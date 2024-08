Das FBI warnt den Iran davor, sich in die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA einzumischen. Das ist erstaunlich, wenn man bedenkt, dass es die Einmischung der US-Regierung in die iranischen Wahlen war, die die Ursache für die fortwährende, andauernde, nie endende Feindseligkeit zwischen den beiden Regimen ist.

…

US-Beamte und US-Interventionisten verweisen zwar gerne auf die iranische Revolution von 1979 als Beginn der ungünstigen Beziehungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten, aber nur, weil sie nur ungern ein Fehlverhalten ihrer eigenen Regierung anerkennen – und vor allem des Teils, der aus dem Pentagon, der CIA und der NSA besteht – also des Teils des nationalen Sicherheitsstaates, den sie als ihren Gott betrachten.

Im globalen Spiel der Mächte seit 1945 war der Nahe Osten eines der Hauptfelder der amerikanischen Politik. Die USA waren von Anfang an die entscheidende Macht in dieser Region, die von strategischer Bedeutung war: Dort gab es Öl, das für den Westen gesichert werden musste. In den Jahren des Kalten Krieges bis 1990/91 hieß der Gegner Sowjetunion. Und es gab den neuen Staat Israel, den die arabischen Staaten vernichten wollten. Ein Krieg folgte dem anderen – hier weiter.

Heuchelei der USA in Bezug auf die angebliche iranische Einmischung in die US-Wahl

Die Revolution von 1979 im Iran war eine direkte Folge der Einmischung der USA in den Wahlprozess rund sechsundzwanzig Jahre zuvor. Vielleicht ist “einmischen” aber ein zu weiches Wort. Vielleicht ist “zerstören” ein besseres Wort. Im Jahr 1953 zerstörte das nationale Sicherheitsestablishment der USA den demokratischen Prozess im Iran und legte damit den Grundstein für die iranische Revolution von 1979, die dann zu einem ewigen Krieg der Feindseligkeit des US-Regimes gegenüber dem iranischen Regime führte, eine Feindseligkeit, die bis heute anhält.

…

Im Jahr 1951 wählte das iranische Parlament Mohammad Mossadegh zum Premierminister des Landes. Mossadegh genoss nicht nur im Iran, sondern auch in anderen Teilen der Welt hohes Ansehen und wurde vom Time Magazine zum “Mann des Jahres” gewählt.

…

Die britischen Behörden waren jedoch nicht so beeindruckt. Das lag daran, dass Mossadegh die britischen Ölinteressen im Iran verstaatlichte. Um sich vor einer britischen Intervention zur Rückgewinnung seiner Ölinteressen zu schützen, warf Mossadegh britische Beamte aus dem Land.

…

Da die Briten nicht in der Lage waren, ihre Ölinteressen zurückzuerlangen, baten sie die US-Regierung um Hilfe. Im Jahr 1953 inszenierte die CIA einen Putsch im Iran, bei dem 300 Menschen getötet wurden. Durch den Putsch wurde der demokratisch gewählte Mossadegh gestürzt und der nicht gewählte Schah von Iran wieder an die Macht gebracht, der fortan brutale, allmächtige, diktatorische Befugnisse ausübte, um seinen eisernen Griff um die Macht zu erhalten. Um ihn bei diesem Unterfangen zu unterstützen, half die CIA bei der Ausbildung der brutalen Nationalpolizei des Schahs, der SAVAK, einer Kombination aus CIA, FBI, Pentagon und NSA. Die SAVAK war auf dunkle Künste wie willkürliche Verhaftungen, unbefristete Inhaftierungen ohne Gerichtsverfahren, Folter und außergerichtliche Hinrichtungen spezialisiert.

…

Der Schah wurde zu einer loyalen, willfährigen Marionette der US-Regierung. Außerdem bekamen die Briten ihre Ölinteressen zurück. Aber es ist auch erwähnenswert, dass sich die US-Regierung die tiefe Feindschaft des iranischen Volkes zuzog, das 26 Jahre lang unter einer der brutalsten Tyranneien der Welt leiden musste, die von der US-Regierung voll unterstützt wurde.

