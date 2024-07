Die 25. Waffen-Grenadierdivision der SS „Hunyadi“ (ungarische Nr. 1) war eine Grenadier-Division der Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg. Ein großer Teil der Truppen und Offiziere bestand aus madjarischen Freiwilligen, die den Pfeilkreuzlern angehörten.

…

Die Division wurde im April 1944 als 25. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division aufgestellt.

…

Die Division setzte sich überwiegend aus Angehörigen des ungarischen Honvéd zusammen. Im Gegensatz zu SS-Verbänden, die sich aus Deutschen oder Angehörigen der sogenannten „nordischen Rasse" zusammensetzten, führte die Division die Bezeichnung: Waffen- anstelle von SS, den Dienstgraden wurde ebenfalls ein Waffen- vorangestellt. Der Ehrenname „Hunyadi" geht auf den Familiennamen des ungarischen Heerführers Johann Hunyadi zurück.

…

Gottfried Funk wurde im April 1942 zunächst zur Luftwaffe eingezogen und trat Ende 1944 freiwillig in die Waffen-SS über. Dort gehörte er als Sanitätsdienstgrad der 9. SS-Panzer-Division Hohenstaufen an und machte die Kämpfe in Ungarn und den Rückzug nach Österreich mit. In Kriegsgefangenschaft geraten, erlebte und überlebte er unter anderem das berüchtigte US- Gefangenenlager Ebensee.

…

Karl Käfferlein wurde im Januar 1943 zur Waffen-SS eingezogen, zunächst in Stettin und dann in Dachau ebenfalls zum Sanitätsdienstgrad ausgebildet. Es folgte die Versetzung nach Rußland-Mitte zum SS-Jäger-Bataillon 500. Hier machte er zahlreiche Bandenkämpfe und den schweren Rückzug im Sommer 1944 mit. Zur Niederschlagung des Warschauer Aufstandes eingesetzt, folgte schließlich der Einsatz in den SS-Panzer-Divisionen Wiking und Totenkopf. 1945 verwundet, geriet Käfferlein in amerikanische Kriegsgefangenschaft.

Interview mit Janos Moog, Veteran der 25. Waffen-Grenadier-Division der SS “Hunyadi”

Rechnitz, 1989. Danke, dass Sie sich mit mir treffen. Ich möchte von Ihnen erfahren, wie Sie zur Waffen-SS gekommen sind und für Deutschland gekämpft haben?

…

Janos: Das Wichtigste zuerst: Ich bin nie der deutschen SS beigetreten und habe nicht für Deutschland gekämpft. Ich war ungarischer Staatsbürger und wurde 1944 zur Armee eingezogen, um gegen die Russen zu kämpfen. Ich war damals ein 18-jähriger Student und mein Land wurde von den Deutschen besetzt, um uns im Krieg zu halten. Die Menschen waren hauptsächlich für Deutschland, denn wir wussten, was ein russischer Sieg für uns bedeuten würde. Die Russen drangen in ungarisches Gebiet ein und fingen an, das zu tun, wofür sie bekannt sind: Sie trieben Andersdenkende zusammen, von denen man nie wieder etwas hörte. Die Stimmung war nicht gegen Deutschland gerichtet und wir wussten, dass Hitler im Recht war und nur versuchte, Europa vor den Übeln des Kommunismus zu schützen. Einigen gefiel die harte Hand nicht, die die Deutschen anwandten, aber wir verstanden, dass der Krieg zu extremen Maßnahmen führte. Viele aus meiner Klasse meldeten sich zur Armee oder wurden eingezogen. Man brauchte die Erlaubnis der Eltern, wenn man sich vor 1944 freiwillig meldete.

…

Ich war bereit, mich zu verpflichten, als die Deutschen halfen, [Miklós] Horthy zu stürzen und eine loyale Regierung einzusetzen. Ich wurde mit vielen anderen zusammengetrommelt und mir wurde gesagt, dass eine große Gefahr aus dem Osten drohte und jeder arbeitsfähige Mensch wird gebraucht. Sogar die Mädchen zog man zur Kriegsarbeit heran, entweder zur Krankenpflege, zur Herstellung von Lebensmitteln oder zur Fabrikarbeit. Es war eine sehr schwierige Zeit für Ungarn; wir hatten unser Los mit Deutschland geteilt und konnten nicht zurücktreten, als es darauf ankam. Unser Führer kündigte eine neue Formation der SS an, eine Eliteeinheit, die nur aus Ungarn bestehen und ungarisch sprechen sollte.

