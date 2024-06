Das Konzentrationslager Dachau lag rund 20 Kilometer nördlich von München. Aufgrund einer Anordnung Heinrich Himmlers, des damaligen Münchener Polizeipräsidenten, wurde es 1933 als erstes dauerhaftes Konzentrationslager im Deutschen Reich auf dem Gelände einer ehemaligen Munitionsfabrik östlich der Stadt Dachau errichtet.

Nach dem Einfall des Feindes im Deutschen Reich wurde die Anlage von den Besatzern als Internierungslager für deutsche Gefangene verwendet.

»Morale Bombing« im Visier von Völkerrecht, Moral und Erinnerungskultur – Der Autor zieht Bilanz aus dem heftigen wissenschaftlichen Disput der letzten Jahre und behandelt dabei insbesondere die moralische und völkerrechtliche Dimension der strategischen Flächenbombardements – hier weiter.

Interview mit Josef Biehl, ehemaliger SS-Mann in Dachau und späterer Wehrmachtsveteran, der in Frankreich und Russland diente.

Tante Inge unterstützte und half auch als Übersetzerin.

Nürnberg, 1981. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit mir zu sprechen, Herr Biehl. Ich möchte etwas über Ihre Geschichte erfahren und habe gehört, dass Sie vor langer Zeit bei der SS waren. Warum haben Sie sich damals für die SS entschieden? Können Sie mir etwas über das Lager in Dachau erzählen?

Josef: Ja, in der Tat, es war das Richtige für mich zu dieser Zeit. Damals war es ein großer Schritt im Leben, diese Uniform zu tragen und Mitglied der SS zu sein. Man wurde als Mitglied einer loyalen und treuen Gruppe von Männern angesehen. Ich wurde damals als Mitglied der Elite der Nation angesehen. Meine Geschichte begann nicht in der SS. Lassen Sie mich Ihnen etwas erzählen, das Sie sicher nicht wissen, aber das Sie wissen müssen. Ich stamme aus Pilsen, in der heutigen Tschechoslowakei. Ich war dort, als die Krise stattfand, und werde Ihnen von meinen Erfahrungen berichten. Ich war etwas älter als Sie, als es in der Gegend, aus der ich komme, Probleme gab. Sie wurde von Hitler gelöst und 1938 konnte ich der SS TK Standarte [Totenkopf] beitreten, die für den Raum Dachau zuständig war. Meine Eltern machten bei diesem Unterfangen bereitwillig mit, denn sie wollten auf jeden Fall ein ruhiges Haus. Ich bewarb mich, durchlief das Prüfungsverfahren und wurde unter Vorbehalt aufgenommen. Ich machte mich auf den Weg nach München, und bevor wir auf das Übungsgelände kamen, wurden wir alle zu den wichtigen Stätten der damaligen Zeit geführt. Mein Eid auf den Führer fand am 9. November statt.

Ich habe das Lager sehr gut kennengelernt, denn alle TK-Einheiten wurden in den Ausbildungseinrichtungen ausgebildet, die sich in der Nähe des Lagers befanden. Ich habe die Gefangenen im Lager gesehen und ich kann Ihnen versichern, dass sie sehr gut behandelt wurden. Sie hatten sehr strenge Regeln und einen Zeitplan, den sie alle befolgen mussten, der aber nie missbraucht wurde. Ich habe sogar eine Zeremonie gesehen, bei der einige Gefangene entlassen wurden. Ja, sie ließen sogar Gefangene frei, wenn sie ihre Strafe verbüßt hatten, es war ein Gefängnis für politische Gefangene. Wenn jemand ein Verbrechen beging, das auf einem politischen Motiv beruhte, kam er in ein Lager und nicht ins Gefängnis.

Im Deutschland jener Zeit gab es Gesetze, die Kommunisten und Anarchisten davon abhielten, zu randalieren und der Nation zu schaden. Für eine kurze Zeit war ich dem Büro zugeteilt, das die Post las, um sicherzustellen, dass sie nichts enthielt, was der Nation oder Hitler schaden könnte. Ich war überrascht, dass so viele der Gefangenen gegen das Hitler-Regime waren, denn zu der Zeit war es sehr gut und es war nichts Schlimmes passiert. Es waren größtenteils alte Rote, sogar die Kirchenleute dort schienen bolschewistische Überzeugungen zu haben.

