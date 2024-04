„Deutsches Ahnenerbe“ – Studiengesellschaft für Geistesurgeschichte e. V. bzw. ab dem 20. März 1937 Forschungs- und Lehrgemeinschaft „Das Ahnenerbe“ e. V. (bekannt auch als SS-Ahnenerbe oder Ahnenerbe der SS) war eine Forschungseinrichtung der Schutzstaffel, deren primäre Aufgabe darin bestand, das nordische Indogermanentum zu erforschen.

Der Verein wurde am 1. Juli 1935 von Heinrich Himmler (Reichsführer-SS), Richard Walther Darré (Reichsbauernführer und Leiter des Rasse- und Siedlungshauptamtes) und dem niederländischen Privatgelehrten Herman Wirth gegründet.

Im Vordergrund standen anfangs archäologische, anthropologische und geschichtliche Forschungen, vor allem über Wirths Steckenpferd, die Sinnbildkunde und die Germanenkunde, aufgrund Himmlers persönlichen Interesses auch über Heinrich I. (919–936). Rasch nutzte Heinrich Himmler das Ahnenerbe dann als Forschungsapparat für weitere, ihn interessierende Projekte, darunter die Welteislehre, deren Unterstützung er im Pyrmonter Protokoll 1937 zusicherte.

Interview mit Professor Walther Wüst, Chef des Amtes Ahnenerbe und SS-Offizier im Sicherheitsdienst (SD),

Besonderer Dank an Tante Inge für die Hilfe bei der Übersetzung.

München und Kaiserslautern, 1983. Vielen Dank, dass ich kommen durfte, um Sie persönlich kennenzulernen, Professor, es ist schön, Sie zu sehen. Gudrun meinte, ich soll mich mit Ihnen unterhalten. Ich würde Ihnen gerne einige Fragen zu Ihrer Arbeit und Ihrem Interesse am Ahnenerbe stellen. Gudrun sagte auch, dass Sie beim Sicherheitsdienst als Offizier tätig waren. Wenn ich beginnen darf: Wie sind Sie zur Ahnenerbe-Gesellschaft gekommen?

Walther: Es ist mir wirklich ein Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen, junger Mann. Bitte haben Sie Nachsicht mit mir, denn ich bin heute nicht in bester Form. Es ist eine wahre Freude, einen jungen Menschen zu treffen, der sich für unsere Geschichte und unsere Zeit interessiert. Wie Inge Ihnen vielleicht erzählt hat, war das Ahnenerbe eine Organisation, die es schon vor Himmler und der SS gab, aber es war Himmler, der ihr zu nationaler Bekanntheit verhalf. Ich kam vor allem wegen meines Rufs als Akademiker zur SS. Reichsführer-SS Himmler war ein sehr intelligenter Mann und wollte nur die fähigsten Menschen in seiner SS haben.

Ich wurde schon früh von Freunden angesprochen, die alte Kämpfer waren, und sie ermutigten mich, beizutreten. In den ersten Jahren des Kampfes musste man, wenn man eine gut bezahlte Arbeit hatte, vorsichtig mit der Partei sein. Wenn Sie den falschen Chef hatten, der herausfand, dass Sie Hitler unterstützten, konnten Sie degradiert oder entlassen werden. Es war klug, vor 1933, als Hitler zum Reichskanzler gewählt wurde, diskret zu sein. Ich hatte ein Familienmitglied, das aus Coburg stammte und sich 1922 während des Kampfes um die Stadt Hitler angeschlossen hatte. Er war ein überzeugter Befürworter, der uns immer sagte, dass dieser Mann eines Tages Deutschland führen würde. Er ließ meinen Namen immer bei den höheren Stellen fallen, und so beschloss ich 1933, der Partei beizutreten, da es nun sicher war, dies zu tun.

Gleichzeitig wandten sich Mitglieder der verschiedenen nationalsozialistischen Bildungsleiter an mich, um meine Meinung zu erfahren. Natürlich machte mein Freund auch einen Umweg zu Himmler, der dann anrief und mich fragte, ob ich an einer Stelle in seiner Stiftung Ahnenerbe interessiert sei. Dabei ging es natürlich um die Erforschung der Ursprünge und der Geschichte der arischen Rasse der Germanen. Mein Fachgebiet machte dieses Angebot attraktiv, also nahm ich an und wurde aufgrund meiner Tätigkeit an der Universität als Offizier in die SS aufgenommen. Ich traf mich oft mit ihm und wir sprachen über seine Ideen und Theorien, die nicht so wild waren, wie man heute denken würde. Man könnte sagen, dass wir ziemlich langweilig waren, denn wir untersuchten die antiken Ursprünge aller Dinge, mit einem Schwerpunkt auf den Rassen und insbesondere den germanischen Ursprüngen und der Geschichte. Der Name bedeutet Erbe der Ahnen, und in dieser Organisation wollten wir altes Wissen und Geschichte an die jüngere Generation weitergeben.

Reichsführer [Himmler] wollte nur die besten Denker in dieser Organisation haben. Wenn man den Felsen kennt, aus dem man gehauen wurde, hat man tiefe Wurzeln, die man nicht so leicht entwurzeln kann. Das war unser Ziel: Wir wollten sicherstellen, dass die jungen Leute tiefe Wurzeln schlugen und ihre Überzeugungen mit Fakten und wissenschaftlichen Beweisen untermauerten. Ich hatte schon lange vor Himmler und der SS eine Vorliebe für dieses Konzept. Es war Himmler, der nach der Machtergreifung zu mir kam und mich um Hilfe bei seinen Ideen bat. Ich war zunächst in der Abteilung für Philosophie tätig, hatte aber auch ein tiefes Interesse an der Geschichte unserer Vorfahren, von den germanischen Stämmen bis zu den alten Geschichten über Atlantis. Es gibt so viel von unserer Vergangenheit, das uns vorenthalten wurde und das nur durch harte Arbeit aufgedeckt werden kann. Himmler hat diese Arbeit möglich gemacht.

