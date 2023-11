An einem kalten Wintermorgen näherte ich mich einem großen Gebäude am Stadtrand von Berlin. In der Nähe des Eingangs entdeckte ich ein großes Banner, das an der Wand befestigt war. Es war rot mit einem weißen Kreis in der Mitte, in dem sich ein symbolischer schwarzer Spaten befand, aus dessen kurzem Stiel zwei Weizenohren sprossen. Unter dem Banner stand dieser Spruch von Friedrich dem Großen:

…

“Wer zwei Getreidehalme wachsen lässt, wo vorher nur einer war, kann von sich behaupten, mehr für seine Nation getan zu haben als ein militärisches Genie, das eine große Schlacht gewonnen hat.”

Janosch Steuwer, Historiker an der Universität Zürich, hat insgesamt 140 Tagebücher aus den Jahren 1933 bis 1939 untersucht und zeigt daran, wie Durchschnittsbürger auf die Herausforderungen des Nationalsozialismus reagierten – hier weiter.

…

Into The Darkness – Ein unzensierter Bericht aus dem Inneren des Dritten Reiches im Krieg – Kapitel 11 DIE ARMEE DES SPATENS

Das war meine Einführung in eine Studie über den Nationalen Arbeitsdienst, den die Deutschen Arbeitsdienst nennen. Er ist ein herausragendes Merkmal des Dritten Reiches, das von ausländischen Beobachtern unterschiedlich interpretiert wird. Man hört gute Worte für ihn, vor allem, wenn er auf junge Männer angewandt wird. Aber seine Ausweitung auf die junge deutsche Frauenwelt wird keineswegs so wohlwollend betrachtet.

…

Die Nazis haben die Idee nicht erfunden. Sie entstand spontan während der Weimarer Republik, als verschiedene Organisationen Lager für arbeitslose Jugendliche einrichteten, um sie von der Straße zu holen und sie einer nützlichen Arbeit zuzuführen, vor allem auf dem Land bei Landgewinnungs- und Forstprojekten. Als die wirtschaftliche Depression Deutschland voll erwischte, versuchte das Weimarer Regime, diese Gruppen in einer offiziell kontrollierten Organisation zu koordinieren.

…

Die Mitgliedschaft war jedoch freiwillig. Das Ziel war ein vorübergehendes, um eine wirtschaftliche Notlage zu bewältigen. In Geist und Methode ähnelte dieser erste Arbeitsdienst stark der C.C.C.-Organisation, die im Rahmen unseres “New Deal” eingerichtet wurde. Allerdings war sie nicht so einheitlich und effizient geführt wie unsere.

…

Als die Nazis 1933 an die Macht kamen, übernahmen sie dieses eher zweifelhafte Experiment und wandelten es bald nach ihren eigenen Vorstellungen um. Tatsächlich unterhielten sie bereits ein eigenes kleines Arbeitsdienstkorps unter dem Kommando von Oberst Konstantin Hierl, der die Bewegung zu ihrem heutigen Umfang entwickeln sollte. Dieser soldatisch aussehende Mann mit dem kurzgeschnittenen Schnurrbart und dem präzisen Mund scheint einer jener effizienten Organisatoren zu sein, die der Nationalsozialismus hervorgebracht hat.

…

Bei der Beschreibung des Nationalen Arbeitsdienstes sollten Sie zwei Dinge im Auge behalten. Erstens, was wir bereits bei anderen Nazi-Innovationen betont haben – die große Trennung zwischen Theorie und Praxis. Das Bild, das die Sprecher der Nazis für Sie malen, kann in der Tat sehr weit von dem entfernt sein, was tatsächlich in Betrieb ist. Manchmal geben sie dies zu, aber dann weisen sie darauf hin, dass ihr Regime erst sieben Jahre alt ist und in einer Zeit wachsender Belastung und Anspannung funktioniert hat, die in einem großen ausländischen Krieg gipfelte. Unter solchen außergewöhnlichen Umständen sollte ein aufgeschlossener ausländischer Ermittler dies berücksichtigen und weder die Idee an sich verurteilen noch ihre Durchführbarkeit in günstigeren Zeiten leugnen.

…

Ein zweiter Punkt, an den man sich erinnern sollte, ist die ungünstige Tendenz in der Arbeitsweise der nationalsozialistischen Institutionen, die mit ihrer rücksichtslosen Konzentration auf den Vierjahresplan zur nationalen Selbstversorgung unter der drohenden Kriegsgefahr einsetzte und die sich seit dem Ausbruch des Krieges selbst noch verstärkt hat. Dies gilt vor allem für den Nationalen Arbeitsdienst. In den Anfangsjahren des Nazi-Regimes entsprach er dem Ideal weitaus mehr als in den letzten Jahren oder als heute.

