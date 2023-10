Ganz Europa steht unter dem Schatten des Krieges. Es ist wie eine Sonnenfinsternis.

…

In den kriegführenden Nationen ist die Dunkelheit am stärksten, sie kommt einer ständigen Verdunkelung gleich. Die neutralen Länder bilden eine Art Zwielichtzone, in der das Leben besser ist, aber noch lange nicht normal.

…

In der Natur ist eine Sonnenfinsternis ein vorübergehendes Phänomen; beeindruckend, aber bald vorbei. Nicht so bei der vom Krieg verdeckten Sonne der europäischen Zivilisation. Normales Licht und Wärme kehren nicht zurück. Unheilvoll wird die Dämmerungszone der Neutralität immer grauer, während die Verdunkelung des Krieges immer intensiver wird. Janosch Steuwer, Historiker an der Universität Zürich, hat insgesamt 140 Tagebücher aus den Jahren 1933 bis 1939 untersucht und zeigt daran, wie Durchschnittsbürger auf die Herausforderungen des Nationalsozialismus reagierten – hier weiter.

Into The Darkness – Ein unzensierter Bericht aus dem Inneren des Dritten Reiches im Krieg – Kapitel 1, DER SCHATTEN

Ich kam über Italien in das Europa des Krieges und reiste von Amerika aus mit dem italienischen Linienschiff Rex. Es war eine seltsame Reise. Dieser riesige schwimmende Palast, der Stolz der italienischen Handelsmarine, hatte nur eine Handvoll Passagiere an Bord. Der Krieg hatte die Vergnügungsreisen automatisch gestoppt, und das Verbot gewöhnlicher Reisepässe durch unser Außenministerium hatte die Reisewelle auf ein Rinnsal reduziert. Ich fuhr also von New York aus mit einem fast leeren Schiff.

…

Die Erste Klasse auf der Rex ist ein Wunderwerk des modernen Luxus. Doch all diese Pracht wurde für genau fünfundzwanzig Passagiere, mich eingeschlossen, zur Verfügung gestellt. Folglich klapperten wir in dieser Pracht herum wie winzige Erbsen in einer riesigen Schote. Eine kleine Gruppe von Tischen in einer Ecke des geräumigen Speisesaals, eine kurze Reihe von Liegestühlen auf der langen Aussicht des Promenadendecks, eine armselige kleine Ansammlung von Sitzen im riesigen Ballsaal, wenn es Zeit für die Filme war – das waren die einzigen Anzeichen für ein Gemeinschaftsleben. Selbst von der Schiffsgesellschaft war wenig zu sehen.

…

Abgesehen von den wenigen Stewards und Deckhelfern, die sich um uns kümmern mussten, war der Rest nicht zu sehen. Ab und zu streifte ich lange Zeit umher, ohne eine Menschenseele zu sehen. Der Effekt war unheimlich. Es war, als wäre man auf einem Geisterschiff, “Outward Bound”, das von unsichtbaren Händen gesteuert wird.

Von meinen Mitreisenden gab es nicht viel zu erfahren. Die meisten von ihnen waren Italiener, die kaum Englisch sprachen und mit ihren eigenen Angelegenheiten beschäftigt waren. Ein Paar amerikanischer Geschäftsleute war ebenfalls sehr beschäftigt. Für sie war der Krieg ein verdammtes Ärgernis. Die rasante Rede eines chilenischen Diplomaten, der mit seiner Familie auf dem Weg zu einem europäischen Posten war, war zu viel für mein Spanisch. Die interessanteste Person an Bord war ein einsamer Japaner, der alle beim Tischtennis schlug, sich aber ansonsten abseits hielt.

…

Im hinteren Teil des Schiffes war die Touristenklasse sogar noch kosmopolitischer, mit einem einsamen Amerikaner inmitten verschiedener Nationalitäten, darunter ein junger arabischer Iraker, der von einem Kurs an der Universität von Chicago nach Bagdad zurückkehrte. Er war ein feuriger Nationalist, der allen europäischen Mächten zutiefst misstraute, insbesondere Sowjetrussland mit seinen möglichen Plänen für den Nahen Osten. Sowohl in der Touristen- als auch in der dritten Klasse saßen eine Reihe von Deutschen, meist Frauen, aber auch drei Männer im militärischen Alter. Alle waren offensichtlich nervös. Sie hatten darauf gesetzt, dass die Rex nicht von den Engländern bei Gibraltar, Großbritanniens Schlüssel zum Mittelmeer, aufgehalten wird. In diesem Fall wussten die Männer, dass ein Konzentrationslager das Ende ihres kühnen Versuchs sein würde, ins Vaterland zurückzukehren.

