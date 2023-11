Kein INTELLIGENTER AUSLÄNDER KANN EINE WOCHE IN DEUTSCHLAND SEIN, ohne sich zu fragen: “Wie halten diese Leute das aus?”

…

Wenn er einen Monat dort war, fragt er sich: “Wie lange können sie es aushalten?”

…

Nach drei Monaten wird sein Urteil wahrscheinlich lauten: “Ich schätze, sie werden es noch lange aushalten.”

…

Das waren jedenfalls meine Reaktionen. Und aus Gesprächen mit vielen ausländischen Mitbürgern in Deutschland weiß ich, dass dies typische Reaktionen sind. Lassen Sie mich erklären, wie es zu dieser mentalen Entwicklung kam.

Into The Darkness – Ein unzensierter Bericht aus dem Inneren des Dritten Reiches im Krieg – Kapitel 7, EISERNE RATIONEN

Deutschland ist heute eine Festung, die von der britischen Seeblockade belagert wird. Selbst dort, wo das Reich scheinbar ungehindert durch neutrale Nachbarn schippern kann, ist seine Freiheit relativ, denn die Neutralen spüren ihrerseits den Druck der britischen Seemacht bei allem, was Englands Erzfeind helfen könnte. Im Weltkrieg ist Deutschland durch diesen Würgegriff zusammengebrochen. Um ein ähnliches Schicksal zu vermeiden, hat die Nazi-Regierung ein erstaunlich ausgeklügeltes System der Rationierung entwickelt, das bis in die kleinsten Details reicht.

…

Der ausländische Besucher im kriegsgeplagten Deutschland begegnet diesem alles durchdringenden System in dem Moment, in dem er die Grenze überschreitet, wenn der Grenzinspektor ihm ein paar Gutscheine für Brot, Fleisch und Butter aushändigt, die so berechnet sind, dass er bis zu seinem Zielort keinen Hunger leiden muss. Danach erhält er ganze Sätze von Gutscheinen (zusammenfassend als “Lebensmittelkarten” bezeichnet), mit denen er bestimmte Mengen an Lebensmitteln kaufen kann. Wie bereits erwähnt, hängt die Qualität von den Preisen ab, die er zu zahlen bereit ist. Außerdem kann er bestimmte hochpreisige Luxusgüter kaufen, wie z.B. Wild, das (mit Ausnahme von Wildbret) kartenfrei ist. Aber egal wie groß sein Reichtum ist, er kann nicht mehr Coupons bekommen, als ihm gesetzlich zugestanden werden. Außer unter besonderen Umständen wird er genauso behandelt wie der Durchschnittsbürger des Reichs. Ob Deutsche oder Ausländer, sie alle “essen aus der gleichen [offiziellen] Schüssel”.

…

Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass solch strenge Beschränkungen zu einem florierenden Schwarzhandel führen würden. In der Tat gibt es den Schwarzhandel. Aber er ist relativ klein und sehr verdeckt, denn das deutsche Recht bestraft den Käufer genauso wie den Verkäufer, und es können Strafen von bis zu zehn Jahren bei harter Arbeit verhängt werden. Für die meisten Personen ist das Risiko daher zu groß.

…

Es gibt rechtliche Unterschiede bei der Rationierung. Diese richten sich jedoch nicht nach Vermögen oder Einfluss, sondern nach Alter und Beruf. Säuglinge und Kleinkinder erhalten spezielle Lebensmittel, um ihre Gesundheit und ihr Wachstum zu schützen. Am anderen Ende der Skala gibt es zwei bevorzugte Klassen, die als “schwere” und “schwerste” Arbeiter bekannt sind – Personen, die besonders anstrengende oder gefährliche Arbeiten verrichten. Diese Einstufungen werden in Arbeiterkreisen fast mehr geschätzt als höhere Löhne. Der am meisten geschätzte Gefallen, den das Propagandaministerium uns Zeitungskorrespondenten erwiesen hat, war die Einstufung als Schwerstarbeiter. Dadurch waren wir berechtigt, ein zusätzliches Kontingent an Lebensmittelkarten zu beziehen, das fast fünfzig Prozent über dem Normalwert lag.