Im Jahr 1936 begann mein Dienst im Ahnenerbe und ich arbeitete mit vielen großen Denkern und Archäologen aus ganz Europa zusammen. Es gibt eine kleine, aber sehr engagierte Gruppe, die die Welt aus der Perspektive der Rasse und ihrer Bedeutung sieht. Wir müssen erkennen, dass unser Volk das größte Geschenk ist, das wir haben, und wir müssen uns dafür einsetzen, sein Überleben zu sichern. Diesem Ziel haben wir uns verschrieben. Ich wurde 1937 in die SS aufgenommen und zum Offizier im Hauptstab des Ahnenerbes ernannt, der direkt an Himmler berichtet. Ich beaufsichtigte die Rückführung von Relikten und Informationen aus der ganzen Welt. Dazu gehörten Samen, Tiere, Landkarten, religiöse Artefakte und Rassentypen. Sogar die Musikstile und Instrumente wurden untersucht, um zu sehen, welche Kunstfertigkeit bei ihrer Erschaffung angewandt wurde. Anhand dieser Dinge konnten wir uns ein ehrliches Bild der menschlichen Schöpfung und Entwicklung machen.

Ich blieb einige Zeit in diesem Büro, aber ich lernte auch [Reinhard] Heydrich kennen, der erfuhr, dass ich ein Händchen für Polizeiarbeit hatte, und mir eine Stelle beim Sicherheitsdienst [SD] anbot. Ich nahm dies als eine Ehre und eine Beförderung an. Ich habe auch bei vielen Gelegenheiten offen mit Heydrich gesprochen. Er war nicht der Henker, für den man ihn hält, denn er war sehr intelligent und menschlich. An meinem ersten Tag in der Arbeit sah ich, wie er einen Mann begnadigte, der 1933 nach Frankreich floh, weil er ein begeisterter Marxist war. Er bat dann darum, nach Hause zurückzukehren, um unter der neuen Regierung zu arbeiten. Ich musste seine Begnadigung wegen ungesetzlicher politischer Aktivitäten unterschreiben. Er hatte eine Familie, und Heydrich wies das Wohlfahrtsamt an, ihnen zusätzliches Geld für einen Neuanfang zu geben. Das beeindruckte mich, weil es menschlich und versöhnlich war.

Wozu wurde die Ahnenerbe-Gesellschaft gegründet?

Walter: Ganz einfach: Es gab sie schon vor Himmler in vielen verschiedenen Gesellschaften. Er gründete eine, um die Ursprünge und die Geschichte der nordischen Völker zu erforschen, bezahlt von der SS. Das bedeutete das Studium von Rassen, Archäologie und untergegangenen Kulturen. Dieses Studium war so alt wie die Zeit selbst; jeder fragt sich: “Woher komme ich?” Diese Frage verwirrte Himmler, und nun hatten wir eine Gesellschaft, die damit beginnen konnte, Antworten unter dem Aspekt der Rasse zu suchen. Einer seiner größten Kritikpunkte war, dass Juden die Universitäten infiltrierten und begannen, die akademische Welt von den Ideen der nordischen Kultur und Kreativität abzulenken. Sie versuchten zunehmend, falsche Vorstellungen über Erfindungen und Errungenschaften einzubringen, indem sie dieser Gruppe die Anerkennung entzogen und sie einer anderen zuschrieben. Himmler sagte mir, dass die Juden in nur 200 Jahren die akademische Welt auf den Kopf gestellt und die akzeptierten rassischen Ideen zerstört haben. Ein Beispiel dafür ist die Behauptung, dass das Land im Nahen Osten immer für die Araber und Neger bestimmt war. Wir wissen, dass das falsch ist, denn es gibt unzählige Artefakte, die nordisch aussehende Völker zeigen.

Wir haben diese Artefakte in allen Regionen der Welt gefunden, und das ist es, was wir getan haben. Wir untersuchten und erörterten die Fundorte unserer Vorfahren, wo sie sich aufhielten und wohin sie gingen. Wir fanden Beweise für nordische Männer in China, Tibet, Indien, Persien und Nordafrika. Für mich erklärt das, warum diese Gebiete so hoch entwickelte Städte und Kulturen hatten, die durch Kriege und Migration zerstört wurden. Sie sehen also, es gab nichts Dunkles oder Geheimnisvolles an der Stiftung. Wir hatten eine monatlich erscheinende Zeitschrift, die über Ausgrabungen und Forschungen berichtete. Die meisten Forschungen wurden in Europa durchgeführt, wenn Siedlungen entdeckt wurden. Himmler interessierte sich jedoch mehr für die fremden Länder und verfolgte die Wanderung der frühen Stämme nach Europa. Himmler glaubte, die Rasse sei der Schlüssel zum Universum und zur gesamten Schöpfung. Er behauptete, dass der Jude versuche, die Rasse zu zerstören, da sie dazu bestimmt sei, dies zu tun. In ihren Argumenten steht an erster Stelle, dass Rasse keine Rolle spielen sollte oder gar nicht existiert. Himmler glaubte, dass die Rasse das wichtigste Thema ist, das der Schöpfer auf die Erde gebracht hat. Das ist es also, was ich Ihnen über die Stiftung sagen kann.

Was können sie über den Sicherheitsdienst (SD) berichten und was haben Sie dort gemacht?

Walter: Richtig, jede Nation muss sich vor denen schützen, die versuchen, etwas zu untergraben, das ihr lieb und teuer ist. Für das nationalsozialistische Deutschland war die Vorstellung, dass sich ein fremdes Volk in seiner Mitte niedergelassen hatte, um sich von den Menschen zu ernähren, der Schlüssel. Viele stimmten dem zu, die meisten stimmten zu, und einige wenige nahmen es übel. Es war in Ordnung, nicht damit einverstanden zu sein, dass die Juden die Ursache für die meisten Probleme waren, aber einige griffen zu offenem Vandalismus und wandten sich gegen ihre Nation. Sie unterstützten unsere Feinde, indem sie ihnen Informationen gaben, und während des Krieges agierten sie als Agenten. Ich interessierte mich für diejenigen, die gegen Hitler und die Idee der NSDAP waren. Ich tat dies, weil ich ein offener Denker war und alle Seiten sehen wollte. Ich habe oft mit den Gegnern Hitlers gesprochen.