…

1979 hatte das iranische Volk genug. Wie Thomas Jefferson in der Unabhängigkeitserklärung feststellte, müssen die Menschen in der Regel eine Menge Tyrannei ertragen, bevor sie sich auflehnen. Das liegt daran, dass Revolutionen fast immer mit einer großen Zahl von Todesopfern unter den Revolutionären einhergehen, die in der Regel einem Tyrannen gegenüberstehen, der über eine große, mächtige militärisch-geheimdienstliche Streitmacht verfügt, die bereit ist, Befehle zu befolgen. Wenn sich die Menschen also schließlich auflehnen, dann normalerweise, weil sie die Tyrannei nicht mehr ertragen können. So geschah es im Iran mit der von den USA unterstützten Tyrannei des Schahs.

…

Während der Revolution nahmen iranische Revolutionäre viele US-Beamte als Geiseln, um die US-Regierung davon abzuhalten, sich erneut in die inneren Angelegenheiten des Irans einzumischen und zu versuchen, den Schah wieder an die Macht zu bringen. Seit der Revolution konzentrieren sich US-Beamte und US-Interventionisten lieber auf diesen illegalen Akt als die Ursache für die schlechten Beziehungen zwischen dem Iran und den USA, als auf das, was die nationale Sicherheit der USA 25 Jahre zuvor getan hat und was schließlich zur Revolution von 1979 führte.

…

Zum Leidwesen des iranischen Volkes gelang es der Revolution von 1979 nicht, das demokratische System wiederherzustellen, das die US-Regierung 1953 zerstört hatte. Stattdessen bekamen die Iraner eine theokratische Regierung, die wohl genauso diktatorisch war wie das Regime des Schahs.

…

Das Beste, was die US-Regierung zum jetzigen Zeitpunkt tun kann, nicht nur für das iranische, sondern auch für das amerikanische Volk, ist, den Iran einfach in Ruhe zu lassen. Heben Sie die Sanktionen auf, beenden Sie die Drohungen und holen Sie alle US-Truppen und Kriegsschiffe in die Vereinigten Staaten zurück. Hat das nationale Sicherheitsestablishment der USA nicht schon genug Schaden angerichtet?

…

Leider sind jedoch weder Kamala Harris noch Donald Trump dazu bereit, dies zu tun. Daher ist es schwer vorstellbar, dass der Iran ein Interesse daran hat, sich in die Präsidentschaftswahlen in den USA einzumischen, um einen der beiden zu begünstigen. Wahrscheinlicher ist, dass es sich um ein weiteres Beispiel dafür handelt, wie das nationale Sicherheitsestablishment der USA Angst und Feindseligkeit im amerikanischen Volk gegenüber einem seiner offiziellen Feinde schürt. /Quelle: fff.org/

Im globalen Spiel der Mächte seit 1945 war der Nahe Osten eines der Hauptfelder der amerikanischen Politik. Die USA waren von Anfang an die entscheidende Macht in dieser Region, die von strategischer Bedeutung war: Dort gab es Öl, das für den Westen gesichert werden musste. In den Jahren des Kalten Krieges bis 1990/91 hieß der Gegner Sowjetunion. Und es gab den neuen Staat Israel, den die arabischen Staaten vernichten wollten. Ein Krieg folgte dem anderen – hier weiter.

Die Zahl der Überfälle steigt und daher wird ein effektiver Selbstschutz immer wichtiger. Dieses Gerät schützt Sie in Notfällen – hier weiter.

Seit Jahrtausenden wird von einer kleinen Elite ein weltumspannender Krieg geführt – ein Krieg gegen den Verstand, mit dem Ziel der Herrschaft über den Geist der Menschen. Zur Versklavung der Menschheit bedienen sich die Illuminaten uralter Techniken >>> hier weiter >>>.