Ich weiß noch von einem Brief eines berühmten Menschen, an dessen Name ich mich jetzt nicht mehr erinnern kann, aber die Person, die ihm schrieb, teilte ihm mit, dass sein Glaube von seinem Gott beschützt wird und dass er den Glauben bewahren solle, dass das Gute immer siegen werde. Ich wusste, was das bedeutete, aber ich ließ es auf sich beruhen. Erinnern Sie sich daran, dass noch nichts Schlimmes passiert war, aber diese Menschen glaubten, dass das Regime schlecht und falsch war, und ich verstand nicht, wie sie so denken konnten. Ich wusste, dass so genannte unqualifizierte Menschen, viele von ihnen Juden, aus bestimmten Berufen entfernt worden waren. Es wurde angenommen, dass sie aufgrund ihrer Eigenschaft als Juden, denen andere Juden halfen, Positionen erlangten, welche sie ansonsten nicht rechtmäßig erworben hätten. In den Kirchen gab es einige linksgerichtete Geistliche, die sich für die Roten und Juden einsetzten, und auch sie wurden entfernt. Das war meiner Meinung nach sehr korrekt und keine Belanglosigkeit. Ich glaubte damals fest an Hitler und hielt jeden, der sich seiner Weltanschauung widersetzte, für einen Narren oder vorsätzlichen Verbrecher. Hitler stellte die deutsche Ehre wieder her, reparierte die Wirtschaft, stellte die Moral wieder her und gab uns allen ein Gefühl der Hoffnung für die Zukunft. Es war eine großartige Zeit, in der wir lebten, aber auch hier verstand ich nicht, warum einige dies nicht wollten.

Heute können sie ihre Ansichten und Geschichten erzählen, die alles so schlecht aussehen lassen und die Gläubigen als böse darstellen. Es war einfach nicht so, zumindest in den Gebieten, die ich gesehen habe. Alles war glücklich, produktiv und moralisch. Damals trug ich die schwarze Uniform mit dem Totenkopf am Kragen. Das war nichts Schlimmes und wurde als ehrenvoll für die Vergangenheit des germanischen Deutschlands angesehen. Ich stimmte mit Himmler überein, was die SS und ihre Bedeutung für Deutschland betraf. Ich musste meine rein deutsche Abstammung nachweisen, um überhaupt aufgenommen zu werden. Sie gaben einem das Gefühl, zur Elite zu gehören, zu etwas, das mit der alten Vergangenheit zu tun hatte, die in die neue Zeit hineingezogen wurde. Ich habe während meiner Dienstzeit bei der TK Standarte nie etwas Korruptes oder Böses gesehen. Ich habe sogar [Theodor] Eicke getroffen, von dem man heute sagt, er sei sehr böse und grausam gewesen. Ich habe nichts von alledem gesehen, er war ein sehr freundlicher und korrekter Anführer.

Warum hat die SS einen Totenkopf verwendet? Er scheint böse und schlecht zu sein, wie in den Comics, wo er als Teufelsanbetung dargestellt wird.

Josef: Oh, um Himmels willen, nein, junger Mann, es war einfach ein Zeugnis dafür, dass die SS treu bis in den Tod war, was bedeutet, dass wir bereit sein müssen, unser Leben für unser Volk zu geben. Das ist die beste Erklärung, die ich Ihnen geben kann. Man könnte auch sagen, es bedeutete, dass wir den Tod nicht fürchteten. Wir trugen es mit Stolz, denn es bedeutete, dass wir loyal waren und dass unsere Ehre unsere Loyalität bedeutete. Wir wollten, dass jeder Feind wusste, dass ein Kampf mit der SS ein Kampf gegen Männer war, die keine Angst vor dem Sterben hatten. Und so kämpften wir wie Löwen, das war alles, was dieses Symbol bedeutete. Ich kenne die Bücher nicht, von denen Sie sprechen, aber seien Sie vorsichtig, woher Sie Ihre Informationen beziehen. Wenn sie falsch sind, werden Sie falsch denken und falsch verstehen.

Haben Sie im Krieg gedient? In welchem Bereich war das?