…

Die Durchfahrt durch die Straße von Gibraltar ist immer ein unvergessliches Erlebnis. Dieses Mal war es besonders beeindruckend. Wir fuhren gegen Nachmittag hinein. Der Himmel war voller Wolkenmassen, die von wässrigen Sonnenstrahlen durchsetzt waren. In einem Moment überspannte ein prächtiger Regenbogen die breite Meerenge wie eine riesige Hängebrücke. Am afrikanischen Ufer waren die zerklüfteten Gebirge Marokkos in Nebel gehüllt. Im Gegensatz dazu waren die Berge Spaniens in Sonnenlicht getaucht, ihre braunen Hänge mit zartem Grün gefärbt, wo die lange Dürre des Sommers durch die ersten Herbstregen gemildert worden war.

Schließlich kam der massive Umriss des Felsens von Gibraltar in Sicht. Er kam immer näher. Wir fuhren auf unserem normalen Kurs stetig weiter auf das offene Mittelmeer zu. Würden die Briten uns passieren lassen? Niemand außer den Schiffsoffizieren wusste es, und die wollten es nicht verraten. Dann, als wir den Felsen fast erreicht hatten, schwenkte unser Bug scharf ein und wir fuhren an Europa Point vorbei. Die Briten wollten uns überraschen!

…

Hastig kletterte ich auf einen ‘Aussichtsplatz’ auf dem Oberdeck, um zu sehen, was kommen würde, und mein japanischer Mitreisender folgte mir. Als die Rex in die Bucht von Algeciras einfuhr, konnten wir den Außenhafen von Gibraltar sehen, der mit Handelsschiffen überfüllt war. Als wir näher kamen, konnte ich an den großen dreifarbigen Flaggen an den Seiten erkennen, dass die meisten von ihnen italienisch waren. Sieben italienische Frachter und drei Linienschiffe, die alle zur Inspektion festgehalten wurden. Wir warfen den Anker in der Nähe der Augustus, einer großen Schönheit auf der Südamerikafahrt.

…

Als die Ankerkette rasselte, wandte sich mein Mitreisender mit einem freundlichen orientalischen Lächeln an mich. “Sehr interessant”, bemerkte er und deutete auf das beschlagnahmte Schiff. “Ich glaube nicht, dass die japanische Regierung das mit unseren Dampfern zulässt.”

…

Wir betrachteten die Geschehnisse, die uns persönlich nicht betrafen, weiterhin objektiv. Nicht so der Großteil der Schiffsbesatzung. Der Anblick der vielen beschlagnahmten Schiffe rührte jeden Italiener an Bord. Die Offiziere verhielten sich wortkarg und die Stewards zuckten missbilligend mit den Schultern, aber die Matrosen schlossen sich zu murmelnden Knoten zusammen, während die Passagiere lautstark ihre Empörung zum Ausdruck brachten, vor allem, als sich uns ein großes Beiboot der Marine vom Ufer aus näherte. Es war mit britischen Blaujacken und Offizieren mit weißen Mützen besetzt. Ich entdeckte auch zwei Militärpolizisten, was bedeutete, dass sie hinter Deutschen her waren.

…

Als das Beiboot direkt unter meinem ‘Aussichtspunkt’ längsseits schwenkte, kam ein junger italienischer Mitreisender auf uns zu. Da er sich bereits zu einem glühenden Faschisten erklärt hatte, war ich nicht überrascht, als er seinen aufgestauten Gefühlen mit der ganzen Kraft seiner siebzehn Jahre Luft machte. “Sehen Sie sich all unsere Schiffe an, die hier festgehalten werden!” rief er. “Ist das nicht eine Schande?”

…

Ich konnte mir einen spitzbübischen Gedanken nicht verkneifen. “Nur ein kleiner Klaps auf die Löwentatze”, fügte ich beschwichtigend hinzu. Der Scherz funktionierte perfekt. Er explodierte förmlich.