…

Was, werden Sie fragen, ist normal? Die Antwort ist, dass die Zuteilung von Monat zu Monat etwas schwankt und interessanterweise tendenziell steigt. Aus verschiedenen Gründen beschloss die Regierung, die Einschränkungen in Kriegszeiten so streng zu handhaben, wie es die Menschen vermutlich ohne unmittelbare gesundheitliche Schäden und ohne zu viel Unzufriedenheit zu erregen ertragen konnten. Das offizielle Kalkül war, dass eine leichte Erhöhung der Zuteilung von Zeit zu Zeit zu einer deutlichen Verbesserung der Moral der Bevölkerung führen würde. Das war sicherlich richtig, wie ich selbst bezeugen kann. Ich werde nicht so schnell vergessen, wie viel besser die Welt aussah, als meine mikroskopisch kleine Butterration um fast ein Stück pro Tag erhöht wurde. Der Unterschied betrug nur ein paar Unzen pro Monat, aber der psychologische Effekt war in der Tat groß.

…

Hier ist eine Tabelle mit den wichtigsten rationierten Lebensmitteln für den Monat Dezember 1939. Der Leser kann sie leicht in Unzen umrechnen, wenn er sich daran erinnert, dass 1.000 Gramm 2,2 Pfund entsprechen. Die normalen Rationen, die pro Kopf und Woche gekauft werden konnten, waren: 500 Gramm Fleisch. 125 Gramm Butter. 62.5 Gramm Schmalz. 80 Gramm Margarine. 80 Gramm Marmelade. 250 Gramm Zucker. 62.5 Gramm Käse. 1 Ei.

…

Brot, Mehl und andere Getreideprodukte sind ebenfalls rationiert, aber die Zuteilungen sind so groß, dass die Rationierung in erster Linie dazu dient, Verschwendung zu vermeiden. Niemand außer einem gewaltigen Esser konnte seine Brotrationen aufbrauchen, während ich in Deutschland war. Das liegt daran, dass das Reich in dieser Hinsicht aufgrund der reichen Ernten der letzten Jahre und der daraus resultierenden großen Überschüsse reichlich versorgt ist. Kartoffeln und Gemüse sind im Allgemeinen nicht rationiert. Das gilt auch für Obst, das allerdings knapp und nach amerikanischen Maßstäben von mittelmäßiger Qualität ist. Tropische Früchte, sogar Orangen, Mandarinen und Zitronen, sind selten zu sehen. Soweit ich weiß, kommen die meisten von ihnen aus Süditalien. Montags und freitags ist Fischtag. Der Fisch für Deutschland kommt jetzt hauptsächlich aus der Ostsee, die nicht im aktiven Kriegsgebiet liegt.

…

Ein Blick auf die Tabelle genügt, um den Schwachpunkt in der deutschen Lebensmittelversorgung zu erkennen – die Speisefette. Dieser Gefahrenpunkt ist seit langem bekannt, und die Regierung hat ihr Bestes getan, um den Mangel zu beheben, sowohl durch die Steigerung der inländischen Produktion als auch durch Importe aus dem Ausland. Doch trotz dieser Bemühungen deckte die inländische Fettproduktion in den Jahren vor dem Krieg im Durchschnitt nur 56 Prozent des deutschen Verbrauchs.

