Wenn der Staat so dringend Geld braucht, stellt sich die Frage, warum er ausgerechnet den Wohlhabenden im Land so viel schenkt.

…

Geht die Regierung nicht zu lasch mit Leuten um, die die Staatskasse plündern? Wäre nicht mehr Härte mit „Sozialschmarotzern“ angebracht? Und ist Steuervermeidung nicht der schlimmste Anschlag auf unseren gemeinsamen Wohlstand? Bei diesem Thema wandern die Blicke automatisch nach unten:

…

Zu Bürgergeldempfängern und anderen Nutznießern staatlicher Transferleistungen. Diese — so sagt es das Klischee — lungern nutzlos den ganzen Tag auf ihrem Sofa herum, während Anständige morgens früh aufstehen. Entsprechend gering ist ihr Ansehen. Es wäre aber angebracht, mal die Blickrichtung zu wechseln: nach ganz oben.

…

Durch die Abschaffung der Vermögenssteuer entgehen dem Staat jährlich Unsummen. Dabei ist es nicht einmal „Hinterziehung“, denn der Staat verzichtete unter Helmut Kohl und seinen Nachfolgern freiwillig — eine „Großzügigkeit“ auf Kosten von uns allen. Es ist eben nicht so, dass das Finanzamt eine absolut erbarmungslose Institution wäre — bestimmten Kreisen gegenüber lässt es erstaunliche Gnade walten.

…

Und uns erzählen sie, dass das Geld an allen Ecken und Enden fehlt und dass wir nun leider Gottes den Gürtel enger schnallen müssen … Die Autorin hat sich einen versierten Finanzexperten, Bundeskanzler Olaf Scholz, mal vorgeknöpft.

Jens Berger wirft einen schonungslosen Blick hinter die Statistiken, erklärt die Zusammenhänge und zeigt Lösungen, die unumgänglich sind, wenn wir den gesellschaftlichen Frieden im 21. Jahrhundert erhalten wollen – hier weiter.

Gnade für die Superreichen!

Ein Beitrag von Monika Herz. Sie ist Priesterin, Künstlerin, Heilerin, Matriarchin und zukünftige Ahn-Frau eines großen Clans von Kindern und Enkelkindern, Brüdern und Schwestern (im Geiste) und deren Kindern und Kindeskindern. In diesem Leben erfindet sie sich öfter neu. Früher war sie Nur-Hausfrau, Mutter, Altenpflegerin, Bäckerin, Verlegerin, Bäuerin, Geschäftsführerin, Telekom-Technikerin, Heilpraktikerin für Psychotherapie und Autorin von etlichen Sachbüchern.

…

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Scholz,

…

wie hypnotisiert sitze ich gerade vor meinem Bildschirm und beobachte eine Zahlenreihe, die sich im Affentempo vorwärts bewegt: Seit dem Laden dieser Seite vor 15 Minuten hat Deutschland auf weitere 1.000.363 Euro an Vermögenssteuer verzichtet. 1 Million in 15 Minuten – 4 Millionen in 1 Stunde – 96 Millionen an einem Tag. Ich will Ihnen nicht verheimlichen, woher ich das weiß: von Oxfam.

…

Einer Ihrer Vorgänger, Helmut Kohl, hat zum Abschluss seiner Regierungszeit die Superreichen von der ach so harten Steuer von 1 Prozent ihres Vermögens befreit. Quasi begnadigt.

…

In den USA begnadigt ein Präsident am Ende seiner Amtszeit traditionell ein paar Gefangene. Leonard Peltier, der seit 50 Jahren (wahrscheinlich) unschuldig im Gefängnis verrottet, war letztes Mal wieder nicht dabei. Er ist ja auch ein Indianer. Die werden nicht begnadigt. Aber das ist eine andere Geschichte.

…

Bei uns in Deutschland wurden die Superreichen begnadigt. Damals, 1996. Seitdem fehlt mir, obwohl ich schon damals ausdrücklich dagegen war, eine Menge Zaster im Staatssäckel. Das ist nämlich mein Geld, das der Herr Kohl da verschenkt hat. Und keine Regierung, die nach ihm kam, hatte Lust, diese Riesenschweinerei rückgängig zu machen.

…

Die Superreichen würden fliehen, wenn man sie wieder wie zuvor besteuert, hieß es. Mit 1 Prozent! Wow! Wenn es nach mir ginge, würde ich sie viel höher besteuern — weil die ihren Reichtum in der Regel auf meine Kosten angehäuft haben.

…

Da gibt es nämlich dieses System, das systematisch — wie der Name es schon sagt — von mir etwas wegnimmt, um es den Superreichen zu geben. Nach der Studie von Oxfam wurden mir seither 380 Milliarden weggenommen, während sich bei den Superreichen weitere 460 Milliarden angehäuft haben. Ich hab da jetzt keinen Bock mehr drauf.

…

Das stimmt nämlich gar nicht, dass die Herrschaften fliehen können. Es wurden nämlich — laut Oxfam — in der Zwischenzeit vorbildliche Gesetze geschaffen, die ihre Flucht vereiteln werden. Das muss ich jetzt schon mal lobend erwähnen. Gut gemacht!