…

“Löwen?”, brüllte er und schüttelte seine Faust. “Unverschämte Hunde, nenne ich sie. Warten Sie nur ab. Dieser Krieg ist noch nicht vorbei, er hat gerade erst begonnen. Eines schönen Tages wird unser Duce den Befehl dazu geben. Dann werden wir diesen alten Felsen in die Luft jagen und die Bruchstücke unserem guten Freund Franco als Geste der Freundschaft zwischen unseren beiden lateinischen Nationen überreichen.”

…

Diese Rede rief einen Seemann auf den Plan, der in der Nähe malte. Er gesellte sich zu uns und gestikulierte mit seinem Pinsel. “Ich weiß, wie die Engländer handeln”, knurrte er, “ich habe den Äthiopienkrieg mitgemacht. Am liebsten würde ich diesen Pinsel auf den Kopf von So-und-So da unten fallen lassen!” Dieser So-und-so war ein junger britischer Marineoffizier, der sehr aufrecht am Heck des Tenders stand. Es schaudert mich, wenn ich mir vorstelle, was passiert wäre, wenn der Matrose diesem Impuls gehorcht hätte.

…

Inzwischen waren die meisten britischen Offiziere an Bord gegangen, also ging ich nach unten, um zu sehen, was los war. Der geräumige Eingangssalon war mit Zuschauern übersät. Durch die offene Tür des Büros des Zahlmeisters konnte ich zwei Briten sehen, die das Ladungsverzeichnis des Schiffes durchgingen. Direkt vor der Tür, flankiert von den Constables, standen unsere drei Deutschen im militärischen Alter – stämmige Männer in ihren Dreißigern oder frühen Vierzigern. Sie standen teilnahmslos da. Diese stoische Haltung war vielleicht der Tatsache geschuldet, dass sie den ganzen Nachmittag getrunken hatten, um ihre Nerven zu beruhigen, so dass sie angenehm benebelt hätten sein müssen. Bald darauf betraten sie das Büro des Zahlmeisters. Das Gespräch war kurz. Sie kamen heraus und wurden von den Constables zur unteren Gangway eskortiert.

…

Ich eilte an Deck, um das Beiboot wieder zu beobachten. Es war jetzt dunkel, aber durch die Scheinwerfer unseres Schiffes konnte ich einige billige Koffer an Bord des Beibootes sehen. Bald kletterte ein Wachtmeister die kurze Strickleiter hinunter, dann die drei Deutschen, dann der zweite Wachtmeister und die britischen Ermittlungsbeamten. Die Deutschen, die in Regenmäntel gekleidet waren, kauerten um ihr spärliches Gepäck und zündeten sich Zigaretten an. Als das Beiboot davon tuckerte, rief uns der junge Offizier, der zuvor mit dem Pinsel bedroht worden war, mit klarem britischen Akzent zu: “Sie können jetzt sofort losfahren!”

Die Tortur war vorbei. Sie hatte weniger als vier Stunden gedauert. Da es sich nur um Post und ein wenig Expressgut handelte, gab es keinen triftigen Grund, uns länger festzuhalten. Wir hatten Glück. Einige Schiffe mit voller Ladung wurden tagelang aufgehalten. Wie auch immer, wir lichteten umgehend den Anker und fuhren los. Die glitzernden Lichter von Gibraltar Stadt glitten schnell vorbei und verschwanden hinter Europa Point. Die hoch aufragenden Höhen des Felsens zeichneten sich im Schein des Mondes schwach ab. Dann verschwand auch er aus dem Blickfeld.

…

Als wir uns Italien näherten, wurde das Wetter symbolisch. In der letzten Nacht an Bord erlebten wir ein heftiges Unwetter, das von unaufhörlichen Blitzen und krachendem Donner begleitet wurde. Mit der Morgendämmerung kam ein starker Wind aus dem Norden, der stürmisch und für die Jahreszeit untypisch kalt war. Die Bucht von Genua war mit einer weißen Schaumkrone bedeckt, als die riesige Rex in den Hafen einlief und sich vorsichtig an die Anlegestelle herantastete.

