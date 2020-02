Ich hatt’ einen Kameraden, Einen bessern findst du nit.

Die Trommel schlug zum Streite, Er ging an meiner Seite

In gleichem Schritt und Tritt.

Eine Kugel kam geflogen: Gilt sie mir oder gilt sie dir?

Sie hat ihn weggerissen, Er liegt zu meinen Füßen

Als wär’s ein Stück von mir.

Will mir die Hand noch reichen, Derweil ich eben lad’.

Kann dir die Hand nicht geben, Bleib du im ew’gen Leben

Mein guter Kamerad!

Es war mir eine Ehre Kamerad!

Einer der Größten Köpfe seines Blutes hält Einzug in die Unendlichkeit, obgleich er diesen Weg bereits einschlug, bevor sein endliches Vehikel seine finale Bestimmung erfüllte. Dies erkannte ich auch an seinen Kommentaren, welche in den letzten Monaten von immer mehr Kameraden nicht mehr verstanden wurden.

Aber genau so muss es eben sein, wenn man sich dem Verborgenen nähert, denn das verborgene ist isoliert und genau dahin geht damit folglich auch der eigene Weg – in die Isolation. Desto höher wir den Berg erklimmen, desto einsamer wird es; desto weiter sind die nächsten heraufsteigenden von uns entfernt und desto unklarer verstehen sie unsere Ausrufe.

Im Endeffekt war genau diese geistige Isolation seine VorBEREITung, auch wenn er den kurz bevorstehenden Tod wohl kaum schon erkennen konnte und er nun auch mich und Euch ziemlich überrascht hat. Wirkliche Stärke ist eben ausschließlich in der Isolation zu erringen. “Wer andere besiegt ist stark. Wer sich selbst besiegt, hat Macht.”

Auf Grund unseres gemeinsamen Übersetzungsprojekts standen wir die letzten etwa 2 Jahre nahezu täglich im Austausch. Michael hat mir häufig dabei helfen können, meine Gedanken zu sortieren und war mir bei unserer Arbeit stets die moralische Stütze, ohne welche ich meinen nötigen Anteil am betroffenen Gesamtprojekt nur sehr schwer bis hierher hätte bewältigen können.

Der Mann legte eine unnachahmliche und dabei gar noch freudige Aufopferungsbereitschaft an den Tag, wenn es die richtige und wichtige Sache betrifft. Michael hat sein Leben gelebt. Die 60 ist nur eine Zahl, ein Instrument, aber an sich vollkommen belanglos. Dieser Mann hat in wenigen Jahren mehr geleistet als andere in vielen Menschenaltern. Jedenfalls habe ich von ihm auf passive Weise viel über das Leben, mein Leben, lernen können.

Ich sehe seinen vergleichsweise frühen Tod nicht als Verlust. Unser aller Tod steht bereits im Buch unseres Lebens geschrieben, noch bevor es überhaupt erstmalig aufgeschlagen wird. Dass er aber den Pfad der Wahrheit einschlägt, auf diesen Blog findet, seine hiesigen Gefährten kennen lernt usw., stand noch nicht in dem Buch.

Insofern war er ein immenser Gewinn. Er hat sich in seinem Leben verwickelt und an einem bestimmten Punkt, sagte ihm sein Körper, dass es so nicht weitergeht. Auf die Verwicklung folgte die Entwicklung, welche er mit voller Leidenschaft und absoluter Geistesfreiheit annahm.

Der Wahrheitssuchende muss bereit sein, jeden Tag alles über den Haufen zu werfen, was er noch gestern für gesichert hielt. Michael stellte in dieser Beziehung ein Paradebeispiel dar. Er anerkannte keine Konventionen und keinerlei Dogmen.

Wenn ich mir die Beschreibung Jörgs so durchlese und dabei den gemeinsamen Weg, den ich mit Michael ging, berücksichtige, sehe ich nicht, dass dieser Mann, vor seinem irdischen Ableben noch irgendwelche Dinge hätte erledigen bzw. schaffen müssen, um unbesorgt diesen seinen vielleicht letzten Weg anzutreten. Ich finde, dass sich für sein Lebenswerk ein rundes und abgeschlossenes Gesamtbild ergibt.

Ich würde jetzt “Ruhe in Frieden” schreiben, denke aber, dass das nicht zu ihm passt. Zu ihm passt nach meinem Verständnis eher das Sinnbild vom Einzug ins mythische Walhall, der Wohnung der Gefallenen.

Mögen die Walküren dein Horn daher immer reichlich mit Met gefüllt halten.

Es war mir eine Ehre Kamerad!

Quelle: Kommentar von Exkremist – Herzlichen Dank, sagt Maria Lourdes!

In der nächsten Nacht, steh ich wieder auf Wacht. Irgendwo. Ganz einsam.

Da hör’ ich auf einmal den wuchtigen Schritt von Marschkolonnen. Ich starre angestrengt in die Nacht. Etwas Unheimliches… Ungreifbares überkommt mich.

Aus dem Nebel tauchen Gestalten auf. Mit starren, großen Augen marschieren Sie auf mich zu…halten vor mir… eine stumme Front.

Da tritt einer vor. Sein bleiches Gesicht ist mir so bekannt, und doch kenn’ ich den Mann nicht. Da klingst aus seinem Munde:

“Wir sind die Toten. Wir starben für ein neues, deutsches Vaterland. Irgendwo in der Zukunft liegt Deutschland und Ihr müsst… Ihr werdet es finden.” Er hebt die Hand zum Gruße,alle andern tun das Gleiche und verschwinden im Nichts, aus dem Sie gekommen. …so war mein Traum.

Unsere toten Kameraden mahnen uns zur Treue! Und zur Vorsicht!