Es geschieht vor unseren Augen, doch viele sehen es nicht. Die Demokratie ist weitestgehend abgeschafft, aber die meisten Menschen scheinen blind dafür zu sein. Hausdurchsuchungen, Kontensperrungen, Überwachungskameras überall, Zensur, politische Justiz. Das Ganze entstammt keinem dystopischen Film, sondern ist unsere Realität. Ullrich Mies taucht tief in die schleichenden Veränderungen ein, die in den westlichen Gesellschaften stattfinden – hier weiter.

Nikolaj Patruschew, der Chef des russischen Sicherheitsrates, hat einer russischen Zeitung aus Anlass des anstehenden 75. Geburtstages der NATO ein Interview gegeben, in dem er die russische Sicht auf die NATO aufgezeigt hat – hier weiter.

die Sie im Westen in den Medien nicht finden werden, seine Warnungen, seine Vorschläge zum Erhalt des Welt-Frieden und zum Krieg im Donbass – hier weiter.

Von nun an sind Sie nicht mehr auf eine Steckdose angewiesen! Dank der Kurbel-Dynamo-Powerstation können Sie Ihr Smartphone, Ihren Laptop und viele andere mobile Geräte ganz flexibel und bequem von unterwegs aus aufladen – hier weiter.

Die Welt steht kopf. Wohin man blickt, Krisen, Konflikte, Kriege. Der Autor geht der Frage nach, ob es für diesen entsetzlichen Zustand Verantwortliche gibt, und findet dazu deutliche Worte. Er hat zuvorderst die USA im Blick, die ihren Anspruch auf Weltherrschaft mit aller Macht zu erhalten suchen. Dazu nutzen sie die NATO und ihre subversiven Netzwerke – hier weiter.

https://bit.ly/Bushcraft-Plane

Dieses Erste-Hilfe-OP-Instrumenten-Set enthält ein komplettes OP-Instrumenten-Set aus Edelstahl und wiegt gerade einmal 300 g. Das komplette OP-Instrumenten-Set ist in einem Nylonetui untergebracht, das mit einem praktischen Gurt schnell an Gürtel oder Rucksack befestigt werden kann – hier weiter.

Dieser ABC-Schutzanzug wird von vielen Armeen weltweit benutzt, ebenso von Einsatzorganisationen und Zivilschutzeinrichtungen. Unter den leichten Schutzanzügen zählt der Eurolite zu jenen mit der höchsten Qualität am Markt und um militärischen Anforderungen zu genügen, muss das Material eine Reihe besonderer Merkmale aufweisen. Besonders wichtig sind hierbei Reiß- und Abriebfestigkeit sowie eine geringe Größe und Gewicht – hier weiter.

Schneller und effektiver Kampf gegen Herpes. Das Anti-Herpes-Heil-Set besteht aus drei Komponenten: hochwirksames Konzentrat, Roll-on und Sprühflasche – hier zum Angebot.

Zaubernuss-Salbe (Hamamelis) bietet schnelle und ideale Hilfe bei: lästiges Brennen und Jucken im Afterbereich, Hämorrhoiden, Schleimhautentzündungen, Venen- und Krampfaderleiden, leichteren Hautverletzungen, Neurodermitis, stillt Blutungen – hier zum Angebot.

Bärlauch-Salbe unterstützend bei Akne, Ekzemen und Geschwüren, bei trockenen Hautstellen, Neurodermitis und Schuppenflechte. Von Hand gemachte Bärlauch-Salbe aus reinsten Zutaten. Wirkt adstringierend, antibiotisch und entzündungshemmend – hier zum Angebot.

Eine Fichtenharz-Pechsalbe wird häufig als Naturheilmittel zur Behandlung von verschiedenen Hautproblemen eingesetzt. Insbesondere hat sie sich als wirksam bei der Behandlung von Nagelpilz erwiesen, wie die Erfolgsgeschichte einer Betroffenen zeigt. Hier weiterlesen.