…

Das historische Genua, das seine steilen Hügel vor dem Hintergrund kahler Berge erklomm, sah so beeindruckend aus wie immer. Doch da war etwas Seltsames auf dem Bild, das ich zunächst nicht erkennen konnte. Dann erkannte ich, was es war – eine fast sabbatliche Abwesenheit von Bewegung und Betriebsamkeit, obwohl weder ein Sonntag noch ein Feiertag war. Auf den breiten Parkplätzen hinter den Docks standen so gut wie keine Autos, und auf den Straßen dahinter gab es außer Straßenbahnen und Pferdefuhrwerken keinen Verkehr. Dem zivilen Italien wurde das Benzin verweigert. Die kostbare Flüssigkeit war für militärische Zwecke beschlagnahmt worden.

…

Freunde holten mich am Hafen ab, halfen mir durch den Zoll und brachten mich in einem der wenigen alten Taxis, die noch fahren durften, zum nahe gelegenen Bahnhof. Am Bahnhof gab ich mein Gepäck auf, da ich die Stadt noch am selben Abend verlassen wollte. Meine Freunde begleiteten mich entschuldigend zu einer Straßenbahn, um ihr Haus in einem Vorort einige Kilometer entfernt zu erreichen. Auf dem Weg dorthin bemerkte ich große Buchstaben, die auf fast jede Hauswand gemalt waren. Duce! Duce! Duce! So lautete der dreifache Gruß an Mussolini, der endlos wiederholt wurde. Weniger oft kam das faschistische Motto: Glaube! Gehorchen! Kämpfen! Da Italien teilweise mobilisiert wurde, sah ich viele Soldaten.

…

Doch trotz all dieser Ermahnungen schienen weder Soldaten noch Zivilisten in Kriegsstimmung zu sein. Im Gegenteil, sie schienen besorgt zu sein, liefen größtenteils schweigend und kauerten sich gegen den immer wieder aufkommenden kühlen Bergwind in ihre Kleidung. Sobald wir das Stadtzentrum hinter uns gelassen hatten, wurde der Verkehr noch dünner. Die wenigen Lastwagen, denen ich begegnete, wurden mit komprimiertem Methangas betrieben. Das konnte ich an den großen zusätzlichen Zylindern erkennen, die an ihren Seiten angeklemmt waren. Sie sahen aus wie übertriebene Kopien der Prestolite-Tanks, an die ich mich aus meiner frühen Zeit als Autofahrer erinnere.

…

Beim Abendessen an diesem Abend unterhielten sich meine Freunde und ihre Gäste angeregt. “Wir haben gerade einen schlimmen Anfall von Nervosität hinter uns”, bemerkte meine in Amerika geborene Gastgeberin. “Sie hätten vor anderthalb Monaten, als der Krieg begann, hier sein sollen, um zu wissen, wie die Dinge standen. Zuerst befürchteten wir, direkt in den Krieg zu ziehen und erwarteten jede Stunde französische Bomber über unseren Köpfen. Sie wissen, dass wir von unserem Balkon aus an einem klaren Tag die französische Küste sehen können.”

…

“Das Schlimmste waren die Stromausfälle”, fügte mein Gastgeber hinzu. “Gott sei Dank haben wir die nicht mehr. Warten Sie, bis Sie in Deutschland ankommen. Dann werden Sie wissen, was ich meine.”

…

“Das italienische Volk will nicht in diesen Streit geraten”, erklärte ein professioneller Mann entschlossen. “Wir haben schon zwei Kriege hinter uns – Äthiopien, Spanien. Das ist genug Kampf für eine Weile.”

…

“Wenn wir später eingreifen sollten”, mischte sich ein pensionierter Marineoffizier ein, “wird es ausschließlich um italienische Interessen gehen. Und selbst dann werden wir zuerst bekommen, was wir wollen. Wir lassen uns nicht auf Versprechungen ein. Wir vergessen nicht, wie wir in Versailles über den Tisch gezogen wurden. Das wird uns kein zweites Mal passieren.”

…

“Ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich Ihnen keinen richtigen Kaffee serviert habe”, sagte meine Gastgeberin. “Aber dieser Mokkari, der aus geröstetem Reis gemacht wird, ist gar nicht so schlecht. Sie wissen, dass wir keinen Kaffee mehr auf Tauschbasis aus Südamerika bekommen können und dass wir in Zeiten wie diesen kein Gold oder Devisen verlieren dürfen, außer für lebensnotwendige Importe.”