…

Unter diesen Voraussetzungen sollten wir einen Blick auf den theoretischen Aufbau werfen, wie er Ihnen in der Zentrale des Arbeitsdienstes beschrieben und in der umfangreichen Propagandaliteratur dargelegt wird.

…

Der Plan für diesen Nationalen Arbeitsdienst verbindet streng praktische Ziele mit hohen Idealen. Er wird verpflichtend und universell und nimmt die gesamte jährliche “Klasse” der zwanzigjährigen Jugendlichen und setzt sie für produktive Aufgaben ein, die darauf abzielen, die natürlichen Ressourcen Deutschlands, insbesondere die Nahrungsmittelversorgung, zu erhalten und zu erweitern.

…

Die idealistische Seite der Geschichte wird von Oberst Hierl so ausgedrückt: “Der Arbeitsdienst stellt den Seelenkontakt zwischen der Arbeit und dem Arbeiter wieder her, der durch eine materialistische Philosophie zerstört wurde.” Das Ideal wird durch das Motto des Dienstes unterstrichen: “Arbeit Edelt”. Die Mitglieder des Dienstes werden als “Soldaten der Arbeit” bezeichnet. Insgesamt ist sie als “Armee des Spaten” bekannt. Diese Armee zählt etwa 400.000 Mann, die normalerweise in etwa 2.000 Lagern in ganz Deutschland untergebracht sind.

…

Der Arbeitsdienst hat die Aufgabe, “nationale Aufgaben” zu erfüllen, die für das deutsche Volk als Ganzes nützlich sind. Damit sind Dinge wie Entwässerungsprojekte, die Urbarmachung von Ödland oder Randgebieten, Aufforstung und ähnliche Arbeiten gemeint, die sonst weder von privaten noch von öffentlichen Unternehmen durchgeführt würden, weil normale Löhne und Arbeitsbedingungen dies zu teuer machen würden.

…

Die Arbeitsarmee ist nicht dazu gedacht, mit normalen Arbeitskräften zu konkurrieren. Diese jungen Arbeitssoldaten sollen bei ihren Aufgaben nicht “ins Schwitzen kommen”, denn das würde dazu führen, dass sie genau die Arbeit hassen, die sie zu ehren lernen sollen. Die Idee ist, sie nicht zu überanstrengen. Auch Schnelligkeit und materielle Effizienz stehen nicht im Vordergrund. Als mir die Werkzeuge gezeigt wurden, die der Arbeitsdienst verwendet, wurde mir sorgfältig erklärt, dass es sich dabei ausschließlich um nützliche Hilfsmittel für die manuelle Arbeit handeln muss. Es gab Spaten, Äxte, Hacken und viele andere Geräte, von denen einige speziell aufgrund praktischer Erfahrungen erfunden worden waren. Aber sie alle waren Werkzeuge, die dem Arbeiter selbst untergeordnet waren. Der Arbeitsdienst befürwortet offiziell nicht den Einsatz von Mechanismen wie Traktoren, bei denen der Mensch nur der Führer der Maschine ist. Der psychologische Aspekt der Arbeit des Arbeitsdienstes wird dadurch hervorgehoben.

…

Es gibt sicherlich genug zu tun. Schätzungen des Arbeitsdienstes zufolge gibt es Arbeit dieser Art für 500.000 Männer für zwanzig Jahre. Im Berliner Hauptquartier ist all dies auf einer riesigen Wandkarte grafisch dargestellt, auf der Sie auf einen Blick sehen können, was geplant ist und was bereits getan wurde. Der Krieg hat viele, wenn nicht sogar die meisten anstehenden Projekte unterbrochen, aber vieles wurde fertiggestellt, vor allem wichtige Entwässerungsarbeiten entlang der Ost- und Nordseeküste sowie Moorsanierungen in verschiedenen Regionen.

…

Offiziellen Angaben zufolge überschreiten die Arbeitsdienstkommandos selten zweihundert Mann. In Friedenszeiten sind sie in der Regel in Holzbaracken untergebracht, ähnlich wie unsere C.C.C.-Camps. Die Schlafsäle sind mit Matratzenbetten ausgestattet, und jeder Mann hat seinen eigenen Spind, Stuhl und kleinen Tisch. Das Zentrum des Lagers ist eine größere Baracke, in der sich ein großer kombinierter Speise- und Aufenthaltsraum, eine Küche, eine Speisekammer und die Unterkünfte der Offiziere befinden.

