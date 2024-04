Der Völkermord in Gaza ist die letzte Stufe eines Prozesses, den Israel vor Jahrzehnten begonnen hat. Jeder, der dies nicht kommen sah, war blind für den Charakter und die ultimativen Ziele des Apartheidstaates.

In Gaza gibt es keine Überraschungen. Jeder entsetzliche Akt des israelischen Völkermords wurde im Voraus angekündigt. Und das schon seit Jahrzehnten. Die Enteignung der Palästinenser von ihrem Land ist das schlagende Herz des israelischen Siedlerkolonialprojekts. Diese Enteignung hatte dramatische historische Momente – 1948 und 1967 –, als große Teile des historischen Palästina beschlagnahmt und Hunderttausende von Palästinensern ethnisch gesäubert wurden.

Die Enteignung hat auch schrittweise stattgefunden – der schleichende Landraub und die ständige ethnische Säuberung im Westjordanland, einschließlich Ostjerusalem. Im globalen Spiel der Mächte seit 1945 war der Nahe Osten eines der Hauptfelder der amerikanischen Politik. Die USA waren von Anfang an die entscheidende Macht in dieser Region, die von strategischer Bedeutung war: Dort gab es Öl, das für den Westen gesichert werden musste. In den Jahren des Kalten Krieges bis 1990/91 hieß der Gegner Sowjetunion. Und es gab den neuen Staat Israel, den die arabischen Staaten vernichten wollten. Ein Krieg folgte dem anderen.

Ein angekündigter Völkermord

Der Überfall der Hamas und anderer Widerstandsgruppen auf Israel am 7. Oktober, bei dem 1’154 Israelis, Touristen und Wanderarbeiter starben und etwa 240 Menschen als Geiseln genommen wurden, lieferte Israel den Vorwand für das, wonach es sich seit langem sehnt: die totale Auslöschung der Palästinenser.

Israel hat 77 Prozent der Gesundheitseinrichtungen in Gaza zerstört, 68 Prozent der Telekommunikationsinfrastruktur, fast alle kommunalen und staatlichen Gebäude, kommerzielle, industrielle und landwirtschaftliche Zentren, fast die Hälfte aller Straßen, über 60 Prozent der 439.000 Häuser in Gaza, 68 Prozent der Wohngebäude – bei der Bombardierung des Al-Taj-Turms in Gaza-Stadt am 25. Oktober wurden 101 Menschen, darunter 44 Kinder und 37 Frauen, getötet und Hunderte verletzt – und Flüchtlingslager ausgelöscht. Beim Angriff auf das Flüchtlingslager Jabalia am 25. Oktober wurden mindestens 126 Zivilisten, darunter 69 Kinder, getötet und 280 verletzt. Israel hat die Universitäten des Gazastreifens beschädigt oder zerstört, die nun alle geschlossen sind, sowie 60 Prozent der anderen Bildungseinrichtungen, darunter 13 Bibliotheken. Außerdem hat Israel mindestens 195 historische Stätten zerstört, darunter 208 Moscheen, Kirchen und das Zentralarchiv des Gazastreifens, in dem 150 Jahre an historischen Aufzeichnungen und Dokumenten aufbewahrt wurden.

Israels Kampfflugzeuge, Raketen, Drohnen, Panzer, Artilleriegranaten und Marinegeschütze pulverisieren täglich den Gazastreifen, der nur 30 km lang und 8 km breit ist, in einer Kampagne der verbrannten Erde, wie man sie seit dem Vietnamkrieg nicht mehr gesehen hat. Sie hat 25’000 Tonnen Sprengstoff – das entspricht zwei Atombomben – auf den Gazastreifen abgeworfen, wobei viele Ziele durch künstliche Intelligenz ausgewählt wurden. Es wirft ungelenkte Munition („dumb bombs“) und 1’000-kg-Bunkerbomben auf Flüchtlingslager und dicht besiedelte städtische Zentren sowie auf die so genannten „sicheren Zonen“ ab: 42 Prozent der getöteten Palästinenser wurden in diesen „sicheren Zonen“ getötet, wohin sie von Israel angewiesen worden waren zu fliehen. Mehr als 1.7 Millionen Palästinenser wurden aus ihren Häusern vertrieben und gezwungen, in überfüllten UNRWA-Unterkünften, Krankenhausfluren und -höfen, Schulen, Zelten oder unter freiem Himmel im südlichen Gazastreifen Zuflucht zu finden, wo sie oft neben faulig stinkenden Abwasserpfützen leben.

