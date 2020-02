Prof. Dr. David L. Hoggan: Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs -181

Ursachen 2. Weltkrieg: Vorgeschichte WK2

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung von Kriegsursachen setzt die Revision zahlreicher, zur Zeit der militärischen Auseinandersetzungen vertretener landläufiger Auffassungen voraus. Mit zunehmendem Abstand von den Ereignissen wird es von selbst leichter, alle entscheidenden Vorgänge in der ihnen eigenen Perspektive zu sehen.

…

Die Veröffentlichung von vielen Hunderten von Memoiren und Tausenden von Dokumenten wirft neues Licht auf das Geschehen der Vergangenheit. Die sachlichen Analysen zahlreicher Forscher sind eine unschätzbare Hilfe für die Erschließung der Dokumente. Unter Einsichtigen nimmt die übereinstimmende Beurteilung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse ständig zu und der erbitterte Meinungsstreit, der zur Zeit der aufregenden Ereignisse die Gemüter beherrschte, beginnt sich langsam zu legen.

Allerdings wird nur derjenige sachlich und gerecht über geschichtliche Vorgänge zu urteilen vermögen, der aufgeschlossen genug ist, das, was tatsächlich geschehen ist, auch als Tatsache anzuerkennen, anstatt an einer vorgefassten Meinung festzuhalten.

DER ERZWUNGENE KRIEG

Die Ursachen und Urheber des 2. Weltkriegs

Prof. Dr. David L. Hoggan

Siebzehntes Kapitel

VERSPÄTETES ENGLISCH-FRANZÖSISCHES LIEBESWERBEN UM RUSSLAND

Die britischen und französischen Militärmissionen

Die britischen und französischen Militärmissionen erreichten Leningrad auf dem Schiffswege nach einer gemächlichen Fahrt von fast einer Woche am 10. August 1939. Ihr Empfang in Leningrad wie auch in Moskau war nach den gewohnten russischen Maßstäben ungewöhnlich bescheiden, was man weithin als bewussten Affront gegen die Westmächte deutete.

Zu diesem Zeitpunkt war der russisch-deutsche Handelspakt in Berlin praktisch unterzeichnungsreif; die russische Delegation war sehr verschwenderisch mit ihren Versicherungen, die Sowjetunion wünsche bessere politische Beziehungen zu Deutschland. Als die Deutschen sich nach der Bedeutung der britischen und französischen Militärmissionen erkundigten, wurde ihnen gesagt, die Fühlungnahme mit Deutschland habe die russische Haltung zu Großbritannien und Frankreich verändert, doch setze man die Verhandlungen mit dem Westen fort, da man sie nicht unbegründet abbrechen könne. Die Deutschen konnten sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Engländer und Franzosen den russischen Forderungen in jedem Punkt entgegenkamen, die Russen jedoch abgeneigt waren, überhaupt einen Vertrag mit ihnen zu schließen. Ganz offensichtlich hatte Halifax keinen Eindruck auf die Russen gemacht.

Das erste Gespräch zwischen dem britischen und französischen Militärstab und der russischen Delegation unter der Führung von Marschall Woroschilow fand am 12. August 1939 statt. Die Russen richteten das Feuer ihrer Kritik sofort gegen den geringfügigen militärischen Beitrag, den die britische Führung im Kriegsfall auf dem europäischen Kontinent zur Verfügung stellen wollte. Sie taten es in dem Bewusstsein, dass ihre Argumente Misstrauen und Argwohn unter den Briten und Franzosen säen würden. Woroschilow entrüstete sich über die Briten, weil diese von Russland und Frankreich erwarteten, sie sollten den ersten Stoß des Krieges abfangen, den Halifax gegen Deutschland zu provozieren vorhatte. Auch bestand er auf klaren Zusagen seitens der britischen und französischen Militärs, die Rote Armee in etwaigen Operationen in Estland, Lettland und Litauen zu unterstützen.

Am 14. August 1939 schnitten die Russen die grundlegende Frage der militärischen Operationen in Polen und Rumänien an. Woroschilow argumentierte dazu, diese beiden Länder würden in ganz kurzer Zeit von Deutschland geschlagen werden, wenn sie mit der Sowjetunion nicht militärisch zusammenarbeiteten.

Eine unsinnige Behauptung, wenn man bedenkt, dass nicht im entferntesten Aussicht auf einen Konflikt zwischen Deutschland und Rumänien bestand. Der rote Marschall setzte hinzu, Russland könne einen möglichen deutschen Angriff auf Frankreich nur dann vergelten, wenn man sich über eine durch polnisches und rumänisches Gebiet führende russische Offensive gegen Deutschland einigen würde. Daraufhin warf General Doumenc, der Führer der französischen Militärabordnung, ein, die Polen seien mit russischen Operationen auf ihrem Hoheitsgebiet nicht einverstanden. Vergeblich suchte er diesen kritischen Punkt mit der Andeutung abzuschwächen, Polen würde im Fall eines deutschen Einmarsches automatisch sowjetische Hilfe erbitten. Woroschilow entgegnete, das polnische Einverständnis sei in diesem Punkt unerlässlich, und blieb auf dem Durchmarsch russischer Truppen durch Polen bestehen.

Der britische Botschafter Sir William Seeds berichtete Halifax am 15. August 1939, “die Russen haben jetzt die entscheidende Frage angeschnitten, von der das Gelingen oder der Fehlschlag der Militärgespräche abhängt”. Großbritannien und Frankreich waren gewillt, die Besetzung Polens zuzulassen, doch lag das Problem in der polnischen Zustimmung. Seeds schlug vor, der französische Generalstab solle den polnischen Generalstab unter Druck setzen und auf ein Einverständnis im Sinne der Russen hinwirken.

Seeds schien zu denken, man könne Beck und die Militärs zu einem Geheimabkommen veranlassen, „das die Polen einstweilen geflissentlich übersehen”. General Musse, der französische Militärattache in Warschau, war von Premier Daladier angewiesen worden, bevor General Doumenc nach Moskau abreiste, die militärische Zusammenarbeit zwischen Polen und Russland zu erörtern, doch waren seine Gespräche mit Marschall Rydz-Smigly ergebnislos verlaufen.

Seeds war der Ansicht, die Russen seien durchaus zu der Erwartung berechtigt, dass die Engländer und Franzosen bei den westlichen Nachbarn Russlands auf Zusammenarbeit drängen würden. Er hatte den Franzosen empfohlen, General Valin von ihrer Moskauer Mission aus nach Warschau zu entsenden, um dort die Zustimmung der Polen zu fordern. Das eigenmächtige Handeln des Botschafters Seeds in dieser schwerwiegenden Frage wurde von Halifax gebilligt und unterstützt. Englands Außenminister berührte es keineswegs, dass die Polen die Sowjetunion mehr fürchteten als Deutschland.

Die Franzosen berieten Seeds’ Vorschlag und entschieden dann aber, dass es sinnlos sei, General Valin jetzt nach Warschau zu schicken. Seeds kabelte Halifax wenige Stunden später: „Woroschilow habe heute kategorisch (15. August) erklärt, eine endgültige Antwort auf seine Frage, so bald wie möglich, sei von höchster Wichtigkeit.“

Halifax wurde durch einen irreführenden Bericht aus Paris vom 16. August 1939 ermutigt, die erste Reaktion der Polen auf die vorgeschlagenen Operationen der Russen auf ihrem Gebiet sei „nicht ungünstig“. Er erfuhr, dass die französischen Führer bereit seien, eine letzte Anstrengung zu unternehmen und die Polen zu überreden, den russischen Forderungen nachzugeben.

Bonnet war der gleichen Ansicht wie Daladier, dass ein Pakt mit Russland Frankreich eine Position der Stärke verleihen könne, von der aus man — wie früher Laval — eine Politik der Aussöhnung gegenüber Deutschland betreiben könne. Aus einem Besuch Sir Nevile Hendersons in Paris im Juli 1939 hatte Bonnet einigen Nutzen zu ziehen gewusst. Der britische Botschafter in Deutschland hatte Bonnet die politischen Absichten Halifax’ dargelegt. Henderson und Bonnet waren sich in ihrer Verurteilung der Halifaxschen Kriegspolitik völlig einig. Nach Bonnets Ansicht war ein englisch-französischer Krieg gegen Deutschland gänzlich unnötig und er hatte Daladier erklärt, dass er eher zurücktreten als in irgendeiner Form an einem so unheilvollen Konflikt teilnehmen werde.

Daladier versicherte Bonnet, er empfände diese Haltung als gut und richtig, und bat ihn eindringlich, im Amt zu bleiben und weiter für den Frieden zu kämpfen. Bonnet entschied sich nunmehr, sich auf drei Wege zu konzentrieren, um den Frieden zu erhalten. Er wollte weiter auf den Abschluss eines Dreierpaktes mit den Engländern und Russen hinarbeiten, um Frankreich eine starke Position zu sichern. Sein nächster Schritt hieß Druck auf Warschau, um polnische Zugeständnisse an Deutschland zu erreichen, denn das würde zu einer Beilegung des deutsch-polnischen Streits führen.

Überdies hatte er vor, sich noch mehr um die Förderung enger französisch-italienischer Beziehungen zu kümmern und Mussolini in seinem Programm für eine allgemeine europäische Konferenz zu bestärken, durch die es vielleicht den Diplomaten gelingen würde, die bestehenden Brandherde auf der europäischen Landkarte zu beseitigen.

