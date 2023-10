Dr. Lothrop Stoddard (1893-1950) war ein amerikanischer Autor und Journalist, der sich auf rassistische und soziale Kommentare spezialisiert hat.

In den zweiten beiden Jahrzehnten des zwanzigsten Jahrhunderts verfasste er eine Reihe von Bestsellern, die alle aus einer weißen rassistischen Perspektive geschrieben waren. Dazu gehörten “The French Revolution in San Domingo” (seine 1914 veröffentlichte Doktorarbeit), “The Revolt Against Civilization” (1922) und “The Rising Tide of Color” (1925).

In diesen und anderen Büchern behauptete Stoddard, dass die moderne Zivilisation das Ergebnis des Genies und der Produktionsfähigkeit der Weißen Rasse sei. Er warnte davor, dass die Weiße Rasse zunehmend von der nicht-weißen Welt belagert werde, und zwar nicht so sehr im militärischen Sinne, sondern vielmehr in Bezug auf die Bevölkerung.

Er warnte vor den Gefahren, die eine niedrige Geburtenrate der Weißen im Vergleich zu einer viel höheren Geburtenrate der “farbigen” Rassen mit sich bringt, und er stellte fest, dass die Einwanderung von Nicht-Weißen in historisch weiße Länder eine langfristige Bedrohung für das Überleben der Weißen darstellt. Wie sich herausstellte, hatte er mehr Recht, als er sich je hätte vorstellen können.

1939 wurde Dr. Stoddard von der North American Newspaper Alliance angeheuert, um “Hitler-Deutschland” zu besuchen und den amerikanischen Zeitungslesern zu berichten, was er dort vorfand. Grund genug, um die Erfahrungen und Beobachtungen von Dr. Stoddard in einer Artikel-Serie, hier bei LupoCattivoBlog, aufzuarbeiten. Beginnen werde ich mit der Rezension von Martin Kerr aus Falls Church, in Virgina.

Mein Dank gilt dem Betreiber des Telegram-Kanal: “Verborgene Helden” – er hat sich um die Übersetzung der einzelnen Kapitel gekümmert.

Into The Darkness – Ein unzensierter Bericht aus dem Inneren des Dritten Reiches im Krieg – von Lothrop Stoddard

Er kam Mitte Herbst 1939 in Deutschland an und blieb vier Monate lang. In dieser Zeit verfasste er eine Reihe von Berichten über verschiedene Aspekte des Lebens im nationalsozialistischen Deutschland, die dann in amerikanischen Zeitungen erschienen. Nach seiner Rückkehr in die USA überarbeitete Stoddard diese Zeitungsartikel zu einem Buch, das 1940 veröffentlicht wurde. Seitdem war es vergriffen, bis die “Noontide Press” letztes Jahr eine neue Ausgabe herausbrachte.

Into the Darkness wird die Leserinnen und Leser im heutigen Amerika zweifellos überraschen, die in dem Glauben aufgewachsen sind, dass das Dritte Reich eine Art gigantisches Spukhaus war, eine lebende Hölle auf Erden, geprägt von Terror, Unterdrückung, Völkermord und Ähnlichem. Vielmehr berichtet Stoddard, dass das NS-Deutschland ein gut organisierter, moderner Staat war, dessen erste Sorge dem Wohl seiner Bürger galt. Die Deutschen, die Stoddard traf, unterstützten Hitler und den nationalsozialistischen Staat mit überwältigender Mehrheit und unterstützten ihre Regierung auch in ihrem Krieg gegen die Westmächte.

Stoddard konnte sich mit vielen der führenden NS-Politiker treffen und sein Buch enthält Interviews mit Dr. Goebbles, SS-Chef Heinrich Himmler, Landwirtschaftsminister Walter Darre, Gertrud Scholz-Klink von der NS-Frauenorganisation und anderen. Ein Höhepunkt seiner Reise war eine Audienz bei Adolf Hitler: Stoddard war der erste ausländische Journalist, mit dem sich Hitler seit Kriegsbeginn getroffen hatte.

Stoddard, der fließend Deutsch sprach, war jedoch daran interessiert, nicht nur die NS-Führung zu treffen, sondern Deutsche aus allen Schichten der Gesellschaft und ihren Alltag zu beobachten. So berichtete er zum Beispiel darüber, wie es war, unter dem nationalsozialistischen Regime Hausfrau zu sein. Andere Kapitel sind den Angelegenheiten und Bedingungen von Bauern, Arbeitern und Jugendlichen gewidmet. Er besucht sogar deutsche Juden, die damals friedlich und ungestört in Berlin lebten.

Stoddard ist selbst keineswegs ein Nationalsozialist. Er steht einigen Aspekten der Hitler-Regierung kritisch gegenüber. Die Hitlerjugend ist seiner Meinung nach zu radikal und untergräbt die elterliche Autorität. Andererseits ist er der Meinung, dass das NS-Eugenikgericht nicht extrem genug ist, um die rassische Reinheit und Qualität des deutschen Volkes zu schützen. Seine allgemeine Schlussfolgerung ist, dass die Nationalsozialisten eine “normale Reaktion auf eine abnormale Situation” darstellen.

Insgesamt bietet das Buch einen außergewöhnlich genauen und objektiven Blick auf Deutschland in den ersten Monaten des Zweiten Weltkriegs. “Into The Darkness” wurde zu Recht als “mittelmäßiges” Buch bezeichnet; es ist in einem langweiligen journalistischen Stil geschrieben und der Autor präsentiert keine durchdringenden oder verblüffenden Erkenntnisse. Was er liefert, ist einfach eine gute, solide Berichterstattung, die so frei von redaktioneller Voreingenommenheit ist, wie man sie nur finden kann. Die “Noontide Press” ist sehr zu loben, weil sie diesen Band nachgedruckt hat und ich empfehle ihn unseren Lesern von ganzem Herzen.

Fortsetzung folgt … Quelle: Rezensiert von MARTIN KERR, Falls Church, Virginia.

Original: “Into The Darkness Nazi Germany Today” hier bei Archive.org.