…

Im Vorgriff auf die Kriegsgefahr hat die Nazi-Regierung zweifellos große Notreserven an Fett angelegt. Bereits im Herbst 1938 verkündete Hermann Göring auf dem jährlichen Parteitag in Nürnberg, dass das Reich über einen Fettvorrat von 7 einhalb Monaten verfüge, und die Handelsstatistiken deuten darauf hin, dass diese Zahl heute noch höher sein dürfte. Deutschland kann viel Fett zusammen mit Fleisch und Milchprodukten von seinen kontinentalen Nachbarn importieren und tut dies auch. Dieser Handel wird natürlich nicht durch die britische Blockade gestoppt. Dennoch bleibt der Fettmangel bestehen, und in einem langen Krieg wird er sich noch verschärfen.

…

Sicherlich ist die derzeitige regulierte Ernährung unausgewogen. Es besteht ein offensichtlicher Mangel, nicht nur an Fetten, sondern auch an Nahrungsmitteln, die reich an Proteinen, Mineralsalzen und Vitaminen sind, wie Obst, grünes Gemüse und Milchprodukte, insbesondere Milch und Eier. Die derzeitige Ernährung enthält viel zu viel Stärke, wie der Autor nachdrücklich bezeugen kann, da er während eines weniger als viermonatigen Aufenthalts in Deutschland zwölf Pfund zugenommen hat, obwohl sich sein Gewicht seit Jahren nicht halb so stark verändert hatte. Und er traf viele andere Personen, sowohl Ausländer als auch Deutsche, die ähnliche Erfahrungen machten. Wenn gesunde, ausgeglichene Menschen so reagieren, muss etwas mit der Ernährung nicht stimmen. Wenn nicht Abhilfe geschaffen wird, kann dies auf lange Sicht nur schlechte Folgen für die allgemeine Bevölkerung haben.

…

Wenn die Lebensmittelrationen jedoch auf dem derzeitigen Niveau gehalten werden können, werden die schlechten Folgen so allmählich eintreten, dass sie die Kraft und Leistungsfähigkeit des Durchschnittsdeutschen erst nach langer Zeit spürbar verringern dürften. Als der Krieg ausbrach, war die deutsche Bevölkerung einigermaßen gesund. Dieser Gesundheitszustand wurde jedoch durch eine Ernährung aufrechterhalten, die in amerikanischen Augen karg und eintönig erscheinen muss. Seit vielen Jahren haben die meisten Deutschen ihren Konsum von Fetten und Milchprodukten eingeschränkt. Der Krieg ist also kein plötzlicher Wechsel von Überfluss zu Knappheit, sondern eine relativ leichte Verschärfung chronischer Knappheit.

…

Ich habe mich mit Arbeitern über die Ernährungslage unterhalten, und sie sagten, dass es ihnen, wenn sie ihre vollen Lebensmittelkartenzuteilungen bekommen, ungefähr genauso gut geht wie vor dem Krieg. Diese Aussagen deckten sich mit dem, was mir kompetente ausländische Beobachter berichteten. Die Winterdiät der Arbeiterklasse bestand schon immer aus Kartoffeln, Brot und Kohl, zusammen mit etwas Fisch, weniger Fleisch und noch weniger Fetten. Sie hatten nicht das Geld, um sich etwas Besseres zu kaufen. Die Ober- und Mittelschicht wurde von den Kriegsrationierungen am härtesten getroffen, und aus dieser Schicht hört man die lautesten Klagen.

…

Diese Leute aus der Ober- und Mittelschicht beschweren sich zwar lautstark über die Lebensmittelsituation, aber ihre Beschwerden sind mit einem etwas säuerlichen Humor vermischt. Hier ist ein typischer Lebensmittelwitz, der im winterlichen Berlin aktuell war: “Rezept für ein gutes Essen: Nehmen Sie Ihre Fleischkarte. Wickeln Sie es in Ihre Eierkarte und braten Sie es in Ihrer Butter- oder Fettkarte, bis es braun ist. Dann nehmen Sie Ihre Kartoffelkarte, bedecken sie mit Ihrer Mehlkarte und kochen sie über Ihrer Kohlekarte, bis sie gar ist. Zum Nachtisch verrühren Sie Ihre Milch- und Zuckerkarten und tunken sie dann in Ihre Kaffeekarte. Danach waschen Sie sich die Hände mit der Seifenkarte und trocknen sie mit der Tuchkarte ab. Dann sollten Sie sich gut fühlen!”