Ich fand ihre Argumente nicht stichhaltig und oft schienen sie geistig gestört zu sein, so dass rationales Denken bei ihnen nicht funktionierte. Ich traf einen Mann, der verhaftet wurde, weil er einen Parteifunktionär bedroht hatte. Seine Worte an einen Freund waren: “Alle Nazis sollten zusammen mit ihren Familien erschossen werden.” Als er verhaftet wurde, fragte ich ihn, warum er der Meinung war, dass jeder Nationalsozialist erschossen werden sollte. Er antwortete ganz naiv, dass sie schlecht für Deutschland seien und dem Kaiser die Macht wegnehmen würden. Er war gegen die Entfernung von Juden aus hohen Positionen und glaubte, dass die Wahlen gefälscht waren. Er fiel mir so auf, dass ich mich daran erinnere. Ich zeigte ihm ein Buch, das wir hatten und in dem alle Positionen aufgeführt waren, die Juden in Deutschland 1932 innehatten. Bedenken Sie, dass sie weniger als 4% der Bevölkerung ausmachten. Die Liste zeigte, dass sie in fast allen Bereichen stark überrepräsentiert waren. Ich fragte ihn, wie es den Deutschen gegenüber fair sei, dass eine so winzige Minderheit die Macht innehat?

Er antwortete, dass es ihre harte Arbeit ist, die ihnen einen Vorteil verschafft. Da merkte ich, dass ihm die Fähigkeit zum kritischen Denken fehlte. Ich fragte ihn, wie Hitler die Macht von einem Kaiser übernehmen konnte, der abgedankt und geflohen war und ein Vakuum hinterlassen hatte. Wenn ich mehr sprach, erkannte ich einen Mann, dem sein Volk oder seine Nation wirklich egal waren. Er war der Typ, der auf den Erfolg anderer neidisch war und zu diesem Mittel griff, um sich zu rächen, und es war klar, dass er marxistische Ansichten vertrat. Dieselben Leute hatten nach dem Krieg ihre Blütezeit. Sie kamen aus der Versenkung und wurden in hohe Positionen gebracht, um sich zu rächen. Während des Krieges musste gegen sie vorgegangen werden, da sie alles versuchten, um das Reich zu untergraben. Der SD musste jeden, der als Gesetzesbrecher angezeigt wurde, zur Untersuchung vorladen. Die meisten wurden freigelassen, da die Behauptungen vom Hörensagen stammten, bei anderen gab es stichhaltige Beweise, die zu schweren Gefängnisstrafen führten. In einigen Fällen hier in München wurde die Todesstrafe verhängt, um weitere Taten zu verhindern.

Sprechen Sie von den Scholls [Hans und Sophie Scholl -Weiße Rose]? Soweit ich weiß, waren sie an Ihrer Universität? Ich habe auch gehört, dass sie gegen den Krieg waren und dafür hingerichtet wurden?

Walther: Ah, an diese Gruppe erinnere ich mich gut. Gestatten Sie mir zu sagen, dass nicht alles so ist, wie es scheint. Die Geschichte, die die Bundesregierung und ihr Propaganda-Arm verbreiten, lautet, dass diese tapferen jungen Menschen sich mit religiöser Inbrunst, ehrenhaften Überzeugungen und unglaublichem Mut gegen einen ungerechten Krieg gestellt haben. Sie wehrten sich gegen Terror, Schikanen und religiöse Einschüchterung. Sie wurden als rechtschaffene Bürger bezeichnet, die sich gegen Hitler stellten. Unsere Medien hier haben sie zu Lieblingen gemacht, die zeigen, wie sich mutige junge Menschen verhalten sollten, sie haben sogar Zitate erfunden und behauptet, dass sie selbst am Ende noch trotzig waren. Es ist eine tolle Geschichte, die sie da erzählen, aber ich weiß, dass es eine Vernebelung und eine falsche Geschichte ist, genau wie das, was mit den Juden geschah.

Ja, ich gehörte damals zum Personal und ich erinnere mich an den Vorfall. Sie hätten beinahe ein Feuer und einen Aufstand ausgelöst. Die Studenten waren nicht glücklich darüber, dass einige in einer Zeit des Krieges beschlossen, Flugblätter zu verteilen, die an die Propaganda der Alliierten erinnerten. Viele hatten Familie und Freunde, die in der Armee dienten, und wollten nicht, dass eine Gegendarstellung verbreitet wurde, die sie verunglimpfte. Diese Familie, das müssen Sie wissen, war bereits in Schwierigkeiten. Wenn ich mich recht erinnere, gehörten sie zur degenerierten Kunstszene in Deutschland, die sehr jüdisch war und unseren Glauben und unsere Kultur durch ihre bizarre so genannte Kunst verhöhnte. Ihre Freunde und Verbündeten förderten diese kranken Menschen, als wären sie normal und als sollten wir alle danach streben, die Kunst und die Welt so sehen zu können wie sie. Es war Hitler, der diese Krankheit als das bezeichnete, was sie war: ein gezielter Angriff auf unsere Kultur, unsere Rasse und unseren Glauben. Die nationalsozialistische Regierung entlarvte diese Abscheulichkeiten und entfernte ihre Darstellungen aus unserer Gegenwart. Das Problem war, dass die Täter in Ruhe gelassen wurden. Sie bildeten geheime Zellen, um ihre Kreationen herzustellen und gegen Hitler zu intrigieren.

Die Familie Scholl gehörte zu dieser Gruppe. Der Vater war ein religiöser Fanatiker, der mit einer roten Regierung nach sowjetischem Vorbild einverstanden zu sein schien. Er hatte jedoch ein großes Problem mit einer Regierung, die auf der Liebe zu seinem Volk und den natürlichen Gesetzen, die Gott uns gegeben hat, basiert. Aufgrund des Einflusses dieser antideutschen Gruppen gingen sie dazu über, illegal Flugblätter aufzustellen, die auf marxistischen, revolutionären Prinzipien beruhten. Da die Roten zu Gewalttaten und Revolutionen anstachelten, wurden sie mit Gefängnis oder Schlimmerem bestraft. Die Kinder dieses Mannes verteilten diese Flugblätter zufällig in einer schwierigen Zeit während des Krieges, in der auf Grund von Notstandsverordnungen auf diese Handlungen die Todesstrafe stand.

