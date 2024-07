Nach 12 Jahren – davon fünf Jahre Isolationshaft im Belmarsh-Gefängnis in London – ist Julian Assange frei. Gott segne Amerika! Er wurde nicht an die USA ausgeliefert, um sich dort vor Gericht zu verantworten, wo ihm eine Strafe von 170 Jahren Gefängnis wegen Verstoßes gegen das so genannte Spionagegesetz drohte.

…

Stattdessen einigte er sich mit der US-Regierung auf einen Vergleich, in dem er sich eines Verstoßes gegen dieses Gesetz schuldig bekannte – Sie wissen schon, die Bedrohung der Freiheit Amerikas -, wofür er mit seiner bereits in Haft verbüßten Zeit bezahlt hatte. Vor einem US-Bundesgericht in Saipan, der Hauptstadt der Nördlichen Marianen (einem US-Territorium), wurde er offiziell für frei erklärt und flog anschließend nach Hause zu seiner Frau und seinen beiden Kindern in Australien.

Julian Assange war im HM Prison Belmarsh in London inhaftiert. Das Hochsicherheitsgefängnis ist bekannt für die Unterbringung von Straftätern, die als besonders gefährlich oder gewalttätig gelten, sowie für Personen, die als Fluchtgefahr gelten oder eine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen könnten.

…

Wir müssen aufhören zu glauben, dass es bei Julian Assange wirklich um eine Strafuntersuchung wegen Sexualdelikten, Spionage und Hacking ging. Was WikiLeaks getan hat, bedrohte die politischen und wirtschaftlichen Eliten weltweit gleichermaßen. Der Fall Assange zeigt, dass es den Regierungen heute nicht mehr um legitime Vertraulichkeit geht, sondern um die Unterdrückung der Wahrheit zum Schutz von unkontrollierter Macht, Korruption und Straflosigkeit – hier weiter.

Assanges Freiheit ist auch unsere: die Wahrheit zu sagen

Ein Beitrag von Robert Koehler: “Assange’s Freedom Is Also Ours: To Tell the Truth“.

…

Meine emotionale Erleichterung darüber, dass er den Fängen dieser Regierung entkommen ist, überwiegt bei weitem meine Gefühle über die weitergehenden Auswirkungen des Schuldbekenntnisses, das zu Recht Besorgnis und Kontroversen ausgelöst hat. Die Regierung hat ihren kleinen Triumph errungen: eine “legale” Anerkennung ihres Rechts, ungeheuerliche Geheimnisse über ihre Arbeit zu bewahren und jedes unbefugte Ausspähen als “Spionage” zu bestrafen.

…

“Er bekennt sich im Grunde für Dinge schuldig, die Journalisten ständig tun und tun müssen”, so Jameel Jaffer, Geschäftsführer des Knight First Amendment Institute an der Columbia University, der von der New York Times zitiert wird.

…

Und Matt Taibbi sagte, die Entscheidung “wird ein Schwert über den Köpfen aller bleiben, die über Fragen der nationalen Sicherheit berichten. Regierungen haben kein Recht, Kriegsverbrechen geheim zu halten, aber Assanges 62-monatiger Gefängnisaufenthalt sieht allmählich wie eine Vorlage für westliche Strafverfolgungen solcher Lecks aus.

…

Obwohl solche Bedenken zweifellos besorgniserregend sind, glaube ich nicht, dass das Rechtssystem ein Mechanismus ist, um sie ernsthaft anzugehen. Assange, der Gründer von WikiLeaks, war in dieser höllischen Kontroverse kaum gleichberechtigt. Er befand sich im juristischen Fadenkreuz des mächtigsten Landes der Welt, dem er die Frechheit besaß, sich zu widersetzen, indem er eine enorme Menge an “geheimen” – d. h. versteckten – Daten veröffentlichte, die ihm von staatlich angestellten Informanten zur Verfügung gestellt wurden.

…

Das nennt man Journalismus, auch wenn ein Teil der Anklage der USA gegen Assange darin bestand, dass er nicht als echter Journalist gilt. Mainstream-Journalisten in Unternehmen wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Es ist viel wahrscheinlicher, dass sie die von der Regierung festgelegten Grenzen nicht überschreiten.