…

Es fehlt also nur noch der letzte Schritt: Die Steuer per Gesetz wieder einführen! Ab sofort!

…

Der Finanzminister ist dagegen? Das glaub ich Ihnen aufs Wort. Aber Sie sind der Kanzler! Sie geben die Richtlinien vor! Hauen Sie mal ordentlich auf den Tisch!

…

Das Grundgesetz gibt es her. Im Artikel 14 steht: „Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. Und zweitens: Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.“

…

Irgendwie ist der hehre Satz noch nicht so recht verwirklicht. Sie können es ändern! Steht ja auch im Programm Ihrer Partei, dass die Vermögenssteuer wieder eingeführt werden soll. Schon vergessen? Also: Tun Sie es!

…

Mit freundlichen Grüßen – Ihre Monika Herz

Jens Berger wirft einen schonungslosen Blick hinter die Statistiken, erklärt die Zusammenhänge und zeigt Lösungen, die unumgänglich sind, wenn wir den gesellschaftlichen Frieden im 21. Jahrhundert erhalten wollen – hier weiter.

Wie der Staat die Deutschen arm macht – und bald sogar völlig ruinieren wird – hier weiter.

Bei den Recherchen war erschreckend zu erkennen, wie weit das Berliner Regierungsviertel bereits von der globalen Elite fremdgesteuert wird – hier weiter.

Kranke Menschen, mehr Profit! Wie die Superreichen ein Monster namens Big Pharma erschufen – hier weiter.

Wussten Sie, dass der Verzehr von Maca in den peruanischen Andendörfern nur verheirateten Paaren gestattet ist? Bis heute! Und das aus gutem Grund – hier weiter.

Der speziell entwickelte fermentierte Maca-»Schwarz-Rot-Gold«-Komplex enthält gleich drei Maca-Sorten: schwarze, rote und gelbe Maca – hier weiter.

Die Globalisten haben unsere Zukunft bereits durchgeplant. Sie wollen sie so gestalten, dass wir von ihren giftigen Chemikalien, Medikamenten und Impfstoffen krank werden. Sie stellen sich eine dystopische Welt der Zensur, der Sozialkredit-Ratings und der digitalen Währungen vor, eine Zukunft aus winzigen Häusern und fleischlosen Mahlzeiten, eine Zukunft, in der die »nutzlosen Esser« an die virtuelle Realität angeschlossen sind und in der man ihnen Halluzinogene verabreicht, sodass sie sich nicht mehr gegen ihre politischen Herren auflehnen – hier weiter.

Was versteckte die Stasi in alten Wismut-Schächten? Im Herbst 1989 und den Monaten danach vermeldete der Buschfunk im Erzgebirge, dass die Stasi Teile ihrer Akten in einem stillgelegten Schacht des Uranbergbauunternehmens »Wismut« versenkt haben soll. Von offizieller Seite wurde das immer dementiert – hier weiter.

Zaubernuss-Salbe (Hamamelis) bietet schnelle und ideale Hilfe bei: lästiges Brennen und Jucken im Afterbereich, Hämorrhoiden, Schleimhautentzündungen, Venen- und Krampfaderleiden, leichteren Hautverletzungen, Neurodermitis, stillt Blutungen – hier zum Angebot.

Bärlauch-Salbe unterstützend bei Akne, Ekzemen und Geschwüren, bei trockenen Hautstellen, Neurodermitis und Schuppenflechte. Von Hand gemachte Bärlauch-Salbe aus reinsten Zutaten. Wirkt adstringierend, antibiotisch und entzündungshemmend – hier zum Angebot.

Jens Fischer Rodrian zählt zu den wenigen Künstlern, die angesichts des globalen Unrechts weder ihren Kompass noch ihre Stimme verloren haben. Ungebrochen setzt er sich für Freiheit, Würde und Menschlichkeit ein und weist damit den Weg, wie Kunst diese dunkle Zeit nicht nur zu überstehen, sondern unseren Herzen und Seelen genug Mut und Hoffnung zu schenken vermag, gemeinsam den Aufbruch zu wagen: in eine neue, menschlichere Epoche – hier weiter.

Das natürliche Anti-Aging-Wunder für eine glatte und straffe Haut. Mit der Heilkraft von Mutter Natur – glättend, straffend, pflegend, Stärkung der Zellmembranen, beruhigend, zellschützend, unterstützt die Regeneration der Haut, Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der Haut. Hier zum Angebot.

Arnica-Salbe wird traditionell zur Linderung von Schmerzen, Entzündungen und zur Regeneration von Gewebe verwendet. Die Salbe wird aus der Arnica-Pflanze hergestellt und ist aufgrund ihrer entzündungs-hemmenden und schmerzlindernden Eigenschaften beliebt. Hier zum Angebot.

Eine Fichtenharz-Pechsalbe wird häufig als Naturheilmittel zur Behandlung von verschiedenen Hautproblemen eingesetzt. Insbesondere hat sie sich als wirksam bei der Behandlung von Nagelpilz erwiesen, wie die Erfolgsgeschichte einer Betroffenen zeigt. Hier weiterlesen.