Josef: Ja, ich war schon früh im Krieg, schon 1940. Als der Krieg ausbrach, folgte ich der Linie meiner Familie und meldete mich zur Armee, zur Artillerie. Ich musste einen Antrag stellen, um die SS zu verlassen, und sie machten es mir schwer. Mein Kommandeur schimpfte sogar mit mir, als die Waffen-SS gegründet wurde. Ich sagte ihm respektvoll, dass es meine Pflicht sei, meiner Familie zu dienen, und so wurde ich zum Unteroffizier der Armee als Beobachter ernannt. Ich wurde bis April 1940 ausgebildet, und dann war es Zeit für Frankreich. Und so war ich beim Durchbruch bei Sedan dabei und erlebte die Kämpfe aus nächster Nähe.

Was hielten Sie von den Franzosen?

Josef: Unsere Völker mochten sich nicht. Alles begann mit Auseinandersetzungen zwischen den Königshäusern und setzte sich dann mit Napoleon fort. Es wurde 1871 beigelegt und dann 1919 wieder aufgenommen. Als Hitler an die Macht kam, hatte er keinen Hass auf die Franzosen, und die Beziehungen hatten sich scheinbar erwärmt. Das war bis Polen. Großbritannien drängte auf den Krieg, und Frankreich folgte den Engländern. Sie erklärten uns den Krieg und im Mai 1940 griffen wir Frankreich an, um die Sache zu erzwingen. Als wir durchbrachen, trafen wir sofort auf französische und belgische Flüchtlinge, sie bewegten sich langsam, wir schnell. Sie verlangsamten uns manchmal, einige vermuteten, dass dies Absicht gewesen sei. Wir mussten sie von den Straßen weglocken, damit wir uns frei bewegen konnten. Unsere Batterie bereitete sich auf den Einsatz vor, oft in der Nähe einer Stadt. Wenn die Menschen noch dort waren, forderten wir sie auf, die Stadt zu verlassen, falls es Angriffe gab. Wir durften uns niemals in oder um eine Stadt herum positionieren, nur um das klarzustellen. Im Krieg gibt es immer wieder Zivilisten, die nichts mit den Kämpfen zu tun haben wollen. Granaten können sich verirren und haben bisweilen französische Zivilisten getötet.

Der Krieg gegen Frankreich war schnelllebig und dauerte nur kurze Zeit. Am Ende blieben wir in Südfrankreich, bis die Demarkationslinie gezogen war. Dann blieben wir den Sommer über und genossen das warme Wetter an der Küste. Als sich alles beruhigt hatte, halfen wir den Franzosen, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Ich mochte die Franzosen sehr, ich empfand sie als freundlich und geschäftstüchtig. Wir hatten Geld und genossen die Früchte des Sieges. Ich kann nichts Schlechtes über die Menschen in Frankreich sagen. Es war traurig, dass wir gegeneinander in den Krieg ziehen mussten. Wir hatten keine bösen Absichten gegenüber ihrem Volk. Vor den Widerstandskämpfern habe ich keinen Respekt, sie waren Mörder und Terroristen, die heute Lob und Heldenstatus suchen.

Ich hörte, dass Sie an der russischen Front gekämpft haben. Wie war es dort und wo waren Sie?

Josef: Ja, in der Tat, ich war im Osten. Es war 1941, ich marschierte in Russland ein und dachte, wir würden eine leichte Zeit haben. Ich glaubte, was unsere Propaganda uns sagte, dass die Russen arm seien und keinen Kampfeswillen hätten. Damit lagen sie falsch. Ich gehörte zur so genannten Heeresgruppe Nord, und wir zogen durch das Baltikum nach Leningrad. Wir durchbrachen die russische Verteidigung und rückten dann weiter vor, immer wieder. Es gab dort kilometerweit nichts. Wir konnten einen Tag lang unterwegs sein und keine Städte oder Dörfer sehen. Es fühlte sich sehr leer an. Am Ende waren wir Teil des Rings um Leningrad. Wir belagerten die Stadt, um sie zur Kapitulation zu bewegen, aber in einer der seltsamen Wendungen des Krieges war es gar keine richtige Belagerung. Wir hielten den südlichen Ring um die Stadt, aber sie waren in der Lage, die Stadt aufgrund von Problemen mit den Finnen zu versorgen. Wir saßen auf unseren Hintern und konnten nur sporadisch sowjetische Angriffe abwehren, entweder auf uns oder um den Ring zu durchbrechen.

