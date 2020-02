Offizielle Dokumente, die Anfang 2020 vom britischen Nationalarchiv freigegeben wurden, zeigen, dass die Regierung Ihrer Majestät Reuters und die BBC von 1945 bis 1977 heimlich subventionierte, um Fake News gegen die UdSSR und kommunistische Sympathisanten auszustrahlen.

Während des Kalten Krieges hatte das Auswärtige Amt einen Dienst geschaffen, das Information Research Department (IRD), um Sympathisanten der UdSSR zu identifizieren und zu diskreditieren. Es gründete die Globe News Agency, Near and Far East News Ltd (NAFEN) in Istanbul und Delhi, die Star News Agency in Karatschi und die Arab News Agency in Kairo und ab 1956 in Beirut.

Viele Persönlichkeiten waren aktiv Teilnehmer dieses Manipulationsprogramms, darunter George Orwell, Arthur Koestler, A.J.P. Taylor und Bertrand Russell.

Die Manipulation der Massen: Die Herrscher der Welt bedienen sich zu Indoktrination, Unterdrückung und Stabilisierung ihrer Macht der Angst. Angst schwächt unser Urteilsvermögen und bringt uns dazu, Zustände hinzunehmen, gegen die wir uns normalerweise wehren würden – hier weiter.

Freigegebene Dokumente über die britische Propaganda vor 1977

Das IRD beeinflusste auch die britische Öffentlichkeit, insbesondere zugunsten der Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (heute Europäische Union), über die Europäische Liga für wirtschaftliche Zusammenarbeit (ELEC) (entspricht dem American Committee on United Europe). / Quelle: Voltairenet.org.

Das IRD wurde 1977 von Lord David Owen aufgelöst, um die Operationen gegen den linken Flügel der Labour Party zu beenden.

All diese Fakten und viele andere sind seit langem bekannt, aber diese Dokumente sind unwiderlegbare Beweise. Sie zeigen, dass der MI6 (und sein US-Äquivalent, die CIA) dreißig Jahre lang den Informationsfluss in der westlichen und dritten Welt dominierten, wie es Sean McBride 1973 bei der UNESCO anprangerte.

Diese Dokumente müssen mit den Enthüllungen der Chilcot-Kommission über die Manipulation der öffentlichen Meinung während des Krieges gegen den Irak (2003) und mit unseren Enthüllungen über das derzeitige System des Auswärtigen Amtes Innovative Communications & Strategies (InCoStrat) verknüpft werden. Die in Istanbul ansässige Agentur hat eine falsche Erzählung des Syrien-Krieges von 2014 bis heute erfunden. Sie hat es geschafft, sie in der internationalen Presse als Ganzes durchzusetzen.

Die Nachrichtenagentur Reuters wurde 2008 von Thomson Financial übernommen. Sie scheint nicht mehr vom MI6 abhängig zu sein, sondern von der CIA: Sie hat permanenten Zugang zum Kommandoraum des Pentagons und kann daher so viel wie nötig in Echtzeit Fake News liefern.

Diese Tatsachen lehren uns, dass es dumm ist zu glauben, dass nur autoritäre Regime versuchen, ihre eigene Bevölkerung zu manipulieren. Demokratien tun dasselbe.

Edward Bernays (1891-1995) gilt als Vater der Public Relations. Mit seinem Buch Propaganda aus dem Jahr 1928 schuf er die bis heute gültige Grundlage für modernes Kommunikationsmanagement – hier weiter.

Was Sie nicht wissen sollen! Michael Morris deckt wie noch keiner zuvor, das Geflecht der aktuellen Firmenbeteiligungen der Rothschild-Familie auf. Gleichzeitig erklärt Michael mit wenigen Worten, wie unsere Politik funktioniert und von der Hochfinanz gesteuert wird. Wer also einmal "Hinter die Kulissen der Macht schauen" möchte, sollte sich von Michael begleiten lassen - Michael Morris deckt wie noch keiner zuvor, das Geflecht der aktuellen Firmenbeteiligungen der Rothschild-Familie auf. Gleichzeitig erklärt Michael mit wenigen Worten, wie unsere Politik funktioniert und von der Hochfinanz gesteuert wird. Wer also einmal "Hinter die Kulissen der Macht schauen" möchte, sollte sich von Michael begleiten lassen - hier weiter . Alle Rothschild-Artikel auf LupoCattivoBlog gibt es hier

Warum es keinen Zufall gibt Fast jeder kennt in seinem Leben Situationen, wo ihm nichts anderes übrig geblieben ist, als erstaunt auszurufen: Das kann doch kein Zufall sein! War es auch nicht, denn hinter allen Ereignissen des menschlichen Daseins und seien sie auch noch so merkwürdig waltet eine verborgene Ordnung - mehr hier.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge