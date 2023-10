DRINGEND! Hilfeersuchen aus Thailand vom BIOS-LOGOS-Center

Email an mich: Hallo Maria

…

Hier im Bios-Logos-Center, Thailand, haben sich seit 3 Tagen die Umstände drastisch verändert. Sicher verstehst Du, dass ich bis zuletzt sagen will, ich habe wirklich alles versucht die Bios-Logos-Methode für die Nachwelt zu erhalten. Wärst Du eventuell bereit auf dem LupoCattivo-Blog, folgenden Aufruf bekannt zu machen. Egal wie es endet ich muß einfach alles versuchen und bedanke mich gegebenenfalls für deine Anteilnahme. / Mit lieben Grüßen Reiner

Im letzten Jahr wagte Reiner Nießen, vom Bios-Logos-Center-Thailand, nach der schweren Corona-Krise, einen Neuanfang. Hier zur Webseite von Bios-Logos.

Allgemeiner Aufruf:

Bios-Logos sucht zur Weiterführung seiner 17 jährigen Arbeit jemanden, der ernsthaft am Aufbau einer Existenz in Thailand interessiert ist. Da mein Geschäftspartner aus familiären Gründen seine Mitarbeit leider aufgeben muß, wird es notwendig, kurzfristig einen neuen Geschäftspartner zu finden. Der Betrieb ist aktuell absolut schuldenfrei.

…

Geboten wird neben einer kostenlosen ausbildenden Unterweisung auch eine Wohnung im Objekt selber, mit Dachterasse. Alle betrieblichen wie finanziellen Vorgänge würden wie bisher mit 50% zu 50% aufgeteilt werden.

…

Damit alle notwendigen Formalitäten (Visum, Arbeitserlaubnis usw.) von unserer Seite in Thailand erledigt werden können, sollte sich der Bewerber als finanziell unabhängig darstellen können. Sofern sie sich ernsthaft für eine Mitarbeit interessieren, lesen sie sich bitte unbedingt vorher, in die Darstellung unserer Möglichkeiten ein. Zur Webseite geht es hier.

…

Bewerbungen bitte an Bios-Logos Reiner Nießen: Email reinersn(at)web.de

…

Lieben Gruß

…

Reiner Nießen