Ich weiß nicht viel über Leningrad. Können Sie mir sagen, warum es eine Belagerung gab? Warum gab es Probleme mit den Finnen?

Josef: Oh, die Finnen, sie waren ein Hindernis für uns und waren im Krieg nicht auf unserer Seite, sondern ein scheinbarer Verbündeter. Hitler wollte Leningrad einnehmen, weil es eine sehr große Stadt war und den Namen von Lenin trug, einem der Gründer des Sowjetstaates. Als wir in Russland einrückten, war es das Ziel der Heeresgruppe Nord, Leningrad einzunehmen und über den großen See dort vorzustoßen. Wir hatten es wieder mit Massen von Zivilisten und sehr schlechten Straßen zu tun. Stalin hatte sehr schlechte Straßen und keine Technologie, um sie zu bauen. Sie waren nichts weiter als Feldwege, und wenn es regnete, kamen wir bestenfalls im Schneckentempo voran. Daran erinnere ich mich noch gut aus meiner Zeit im Osten, es war sehr arm und rückständig. Es war es nicht wert, Europa genannt zu werden, und ich gebe den Roten und ihrem Sowjetsystem die Schuld, sie haben die Menschen in Armut und Unwissenheit gehalten. Als wir in Russland einmarschierten, begrüßten die Menschen, die zurückblieben, die deutschen Truppen als Befreier und nicht als Feinde. Stalin und seine Horden setzten die alte Taktik ein, alles niederzubrennen. Sie vergifteten Brunnen, zerstörten Dämme, brannten Felder und Städte nieder. Sie wollten uns nichts hinterlassen und luden viele Menschen auf uns ab, die sie beim Rückzug nicht mitnehmen konnten oder wollten. Wir hatten es in diesem Winter wirklich schwer mit Lebensmitteln, es war sehr kalt und in manchen Gegenden gab es keine Unterkünfte. Hinzu kam, dass es weder Lebensmittel noch sicheres Wasser gab, und das war sehr schlimm. Wir mussten sehr schnell Hütten bauen, in denen sowohl Soldaten als auch Zivilisten leben konnten. Ich musste dabei helfen und auch unsere Artilleriestellungen instand halten. In jenem Winter war ich Beobachter und musste stundenlang in der Kälte ausharren, um feindliche Bewegungen zu beobachten. Ich konnte mich für einen Einsatz melden, um auf die Russen zu feuern. Die Finnen hatten die Russen nur bis zu den Vorkriegsgrenzen zurückgedrängt, sie hatten also kein Interesse an Leningrad. Es gab kleine Korridore, die der Feind öffnete und mit Nachschub versorgte, bevor wir uns organisieren konnten, um sie anzugreifen.

Wie gesagt, es war keine richtige Belagerung, es war eher ein ‘wir halten unsere Linien’, um den sowjetischen Angriffen zu widerstehen. Wenn die Finnen uns mehr geholfen hätten, hätten wir die Stadt vielleicht einnehmen können. Die Finnen wollten nur bis zu den Vorkriegsgrenzen vorrücken und weigerten sich, weiter nach Russland vorzudringen. Sie wollten nur das Land, das sie an Russland verloren hatten, als ihr Kriegsziel. Damit waren sie zu kurzsichtig, denn das Problem war viel größer. Es war ein Streitpunkt mit ihnen, und zu allem Überfluss erklärten sie uns 1944 den Krieg, während sie mit Stalin Frieden schlossen. Viele weigerten sich, gegen deutsche Einheiten zu kämpfen, aber einige wenige taten es doch und brachten die Deutschen in Bedrängnis. Ich habe nichts gegen sie, aber sie haben Deutschland in unserer Notzeit nicht geholfen. Unser Kommandeur bat sogar um Hilfe bei der Versorgung, aber sie weigerten sich und fragten stattdessen uns um Nachschub. Vielleicht haben sie wirklich nicht an den Krieg geglaubt. Wir mussten Russland angreifen, denn ich weiß, Hitler vermutete, dass Stalin angreifen wollte, was sie nie zugeben werden. Ich habe die großen Nachschubstützpunkte gesehen, die sie im Baltikum hatten, und sie wurden nicht für die Versorgung der Bevölkerung genutzt. Alles, was ich sah, war offensiver Natur, nicht zur Verteidigung, wie die Sowjets behauptet hatten.