…

Wir sollten nur gegen die Russen kämpfen und deutsche Waffen und Ausrüstung erhalten. Jeder musste dem zustimmen, wer nicht zustimmte, wurde zur deutschen Armee oder zu Milizeinheiten geschickt. Ich stimmte zu, in dieser ungarischen Division zu dienen, und wir trugen ein farbiges Abzeichen zu Ehren Ungarns und unser Nationalschild am Ärmel. Wir waren keine Deutschen, wir waren Ungarn, die ausgebildet und organisiert wurden, um die Russen zu bekämpfen, wenn sie kamen. Die Zivilisten kamen, um uns zu verabschieden und gaben uns das Wenige, das sie hatten, als Abschiedsgeschenk. Unser Zug sollte uns nach Neuhammer bringen, das in der Nähe von Reitschen liegt. Wir wurden auf einem großen Militärstützpunkt einquartiert und durften die Gegend erkunden. Ich angelte gerne und in der Nähe gab es große Seen, die meine Bedürfnisse befriedigten.

…

Als unsere Ausbildung begann, hatte ich diesen Luxus nicht sehr oft. Allerdings konnte ich hier ein Mädchen kennenlernen. In der Nähe gab es ein Kinderbetreuungslager für evakuierte Kinder und sie war eine Helferin des BDM. Ich lernte sie beim Angeln kennen; sie war beim Wandern und stolperte über mich. Sie sprach schlecht Ungarisch, so wie ich schlecht Deutsch sprach, also mussten wir uns damit begnügen. Sie lud mich zu einem Picknick ein und wir genossen das Wetter, während wir versuchten, uns zu unterhalten. Ich sah sie manchmal an den Wochenenden und sie war es wert, dass ich versuchte, für sie Deutsch zu lernen. Da die Ausbildung lang und intensiv war, hatten wir nie wirklich die Chance, eine Beziehung aufzubauen. Als wir evakuiert werden mussten, bekam ich einen Kuss, meinen ersten überhaupt, und ich habe mich immer gefragt, was aus ihr geworden ist. Ich weiß noch, dass sie aus Graz stammte.

…

Die Ungarn betrachteten das Tragen deutscher Uniformen nicht als Kampf für Deutschland? Janos: Nein, das taten wir nicht. Deutschland war unser Verbündeter und wir betrachteten sie als Kameraden, aber wir waren anders. Die Ungarn hielten die Deutschen manchmal für überheblich und arrogant, aber im Großen und Ganzen kamen wir gut miteinander aus. Ich habe nur sehr wenige Probleme in Bezug auf die Behandlung unserer Männer gesehen. Es gab einige Auseinandersetzungen, bei denen ein Deutscher uns aufforderte, etwas zu tun, was nicht zu unseren Befehlen gehörte. Unsere Offiziere sprachen Deutsch und konnten die Situation normalerweise entschärfen, aber eines Tages brach ein Streit aus. Ein älterer Unteroffizier machte einem Mädchen auf dem Stützpunkt den Hof, das eine Wäscherin war; einer unserer Männer hatte ihr ein Kompliment gemacht und ihr den Hintern getätschelt. Er sah das und ging wie ein Stier auf ihn los. Sie wurden beide für ein paar Tage inhaftiert, um sich abzukühlen.

…

Wir trugen ungarische Uniformen, hatten aber deutsche Waffen und Ausrüstung; wir trugen auch den berühmten deutschen Helm. Wir wurden genauso behandelt wie jede andere Einheit der Waffen-SS. Deshalb sage ich, dass wir nicht für Deutschland gekämpft haben. Wir kämpften für etwas Größeres, für Europa als Ganzes. Wir verstanden, dass wir kämpften, um den Kommunismus und diejenigen, die ihn verteidigten, zu stoppen. Deshalb schlossen sich viele von uns den Deutschen an, um zu helfen, wir schlossen uns ihnen an, um unser Land zu retten. Die Gerüchte über Bombenangriffe, Plünderungen und Vergewaltigungen durch die Russen ließen uns aufhorchen. Ich weiß, dass viele Kameraden verärgert waren, dass die Aufstellung der Division so lange dauerte. Dann mussten wir mit jeder Einheit Manöver durchführen, um zusammenzuarbeiten. Bevor wir in den Kampf zogen, veranstalteten wir eine Parade, zu der hohe SS-Führer kamen, um uns alles Gute zu wünschen und uns zu verabschieden. Es war eine ziemlich große Sache, und Himmler gab sogar den Befehl, ein schönes Abendessen zu servieren, und es wurde eine Erklärung von ihm verlesen, in der er uns dafür dankte, dass wir Europa zu Hilfe kamen und unsere Kultur verteidigten. Wir fühlten uns geehrt, dass so viele kamen, um uns für die Fortsetzung des Kampfes zu danken.

…

Haben Sie jemals Beweise für Kriegsverbrechen gesehen, die von den Deutschen oder den Alliierten begangen wurden?

…

Janos: Ich muss Ihnen ehrlich sagen, nein. Ich war am Ende des Krieges dabei und bin daher nicht die beste Person, um diese Frage zu stellen. Krieg ist eine unangenehme Angelegenheit und ungerecht gegenüber den Kämpfenden. Ich habe erst nach dem Krieg von irgendwelchen Anschuldigungen gehört. Die Amerikaner sprachen darüber, wie schlimm Hitler war und dass wir für das Böse kämpften, Juden töteten und Europa zerstörten. Wir wollten das natürlich nicht hören, denn wir haben nichts zerstört und hatten nichts mit Juden zu tun. Ich sprach mit Deutschen, die mir erzählten, dass sie die Folgen der alliierten Verbrechen sahen, wie ermordete Gefangene und Zivilisten. Ich habe die Folgen von Bombenangriffen und die Toten gesehen, aber das war auch schon alles. Ich habe auch keine Beispiele dafür gesehen, dass die Deutschen Verbrechen begangen haben. Wir haben Gefangene gemacht, genau wie sie, und wir hatten den Befehl, sie gut zu behandeln.

…

Die Sowjets beschuldigen heute mein Land, bei der Tötung von Juden geholfen zu haben, aber das ist Unsinn. Der politische Arm unserer Regierung [die Pfeilkreuzlerpartei] trieb sie zusammen und erlaubte den Deutschen, sie in Lager zu schicken. Die Juden in Ungarn waren nicht sehr zahlreich, aber sie hatten den Ruf, sich auf die Seite der Roten zu stellen und ihnen aktiv zu helfen. Genau wie 1956 waren Juden in den roten Bewegungen prominent vertreten und die Deutschen taten, was unser damaliger Führer nicht tun wollte: sie rauswerfen.

…

Wann ist Ihre Division in Aktion getreten und wie war es für Sie?

…

Janos: Oh Mann, lassen Sie mich nachdenken. Ich glaube, es war, als wir in den Zügen auf dem Weg zur Ausbildung waren. Flugzeuge griffen uns an und töteten 20 Männer. Das war, bevor wir uns überhaupt wehren konnten, wir waren leichte Beute. Viele wurden verwundet, noch bevor sie den Eid auf den Führer und unsere Anführer ablegen konnten. Dann, im Februar 1945, versetzte uns der Kommandant des Stützpunktes Neuhammer in Alarmbereitschaft und wir mussten uns darauf vorbereiten, den Stützpunkt und die Stadt zu verteidigen. Die Russen seien nur noch 60 km entfernt, hieß es, und wir konnten Kampfgeräusche hören. Wir mussten uns zu einem Fluss begeben, um einen Verteidigungsring zu bilden. Ich war der letzte, denn es waren meist ältere Männer mit Kampferfahrung, die zuerst geschickt wurden.

…

Wir hatten kaum Waffen und unsere Anführer waren sehr verärgert. Ein Teil unserer Männer war zur Offiziersausbildung abkommandiert worden, die, wie ich später erfuhr, in Dresden umkamen. Unsere Einheit erhielt Panzerabwehrkanonen und Sturmgeschütze. Wir waren gut darin, diese Geschütze hinter Bäumen zu verstecken und sie so zu tarnen, dass man sie viele Meter weit nicht sehen konnte. Das zahlte sich am Ende aus, als wir amerikanische Panzer ausschalteten, die nicht wussten, was sie getroffen hatte und woher es kam. Währenddessen trainierten wir weiter und jeden Tag wurde die Stimmung schlechter, weil die Deutschen uns nicht mit Nachschub versorgen konnten. An manchen Tagen musste unsere Versorgungseinheit auf die Suche nach Lebensmitteln gehen; zum Glück fanden sie genug, um uns zu ernähren. Der örtliche Gauleiter schickte jemanden, der nachsehen sollte, wer die Ernte und die Tiere stahl. Es war eine schlimme Zeit für uns.

…

Als er sah, wer wir waren, wies er die Beschwerden zurück und unsere Anführer trafen sich mit ihm, um ihn um Hilfe zu bitten. Die bekamen wir auf dem nächsten Stützpunkt, zu dem wir kamen. Es wurde beschlossen, Neuhammer zu verlassen, und als wir am nächsten Stützpunkt ankamen, hatten wir eine Menge Waffen aller Art und Lebensmittel dabei. Der Gauleiter hatte anscheinend die Fäden in der Hand und wir hatten jetzt, was wir brauchten. Wir mussten immer vorsichtig sein, wenn wir uns bewegten, denn die Alliierten waren überall. Sie schossen auf alles, was sich auf dem Boden befand, egal ob es sich um Militär oder Zivilisten handelte. Wenn wir mit unserem Lastwagen unterwegs waren, um Nachschub zu holen oder zu trainieren, mussten wir einen Fahrer auf der Motorhaube postieren, um in den Himmel zu schauen. Als wir uns nach Westen bewegten, sahen wir, wie sie auf die Straßen schossen und viele Fahrzeuge zerstörten.