…

Bei diesen Beschwerden handelt es sich jedoch größtenteils nur um emotionale Tritte gegen harte Bedingungen, an denen man nichts ändern kann. Sie bedeuten keine Verurteilung des Rationierungssystems als solches. Die Deutschen haben die schrecklichen Hungerjahre während des Weltkriegs noch in lebhafter Erinnerung und sind bereit, fast alles zu erdulden, um nicht noch einmal einen Massenhunger zu erleben. Die Regierung behauptet, sie habe ein hungersicheres System entwickelt, das nicht nur die Lebensmittelkarten, sondern auch die vollständige “Rationalisierung” der Landwirtschaft mit festen Preisen auf dem gesamten Weg vom Erzeuger zum Verbraucher umfasst.

…

Bevor der Landwirt mit der Frühjahrspflanzung beginnt, weiß er, dass er alles, was er anbaut, zu einem Preis kaufen kann, der ihm normalerweise einen leichten Gewinn ermöglicht. Am anderen Ende der Skala, wenn die Hausfrau zum Markt geht, weiß sie, dass der Händler ihr nicht mehr berechnen kann, als die Regierung erlaubt. Die heute geltenden Lebensmittelvorschriften sichern dem ärmsten Deutschen das Lebensnotwendige, während der Reichste nicht viel mehr als seinen Anteil bekommen kann. Solange das deutsche Volk glaubt, dass das System es ihm ermöglicht, über der Hungergrenze zu bleiben, scheint ein Aufstand des Volkes allein wegen der Lebensmittel wenig wahrscheinlich zu sein.

…

Was das System bedeutet, erklärte mir Walther Darré, Landwirtschaftsminister und oberster Verantwortlicher für die Ernährungssituation, als er mir sagte: “Unsere Lebensmittelkarten sind lediglich das letzte Glied in einer wirtschaftlichen Kette, die wir schon lange vor dem Krieg geschmiedet haben. Diese Kette reicht vom Bauernhof bis zum Verbraucher, mit stabilen Preisen auf der ganzen Linie. Die Lebensmittelkarte ist das letzte Glied in diesem sorgfältig ausgearbeiteten Prozess, der jedem Bürger seinen Anteil an Lebensmitteln sichert, unabhängig von der Höhe seines Einkommens. Während des Weltkriegs waren Lebensmittelkarten ein Zeichen der Not. Sie wurden nur eingeführt, wenn bereits eine gefährliche Knappheit bestand. Diesmal sind die Lebensmittelkarten, die gleich am ersten Tag des Krieges eingeführt wurden, ein Symbol der Stärke.”

…

Die Aussage von Herrn Darré hat eine doppelte Bedeutung. Sie zeigt sowohl die wirtschaftlichen Vorteile der Rationierung in Kriegszeiten als auch ihre beruhigende Wirkung auf den Gemütszustand der Bevölkerung. Dieser zweite Aspekt ist vielleicht der wichtigere. Während des Weltkriegs unternahm die alte deutsche Reichsregierung in den ersten beiden Jahren des Kampfes praktisch nichts, um die Ernährungslage zu kontrollieren. Das Ergebnis war ein gewaltiges Ausmaß an Hortung, Geschäftemacherei und ein allgemeiner Anstieg der Preise.

…

Reiche Familien legten große Vorräte an, während arme Menschen hungern mussten. Diese offensichtlichen Ungerechtigkeiten trugen mehr als alles andere dazu bei, den Unmut der Bevölkerung zu wecken und revolutionäre Unruhen zu fördern. Es ist allgemein bekannt, dass die Moral der Zivilbevölkerung lange vor der der Soldaten an der Front zusammenbrach. Und dieser Zusammenbruch der Zivilbevölkerung steckte schließlich auch die Armeen im Feld an. Die Naziführer sind sich all dessen bewusst und entschlossen, dass sich so etwas nicht wiederholen soll.

