeben und eine widerstandsfähige Einstellung und Denkweise zu entwickeln.”

Der Ansatz der IM Academy für neue Medien

Terrys Herausforderung spiegelt sich in der Struktur der neuen SMX- und MMX-Akademien wider, die den Schwerpunkt auf den Online-Kontakt mit anderen legen. Da unsere Verbindungen zu anderen immer mehr mit den Plattformen der sozialen Medien verknüpft sind, bringt die IM Academy den Teilnehmern bei, wie sie diese Plattformen nutzen können, um von anderen zu lernen und sich als Influencer zu etablieren.

In der SMX Academy lernen die Studenten der IM Academy Strategien für das Posten auf Plattformen wie Instagram, TikTok und YouTube. Diese Strategien sollen helfen, Follower zu gewinnen und die Aufmerksamkeit von Marken auf sich zu ziehen. Zu den Themen gehört auch, wie man Videos für die verschiedenen Social Media-Plattformen produziert und wie man Beiträge zeitlich so gestaltet, dass sie maximale Wirkung erzielen.

Die MMX Academy lehrt Teilnehmer, wie sie eine positive und produktive Einstellung entwickeln können, die sie auf geschäftliche und persönliche Ziele anwenden können. Die Akademie basiert in hohem Maße auf Live-Mentorensitzungen, die über die Online-Videodiskussionsplattform GoLive der IM Academy abgehalten werden. Die Teilnehmer können ihre Ziele und verschiedene Strategieansätze diskutieren, um eine konsistente Denkweise zu kultivieren, die für das berufliche, persönliche oder geschäftliche Wachstum förderlich ist.

Diese Online-Mentorship Sitzungen sind ein wichtiger Bestandteil aller IM Academy-Programme. Terry und die Academy-Leitung sind fest davon überzeugt, dass es sinnvoll ist, einen flexiblen, asynchronen Ansatz für die Online-Ausbildung mit der Möglichkeit zu kombinieren, den Stoff live zu besprechen und sich mit anderen Studenten und Dozenten zu vernetzen, um Erkenntnisse und Strategien auszutauschen.

“Wir ziehen positive Erfahrungen und Menschen in unser Leben, indem wir uns auf positive Gedanken und Absichten konzentrieren. Wenn Sie hochmotivierte, ehrgeizige Menschen anziehen wollen, ist es wichtig, sich auf diese Qualitäten zu konzentrieren und sie in die Welt hinaus zu projizieren“, erklärte Terry in einem anderen Instagram-Post. “Das bedeutet, dass Sie eine Haltung der Stärke entwickeln, Ihre Ziele in Angriff nehmen und sich mit positiven Einflüssen umgeben. Wenn Sie diese Qualitäten verkörpern, ziehen Sie natürlich andere an, die sie teilen.”

“Indem Sie ein starkes Zielbewusstsein entwickeln, eine positive Einstellung kultivieren und aktiv nach Möglichkeiten suchen, mit anderen in Kontakt zu treten, können Sie einen starken Magneten für positive Energie in Ihrem Leben schaffen.”

Weitere Angebote der IM Academy

IM Academy bietet auch weiterhin Bildungsprogramme zum Thema Finanzmärkte an. Diese Programme konzentrieren sich zwar auf unterschiedliche Themen, setzen aber nach wie vor auf Live-Mentorship-Möglichkeiten über GoLive, um asynchrones Lehrmaterial zu unterstützen.

IM Academy bietet vier Programme an, die sich mit den Finanzmärkten befassen: FRX für den Devisenmarkt (Forex), DCX für digitale Währungen, TBX für eine zeitbasierte Intraday-Börsenstrategie, die als Scalping bekannt ist, und SFX für die Aktien- und Futuresmärkte.

Jede Akademie bietet eine Kombination aus Lesungen, aufgezeichneten Videovorträgen, Strategien und Apps, die den Teilnehmern vermitteln, wie sich die Märkte bewegen und wie man Charts auf verschiedenen Zeitebenen mit einem musterbasierten Ansatz analysiert. Jeder Teilnehmer erhält außerdem Zugang zu IMpowered, einem proprietären Scanner, der die Richtung und das Momentum der Märkte verfolgt und diese Aktivitäten über eine einfache Visualisierung darstellt.

Schließlich veranstaltet die IM Academy jedes Jahr mehrere Präsenzveranstaltungen. Diese Veranstaltungen finden auf der ganzen Welt statt, in der Vergangenheit unter anderem in Rotterdam, Niederlande, Barcelona, Spanien, und Phoenix, USA.

Die Akademie zieht weiterhin neue Mitglieder an, und mit der wachsenden Mitgliederzahl wird das Angebot stetig weiter ausgebaut, um der Nachfrage der Studenten gerecht zu werden.

Hinweis: IM Mastery Academy ist kein Beratungs- oder Vermittlungsdienst. IM Mastery Academy bietet ausschließlich Online-Bildungsdienstleistungen an.