(Frage von Inge) Lassen Sie uns nach der Belagerung selbst fragen. Heute wird in den Medien die Geschichte verbreitet, dass die Belagerung ein absichtlicher Versuch war, die Stadt auszulöschen und alle Zivilisten zu töten. Gerade wurde ein Denkmal errichtet, und in den ostdeutschen Nachrichten heißt es, dass 2 Millionen Menschen getötet wurden. Selbst unsere Presse hier stimmt dem zu und stellt die sowjetischen Zahlen nicht in Frage. Sind Sie mit diesen Zahlen einverstanden?

Josef: Ich muss ehrlich sagen, nein, ich habe das Gefühl, dass die Sowjets bei den Todeszahlen, die sie angeben, so sehr gelogen haben. Ich weiß, dass sie, bevor wir in der Stadt ankamen, einen großen Teil der Bevölkerung vertrieben haben, um die Kriegsanstrengungen weit weg zu unterstützen. Die Militäreinheiten befestigten die Stadt und zwangen viele Zivilisten, ebenfalls zu kämpfen. Wir sahen viele Deserteure zu uns kommen, die uns davon erzählten und uns wertvolle Informationen gaben. Das Land war sehr feucht und miserabel, wir hatten Wellblechdächer als Unterschlupf. Die Zivilisten wurden gezwungen, sich zurückzuziehen, aber viele blieben bei uns, weil sie nirgendwo hin konnten. Im Sommer waren die Fliegen und Moskitos der größte Feind. Obwohl Krieg war, stimmt es nicht, dass wir angewiesen wurden, mit unseren Waffen auf Zivilisten zu zielen, denn in Wahrheit beschossen wir die Stadt nach den ersten Monaten nur selten. Wir hofften, dass sie einfach aufgeben werden, wenn wir die Rote Armee zurückdrängen. Das geschah nie, so dass die Stadt im Kampf blieb. Sie machten weiter wie in Friedenszeiten, so schien es, sie spielten auch Musik für uns, um uns vorzumachen, dass es ihnen gut ging.

Wenn es wieder einmal in den Kampf wechselte, beschossen wir die verteidigten Gebiete, so gut wir konnten. In seltenen Fällen bombardierte die Luftwaffe starke Punkte. Unser Kriegsziel war es, die Verteidiger wissen zu lassen, dass wir nicht aufgeben werden und sie sich ergeben mussten. Ich habe nie gesehen, dass eine Batterie einfach frei auf die Stadt feuerte oder Krankenhäuser einschließlich ziviler Gebiete beschoss. Vor allem wurden wir dazu eingesetzt, die Straßen und Sammelplätze zu beschießen, die die Russen nutzten, um deutsche Stellungen anzugreifen. Ich konnte durch die Entfernungsmesser in die Stadt sehen, und es gab dort eine lebhafte Bevölkerung, das ist wahr. Ich glaube aber auch, dass die Sowjets alle lebenswichtigen Menschen, die sie wollten, herausholten und nur die Alten, Kranken oder weniger Nützlichen zurückließen. Verdammt, diese Schurken ließen sogar alle Kriminellen frei und schickten sie in unsere Richtung. Sie hielten die Polizeieinheiten auf Trab, um herauszufiltern, wer ein politischer Gefangener war, der uns helfen würde, oder ein echter Krimineller, der von uns eingesperrt werden musste. Es waren Tausende von ihnen, und ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, dass die Partisanenbanden 1943 in dieser Gegend auftauchten. Ich denke, es ist ehrlicher zu sagen, dass aufgrund von Nahrungsmangel, der kalten Witterung, natürlicher Ursachen und entweder Bombenangriffen oder Beschuss weniger als 50.000 starben. Ich bin zugegebenermaßen kein Experte auf diesem Gebiet und verwende nur deduktive Überlegungen, aber ich denke, das klingt vernünftig. Ich bin der Meinung, dass viele Namen auf den Denkmälern, von denen man spricht, erfunden wurden, nur um die Zahl der Opfer größer erscheinen zu lassen.

