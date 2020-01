Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -163

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Wie ist der 2 Weltkrieg entstanden?

Was ist im Zweiten Weltkrieg passiert?

Wann wurde der 2 Weltkrieg zum Weltkrieg?

Eine spannende Artikel-Serie, die nicht nur jenen zu empfehlen ist die ihr Schulbuch-Geschichtswissen schon immer in Zweifel zogen, sondern gerade denen, die die Ereignisse, die zum 2. Weltkrieg führten, bisher unkritisch aufnahmen ohne sie zu hinterfragen.

…

Sie werden viele Parallelen zu den Aktionen, gerade der angelsächsischen Staaten USA und Großbritannien, aber auch Frankreichs erkennen, die auch heute noch darum bemüht sind, anderen Völkern, ohne von diesen in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ihre Sicht der Dinge aufzuzwingen, wenn nötig mit kriegerischer Gewalt.



Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Sechzehntes Kapitel

BRITISCHE POLITIK UND ANTIDEUTSCHE ZWISCHENFÄLLE IN POLEN

Potocki bemüht sich um eine polnische Kursänderung

ln dieser Zeit setzten sich einige polnische Diplomaten bei Beck für eine Verständigung mit Deutschland ein. Botschafter Graf Jerzy Potocki, der aus den Vereinigten Staaten auf Urlaub gekommen war, sprach am 6. Juli 1939 im Außenministerium mit Beck über die Lage. Er ließ Beck wissen, dass er mit der festen Absicht nach Polen gekommen sei, einen Kurswechsel der polnischen Politik vorzuschlagen. Amerika und England stünden unter dem Druck einer regelrechten Kriegspsychose. Während der Überfahrt habe man an Bord wilde Gerüchte gehört, die Deutschen hätten Danzig besetzt, die führenden Kapitalisten und die Rüstungsfabrikanten des Westens hätten sich bereits zu einer festen Kriegsfront zusammengetan und seien höchst erfreut darüber, mit Danzig und Polens widerspenstiger Haltung einen willkommenen Vorwand gefunden zu haben. Die Gleichgültigkeit gegenüber Polens Vernichtung sei abstoßend.

Eindringlich legte er Beck dar, in den Augen der westlichen Profitjäger seien die Polen nichts weiter als Negersklaven, die nur dazu da seien, zu arbeiten, ohne etwas dafür zu bekommen. Er versuchte, an Becks Eitelkeit zu appellieren, und meinte, der einzige Mann in Polen, den man drüben fürchte, sei der Außenminister. Obwohl Roosevelt nach einer Intervention in Europa geradezu fiebere, konzentrierten die Vereinigten Staaten ihren imperialistischen Vormarsch in Wirklichkeit auf Südamerika. Beck möge versichert sein, es sei reiner Wahn, von den Vereinigten Staaten zu erwarten, sie würden zugunsten Polens in Europa eingreifen. Schließlich musste Potocki erkennen, dass seine beredten Argumente nicht die geringste Wirkung auf seinen Außenminister ausübten.

Potockis Bemühungen erhielten Unterstützung durch den polnischen Botschafter Sokolnicki in Ankara. Dieser war eng befreundet mit Jan Szembek. Für Potocki und Sokolnicki lag es auf der Hand, dass Szembek, wäre er Polens Außenminister, sich ihren Standpunkt zu eigen gemacht hätte. Sehr wahrscheinlich hätte auch Pilsudski Becks politisches Handeln verworfen, wenn er noch am Leben gewesen wäre.

Sokolnicki vertraute Botschafter von Papen in Ankara am 14. Juli 1939 an, er sähe eine Regelung zwischen Deutschland und Polen sehr gern ausgehandelt, bevor die Juden und Freimaurer die Welt davon überzeugt hätten, dass ein katastrophaler Konflikt nicht mehr zu vermeiden sei. Auch würde er sich freuen, wenn die englisch-sowjetischen Verhandlungen baldmöglichst mit einem Fehlschlag enden würden.