…

Dennoch ist die Aufgabe groß und der Kampf komplex. Ein weiterer Bereich des gigantischen Kampfes gegen die britische Blockade ist die Bekleidungssituation. Die Regierung hat dieses Problem ebenso schnell in Angriff genommen wie die Frage der Lebensmittel. Von Anfang an wurde die Kleidung streng rationiert. Zunächst geschah dies nach der Bezugsscheinmethode. Wie bereits erläutert, ist ein Bezugsschein eine amtliche Genehmigung, die den Inhaber zum Kauf eines bestimmten Artikels berechtigt.

…

Wenn also ein Mann oder eine Frau eine Ergänzung für ihre Garderobe benötigte, musste er oder sie zur Bezugsscheinstelle in der jeweiligen Nachbarschaft gehen und den Fall darlegen. Die zuständigen Beamten, die selbst aus der Gegend stammten, hatten in der Regel eine gute Vorstellung von der Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit des Antragstellers. Bei einem guten Ruf wurde die Erlaubnis in der Regel sofort erteilt, obwohl der Antragsteller oft lange in der Schlange warten musste, bis er an die Reihe kam. In zweifelhaften oder verdächtigen Fällen wurde der Antragsteller jedoch aufgefordert, mit seinem alten Mantel, Anzug, Schuhen, ja sogar Hemd oder Unterwäsche zurückzukehren, um zu beweisen, dass diese wirklich abgenutzt waren. In extremen Fällen konnte es sogar zu einer Hausdurchsuchung kommen, um sicherzugehen, dass der Antragsteller nicht versucht hatte, zu horten.

…

Dieses behelfsmäßige System bedeutete natürlich einen großen Zeitverlust, verursachte viele Härten und sorgte für viel Unmut in der Bevölkerung. Außerdem vermittelte es kein ausreichend klares Bild von den Bedürfnissen der Bevölkerung. Mit typisch deutscher Gründlichkeit untersuchte die Regierung das Problem gründlich. Ihre Antwort waren die Bekleidungskarten, die im Spätherbst 1939 ausgegeben wurden. Es gibt verschiedene Karten für Männer, Frauen, Jungen und Mädchen. Auf diese Weise will die Regierung sowohl die Produktion als auch den Verbrauch auf effiziente und vorhersehbare Weise regulieren.

…

Die Bekleidungskarte für Frauen wurde zuerst herausgegeben, und ich erinnere mich noch gut an den Eindruck, den sie auf mich machte, als ich über die Ankündigung in den Morgenzeitungen rätselte, die dazu veröffentlicht wurde. Die Komplexität der Karte kam mir fast wie eine Übung in höherer Mathematik vor. Wie die Lebensmittelkarten basiert sie auf der Coupon-Methode. Auf der linken Seite der Bekleidungskarte finden Sie eine Liste der verfügbaren Artikel und die Anzahl der Coupons, die für die Erlaubnis zum Kauf der einzelnen Artikel erforderlich sind, denn wie bereits im Zusammenhang mit den Lebensmittelkarten erläutert, handelt es sich in Wirklichkeit um kleine Erlaubnisse, die nichts mit dem Preis zu tun haben. Die Qualität des gekauften Artikels hängt vom Geldbeutel des Käufers ab.