Das mag vielen Deutschen damals sehr hart vorgekommen sein, aber 1918 war vielen Menschen noch frisch im Gedächtnis und sollte sich nicht wiederholen. Damals sorgten viele Kriegsgegner, von denen die meisten Juden waren, dafür, dass Deutschland bei der Frühjahrsoffensive 1918 scheiterte und um Frieden bat. Das brachte Deutschland Chaos und andere Probleme, die sich nicht wiederholen sollten. Daher musste es eine harte Strafe geben, um alle anderen in dieser Gruppe, die die gleichen Ideen gehabt haben könnten, abzuschrecken. Vergessen Sie nicht, dass es sich hier um junge Menschen handelte, die naiv waren und von ihrem Vater und seinen kulturfeindlichen Freunden gedrängt wurden, aber sie brachen dennoch bereitwillig ein Kriegsdekret. Ihre Tränen und Bitten, manipuliert worden zu sein, stießen auf taube Ohren, weil sie befürchteten, nichts tun zu können, um dieser Idiotie Einhalt zu gebieten. Sie haben den Alliierten mehr geholfen, als die Medien uns weismachen wollen. Sie hatten in ihrem Freundeskreis Leute, die den Alliierten Bombenziele und Informationen über Truppenbewegungen zusandten. Es ist gut möglich, dass sie von alliierten Agenten, die in diese Zellen eingeweiht waren, manipuliert und benutzt wurden, aber das spielte keine Rolle. Eine schwierige Entscheidung musste getroffen werden, und das wurde sie auch.

Hätten wir den Krieg gewonnen, wäre ihre Geschichte eine des Defätismus und der verräterischen Aktivitäten, die das Heimatland und die Fronten in Gefahr brachten. Wären sie in der Sowjetunion gewesen und hätten sich für Deutschland eingesetzt, wäre ihr Schicksal dasselbe gewesen, nur dass Stalin die gesamte Familie umgebracht hätte, um ihnen eine Lektion zu erteilen. Was ich damit sagen will, ist, dass die Nationen in Kriegszeiten überall sehr strenge Gesetze und Verordnungen haben, an die sich die Bürger halten müssen. Die Nichteinhaltung dieser Gesetze kann zu schweren Strafen führen. Deutschland unterschied sich nicht von anderen Nationen im Krieg, außer dass wir verloren haben, so dass unsere Feinde die Geschichte erzählen können, die sie uns glauben machen wollen. In diesem Fall haben junge Leute einen Aufstand auf dem Campus angezettelt, bei dem es zu Verletzungen kam.

Diese Leute waren Schönwetterpatrioten und als der Krieg sich wendete, beschlossen sie, unserem Feind zu helfen. Sie verschickten heimlich Flugblätter, in denen sie die Deutschen aufforderten, die NSDAP in einer Revolution zu stürzen, wenn nötig mit Gewalt. Wir fanden britische Propagandablätter in ihrem Haus, sie kopierten die Anschuldigungen der Alliierten gegen Deutschland und veröffentlichten sie in Flugblättern neu. Wenn es sich um unschuldige Flugblätter gehandelt hätte, wären sie von jeder harten Strafe verschont geblieben. Aber die Flugblätter, die sie, ich glaube mit Hilfe der Alliierten, zu drucken begannen, riefen offen zur Sabotage von Fabriken und Kriegsanstrengungen auf, bei denen unsere Soldaten getötet werden könnten. Wir hatten begonnen, Briefe von der Front zu erhalten, in denen es um schlechte Granaten ging. Ein Panzeroffizier berichtete von Geschossen, die offenbar sabotiert waren. Er erzählte von einem Panzer in seiner Einheit, der vom Feind zerstört wurde, weil er schlechte Granaten hatte. Die gesamte Besatzung wurde getötet, als der Panzer getroffen wurde. Die Granaten stammten aus einer Fabrik, in der zuvor ein Pamphlet gefunden worden war. Dies löste eine landesweite Untersuchung aus und machte Sabotage zu einem verräterischen Verbrechen.

So ermutigten sie ihre Landsleute ganz offen, ihre eigenen Soldaten zu töten, um den Krieg zu beenden. Das war die schwerste Form des Verrats, die es gibt. Sie hatten auch einen Kontakt in der Schweiz, von dem man glaubte, dass er die Alliierten mit Informationen über Ziele versorgte, die bei den Bombenangriffen von 1943 Zivilisten töteten. Sie und ihre Mitverschwörer wurden für diese schweren Verbrechen vor Gericht gestellt und hingerichtet. Dies war zum Glück der einzige Fall dieser Art. Es war kein Vergnügen, aber für ihre Taten wären sie in jedem anderen Land hingerichtet worden. Die Alliierten feierten sie selbstgefällig als Helden, aber wenn dies in England statt in Deutschland geschehen wäre, hätte sie dasselbe Schicksal ereilt. Der Feind warf 1944 seine Flugblätter ab, aber die Menschen sahen, was für Verräter sie waren. Wer drängt dazu, einen Krieg zu beenden, indem er seine eigenen Soldaten töten lässt?

Sie erwähnten, dass Sie mit Himmler sprachen. Welche religiösen Ansichten hatte er?

Walter: Das ist eine Frage, die für mich schwer zu beantworten ist. Es ist bekannt, dass die SS und Himmler zeitweise mit der Kirche aneinandergerieten. Ich würde nie behaupten, dass er antichristlich war, ganz im Gegenteil. Ich würde sagen, er glaubte, dass es eine große Macht im Universum gibt, die uns alle leitet, aber es war kein jüdischer Gott. Er lehnte die Bibel in ihrer jetzigen Form ab, da sie das Buch der Juden sei, und die Nichtjuden seien die nächsten in der Reihe, nachdem sie Christus abgelehnt hätten. Er würde sagen, wenn der Teufel jemals eine perfekte Täuschung hätte, dann wäre es, Gottes wahre Rasse durch seine falsche Rasse zu ersetzen. Dann arbeiten Sie daran, die Rasse Gottes davon zu überzeugen, dass sie in Wirklichkeit nicht von Gott ist, sondern dieses Volk schon. Er glaubte, die nordischgermanischen Völker hätten besondere Merkmale, die die gesamte Rasse, und nur diese Rasse, zu den großen Erfindern, Schöpfern, Denkern und Entdeckern machten.

Keine andere Menschenrasse hat diese Leistungen auch nur annähernd erreicht. Es gibt bis heute keine bemerkenswerte Schöpfung, die nicht von dieser weißen nordischen Rasse stammt. Keine andere Rasse auf der Erde hat blaue oder helle Augen, alle anderen sind dunkel. Als wir andere Rassen untersuchten, hatten sie keine echte Unterscheidbarkeit, sie hatten nur eine Augenfarbe, schwarz. Das Haar hatte nur eine Farbe, schwarz. Die Hautfarbe war natürlich anders, wobei wir nur eine Farbe mit nur wenigen Unterschieden haben, und die stammen von einer Rassenvermischung vor langer Zeit. Die Rasse der Europäer kann verschiedene Haarfarben und Augenfarben haben, niemand sonst kann das von sich behaupten. Und warum ist das so? Wir sollen alle Menschen sein, aber einer ist besonders und hat all das Gute in die Welt gebracht. Himmler würde sagen, dass die Kinder des Lichts nur solche Dinge tun können, während die Kinder der Finsternis versuchen, die Schöpfung zu verderben und zu zerstören. Das ist die Art von Rede, die Sie von ihm hören würden. Er war sehr an den germanischen Völkern interessiert und schickte Forscher aus, um nach Beispielen für die alten Bräuche zu suchen. Er sagte, er sei enttäuscht, dass so viele Europäer sie aussterben ließen. Sie entschieden sich für die modernere Welt, die ihnen sagte, dass Rasse unwichtig sei und überhaupt nichts bedeute, und verleugneten damit ihre eigenen Väter.

Eine Gruppe reiste nach Schweden und war bestürzt, dass die Erben der stolzen Wikinger alles andere als stolz auf ihre Vergangenheit waren. Sie ließen zu, dass sich die neue Kirche niederließ und schickten ihr bestes Blut nach Afrika, um sie zu ihrem Glauben zu bekehren. Das sei eine schreckliche Verschwendung, weil es ein falsches Gefühl von Tugend vermittle. Diese falsche Tugend führt zu einer Gesellschaft, der es egal ist, woher sie kommt und die andere Kulturen übernimmt. Am Ende wird sie aufhören, einzigartig zu sein, und aufhören zu existieren. Der Führer hat einmal gesagt: “Kein Volk lebt länger als die Dokumente seiner Kultur!” Das ist sehr wahr; wir hatten ein besonderes Haus, in dem ein Wandteppich mit diesen Worten angebracht war. Das war die Mission der Stiftung, wie Himmler sagen würde: den Geist der germanischen Völker für alle Zeiten zu bewahren und lebendig zu halten. Das ist die Aufgabe fast aller Museen und Heimatschutzstiftungen auf der ganzen Welt.

Hat Himmler Sie an einem seiner Lieblingsprojekte arbeiten lassen? Gab es etwas, das Sie besonders beeindruckt hat?

Walther: Nun, alles war ein Projekt von Himmler. Er ließ uns an jeder nur erdenklichen Idee arbeiten. Wir hatten einen großen Raum, in dem überall an den Wänden Papiere mit Projekten hingen. Er wollte über alles Rechenschaft ablegen, vom Wahrheitsgehalt von Kindermärchen und ihrer Magie bis hin zur Suche nach arischer Kultur in China und Tibet. Das mag Sie überraschen, aber wir schickten Teams nach Südamerika, Afrika, China, Persien und Amerika. Wir haben erforscht, ob Kolumbus ein Jude war und ob die Wikinger vor ihm die neue Welt entdeckten. Falls es arische Stämme in Tibet gab, warum sehen manche Japaner dann fast weiß aus? Gab es einen Ort namens Atlantis? Woher kamen die germanischen Stämme? Sind sie über Persien eingewandert?

Es gibt Gebiete im modernen Iran, in denen die Menschen sehr arisch aussehen, warum? Wir wissen, dass die Subkulturen, die Gebiete bewohnen, in denen sich große ikonische Schätze befinden, diese nicht gebaut haben können. Wer war es dann? Himmler war davon überzeugt, dass andere weltliche Mächte vor langer Zeit hier waren und Zeichen hinterlassen haben, die wir verstehen wollten. Runen waren ein Teil dieser Markierungen und wir hatten eine Abteilung, die sich ausschließlich mit Runen und ihren tieferen Bedeutungen beschäftigte. Einige glaubten sogar, dass sie die Macht besitzen, demjenigen, der sie versteht, übernatürliche Kräfte zu verleihen. Das wird natürlich für Unsinn gehalten, aber damals wurde es ernst genommen. Das waren natürlich die Ausreißer von Ahnenerbe, deren Hauptaufgabe darin bestand, Ausgrabungen in Europa zu finanzieren und zu erforschen, um verlorene Geschichte aufzudecken. Ich war bei einer Ausgrabung dabei, bei der das Schwert eines germanischen Häuptlings in einer Grabkammer gefunden wurde. Das war eine besondere Entdeckung für uns, denn ein Juwel im Griffstück stammt aus Persien, lange vor den Kreuzzügen.

Wir fanden eine fast perfekt erhaltene mumifizierte Frau, deren blondes Haar immer noch ordentlich mit einem griechischen Haarkamm geflochten war. In der Türkei fanden wir die gleichen Beweise dafür, dass diese dunkelhäutigen Völker, die diese Gebiete jetzt bewohnen, nicht die ursprünglichen Bewohner der Gegend waren. Ein Projekt, an dem auch nach dem Krieg gearbeitet wurde, ist in Paraguay. Wir haben dort Höhlen mit Runen gefunden, was ziemlich einzigartig war. Warum gab es dort Runen? Woher in aller Welt wussten die Wikinger, dass sie sich mehrere hundert Kilometer landeinwärts in eine Bergregion wagen mussten? Den örtlichen Legenden zufolge wollten sie etwas beschützen. Ein großer blonder König war anwesend, der über große Waffen und Macht verfügte. Das musste untersucht werden, denn einige der Eingänge waren mit einem unbekannten Mineral versiegelt, in das selbst ein hochmoderner Bohrer nicht eindringen konnte. Es war ein Gebiet von großem Interesse für uns, wurde uns aber verwehrt. Der Grund dafür sind die Juden.

Eines der größten Projekte, an denen eine Gruppe von Himmler arbeitete, bestand darin, den jüdischen Einfluss und die Lügen über die frühe Geschichte zunichte zu machen. Viele glaubten, dass die Juden, die im 12. und 13. Jahrhundert nach Europa kamen, Geld, Macht und Einfluss nutzten, um Teile unserer Geschichte zu verändern und zu verbergen. Angefangen bei der Behauptung, die Schlüsselfiguren seien konvertierte Juden und daher den Nichtjuden in ihrem Wissen überlegen, bis hin zu Erfindungen. Im Stillen bemühen sich die Juden, die europäische Geschichte und unsere christliche und heidnische Vergangenheit zu untergraben. Sie versuchen, ihren Anteil an unserer Geschichte aufzublähen, und in vielen Fällen lügen sie regelrecht über ihre Errungenschaften. Sie nehmen, was unsere Hände geschaffen haben, und nutzen ihre Macht des geschriebenen Wortes, um es an sich zu reißen. Diese Menschen, die sich selbst als Juden bezeichnen, haben nichts von ihrer Geschichte und Kultur vorzuweisen, aber wenn Sie sie reden hören, beanspruchen sie jede große Idee, Erfindung und Entdeckung für sich, die die Welt kennt.

Der Nobelpreis ist nach einem Mann benannt, der vor den Juden gewarnt hat, und deshalb bekommen sie so viele Auszeichnungen. Ich möchte Sie aufklären. Wenn sich jemand offen gegen die Juden stellt und ihre Macht entlarvt, wird er angegriffen und usurpiert. Da Nobel sie hasst, haben sie dafür gesorgt, dass ihr Stamm in den Komitees sitzt, die entscheiden, wer gewinnt. Auf diese Weise können sie den Mann verhöhnen, indem sie dafür sorgen, dass Juden gewinnen, von denen viele wahrscheinlich plagiiert haben oder mit alliierter Hilfe zum Erfolg gekommen sind. Himmler wusste das sehr wohl, und wir haben Schritte unternommen, um dies aufzudecken und den Schaden, den sie mit dieser falschen Geschichte angerichtet haben, rückgängig zu machen. Wir waren aber nicht antijüdisch, ganz im Gegenteil. Wir wollten sie aus unserer Mitte entfernen, damit sie sich entwickeln und ihr Leben in Frieden leben können. Wir sahen sie als ein Volk, das gute Eigenschaften hat, aber auch viele schlechte, die für uns schädlich sind. Es war besser, sie von uns fernzuhalten, und dann haben wir eine Beziehung. Wir können kein fremdes Volk in unserer Mitte dulden, das versucht, uns zu vernichten. Ich sage das, damit Sie es verstehen. Wir haben nicht versucht, dieses Volk zu vernichten, sondern ihm nur die Möglichkeit zu nehmen, unser Schicksal zu beeinflussen. Unser Schicksal ist unsere eigene Wahl.

Was ist die Wahrheit über die SS und das reine Blut? Die Medien machen sich über diese Idee lustig und sagen, dass reines Blut eine Lüge sei.

Walther: Die SS wollte die Idee des besten Blutes in Deutschland fördern. Was will ich damit sagen? Es gibt eine Theorie von Rassenforschern, die besagt, dass die frühen Stämme, die sich im Norden Europas ansiedelten, von ihrer Rasse und ihrem Blut her arisch waren. Blaue Augen, helles Haar und Gesichtszüge. Dies war die reine Form der Rasse, und im Laufe der Jahrhunderte der Invasionen, Kriege und erzwungenen Gefangenschaft durch dunklere Rassen haben sich diese Merkmale in das Blut der Europäer gemischt und braune Augen, braunes Haar und andere nicht-arische Merkmale hervorgebracht. Dies war Teil der Rassenstudien, die durchgeführt wurden. Was ist denn nun falsch an dunkleren Merkmalen? Sind diese Menschen weniger menschlich? Die Antwort lautet: Nein. Wir haben gesehen, dass alle möglichen weißen Rassen genauso kreativ und innovativ sind wie die reinen Arier. Warum also war es den Rassenforschern so wichtig, diese Idee zu fördern? Um Arier zu ermutigen, sich mit anderen Ariern zu paaren? Weil dies die wahre und reine Form der Schöpfung war, wie wir glaubten.

Wir glaubten, dass am Anfang der Arier hervorgebracht wurde, um Licht in eine dunkle Welt zu bringen. Aus dieser Rasse ging eine größere Rasse hervor, die weiße Rasse, die zur dominierenden Rasse auf der Erde wurde. Alles, was Sie um sich herum sehen, verdanken Sie der arischen weißen Rasse. Der Jude ist die Antithese zu dieser Idee. Ihre Akademiker behaupten, dass es keine Rasse gibt, dass Rasse ein Mythos ist, der von unwissenden Menschen geschaffen wurde. Sie wollen, dass wir glauben, dass der Afrikaner genauso intelligent ist wie der Asiate zum Beispiel. Das ist einfach nicht der Fall. Es gibt Ungleichheiten zwischen den Rassen und jeder sollte in der Lage sein, das zu erkennen und die Frage zu stellen, warum. Die Juden haben alles getan, um uns zu täuschen und über Rassen zu lügen. Sie versuchen, das Thema Rasse, das meiner Meinung nach das wichtigste Thema auf dem Planeten ist, zu einer reinen Illusion zu machen. Sie überzeugen die Massen davon, dass nur ein Rassentyp ihre Welt erschaffen hat, dass Rasse unwichtig ist. Nur eine Rasse hat Größe bewiesen, alle anderen folgen ihr auf den Fersen.

Diese jüdische Idee hat das Gleichgewicht der Naturgesetze gestört und die Welt ins Chaos gestürzt. Das ist es, was der Jude braucht, um zu überleben und zu gedeihen. Sie sehnen sich danach, die Reinheit des Ariers zu zerstören, indem sie ihn davon überzeugen, dass er nichts Besonderes ist und nicht existiert. Dass er sich zu den Schweinen legen soll, weil das nur natürlich ist, behaupten sie. Sie haben Bücher geschrieben, Vorträge an Universitäten gehalten und Filme gedreht, um uns davon zu überzeugen, dass Blut nichts bedeutet. Sie lehren, dass Rassen erfunden sind, und beschämen diejenigen, die anderer Meinung sind. Gesunde Menschen wissen, dass Rasse alles ist, sie spüren es in ihren Adern.

Die Rassenforscher durchschauten die Scharade und erkannten, dass der Jude etwas zu verheimlichen versuchte. Sie versuchten zu verbergen, dass die arische Rasse die wahre Form unserer Schöpfung ist. Dies zu leugnen, bedeutet, den Schöpfer abzulehnen und seine Schöpfung zu zerstören. Das war das Ziel des Juden und die heilige Aufgabe der SS, dies zu verteidigen. Wieder aufzubauen, was niedergerissen wurde, und diejenigen zu beseitigen, die es zerstörten. Es ist kein Hass, wir hassen andere Rassen nicht, und sie sind auf ihre Weise wichtig. Sie sind hier bei uns, aber wir müssen von ihnen getrennt bleiben. Wir können mit ihnen Handel treiben, freundlich zu ihnen sein und ihnen helfen. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir getrennt voneinander geschaffen wurden, und es ist eine Schande, dies zu leugnen und sich dagegen aufzulehnen. Ich weiß, dass die anderen Rassen dies ebenfalls glauben und nur den Frieden mit allen anderen suchen. Der Nationalsozialismus hat uns allen einen Weg gezeigt, diesen Frieden zu einem Teil der Staatspolitik zu machen. Die Araber nahmen unseren Kampf bereitwillig auf, ebenso wie andere, als sie die wahre Gefahr für die Welt sahen.

Warum wurden Menschen in die Konzentrationslager gesteckt, die sich diesen rassischen Ansichten widersetzten?

Walther: Mein Lieber, die Lager werden heute sehr missverstanden. Selbst zu unserer Zeit wurden sie nicht richtig verstanden. Es gab einige in der Kirche, die sie mit der Überzeugung ablehnten, dass niemand wegen eines Glaubensverbrechens inhaftiert werden sollte. Und das von einer Kirche, die Menschen wegen vermeintlicher Hexerei und Unglauben verbrannte. Der Hexenhammer [Malleus Malificarum, oder ‘Hammer der Hexen’, ein Buch aus dem Jahr 1486, das den Tod zahlloser ‘Hexen’ zur Folge hatte] ermutigte zur Verbrennung und Tötung aller, die der Hexerei verdächtigt wurden, führte jedoch schnell zu großflächigen Morden in ganz Europa. Die Kirche schaltete sich schließlich ein, um diese rücksichtslosen Morde im Namen Gottes zu stoppen. Um es unverblümt zu sagen: Wenn Menschen sich offen durch Gewalt widersetzen oder zu Gewalt aufrufen, müssen sie aus dem Volk entfernt werden. Das war meine Meinung zu den Lagern. Bedenken Sie jedoch, dass ich nichts mit den Lagern zu tun hatte. Ich erkläre lediglich, warum sie existierten.

Diese Lager waren keine deutsche Erfindung. Die Engländer haben diese Lager schon früher benutzt, um Menschen massenhaft zu internieren, die sich ihrer Herrschaft widersetzten. Ich möchte Ihnen jedoch von Himmlers Menschlichkeit erzählen. In den deutschen Lagern, zum Beispiel in Dachau, habe ich den dortigen Garten besichtigt. Dort gab es einen Kräutergarten, den die Gefangenen pflegten und gesund und wachsend hielten. Die Kräuter waren für die Medizin bestimmt, wo die Wissenschaft Heilmittel für Krebs und andere Krankheiten aus diesen Kräutern erforschte. Die Gefangenen erhielten die Kräuter als Medizin, als medizinische Behandlung, um zu beweisen, dass man mit Heilkräutern das Schlimmste behandeln und heilen kann, was die Natur uns zu bieten hat. Das war sehr erfolgreich und viele kranke Gefangene wurden gerettet, die sonst gestorben wären. Sie werden das nie von ihnen hören, sie erzählen nur, dass sie zu Unrecht inhaftiert und misshandelt wurden. Von den anderen Geschichten, die sie aus dem Osten erzählen, kann ich gar nicht reden, das sind reine Lügen, die erfunden wurden, um eine falsche Illusion zu erzeugen.

Glauben Sie, dass die Sieger des Krieges ehrlich darüber waren, wie die Dinge gelaufen sind?

Walther: Die Sieger sind nicht alle schlechte Menschen, aber sie wurden von schlechten Menschen beeinflusst. Viele der Leute, die in ihren Propagandaabteilungen arbeiteten, waren Juden. Die Autoren, Reporter, Redakteure, Regisseure und Kameraleute waren größtenteils Juden. Das kann ich an ihren Namen erkennen. Sie waren im Alleingang in der Lage, die Meinung der Menschen über den Krieg und darüber, wen sie bekämpften, zu beeinflussen. Wenn unsere Feinde sich also nur auf das verlassen konnten, was sie in der Presse und in den Wochenschauen lasen und sahen, hatten sie ein falsches Bild von der Realität. Für sie kämpften sie gegen ein Volk, das von einem Verrückten angeführt wurde, der die Welt erobern und die Menschheit vernichten wollte. Das ist es, was viele glaubten. Ihnen fehlte die Intelligenz, Dinge zu hinterfragen und selbst zu denken. Sie haben den Tod in den Lagern verursacht, aber ihre Propaganda sagte ihnen, dass wir die Juden töteten, um sie loszuwerden. Das taten wir nicht und das ist eine falsche Geschichte. Sie wussten nicht zu hinterfragen, ob das wahr war oder ob etwas anderes diese Todesfälle verursacht hatte. Sie wurden durch diese Propaganda so hasserfüllt, dass ihr Verstand für die Vernunft verschlossen war. Sie wussten nur, was man ihnen erzählt hatte, und sie glaubten nur, was man ihnen gezeigt hatte. Die Autoren übernahmen dann die Geschichten, die von ‘Augenzeugen’ erzählt wurden, und dachten nicht daran, tiefer zu graben oder zu hinterfragen. So ist die Geschichte des Krieges entstanden. Die Sieger, die nicht wirklich verstanden, was passiert war, schrieben ihre Seite der erfundenen Version, die sie heraufbeschworen hatten. So sehe ich das, sie sind nicht alle schlecht, man hat ihnen nur schlechte Geschichten vorgegaukelt.

Gibt es Behauptungen der Sieger, die Sie gerne entlarvt und widerlegt sehen möchten?

Walther: Oh ja. Ich möchte Ihnen gleich eine erzählen. Ich habe gestern Abend die Nachrichten gesehen und sie haben behauptet, dass die Selbstmorde im Dritten Reich jedes Jahr höher und höher wurden. Damit versuchen sie, jemanden zu täuschen, der nicht weiß, wie Deutschland vor Hitler aussah. Vor der Machtergreifung waren Selbstmorde im ganzen Reich weit verbreitet. Die Gründe dafür waren Armut, Hoffnungslosigkeit und Angst. Die Nation befand sich in einem Bürgerkrieg und in einem moralischen Krieg. Die Juden, die zwar nur wenige waren, aber viel Macht hatten, nahmen dem Volk alles weg. Viele verloren Bauernhöfe, Häuser und Geschäfte durch die geschickten Machenschaften dieser Leute. Als Hitler kam, gab es zum ersten Mal Hoffnung. Das Eigentum wurde denjenigen zurückgegeben, die betrogen worden waren und denen Unrecht widerfahren war. Das Reich wuchs und ein neues Gefühl der Hoffnung und des Glücks war zu spüren.

Diese Fernsehsendung versuchte, dies zu widerlegen, und verwendete Statistiken, die, wie ich nicht überrascht wäre, von einer kommunistischen Denkfabrik oder einem jüdischen Informationsunternehmen stammen. So funktioniert das, sie verwenden nur Freunde und Quellen, die mit ihnen übereinstimmen, und dann machen sie das zum Gesetz des Landes. Sie behaupten, es handele sich um echte Geschichte und Studien, aber in Wirklichkeit verwenden sie nur Statistiken, die von jemandem erstellt wurden, der gegen das Regime war. Ich weiß, dass die Zahl der Selbstmorde in Deutschland zwischen 1934 und 1939 auf einem historischen Tiefstand war. Daran kann man eine Regierung messen, wie viele Menschen verzweifelt sind und sich das Leben nehmen, weil sie keine Hoffnung mehr haben. Die Nachrichtensendung versuchte zu zeigen, dass die Menschen unter Hitler ängstlicher und verzweifelter waren. Die Wahrheit ist das Gegenteil. Die Menschen hatten Hoffnung, da sie bessere Arbeiten, Karrieren, Gehälter und Gesundheit hatten. Natürlich würde ich lügen, wenn ich behaupten würde, dass es keine Selbstmorde gab. Sicherlich gab es welche, wie Streit unter Liebenden, Gesetzesbrecher und Menschen mit psychischen Problemen, die sich das Leben nahmen. Aber die Zahl der Selbstmorde war im Vergleich zur Zeit vor Hitler sehr gering.

Ich möchte noch hinzufügen, dass während des Krieges, als die Familien den Tod und das Leid spürten, mehr Menschen sich das Leben nahmen, so dass die Zahl der Selbstmorde anstieg. Weiterhin muss erwähnt werden, dass die Partisanen keine Soldaten sind. Heute wird gerne so getan, als seien diese Terroristen, die keine Uniformen trugen, es sei denn, sie trugen erbeutete Uniformen, Helden gewesen. Ich habe in Griechenland einen Freund der Familie durch diese Verbrecher verloren. Sie haben jede Regel der zivilisierten Kriegsführung gebrochen, vom Hissen unserer Flagge über falsche Kapitulationen bis hin zu Entführungen mit Lösegeld und viele andere. Ich habe keine Tränen dafür, wie sie behandelt wurden.

Das größte Problem, das ich heute sehe, ist jedoch ein Thema, das einen in Schwierigkeiten bringen wird, wenn man es offen anspricht. Es ist die Behandlung der Juden. Aus der Geschichte verschwunden sind die Terroranschläge, die jüdische Kommunisten und Anarchisten gegen ihre Gegner verübten. Diese Angriffe richteten sich hauptsächlich gegen alle, die Hitler oder mit ihm verbündete Parteien unterstützten. Wenig bis gar nichts wird darüber berichtet, wie jüdische Organisationen und prominente Persönlichkeiten gegen Hitler und seine Anhänger agitierten. Wir alle haben gesehen, wie die Zeitungen jeden, der von ihnen getötet wurde, nicht als Opfer, sondern als Täter beschimpften. Sie entschuldigten ihre Exzesse, während sie die Morde der Nationalsozialisten als Akte des Terrors und der Unterdrückung aufblähten.

Ich war Zeuge dieser Zeit und kann bestätigen, dass es einen Grund für die Gegenreaktion gegen die Juden und Kommunisten gab. Sie entfesselten die Revolution, angeführt von Eisner, Levine und zahllosen anderen Juden, was sie in den Augen der Deutschen noch mehr befleckte. In Verbindung mit den Anschlägen auf NSDAP-Mitglieder war es ein Leichtes, die Schuldigen und alle, die sie unterstützten, zu bestrafen. Als der Krieg begann, wurden Zellen aufgedeckt, die bewiesen, dass viele insgeheim gegen Hitler und Deutschland waren. Dies führte zu einigen Massenausweisungen, ähnlich wie andere Nationen es mit Minderheiten taten, um sie kollektiv zu überwachen. Das ist eine vernünftige Reaktion für jede Nation, um sich zu verteidigen. Deutschland wurde in einige Situationen gebracht, in denen unangenehme Fragen geklärt werden mussten. Was sollte man mit denjenigen tun, die sich weigerten, in den Krieg zu ziehen und ihrem Land zu helfen? Diejenigen, die offen dafür eintraten, dass Hitler zurücktreten und den Krieg beenden sollte. Diejenigen, die sich gegen unser Militär aussprachen und die Behauptungen der Alliierten über Kriegsverbrechen und Schande wiederholten.

Hier das Interview als Pdf downloaden und sichern – Hier gehts zum Telegram-Kanal: Verborgene Helden>>>.

Hier findet man alle Zeitzeugen-Interviews der Verborgenen Helden>>>.