…

Unsere erste richtige Schlacht erlebten wir gegen Patton und seine Dritte Armee; wir hatten es mit Sherman-Panzern zu tun, die unsere Frontlinie ausschaltete. Ich glaube, das war jetzt Ende April, als wir in Aktion traten, so lange hat es gedauert. Viele Männer waren wütend, dass wir nicht gegen die Russen kämpften, um unser Land zu retten, aber die Amerikaner waren auch der Feind, also machte es am Ende keinen Unterschied. Wir wurden mit unserer ungarischen Schwesterdivision zusammengelegt und nach Österreich verlegt, um uns neu zu formieren und zu reorganisieren. Die ungarische Regierung erteilte uns nun Befehle, da die Deutschen inzwischen in kleine Kampfverbände ohne wirkliches Hauptquartier zerfallen waren. Unsere Kämpfe gegen die Amerikaner waren sehr kurz und, abgesehen von der Ausschaltung einiger Panzer, ziemlich ereignislos. Wir verbrachten mehr Zeit mit dem Rückzug als mit dem eigentlichen Kampf gegen den Feind, denn unsere Flak griff manchmal die Flugzeuge an, während wir zusahen. Es gab kleine Gefechte in den Dörfern, die Verluste forderten, aber meistens zogen sich die Amerikaner zurück, um Verluste zu vermeiden, und wir zogen uns zurück, um bessere Linien zu bilden.

…

Wie war das Ende des Krieges für Sie?

…

Janos: Nun, im Mai ’45 waren wir am Ende. Wir wussten, dass die Russen unsere Häuser eingenommen hatten und der Krieg verloren war. Wir sehnten uns danach, zu unseren Familien zurückzukehren, denn wir hatten Angst davor, was es bedeuten könnte, dass wir Deutschland halfen und im Krieg blieben. Unser Kommandant erhielt den Befehl, sich den Amerikanern zu ergeben, und das tat er auch. Die Amerikaner kamen in einem Jeep an und sahen wie Cowboys aus. Sie gingen hinein, um mit unserem Kommandanten zu sprechen, der dann zu unserer großen Schar herauskam und verkündete, dass es vorbei sei. Wir würden bald nach Hause gehen. Wir hatten insofern Glück, als dass unsere neue Regierung mit den Russen Frieden schloss und ihnen sagte, dass wir gezwungen waren, für Deutschland zu kämpfen, und dass wir keinen Krieg wollten. Viele von uns waren damit nicht einverstanden, aber es war leichter zu ertragen, da wir wussten, dass wir wieder nach Hause gehen und unsere Familien sehen konnten. Man versicherte uns, dass niemand Rache nehmen würde, was eine Lüge war. Viele Männer wurden später in Lager geschickt, und einige unserer Anführer wurden erschossen, als das NKWD zu ermitteln begann. Ich hatte Glück, dass ich nicht als SS tätowiert wurde und dass die Russen mich nicht gefangen nahmen.

…

Einige aus meiner Einheit blieben hier im ehemaligen Reich und ließen sich nieder oder gingen in andere Länder, nachdem sie mit ihren Familien in der Heimat vereint waren. Im Großen und Ganzen behandelten uns die Amerikaner gut und sorgten dafür, dass wir Essen und medizinische Versorgung bekamen, sie sagten einfach, wir seien gezwungen worden, gegen sie zu kämpfen, also sei alles vergeben. Sie waren neugierige Menschen, sie haben mich gut behandelt, aber ich höre immer mehr, dass andere überhaupt nicht gut behandelt wurden. Viele Deutsche, die ich traf, erzählten von Misshandlungen, und die anderen ausländischen Freiwilligen der Waffen-SS erlitten schlimmere Schicksale. Als ich nach Hause zurückkehrte, war es düster und ich wurde von meiner Familie versteckt gehalten, bis beschlossen wurde, in den Westen zu gehen, da die Russen alle, die mit ihrer Herrschaft nicht einverstanden waren, zusammengetrieben hatten. Viele Juden kehrten zurück, um sich auch an den Menschen zu rächen. Ich habe von umherziehenden bewaffneten Banden gehört, die Kollaborateure, ehemalige Kameraden und jeden, der sich gegen sie aussprach, suchten. Viele Ungarn wurden in Lager geschickt oder verschwanden einfach für immer, wir waren froh, hier rauszukommen.