…

2010, zu Beginn der WikiLeaks-Kontroverse, schrieb ich:

…

“In einer Zeit des endlosen Krieges, in der die Demokratie eine inszenierte Scharade ist und das Engagement der Bürger in den Korridoren der Macht weniger willkommen ist als je zuvor, in der die traditionellen Kontrollmechanismen der Regierung unangefochten miteinander konkurrieren, in der die Medien nicht als Wächter der Demokratie, sondern als Wachhunde der Interessen und Klischees des Status quo agieren, haben wir WikiLeaks, das das Spiel der nationalen Sicherheit unterbricht, seine Glocke läutet und die Regeln ändert.”

…

Solange “nationale Sicherheit” das Führen von Kriegen einschließt, wird ehrlicher – d.h. echter – Journalismus für die Verantwortlichen ein Ärgernis sein, weil er tatsächliche Berichterstattung beinhaltet und nicht nur Pressemitteilungen und PR-Gelaber. In der realen Welt ist Krieg gleichbedeutend mit Mord. Krieg ist kein abstraktes Spiel mit Strategie und Taktik. Der Krieg selbst ist ein “Kriegsverbrechen” – vor allem, wenn er nicht geführt wird, um Freiheit von einem Unterdrücker zu erlangen, sondern um die Kontrolle über die Unterdrückten aufrechtzuerhalten.

…

Die Veröffentlichungen von WikiLeaks waren – aus der Sicht einer kriegführenden Regierung – ungeheuerliche Spionageakte, denn die Daten waren roh, real und nicht saniert. Sie enthielten 90.000 geheime Dokumente über den US-Krieg in Afghanistan und fast 400.000 geheime Akten über den Irak-Krieg, die… äh, über die offizielle Propaganda hinausgingen und unter anderem zeigten, dass die Zahl der zivilen Todesopfer in den beiden Kriegen laut Al-Jazeera “viel höher war als die Zahlen, die berichtet wurden”.

…

Darüber hinaus veröffentlichte WikiLeaks Daten, die, wie Al-Jazeera bemerkte, “aufdeckten, wie die Genfer Konventionen im Gefängnis von Guantanamo Bay auf Kuba routinemäßig verletzt wurden”. Die Dokumente, die aus den Jahren 2002 bis 2008 stammen, zeigen die Misshandlung von 800 Gefangenen, von denen einige erst 14 Jahre alt waren.

…

Und dann war da natürlich noch das berüchtigte “Kollateralmord”-Video, das zeigte, wie ein US-Hubschrauber auf Menschen auf einer Straße in Bagdad schoss und dabei sieben von ihnen tötete, darunter einen Reuters-Journalisten, und eine Reihe weiterer Personen verwundete, darunter zwei Kinder, die in einem Lieferwagen saßen, der angefahren war, um den Verwundeten auf der Straße zu helfen. Und all dies geschah, während die Mitglieder der Hubschrauberbesatzung über die Todesopfer kicherten. Dies war die Sicht der Vereinigten Staaten, die ihren “Krieg gegen den Terror” führten, indem sie Terror in einem Ausmaß entfesselten, wie es nur eine Supermacht tun kann.

…

Julian Assanges Verbrechen ist es, Ausschnitte der Wahrheit über den Krieg gegen den Terror zu zeigen: sein Akt der Spionage. Und ich verstehe die Sichtweise der Regierung. Assange hat den Krieg selbst in den Vordergrund des kollektiven menschlichen Bewusstseins gerückt – als schreckliche Realität, nicht als politische Abstraktion. Was er getan hat, ähnelt frappierend dem, was die Mutter von Emmett Till getan hat. Sie stellte den blanken Horror des Südstaaten-Rassismus bloß, indem sie darauf bestand, dass ihr Sohn, ein 14-jähriger Junge, der von Rassisten in Mississippi verprügelt und ertränkt wurde, weil er angeblich mit einer weißen Frau gesprochen hatte, ein öffentliches Begräbnis mit offenem Sarg erhielt, damit die ganze Welt sehen konnte, was ihm angetan worden war. Das war im Jahr 1955. Nicht lange danach war die Bürgerrechtsbewegung in vollem Gange.

…

Die menschliche Evolution ist keine juristische Frage, die von den Gerichten entschieden wird. Es geht darum, dass die Menschheit sich ihrer eigenen dunklen Seite stellt und diese überwindet, was ein chaotischer Prozess sein kann. Das ist das Wesen der Wahrheit.