…

Die rechte Seite der Bekleidungskarte enthält die wertvollen Coupons – und hier werden die amerikanischen Leserinnen dieses Buches einen Schock erleben. Es gibt nur einhundert dieser Coupons, die im Volksmund als “Punkte” bezeichnet werden, und sie müssen der weiblichen Inhaberin der Karte ein ganzes Jahr lang, beginnend im November, reichen. Hundert Punkte mögen viel klingen, aber warten Sie nur, bis wir feststellen, wie schnell sie verfallen können und wie wenig sie bedeuten! Für ein Taschentuch gibt es einen Punkt. Für einen Büstenhalter gibt es vier Punkte, für eine Unterhose 12, für einen Slip 15 und so weiter bis hin zu einem warmen Winteranzug, der die Dame nicht weniger als 45 Punkte kostet – fast die Hälfte ihres gesamten Kleidergeldes für das Jahr.

…

Der gravierendste Posten ist die Strumpfware. Auf ihrer Karte wird der deutschen Frau eine “normale” Ration von vier Paar Strümpfen pro Jahr zugestanden – jedes Paar kostet vier Punkte. Wenn sie darauf besteht, kann sie zwei zusätzliche Paare bekommen, aber in diesem Fall wird sie bestraft, indem sie acht Punkte pro Paar für ihre Unverfrorenheit abgeben muss.

…

Eine väterliche Regierung sorgt dafür, dass sie nicht hektisch in den nächsten Laden rennt und ihre gesamte Kleiderration auf einmal kauft. Die Punkte sind “gestaffelt”. Ein Drittel der Gesamtmenge steht sofort zur Verfügung, aber die nächsten zehn können nicht vor dem 1. Januar verwendet werden, dann zwanzig am 1. März und weitere zwanzig im Mai bzw. August. Die Bekleidungskarten sind persönlich. Sie können nicht übertragen werden, und von der Karte abgetrennte Coupons haben keinen Wert. Jeder Betrugsversuch wird mit einer Geldstrafe von 100 Punkten geahndet, so dass der Übeltäter ein ganzes Jahr lang nichts kaufen kann!

…

Die Akribie, mit der dieses System ausgearbeitet wurde, zeigt sich bis in die kleinsten Details. Selbst Garn und Stopfgarn sind genau rationiert. Es gibt große Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten von Textilien. Für Wollartikel, die zugegebenermaßen knapp sind, werden fast doppelt so viele Punkte benötigt wie für Artikel der gleichen Art, die aber aus anderen Materialien hergestellt sind. Es wird auch versucht, zwischen Artikeln zu unterscheiden, die so dringend benötigt werden, dass sie von Reichen und Armen gleichermaßen getragen werden, und solchen, die hauptsächlich von Personen in komfortablen Verhältnissen getragen werden. Für die ersteren Artikel gibt es weniger Punkte als für die letzteren, obwohl der Unterschied nicht groß ist.

…

Männer sind sogar noch drastischer rationiert als ihre weiblichen Verwandten. Mein Herr muss 8 seiner 100 Punkte für ein Paar Socken abgeben, 27 bis 35 Punkte für eine Unterwäsche in voller Länge und verheerende 60 Punkte für einen Geschäftsanzug. Kein Wunder, dass er in der letzten Weihnachtszeit erfreut war, als die Regierung ein “Geschenk” in Form der gnädigen Erlaubnis zum Kauf einer kartenfreien Krawatte ankündigte. Gleichzeitig freute sich gnädige Frau über die Erlaubnis, ein Paar Strümpfe zu kaufen, ohne dass sie Punkte verliert.

…

Es sei darauf hingewiesen, dass diese Karten eine Reihe wichtiger Artikel wie Mäntel oder Umhänge, Stiefel und Schuhe, Bettwäsche und Haushaltswäsche nicht abdecken. Kleidung für Säuglinge und Kleinkinder fällt ebenfalls nicht unter das Kartensystem, obwohl Jungen und Mädchen ähnliche Karten haben wie Erwachsene. Alle kartenlosen Artikel müssen über die bereits beschriebene Genehmigungsmethode beschafft werden.