Die Russen wollten uns als starke, unbezwingbare Invasoren darstellen, um ihren Sieg als glorreich und unwahrscheinlich erscheinen zu lassen. Das muss ich ihnen lassen, es stimmt schlichtweg nicht. Lassen Sie mich noch berichten, dass unser Divisionsarzt 1955 nach Russland zurückkehren konnte, um heimkehrenden Gefangenen zu helfen. Er hielt darüber einen Vortrag bei unserem Korps-Treffen. Er gab zu, dass ihn all die Berichte in den Zeitungen darüber beunruhigten, wie schlecht sich die deutschen Streitkräfte im Osten benommen hatten. Er erhielt Papiere, um die Gebiete zu besichtigen, in denen wir früher waren; er sprach auch mit den Menschen. Er sagte, dass einige natürlich nicht reden werden, aber er fand wenige, die ihm im Vertrauen sagten, dass an den sowjetischen Geschichten über Massentötungen nichts dran sei. Sie bestätigten ihm auch, dass sich das deutsche Militär im Osten ganz korrekt verhalten hat. Das wussten natürlich diejenigen von uns, die dort waren, aber er konnte sich überall umhören. Er ließ uns wissen, dass natürlich einige überzeugte Rote diese Geschichten ausbreiten und ausschmücken, was die Medien lieben. Aber der normale Russe lebte mit uns in Frieden und hatte nichts von uns zu befürchten. Viele haben sich uns auch im Kampf angeschlossen, ich weiß, dass wir viele ehemalige Gefangene in unseren Stellungen einsetzten. Sie halfen den Zivilisten, die später aus der Stadt flohen, denn die Sowjets ließen niemanden gehen. Sie besetzten Verpflegungsstellen, Krankenhäuser und Versorgungsgebiete. Sie sehen also, es ist nicht alles so, wie es scheint, heute wird die Wahrheit nicht gesagt.

Haben Sie irgendwelche Aktionen gegen die Juden im Osten gesehen?

Josef: Nein, junger Mann, ich möchte auch nicht über die Juden sprechen. Es kann uns leid tun, was sie durchmachen mussten, aber gleichzeitig denke ich, dass sie zu sehr das Opfer spielen. Hier ist es nicht höflich, über sie zu sprechen, also tue ich es nicht. Ich habe im Osten nichts gesehen, was schlecht gegen die Juden war, mehr sage ich dazu nicht.

Wie hat der Krieg für Sie geendet?

Josef: Darüber kann ich sprechen, und ich war sowohl ängstlich als auch dankbar. Wir wurden immer wieder um Leningrad herum eingesetzt, und ich kehrte 1943 im Winter nach der Ausbildung in den Osten zurück. Ich war dort während der Schlachten, die uns von unserem Ring abdrängten. 1944 sahen wir uns einer wiederaufgebauten Roten Armee gegenüber, die uns bei weitem überlegen war. Sie warfen Pamphlete über uns ab, in denen stand: dass Hitler uns Eiserne Kreuze überreichte, während Stalin seinen Soldaten Mörser gab. Das bekamen wir auch zu spüren, denn sie schienen einen unbegrenzten Vorrat an Mörser- und Artilleriegranaten zu haben. Als unsere Linien durchbrachen, zogen wir uns so gut es ging langsam zurück, bezogen Stellung und feuerten auf das, was wir konnten. Inzwischen hatte sich unser Versorgungssystem verbessert, aber es gab nicht genug Granaten, um sie ständig zu verteilen. Es konnte vorkommen, dass wir einen Tag lang nicht schießen konnten, weil eine andere Einheit die Granaten erhielt und umgekehrt. Bis Ende 1944 wurden wir aus Russland, dem Baltikum und Polen vertrieben.