…

“Tatsächlich”, fügte ein Gast hinzu, “könnten wir eine kleine Kaffeeration von dem haben, was wir aus Äthiopien bekommen. Aber dieser Kaffee ist sehr hochwertig und bringt auf dem Weltmarkt einen hohen Preis. Also verkauft die Regierung alles ins Ausland, um mehr Devisen zu bekommen.”

…

“Wir haben systematisch gelernt, auf Luxusimporte zu verzichten, seit die Liga während des Äthiopienkriegs Sanktionen gegen uns verhängt hat”, sagte mein Gastgeber. “Sie werden überrascht sein, wie autark wir geworden sind.”

…

“Autarkie”, erklärte der Marineoffizier im Ruhestand strafend, “ist eine gute Idee. Sie bringt eine Nation auf Trab. Bringt mehr Arbeit. Stimuliert Erfindungen. Natürlich können wir es nicht hundertprozentig umsetzen. Aber je näher wir dem Ziel kommen, desto besser.”

…

Während der Bahnfahrt von Genua zur deutschen Grenze waren meine sozialen Kontakte spärlich. Meine Mitreisenden waren Italiener, und meine Sprachkenntnisse sind viel zu lückenhaft für eine intelligente Unterhaltung. Dennoch fand ich einen Armeeoffizier, der Französisch sprach, und einen Geschäftsmann, der Deutsch konnte.

Der Offizier war ein Optimist, was vor allem an seinem Glauben an Mussolini lag. “Unser Duce ist ein kluger Mann”, sagte er mit Nachdruck. “Er hält uns aus diesem Krieg im Norden heraus, weil er weiß, dass es nicht unser Kampf ist. Jedenfalls noch nicht. Sollten sich die Bedingungen ändern, bin ich sicher, dass er klug genug ist, die richtige Seite für uns zu wählen.” Ideologien spielten für ihn offensichtlich keine Rolle. In seinen Augen war es nur ein weiterer Krieg.

…

Der Geschäftsmann kümmerte sich ebenfalls nicht um Ideale, teilte aber den Optimismus des Offiziers nicht. “Das ist ein verrückter Krieg”, knurrte er. “Ich verstehe nicht, wie die Führer auf beiden Seiten das zulassen konnten. Sie hätten so viel Verstand haben müssen, um einen Kompromiss zu schließen, wohl wissend, was das wahrscheinlich bedeuten wird. Wenn es auch nur zwei Jahre so weitergeht, wird die Wirtschaft überall hoffnungslos unterminiert sein und möglicherweise verstaatlicht werden. Wenn er so lange dauert wie der andere Krieg, wird ganz Europa im Chaos versinken. Kein organisierter Kommunismus. Einfach nur Anarchie.”

“Würde Italien nicht wirtschaftlich profitieren, wenn es neutral bliebe?” erkundigte ich mich.

…

“Oh, ja”, sagte er achselzuckend. “Wir machen schon jetzt neue Geschäfte und es werden noch mehr werden. Aber wir werden all unsere Kriegsgewinne verlieren und in der Nachkriegsdeflation noch einiges mehr.” Er seufzte schwer und blickte aus dem Fenster auf die vorbeiziehende Herbstlandschaft.

…

In Verona stiegen einige Deutsche in den Zug. Später fand ich heraus, dass es Urlauber waren, die von einem Kurztrip nach Venedig zurückkehrten. Es waren typische Hansi-Touristen – die Männer mit runden, kurzgeschorenen Köpfen, die Frauen schmerzhaft schlicht, wie es sich für norddeutsche Frauen gehört.

…

Ich verwickelte bald einen der Männer in ein Gespräch. Er lobte mich für mein Deutsch und war interessiert zu erfahren, dass ich in seine Richtung unterwegs war. “Sie werden feststellen, dass die Dinge in Deutschland erstaunlich normal sind, wenn man bedenkt, dass gerade Krieg ist”, sagte er mir. “Obwohl Ihnen, der Sie direkt aus Ihrem friedlichen, wohlhabenden Amerika kommen, natürlich einige Aspekte unseres Lebens nicht gefallen werden. Stromausfälle und Lebensmittelkarten, zum Beispiel. Trotzdem bin ich froh, nach Hause zu gehen. Italien ist ein reizendes Land, aber es ist nicht Gemütlich. Die Italiener mögen uns nicht und lassen uns das spüren. Zumindest die Menschen hier in Norditalien tun das. Weiter südlich sollen sie nicht so antideutsch sein.”

