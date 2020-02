NACHRUF auf einen Patrioten – Kommentator “Arabeske 654” ist verstorben!

Auszug aus einem der letzten Kommentare die uns Arabeske 654 hinterließ: Aus dem Pflichtenheft der Deutschen – hier.

Ruhe in Frieden Arabeske

N A C H R U F auf einen Patrioten – von Jörg Karkosch

Mein Freund “arabeske” ist am Montag, den 10.02.2020 verstorben!

Er ist keine 60 Jahre alt geworden. Er hat etwas Technisches studiert, war zeitweise selbständig und hat erwachsene Kinder.

Am Montag hat er die Kohlen für den Rest des Winters in den Schuppen getragen. Er wollte nicht auf seine Mutter hören, die ihm nahelegte, doch eine Sackkarre zu kaufen, anstatt in seinem Alter aus der Kalten ein derartiges „Fitness-Programm“ hinlegen zu wollen…und dann noch flott, flott. Er wollte anscheinend mittags fertig sein, um dann z.B. am PC zu arbeiten und sich dabei körperlich auszuruhen.

Ich hätte eine Sackkarre für ihn gehabt. Es war einfach nicht seine Art, für sich um Hilfe zu bitten – auch wenn es eine Kleinigkeit war. Für eine gute Sache tat er sich aber mit Anderen zusammen. Für ihn war gut, was der Sache der Wahrheit und unserem Volk dient.

Er hat also alle Kohlen rein-getragen,

hat zu Mittag gegessen,

hat sich auf die Couch gesetzt…

und dann hat ihn ein sofort tödlicher Herzinfarkt ereilt.

Seine Mutter hat ihn überlebt. Sie waren füreinander da. Aus mehrjährigem Erleben und den Schilderungen der Beiden weiß ich, daß das Miteinander sehr angenehm und liebevoll war. Sie haben sich ideal ergänzt.

Im Gefolge familiärer Probleme ist er irgendwann zu seiner Mutter gezogen. So konnte er sich um diese unglaublich nette und kluge Dame kümmern. Sie ist ja nun auch schon im fortgeschrittenen Alter.

Er hat dann damit begonnen, das gemeinsam bewohnte Haus herzurichten. Es gab einen riesigen Investitionsstau. So nach und nach wurde es. Für einige Dinge habe ich ihn bewundert und um Einiges auch fast ein wenig beneidet. Er hat da Großartiges geschaffen, ist aber nicht fertig geworden. Leider sind jetzt viele Dinge in einem Zustand, der recht übel ist. Das ist phasenweise mitten in einer Dauerbaustelle unvermeidlich.

Wir haben Ende letzten Jahres gemeinsam ein Dachfenster bei ihm eingesetzt. Vor wenigen Tagen berichtete er mir über das Anlaufen von Vorarbeiten für die diesjährige Gartensaison. Ein Gießansatz aus einer Bakterien-Kultur sollte den Boden noch gesünder und ertragreicher machen. Er hat einen traumhaften und dabei hocheffizienten Garten geschaffen.

Er war nicht nur an politischen, geschichtlichen Themen dran, sondern auch an Selbstversorgung (Strom, Essen …). Er hat mit ganz geringem Budget wirklich was gezaubert. Manchmal haben wir uns am Telefon gegenseitig die Welt erklärt oder technische Dinge besprochen. Oft haben wir am Hörer den Kopf geschüttelt über den alltäglichen Wahnsinn und das Verbrechen in und an unserem Land und Volk. Eigentlich immer konnten wir auch lachen.

Fast täglich haben wir telefoniert. Das wird mir über alle Maßen fehlen.

Ein wirklich guter Freund! Er war immer da, wenn man ihn brauchte. Er war sich für absolut nix zu schade. Er war auf Demos und auf Blogs unterwegs. Er hat historische Bücher übersetzt. Ein fähiger einfach ein wertvoller Typ…!

Ruhe in Frieden,

sagt Jörg Karkosch.