Israel hat mindestens 32’705 Palästinenser in Gaza getötet, darunter 13’000 Kinder und 9’000 Frauen. Das bedeutet, dass Israel jeden Tag bis zu 187 Menschen abschlachtet, darunter 75 Kinder. Es hat 136 Journalisten getötet, von denen viele, wenn nicht sogar die meisten, absichtlich ins Visier genommen wurden. Es hat 340 Ärzte, Krankenschwestern und anderes medizinisches Personal getötet, vier Prozent des medizinischen Personals in Gaza. Diese Zahlen spiegeln nicht annähernd die tatsächliche Zahl der Todesopfer wider, da nur die in den Leichenhallen und Krankenhäusern, von denen die meisten nicht mehr funktionieren, registrierten Toten gezählt werden. Wenn man die Vermissten mitzählt, liegt die Zahl der Toten bei weit über 40’000.

Die Ärzte sind gezwungen, Gliedmaßen ohne Betäubung zu amputieren. Schwerstkranke Menschen – Krebs, Diabetes, Herz- und Nierenerkrankungen – sind aufgrund mangelnder Behandlung gestorben oder werden bald sterben. Mehr als hundert Frauen bringen jeden Tag ein Kind zur Welt, ohne dass die medizinische Versorgung gewährleistet ist. Die Zahl der Fehlgeburten ist um 300 Prozent gestiegen. Über 90 Prozent der Palästinenser im Gazastreifen leiden unter schwerer Ernährungsunsicherheit, die Menschen essen Tierfutter und Gras. Kinder sterben an den Folgen des Hungers. Palästinensische Schriftsteller, Akademiker, Wissenschaftler und ihre Familienangehörigen wurden verfolgt und ermordet. Mehr als 75’000 Palästinenser wurden verwundet, viele von ihnen werden lebenslang verkrüppelt bleiben.

„Siebzig Prozent der registrierten Todesfälle waren durchweg Frauen und Kinder“, schreibt Francesca Albanese, die Sonderberichterstatterin für die Lage der Menschenrechte in den seit 1967 besetzten palästinensischen Gebieten, in ihrem am 25. März veröffentlichten Bericht. „Israel konnte nicht nachweisen, dass die verbleibenden 30 Prozent, d.h. erwachsene Männer, aktive Hamas-Kämpfer waren – eine notwendige Voraussetzung, um sie rechtmäßig ins Visier zu nehmen. Anfang Dezember behaupteten Israels Sicherheitsberater die Tötung von 7’000 Terroristen‘ in einer Phase der Kampagne, in der insgesamt weniger als 5’000 erwachsene Männer unter den Opfern identifiziert worden waren, was impliziert, dass alle getöteten erwachsenen Männer „Terroristen“ waren.“

Israel bedient sich sprachlicher Tricks, um allen Menschen im Gazastreifen den Status von Zivilisten und allen Gebäuden – einschließlich Moscheen, Krankenhäusern und Schulen – den Schutzstatus abzusprechen. Alle Palästinenser werden als Verantwortliche für den Angriff am 7. Oktober gebrandmarkt oder als menschliche Schutzschilde für die Hamas abgestempelt. Alle Gebäude werden von Israel als legitime Ziele betrachtet, weil sie angeblich Hamas-Kommandozentralen sind oder Hamas-Kämpfern Unterschlupf gewähren sollen.

Diese Anschuldigungen, schreibt Albanese, seien ein „Vorwand“, um „die Tötung von Zivilisten unter dem Deckmantel der angeblichen Legalität zu rechtfertigen, deren allumfassende Durchdringung nur eine völkermörderische Absicht zulässt“.

In diesem Ausmaß haben wir noch keinen Angriff auf die Palästinenser erlebt, aber all diese Maßnahmen – die Tötung von Zivilisten, die Enteignung von Land, willkürliche Verhaftungen, Folter, das Verschwindenlassen von Personen, die Abriegelung palästinensischer Städte und Dörfer, die Zerstörung von Häusern, der Entzug von Aufenthaltsgenehmigungen, die Deportation, die Zerstörung der Infrastruktur, die die Zivilgesellschaft aufrechterhält, die militärische Besatzung, die entmenschlichende Sprache, der Raub natürlicher Ressourcen, insbesondere der Grundwasserleiter – bestimmen seit langem Israels Kampagne zur Ausrottung der Palästinenser.

Die Besatzung und der Völkermord wären ohne die USA nicht möglich, die Israel jährlich 3.8 Milliarden Dollar an Militärhilfe zukommen lassen und jetzt weitere 2,5 Milliarden Dollar an Bomben, darunter 1’800 MK84 1’000-kg-Bomben, 500 MK82 250-kg-Bomben und Kampfjets nach Israel schicken. Es ist auch unser Völkermord.

Der Völkermord in Gaza ist der Höhepunkt eines Prozesses. Er ist kein Akt. Der Völkermord ist das vorhersehbare Ergebnis von Israels kolonialem Siedlerprojekt. Er ist in der DNA des israelischen Apartheidstaates verschlüsselt. Es ist der Punkt, an den Israel gelangen musste.

Die zionistischen Führer sprechen offen über ihre Ziele

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant kündigte nach dem 7. Oktober an, dass Gaza „keinen Strom, keine Lebensmittel, kein Wasser und keinen Treibstoff“ erhalten werde. Der israelische Außenminister Israel Katz sagte: „Humanitäre Hilfe für Gaza? Kein elektrischer Schalter wird angeschaltet, kein Hydrant wird geöffnet“. Landwirtschaftsminister Avi Dichter bezeichnete den israelischen Militärangriff als „Nakba des Gazastreifens“ und bezog sich damit auf die Nakba, die „Katastrophe“, bei der zwischen 1947 und 1949 750’000 Palästinenser von ihrem Land vertrieben und Tausende Palästinenser von zionistischen Milizen massakriert wurden. Die Likud-Abgeordnete der israelischen Knesset Revital Gottlieb postete auf ihrem Social-Media-Konto: „Bringt Gebäude zum Einsturz!!! Bombardiert ohne Unterschied!!…Macht Gaza platt. Ohne Gnade! Dieses Mal gibt es keinen Platz für Gnade!“ Auch der Minister für Kulturerbe, Amichai Eliyahu, befürwortete den Einsatz von Atomwaffen gegen Gaza als „eine der Möglichkeiten“.

Die Botschaft der israelischen Führung ist unmissverständlich. Vernichtet die Palästinenser auf die gleiche Weise, wie wir in Amerika die First Nations, in Australien die Ureinwohner, die Deutschen die Herero in Namibia, die Türken die Armenier und die Nazis die Juden vernichtet haben.

Die Einzelheiten sind unterschiedlich. Der Prozess ist derselbe.

Wir können uns nicht auf Unwissenheit berufen. Wir wissen, was mit den Palästinensern geschehen ist. Wir wissen, was mit den Palästinensern geschieht. Wir wissen, was mit den Palästinensern geschehen wird.

Aber es ist einfacher, so zu tun, als ob. So zu tun, als würde Israel humanitäre Hilfe zulassen. So zu tun, als ob es einen Waffenstillstand geben würde. So zu tun, als würden die Palästinenser in ihre zerstörten Häuser in Gaza zurückkehren können. So zu tun, als ob der Gazastreifen wiederaufgebaut würde. So zu tun, als werde die Palästinensische Autonomiebehörde den Gazastreifen verwalten. So zu tun, als ob es eine Zweistaatenlösung geben werde. So zu tun, als gäbe es keinen Völkermord.

Der Völkermord, der von den USA finanziert und mit Waffenlieferungen unterstützt wird, sagt nicht nur etwas über Israel aus, sondern auch über uns, über die westliche Zivilisation, darüber, wer wir als Volk sind, woher wir kommen und was uns ausmacht. Er sagt, dass all unsere gepriesene Moral und Achtung der Menschenrechte eine Lüge ist. Er besagt, dass farbige Menschen, insbesondere wenn sie arm und verletzlich sind, nicht zählen. Er sagt, dass ihre Hoffnungen, Träume, ihre Würde und ihr Streben nach Freiheit wertlos sind. Er besagt, dass wir die globale Vorherrschaft durch rassistische Gewalt sichern werden.

Diese Lüge – dass die westliche Zivilisation auf „Werten“ wie der Achtung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit beruht – ist den Palästinensern und allen Menschen im globalen Süden sowie den amerikanischen Ureinwohnern und den schwarzen und braunen Amerikanern seit Jahrhunderten bekannt. Doch angesichts des live übertragenen Völkermordes in Gaza ist diese Lüge nicht mehr aufrechtzuerhalten.

Wir stoppen Israels Völkermord nicht, weil wir Israel sind, infiziert mit weißer Vorherrschaft und berauscht von unserer Vorherrschaft über den Reichtum der Welt und der Macht, andere mit unseren industriellen Waffen zu vernichten. Erinnern Sie sich an den Kolumnisten der New York Times, Thomas Friedman, der am Vorabend des Irak-Krieges zu Charlie Rose sagte, amerikanische Soldaten sollten von Basra bis Bagdad von Haus zu Haus gehen und den Irakern sagen: „Ihr könnt uns mal!” Das ist das wahre Credo des US-Imperiums.

Die Welt außerhalb der industrialisierten Festungen des globalen Nordens ist sich sehr wohl bewusst, dass das Schicksal der Palästinenser ihr Schicksal ist. Wenn der Klimawandel das Überleben bedroht, wenn die Ressourcen knapp werden, wenn Millionen Menschen zur Migration gezwungen sind, wenn die landwirtschaftlichen Erträge zurückgehen, wenn Küstengebiete überflutet werden, wenn Dürren und Waldbrände zunehmen, wenn Staaten scheitern und wenn bewaffnete Widerstandsbewegungen aufstehen, um ihre Unterdrücker und deren Stellvertreter zu bekämpfen, dann wird Völkermord keine Anomalie sein. Er wird die Norm sein. Die Schwachen und Armen der Erde, die Frantz Fanon „die Verdammten dieser Erde“ nannte, werden die nächsten Palästinenser sein.

Quelle: Chris Hedges auf Substack.