…

Ein normaler Arbeitstag in Friedenszeiten sieht folgendermaßen aus:

Wecken im Sommer um 5.00 Uhr morgens, im Winter um 6.00 Uhr morgens. Es folgen zehn Minuten Aufstellungsübungen. Dann eine Stunde zum Waschen, Anziehen, Bettenmachen, Aufräumen und Frühstücken. Dann Flaggenparade und Befehle für den Tag.

…

Die Arbeit des Tages nimmt sieben Stunden in Anspruch, einschließlich der Zeit für den Marsch zur und von der Arbeit und dreißig Minuten für das Frühstück. Das Abendessen wird im Sommer um 13.30 Uhr serviert, im Winter um 14.30 Uhr. Nach dem Abendessen wird in der Regel eine Stunde Pause eingelegt. Die Nachmittage sind dem körperlichen und geistigen Training gewidmet. Sport, Spiele und Marschübungen finden an abwechselnden Tagen statt und dauern eine Stunde. Danach gibt es täglich Unterricht in Innenpolitik, deutscher Geschichte, aktuellen Themen und Themen, die für den Arbeitsdienst von besonderem Interesse sind. Es ist unnötig zu erwähnen, dass alle Lektionen stark propagandistisch geprägt sind und dazu dienen, den Standpunkt der Nazis zu verinnerlichen.

…

Das Abendessen wird um 19.00 Uhr serviert. Danach beginnen die abendlichen Stunden der Freizeit, die je nach individueller Neigung verbracht werden, außer zweimal wöchentlich, wenn alle gemeinsam singen, an Vorträgen teilnehmen oder sich Kinofilme ansehen – weitere Propagandastücke. Zapfenstreich und Licht aus beenden den Tag um 22.00 Uhr.

…

Dies ist das offizielle Programm der Arbeiterschule, die in den letzten sieben Jahren mehr als 2.000.000 junge Männer durchlaufen haben. Natürlich zielt sie in erster Linie darauf ab, loyale Nazis auszubilden, und sie hat zweifellos eine große Rolle dabei gespielt, das Denken und die Ansichten der jungen Generation zu formen. Soweit ich das beurteilen kann, ist der Arbeitsdienst jedoch sowohl bei den Männern selbst als auch in der Bevölkerung beliebt gewesen. Sowohl Deutsche als auch Ausländer erzählten mir, dass die Arbeitsbataillone in ihren warmen erdbraunen Uniformen und mit ihren glänzenden Spaten bei Paraden oder Parteidemonstrationen stets mit lautem Applaus begrüßt wurden.

…

Was ich hier beschrieben habe, ist die Szene in Friedenszeiten. Heute sieht man diese braun gekleideten Jugendlichen nur noch selten, weder bei der Arbeit noch bei einer Parade. Eine alles verschlingende Kriegsmaschinerie hat diese disziplinierten Arbeitskräfte eingeholt und sie für militärische Aufgaben eingezogen. Die meisten von ihnen sind jetzt entweder hinter dem Westwall oder in Polen konzentriert. Mir wurde gesagt, dass die Arbeitsbataillone im Polenfeldzug von unschätzbarem Wert waren. Sie gingen direkt hinter den Truppen ins Feld und leisteten bei den Aufräumarbeiten hervorragende Arbeit. Natürlich ist unter dem Stress des Krieges der normale Arbeits- und Lebensplan aus Friedenszeiten, den ich beschrieben habe, einem strengeren und anstrengenderen Regime gewichen. In jeder Hinsicht sind diese Jungs jetzt “in der Armee”.

…

Ich habe nur wenig Kritik am Arbeitsdienst für junge Männer gehört, selbst in Vierteln, die in den meisten Belangen stark antinazistisch eingestellt sind. Ich hörte jedoch viel Kritik am Arbeitsdienst für junge Frauen, die sich in einigen Fällen zu einer scharfen Verurteilung steigerte. In den Augen der Nazis sollte ein nationaler Arbeitsdienst wirklich universell sein, und so ist es nur logisch, dass die junge deutsche Frauenschaft in das allgemeine System einbezogen wird. In der Praxis wurde der Arbeitsdienst für Frauen jedoch erst mit dem Ausbruch dieses Krieges verallgemeinert. Zunächst war der Dienst freiwillig, und die Zahl der jährlich gemeldeten Frauen lag im Durchschnitt nicht weit über 15.000.

Der Grundgedanke des Arbeitsdienstes für Frauen ist derselbe wie der für ihre Brüder. Mädchen aller sozialen Schichten leben und arbeiten zusammen, lernen den Wert und die Würde der Arbeit kennen – und werden dabei natürlich zu glühenden Nazis. Ihr Umfeld und die Art der Arbeit, die sie verrichten, unterscheiden sich jedoch deutlich von denen ihrer Brüder in der Spatenarmee.