…

Jedem Amerikaner, der oberhalb der Armutsgrenze lebt, wird die Strenge dieser Kleiderrationierung vermutlich geradezu entsetzlich erscheinen. Viele Deutsche, mit denen ich darüber sprach, waren entsetzt. Das galt vor allem für die Frauen, von denen einige angesichts der düsteren Aussichten verzweifelt die Hände in den Schoß legten, während andere vehement behaupteten, dass die weibliche Unzufriedenheit solche Ausmaße annehmen würde, dass die Regierung zum Einlenken gezwungen sein würde, bevor sie das Stadium der Lumpen erreicht hätte.

…

Eifrige Nazis neigten dazu, die Nöte herunterzuspielen – zumindest in meiner Gegenwart. Sie erinnerten mich daran, dass die Deutschen sparsame Seelen sind, die ihre beste Kleidung sparsam tragen und für den normalen Gebrauch die zweit- oder sogar drittbeste Kleidung verwenden. Daher haben die meisten Menschen eine Kleiderreserve, die sie über diese Notzeit hinaus ausdehnen können. Die Nazi-Damen sagten lachend voraus, dass die Strümpfe des nächsten Sommers alle in Brauntönen sein würden – dem Braun der sonnengebräunten nackten Beine. Dennoch entdeckte ich einen melancholischen Klang in ihren patriotischen Sprüchen.

…

Ausländer mit Wohnsitz in Deutschland erhalten die gleichen Bekleidungsausweise wie Deutsche. Durchreisende haben keine, da man davon ausgeht, dass sie für einen kurzen Aufenthalt keine brauchen. Der kluge Ausländer rüstet sich im Voraus mit allem Notwendigen aus. Das habe ich getan, sogar mit Schuhcreme, nachdem ich erfahren hatte, dass die jetzt im Reich verwendeten Ersatzmischungen wegen des Mangels an Fett, hart zu Leder sind. Für mich persönlich gab es also keine Unannehmlichkeiten, auch wenn mich ständig der Gedanke plagte, dass ich etwas verlieren könnte oder dass meine Hemden die Abnutzung in den deutschen Wäschereien des Krieges nicht überstehen würden.

…

Aber wehe dem Reisenden, der mit zu wenig Kleidung nach Deutschland kommt! Er kann nicht einmal ein Taschentuch auf dem üblichen Weg kaufen. Während meines Aufenthalts im Reich habe ich einige erschütternde Dinge gesehen. Ein Beispiel war eine Amerikanerin, die ohne ihr Gepäck, das sich verirrt hatte, aus Süditalien im Adlon ankam. Sie hatte nichts bei sich als die leichtesten Sommerschuhe. Der Regen und die Kälte des Herbstes brachten ihr bald eine so starke Erkältung ein, dass sie nicht ausgehen konnte, bevor sie richtiges Schuhwerk hatte. Sie musste sich an die amerikanische Botschaft wenden, damit ihr unverzüglich ein spezieller Bezugsschein ausgestellt wurde.

…

Die Beschränkungen in Bezug auf Nahrung und Kleidung sind nur die herausragenden Aspekte des spartanischen Alltagslebens in Deutschland. Der Besitz von Bezugsscheinen ist keine Garantie dafür, dass die damit abgedeckten Artikel immer gekauft werden können. Vor allem in den Großstädten kommt es immer wieder zu vorübergehenden Engpässen, die vor allem auf Transport- oder Vertriebsfehler zurückzuführen sind. Das Einkaufen ist mit vielen Verzögerungen verbunden, vor allem weil man in der Schlange stehen muss, bevor man bedient wird. Artikel, die technisch gesehen kartenlos sind, werden effektiv rationiert, weil sie alle in kleinen Mengen gekauft werden müssen. So können selbst Personen mit viel Geld nie viel über ihren unmittelbaren Bedarf hinauskommen. Außerdem kann man nie sicher sein, etwas kaufen zu können, weil es plötzlich vorübergehend oder sogar dauerhaft ausverkauft sein kann. Für einen Ausländer wird diese Art von Existenz schnell zum Verrücktwerden. Er neigt daher zu der Annahme, dass es für Deutsche ebenso unerträglich sein muss, und schließt daraus, dass sie es nicht mehr lange aushalten.