Ich wurde im März 1945 durch russische Flugzeuge verwundet, die unsere Stellung bombardierten. Ich wurde in die Nähe von Berlin verlegt und von den Sowjets gefangen genommen. Ich hatte Glück, denn ich hatte eine mitfühlende Krankenschwester, die mir zur Flucht verhalf, als ich wieder laufen konnte. Sowjetische Soldaten bewachten uns, da sie die schwer Verwundeten nicht mitnahmen. Ein schlechtes Gefühl bei ihnen war immer gegenwärtig. Ich konnte weder stehen noch gehen, als sie kamen, und sie versuchten, mich zu zwingen, aber dass ich auf mein Gesicht fiel, überzeugte sie. Mir wurde gesagt, ich solle mich auf den Weg nach Westen zu den Alliierten machen, da die Russen jeden bestrafen, den sie gefangen nehmen. Ich war nachts allein unterwegs und versteckte mich auf Bauernhöfen. Ich stahl Eier und Lebensmittel, um mich über Wasser zu halten. Die Russen hatten Patrouillen, die nach Nachzüglern Ausschau hielten, und ich wich ihnen aus. Ich machte mich auf den Weg nach Süden, traf aber auf Leute, die mir erzählten, dass die Partisanen in meinem ehemaligen Land böse waren und viele Deutsche getötet hatten. Ich wandte mich nach Westen und machte mich auf den Weg nach Erfurt, wo ich schnell verhaftet wurde. Zum Glück hatte ich meine Krankenhauspapiere aufbewahrt, so dass ich in ein Krankenhaus geschickt wurde, um mich untersuchen zu lassen, und dann wurde ich verhaftet.

Ich hatte das große Glück, dass meine Zeit in der SS nie zur Sprache kam. Ich hatte einen niedrigen Rang und war nicht lange dabei, als ich um meine Entlassung zum Kriegsdienst bat. Das half mir und ich ging nicht zur Waffen-SS, da meine Familie der Meinung war, die reguläre Armee sei professioneller und besser ausgerüstet. Das Schicksal, das meine Kameraden erlitten, ist eine Schande und wird im Stillen erinnert. Und so wurde ich nach nur ein paar Monaten entlassen und machte mich auf den Weg. Ich war auf mich allein gestellt und habe nie jemanden von meiner Familie gefunden. Soweit ich weiß, wurden sie auf dem Marsch nach Westen von Tschechen, Partisanen oder der Winterkälte getötet. Es ist ein trauriges Kapitel in meinem Leben, aber das Ende des Krieges war auch ein neuer Anfang. Jetzt beten wir für den Frieden und hoffen, dass keine Bomben auf uns fallen.

Wie gefällt Ihnen Deutschland heute?

Josef: Ich liebe mein Land, aber ich hasse, was aus uns geworden ist. Inge kann Ihnen von der Flut der Türken hier erzählen. Sie kamen nach dem Krieg hierher. Man würde zwar erwarten, dass Sie sich bei einem Umzug in ein anderes Land fragen: “Was kann ich tun, um meiner neuen Heimat zu helfen?” Nicht so bei den Türken oder anderen östlichen Völkern. Sie scheinen nur gekommen zu sein, um uns auszubeuten und sich von uns zu ernähren. Wir müssen Steuern zahlen, um sie zu ernähren, und sie vermehren sich wie Ratten. Sie sind meist von der armen Sorte, die den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben als zu essen und zu vögeln. Die eine da unten hat 6 Kinder, während eine deutsche Frau heutzutage höchstens ein oder zwei hat. Himmler hat das gesehen. Ich las in der Dachauer Bibliothek ein Buch über die Überfremdung des germanischen Blutes. Das geschieht jetzt auch hier. Diese Menschen kommen nicht in unser Land, um uns zu helfen, nicht um zu sagen: “Hallo, ich sehe, ihr seid in Not, dürfen wir euch beim Wiederaufbau helfen?” Nein, sie kommen, um zu nehmen und zu stehlen. Sie haben ständig Ärger mit der Polizei und die wertlosen Politiker tun nichts dagegen.

In 50 Jahren werden wir Deutschland vielleicht nicht wiedererkennen, wenn es diesen Wahnsinn nicht beendet. Wir gehen nur, um beim Aufbau von Gebieten und Ländern zu helfen, dann gehen wir wieder oder lassen uns nieder, wenn die Menschen uns haben wollen. Aber hier ist das anders. Schauen Sie sich Frankreich an, der Süden wird von den Afrikanern übernommen, die sie hierher bringen und die von Almosen leben. Ich muss auch erwähnen, damit man mich nicht anzeigt, dass ich keinen Hass gegen sie hege, aber es sollte ihnen nicht erlaubt sein, hier zu bleiben und von der Sozialhilfe zu leben, während sie sich vermehren.

Hier das Interview mit einem Auszug des Buches: Friedrich Georg – “Verrat an der Ostfront-Der verlorene Sieg” – als Pdf downloaden.