…

Zu diesem Zeitpunkt hatte unser Zug die Region erreicht, die früher Südtirol hieß und am Ende des Weltkriegs an Italien angegliedert wurde. Trotz der zwei Jahrzehnte währenden Italianisierung war das Deutschtum der Region noch immer sichtbar, von den hüttenähnlichen Bauernhöfen bis hin zu den zinnenbewehrten Ruinen alter Burgen, die hoch oben auf den Felsen thronten, wo einst germanische Ritter herrschten. Ich kannte Südtirol schon vor 1914, als es noch zu Österreich gehörte, und war daher gespannt, welche Veränderungen es gegeben hatte. Sogar von meinem Autofenster aus konnte ich zahlreiche Zeugnisse der italienischen Kolonisierung sehen. Alle neuen Gebäude waren im italienischen Stil gehalten, und unter den vielen Fahrgästen der dritten Klasse, die an jeder Haltestelle ein- und ausstiegen, gab es zahlreiche lateinische Gesichter. Auf den Bahnhöfen wimmelte es von Soldaten, Polizisten und Carabinieri in ihren malerischen schwarzen Cutaway-Mänteln und großen Hüten. Die deutschen Touristen betrachteten all dies in schwerem Schweigen. Es war klar, dass sie nicht über das schmerzhafte Thema sprechen wollten.

…

Während sich der Zug das bergige Etschtal hinaufschlängelte, wurde das Wetter immer kälter. Lange bevor wir Bozen erreichten, war der Boden mit Schnee bedeckt, was südlich des Brenners Ende Oktober sehr ungewöhnlich ist. Es war der erste kühle Hauch des härtesten Winters seit einer Generation, den das kriegsgebeutelte Europa erleben sollte. Die Berge auf beiden Seiten waren mit einer weißen Decke überzogen.

…

Bozen (früher Botzen) ist eine große Stadt, die Provinzhauptstadt und das Verwaltungszentrum. Hier hatte die Italianisierung offensichtlich große Fortschritte gemacht. Es wurden große neue Fabriken gebaut, in denen italienische Arbeitskräfte arbeiteten. Die Kolonisten wurden in großen Blöcken mit modernen Mietshäusern untergebracht, die ein ganzes neues Viertel bildeten. An den Wänden stand in riesigen Buchstaben geschrieben: “Danke, Duce!” Es muss eine große Garnison geben, denn die alten österreichischen Kasernen waren deutlich vergrößert worden. Sie trugen Mussolinis berühmte Aussage: “Grenzen werden nicht diskutiert, sie werden verteidigt!”

…

Als wir Bozen erreichten, brach die Herbstdämmerung herein. Als wir am Bahnhof warteten, leuchtete plötzlich auf einem riesigen Schild auf einem nahe gelegenen Hügel das lateinische Wort Dux in elektrischem Licht auf. Als der Zug seine lange Aufwärtsfahrt zum Brennerpass begann, waren die Schneefelder auf den hohen Bergen im Norden vom Alpenglühen rosig gefärbt.

…

Der Kamm des historischen Brennerpasses ist die Grenze zwischen Italien und Deutschland. Er ist auch die Trennlinie zwischen Frieden und Krieg. Im Süden liegt Italien, bewaffnet und wachsam, aber neutral und daher relativ normal. Im Norden liegt Deutschland, ein Land, das in einen Kampf auf Leben und Tod mit mächtigen Feinden verwickelt ist. Der Reisende, der Deutschland betritt, taucht in den grimmigen Schatten des Krieges ein, sobald er das Gebirgstor passiert.

…

Ich überquerte den Brenner in der Nacht und begegnete so dem verblüffendsten Aspekt der Kriegszeit in Deutschland – der allgemeinen Verdunkelung. Auf der italienischen Seite des Gebirgszuges erstrahlten die Städte und Dörfer in elektrischem Licht, das durch reichlich Wasserkraft erzeugt wurde. Auch mein Zugabteil war glänzend beleuchtet. Es gab also keine Vorbereitung auf das, was bald geschehen sollte.

…

Kurz vor der Grenze kamen zwei Mitglieder der deutschen Grenzpolizei durch den Zug, um Pässe einzusammeln. Da sie sich noch in Italien befanden, waren sie in Zivil gekleidet, ihr Rang war lediglich durch Hakenkreuz-Armbinden gekennzeichnet. Sie waren kein beeindruckendes Paar. Der eine war klein und dünn, mit einem fuchsfarbenen Gesicht. Der andere, groß und stämmig, hatte einen blassen Teint und die Augen standen zu dicht beieinander.

…

Am Brenner, dem italienischen Grenzbahnhof, wo sich Hitler und Mussolini später treffen sollten, kam das deutsche Zugpersonal an Bord. Die erste Handlung des neuen Schaffners bestand darin, in mein Abteil zu kommen und die Fensterläden herunterzuziehen. Dann kam der Beamte, der damit beauftragt war, mein Gepäck zu untersuchen und meine Geldangaben zu notieren. Im Gegensatz zu den Grenzpolizisten war er ein gut aussehender Mann – ein rüdes Gesicht, blaue Augen, ein hochgezogener blonder Schnurrbart und eine gut sitzende graue Uniform. Nach einer kurzen und zuvorkommenden Inspektion erklärte er knackig: “Nur blaues Licht erlaubt.” Daraufhin wurden die leuchtenden Glühbirnen in meinem Abteil ausgeschaltet, und es blieb nur eine winzige blaue Lichtsichel übrig, die weitaus kleiner war als die Notbeleuchtung in unseren U-Bahnen. Die Beleuchtung war so spärlich, dass sie kaum mehr tat, als die Dunkelheit zu verstärken. Wäre da nicht eine gedämpfte gelbe Glühbirne im Korridor gewesen, wäre es fast unmöglich gewesen, mich zurechtzufinden.

…

Da ich nichts anderes zu tun hatte als zu sitzen, hatte ich bald genug von meinem Abteil und schlich den Korridor entlang, um zu sehen, ob etwas zu sehen war. Zu meiner großen Zufriedenheit entdeckte ich, dass die Fenster zu den Wagentüren keine Vorhänge hatten, so dass ich hinausschauen konnte. Und was für ein Anblick sich mir bot! Es war Vollmond, und das Mondlicht, das vom frisch gefallenen Schnee reflektiert wurde, ließ die Landschaft fast so hell wie den Tag erscheinen. Hoch aufragende Berggipfel auf beiden Seiten ragten weit in die Nacht hinein. Die hohen Kiefern und Tannen beugten sich unter der weißen Last. Ab und zu vervollständigten winzige Weiler mit Tiroler Hütten den Eindruck einer endlosen Weihnachtskarte.

…

Als der Zug vom Alpenhauptkamm hinunterdonnerte, kam er in ein breiter werdendes Tal mit einem schnell fließenden kleinen Fluss. Die Häuser wurden häufiger, die Weiler wurden größer. Ab und zu fuhren wir an einem Sägewerk vorbei, das offenbar in Betrieb war, denn aus den Schornsteinen stieg Rauch und Dampf auf. Doch nirgendwo ein einziges Licht. Nur ganz selten ein schwacher Schimmer, wo ein Fenster nicht völlig verdunkelt war. Die Landschaft war so still und menschenleer, als ob das ganze Land entvölkert worden wäre.

…

In Innsbruck, der ersten Stadt nördlich der Grenze, gibt es Güterbahnhöfe, und hier konnte ich die Gründlichkeit der deutschen Vorkehrungen gegen Luftangriffe besser einschätzen. Die Lokomotiven hatten keine Scheinwerfer – nur zwei kleine Laternen, die nicht mehr Licht spendeten als die Öllampen vor unseren U-Bahnen. In den Güterbahnhöfen waren die Scheinwerfer der Weichen bis auf kleine Kreuzschlitze schwarz gestrichen. Hier und da warfen Kapuzenlampen auf hohen Masten einen schwachen blauen Schein. Nur auf dem Bahnsteig gab es ein paar gedämpfte Glühbirnen – gerade genug, damit die Fahrgäste ihren Weg sehen konnten.

…

Ab Innsbruck durfte ich meine Jalousie hochziehen, so dass ich bequem in meinem Abteil sitzen und das verdunkelte Land in aller Ruhe betrachten konnte. Das mondbeschienene Panorama war so außergewöhnlich, dass ich beschloss, auf den Schlaf zu verzichten und den größten Teil der Nacht zu beobachten. Das Opfer wurde gut belohnt.

…

Als wir in das Stadtgebiet von München kamen, konnte ich noch besser beurteilen, wie die Verdunkelung in den Städten aufrechterhalten wird. München ist eine große Stadt, aber es war fast so dunkel wie auf dem Lande. Die Hauptstraßen und Autobahnkreuzungen hatten kreuzweise geschlitzte Ampeln, aber da diese rot und grün sind, sind sie aus der Luft zweifellos nicht viel besser zu erkennen als blau. Außerdem gab es zu dieser späten Stunde außer einem gelegentlichen Lastwagen fast keinen Verkehr. Nirgendwo ein weißer Lichtstrahl, und außer entlang der Bahnlinie keine blauen Kapuzen. Als wir durch diese große, dunkle Stadt fuhren, wurde das Gefühl der unnatürlichen Stille und Leere geradezu beklemmend.

…

Die Straßen von München wichen bald wieder dem offenen Land. Die Berge lagen weit hinter uns, und die mit Schnee gepuderte oberbayerische Hochebene erstreckte sich zu beiden Seiten, bis sie sich im frostigen Mondnebel verlor. Die eintönige Landschaft machte mich schläfrig. Ein sechster Sinn muss mich zu einem anderen interessanten Anblick geweckt haben. Mein Zug fuhr durch das Thüringer Hügelland. Sie waren mit prächtigen Kiefernwäldern bedeckt, die so tief mit Neuschnee bedeckt waren wie die der Tiroler Alpen. Diese Thüringer Wälder wachsen in Reihen so regelmäßig wie Kornfelder. Die Hügel sind mit unterschiedlich hohen Bäumen bepflanzt, was einen seltsamen Flickwerk-Effekt ergibt. Dort, wo eine reife Anpflanzung abgeholzt wurde, bleibt keine Spur von Schnittgut zurück und es wurden Setzlinge gepflanzt. Hier wird die Forstwirtschaft bis zum letzten Grad der Effizienz betrieben.

…

Als ich aus den Hügeln in die Ebene kam, schlief ich wieder ein und wachte erst bei Sonnenaufgang wieder auf – eine blasse, schwach wirkende Spätherbstsonne, denn Norddeutschland liegt auf dem Breitengrad von Labrador. Die Sonne wurde bald von Wolken verdeckt, während der Zug zeitweise durch Nebelbänke riss. Wir befanden uns in den flachen Ebenen Norddeutschlands, und eine uninteressantere Landschaft kann man sich kaum vorstellen. Häuser und Fabriken sind hauptsächlich aus trübem gelben Backstein gebaut, der durch den Rauch der Steinkohle noch trüber wird. Die dazwischen liegenden Landstriche sind ebenso unattraktiv. Obwohl der Boden sorgfältig gepflegt wird, sieht er dünn aus, und auf einem großen Teil wachsen nur Kiefernbüsche.

…

An einigen der größeren Bahnhöfe stehen größere Gruppen von Soldaten, vielleicht mobilisierte Reservisten, die auf Truppenzüge warten. Sie trugen Feldausrüstungen, von Stahlhelmen bis hin zu schweren Marschstiefeln, die halb bis zum Knie reichten. Übrigens ist die heutige deutsche Uniform nicht das “Feldgrau” des letzten Krieges. Sie ist ein stumpfes Graugrün, das unscheinbar aussieht, sich aber gut in die Landschaft einfügt, wie es sich für Kriegsuniformen gehört.

…

Die Städte wurden immer häufiger, bis wir uns offensichtlich am Rande einer Großstadt befanden. Ich näherte mich Berlin. Ab und zu fuhr der Zug an ausgedehnten Güterbahnhöfen vorbei. Hier war es interessant, die Menge des erbeuteten polnischen Rollmaterials zu sehen. Wie die deutschen Güterwaggons waren sie mattrot gestrichen, aber sie zeichneten sich durch einen schablonierten polnischen Adler in Weiß mit den Buchstaben PKP aus. In den meisten Fällen war das signifikante Wort DEUTSCH hinzugefügt worden, was bedeutet, dass die Wagen jetzt Deutsche sind.

…

Schließlich verlangsamte der Zug sein Tempo und fuhr in den riesigen, scheunenartigen Anhalter Bahnhof ein, den Hauptbahnhof für Züge aus dem Süden. Ich war in Berlin, der deutschen Hauptstadt und Metropole, angekommen.

…

Fortsetzung folgt …