…

Solche Verallgemeinerungen sind jedoch unhaltbar. Die Deutschen haben eine lange und bittere Ausbildung im Unglück hinter sich. Seit dem Ausbruch des Weltkriegs im Juli 1914 haben sie kein wirklich normales Leben mehr gekannt. Diese schicksalhafte Sommerzeit ist sechsundzwanzig Jahre her. Seit mehr als einem Vierteljahrhundert haben die Deutschen so ziemlich alle Arten von Wechselfällen erlebt – Krieg, Inflation, einen unsoliden Aufschwung, Deflation, Bürgerkriege, die Nazi-Revolution und jetzt wieder Krieg. Kein deutscher Mann und keine deutsche Frau unter sechsundzwanzig Jahren wurde in das hineingeboren, was wir ein normales nationales Leben nennen würden, oder hat irgendeine persönliche Erfahrung damit gemacht, es sei denn, sie waren im Ausland. Kein Deutscher unter vierzig hat mehr als Kindheitserinnerungen an die “gute alte Zeit”.

…

Diesen historischen Hintergrund sollten wir immer im Hinterkopf behalten, wenn wir die Reaktionen der Deutschen auf ihre Umgebung richtig beurteilen wollen. Wir haben es hier mit einem Volk zu tun, das so sehr daran gewöhnt ist, auf Dinge zu verzichten oder sie nur unter Schwierigkeiten und in begrenzten Mengen zu bekommen, dass es daran gewöhnt ist. Deshalb nehmen die Deutschen viele Dinge, die vor allem für Amerikaner ein Ärgernis sind, auf die leichte Schulter oder denken gar nicht darüber nach. Wir haben es also mit zwei Lebensstandards und Einstellungen zum täglichen Leben zu tun, die sich so stark voneinander unterscheiden, dass sie nicht ohne weiteres verglichen werden können.

…

In diesem Zusammenhang sollten wir uns an einen weiteren Punkt erinnern – den Faktor der Kriegspsychologie. Fast alle Deutschen haben das Gefühl, dass sie sich in einem Kampf auf Leben und Tod befinden. Sie glauben, dass eine Niederlage in diesem Krieg so etwas wie die Zerstörung ihrer Nation bedeuten würde. Deshalb ertragen sie aus patriotischen Gefühlen heraus fröhlich Entbehrungen, die für den ansässigen Ausländer, für den nichts auf dem Spiel steht, persönlich bedeutungslos und daher ärgerlich sind.

…

Ich kann diesen Sachverhalt nicht besser veranschaulichen als durch ein Gespräch, das ich eines Tages mit einem deutschen Bekannten führte. Im Laufe unseres Gesprächs bemerkte ich, wie sehr ich den Kaffee vermisse. “Ich war früher auch ein ziemlicher Kaffeetrinker”, antwortete er, “und anfangs fiel es mir auch schwer. Aber ich habe erkannt, dass wir Deutschen durch den Verzicht auf Kaffeeimporte unsere wirtschaftliche Situation stärken und damit helfen, die Engländer zu schlagen.

…

Wissen Sie, dieser Gedanke war so befriedigend, dass er mein Verlangen nach Kaffee überwand. Jetzt habe ich mich nicht nur mit unserem Ersatz versöhnt, sondern ich trinke ihn sogar gerne und möchte nicht mehr zu echtem Kaffee zurückkehren, selbst wenn ich einen Vorrat bekäme.” Aufgrund ähnlicher Äußerungen, die ich bei vielen Gelegenheiten gehört habe, bin ich sicher, dass er es ernst meinte und einen wichtigen Aspekt des nationalen Geisteszustandes verkörpert.

…

Fortsetzung folgt …