…

Obwohl diese Mädchen eine braune Uniform tragen, ist sie weiblich geschnitten, ganz wie die unserer Pfadfinderinnen. Abgesehen vom Flaggendrill gibt es nur wenige militärische Merkmale, denn das Ziel ist es, Hausfrauen und Mütter auszubilden, keine potenziellen Soldatinnen. Die Camps sind relativ klein, im Durchschnitt sind es fünfunddreißig Mädchen. Sie haben auch weniger Kasernencharakter, und das Lagerleben konzentriert sich weitgehend auf die häusliche Ausbildung in allen Bereichen.

Außerhalb des Camp-Lehrplans haben die Mädchen des Arbeitsdienstes verschiedene Aufgaben. Einige davon sind im Bereich des sozialen Dienstes angesiedelt. Viele Mädchen werden eingesetzt, um überarbeiteten Müttern zu helfen, indem sie ihre Kinder betreuen. Zu diesem Zweck werden einige Lager in der Nähe von Industriegebieten eingerichtet, um den Ehefrauen von Fabrikarbeitern zu helfen. In solchen Lagern werden manchmal Kindergärten betrieben. Auch die Kinder auf dem Land werden von Dienstmädchen betreut, besonders in der Erntezeit, wenn die Bauernmütter auf den Feldern unterwegs sind.

…

Die Mädchen des Arbeitsdienstes werden jedoch zunehmend direkt und fast ausschließlich für die reguläre Arbeit auf dem Bauernhof eingesetzt. Jeden Morgen verlassen sie das Lager und gehen zu den Bauernhöfen in der Nachbarschaft, wo sie das tun, was der Bauer oder seine Frau ihnen aufträgt, und kehren erst gegen Abend ins Lager zurück. Die ganze Zeit über sind sie völlig unbeaufsichtigt von ihren Betreuern und befinden sich in einer rauen, harten Umgebung, in der sie mit Bauern verkehren, die dazu neigen, grob und ungehobelt zu sein, und die häufig betrunken und unmoralisch sind. Mir wurde von erschütternden Fällen berichtet, in denen Mädchen überarbeitet, misshandelt, beleidigt und sogar verführt wurden, so dass sie mit einem Kind nach Hause zurückkehrten. Das sind die dunklen Seiten, die in einem System wie diesem unvermeidlich zu sein scheinen.

…

Doch gerade diese Phase des Frauenarbeitsdienstes hat sich durch den Krieg noch verschärft. Seit dem Ausbruch des Krieges wird der nationale Dienst für junge Frauen so schnell ausgeweitet, dass er bald nicht nur dem Namen nach, sondern auch faktisch nahezu universell werden könnte. Kurz nach Ausbruch der Feindseligkeiten wurden 60.000 Mädchen für das Arbeitskorps einberufen, zusätzlich zu den 40.000, die bereits im Dienst waren. In aller Eile wurden neue Kasernen gebaut, um diese Rekruten unterzubringen, und ich weiß, dass die Einberufung der Mädchen so schnell vor sich ging, wie sie effektiv mobilisiert werden konnten. Die meisten von ihnen waren offen gesagt für die Arbeit auf dem Bauernhof bestimmt, als Ersatz für Bauern, die zu den Fahnen gerufen wurden.

…

All dies ist nur ein Teil des allgemeinen Prozesses, der das Dritte Reich in ein riesiges modernes Sparta verwandelt hat, in dem jeder fähige Mann oder jede fähige Frau, ob Junge oder Mädchen, Teil einer gigantischen Kriegsmaschine ist. Wir haben bereits den Erlass zur Kenntnis genommen, der die Regierung ermächtigt, jeden irgendwo hin zu schicken, egal zu welchem Zweck.

…

Die Auswirkungen dieses Dekrets sind grenzenlos. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich mit einem Mann in Bremen über genau diesen Punkt hatte. Ich fragte ihn, ob die faktische Lähmung dieser großen Hafenstadt durch die britische Blockade nicht zu einer weit verbreiteten Arbeitslosigkeit und einer schwierigen lokalen Situation führen würde. Der Mann schaute mich ehrlich überrascht an.

…

“Natürlich nicht”, antwortete er. “Wenn, sagen wir, die Hälfte der Menschen hier keine Arbeit mehr hat, werden sie einfach woanders hin versetzt, um andere Arbeit zu finden. Verstehen Sie“, schloss er, “wir Deutschen sind heute alle Soldaten, egal ob wir eine Uniform tragen oder nicht.”

…

Das ist der Geist, dem Sie überall in diesem neuen Sparta begegnen.

…

Fortsetzung folgt …

…



