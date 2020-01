„Heimat ist ein Paradies“.

Vorstellung der Roman-Reihe von Viktor Streck

Eine Buchrezension von unserem Kommentator “arabeske-654” – Mein Dank, sagt Maria Lourdes!

Uns läuft die Zeit für die Rettung unserer Heimat Deutschland davon. Wer hat da schon noch Zeit für schöngeistigen Kram? … ich jedenfalls seit vielen, vielen Jahren nicht.

Mitte diesen Jahres bat mich eine politische Gefangene einen Roman zu lesen. Dabei handelte es sich um den ersten Band der eingangs erwähnten Reihe. Ich kannte weder den Autor, noch wußte ich, daß es weitere Bücher von ihm gibt.

Der erste Band dreht sich um einen Russland-Deutschen, der mit 17 Jahren in der OMF-BRD ankommt. Er fühlt als Deutschen und sieht sich als Deutscher. Er landet im Gymnasium einer Kleinstadt. Dort trifft er auf den degenerierten Irrsinn, der uns nur zu gut bekannt ist. Ihm, als Fremden, erscheint das alles noch viel kranker, als es uns im Alltag (überhaupt noch) bewußt wird.

Ausgestattet mit reichlich selbst erarbeitetem Geschichtswissen und einer tiefen Gläubigkeit dauert es nicht lange, bis er seiner Klassen- und Geschichtslehrerin mächtig in die Quere kommt. Sie ist eine fanatisierte, antifaschistische Besser-Menschen*IN und Vorsitzende des „Komitees gegen rechte Gewalt“ der Kleinstadt.

An dieser Stelle könnte ich eigentlich schon aufhören. Jeder von uns kann sich bestens ausmalen, welche Dimension von Dummheit und Boshaftigkeit geradezu unvermeidlich sind, wenn solche Gestalten in ihrem Dünkel und ihrer Beschränktheit voll loslegen.

Wichtig:

Das Buch wurde in 2007 veröffentlicht und nicht erst nach dem „rechten Terror“ in Halle, den unser Bundespräsident der Herzen, der Spezialdemokrat Herr S., geruhte in seiner Weihnachtspropaganda-Botschaft zu strapazieren.

Es wird richtig übel. Selbstredend können „Nazis“ nicht am Gymnasium geduldet werden. Da muß man „klare Kante zeigen“. Die Klasse solidarisiert sich aber und … mehr wird nicht verraten.

Die auto-berufene Selbsthasserin im Schuldienst mißbraucht für ihr dümmliches Inquisitions-Treiben einige jugendliche Schutzbefohlene und einige ebenso propaganda-verwirrte Erwachsene.

Andere stehen dem Unfug zwar skeptisch gegenüber, haben aber einfach nicht genug Wissen und Rückgrat, um diese Tusse in die Schranken weisen zu können. Eine Sitzung des Komitees jagt die andere, TV-Interview, Haltungsjournalismus, „verfassungsfeindliche“ Ausgrenzungsaufrufe und Aktionen der Qualität „Wer nicht hüpft, der ist ein Nazi“.

Die teils angefordert angereisten Antifa-Kriminellen von nebenan machen kurz mal auf G20-ähnliche Verwüstung, Sachschäden, Körperverletzung und schließlich Mord – ganz wie im richtigen Leben. Und mittendrin werden Dinge abgehandelt, die Jugendliche halt für sich zu entdecken und zu lösen haben und die dieses Alter so spannend machen. Nach und nach packt die Eigendynamik dieser Sache zunehmend mehr Erwachsene, die Alle etwas zu bieten haben: Einfluß, Kenntnisse, Interessen, Mitgliedschaften, … Zwänge, eigene Sorgen.

***

Ich habe mich dabei ertappt, daß ich mehrfach unwillkürlich verschiedenste Kommentare zur gerade in meinem Kopf mitlaufenden Handlung abgegeben haben. Beispiele: NEIN!!!! Nee, nee?! …in der Art und mehr. Das war mir bis dahin auch noch nie passiert. Der Text ist unglaublich fesselnd. Nicht der Leser verschlingt das Buch, sondern das Buch den Leser. Das würde ich schon so sagen wollen. Nie hätte ich gedacht, daß mir derartiges widerfahren könnte. So spannend… unglaublich.

Als ich das Buch gerade fertig hatte, ergab sich durch eine Verkettung von Zufällen ein Telefonat mit dem Autor. So erfuhr ich, daß es längst schon einen zweiten Band gibt. Der ist aus 2010. Jetzt im November 2019 erschien der dritte Band. Er ist natürlich die Fortsetzung der bisherigen Handlung. Allerdings steht er auch für sich allein, weshalb er nicht nach der Roman-Reihe heißt, sondern „Im Schatten der Eule“.

Die Handlung verdichtet sich noch mehr, da die Selbstbehauptung den reifenden, jugendlichen Helden allerhand bzw. wirklich alles abverlangt.

Sie müssen Entscheidungen treffen, die immer schwer und oft grundsätzlicher Art sind. Sie wachsen mit ihren Aufgaben, vor allem jedoch an zahllosen Gefahren. Ihr Handeln ist immer weniger zu trennen von dem sich entfaltenden Agieren der Erwachsenen. Und da bleibt kein Auge trocken. Diese Leute bringen ihre Ressourcen und Kontakte ein – und sie legen zusehens volle Kanne los.

Der Autor entführt in für mich vollkommen unbekannte Sphären von Macht, Kaltblütigkeit sowie deren Welt loser, wechselnder Bündnisse und Organisationen mit unscharfen, teils unbekannten Abgrenzungen.

Im alltäglichen Gemetzel muß so Mancher feststellen, daß er weit mehr „all in“ ist, als ihm bis dahin klar war und lieb sein kann. Der brutale Alltag ist zur Gänze den Kämpfen untereinander gewidmet. Die angewandten Methoden und deren Komplexität sprengen Unsereinem die Schädeldecke weg.

Damit auch dieser Teil des Inhaltes der Bücher Hand und Fuß hat, greift der Autor auf Recherche-Ergebnisse aus vielen, vielen tausend Seiten zurück.

Diesem Aufwand und noch ganz anderen Bemühungen verdankt der Leser einen nicht nur lebensecht wirkenden, sondern realistischen Einblick in genau die Handlungsebenen, die von den Torwächtern dieses Levels gern als „Verschwörungstheorien“ von „Alu-Hüten“ diffamiert werden.

Es gibt keine „Weltverschwörung“ … klar, aber viele Dinge, die dem sehr nahe kommen.

Und so ist der Leser dabei, wenn im deutschen oder dem US-Büro einer von einer Legende und persönlichem Sicherheitsdienst geschützten Person wiederholt über das Schicksal von Menschen entschieden wird. Es geht praktisch immer um Alles.

… im Büro von Jemandem, über den man besser nicht schreibt, wenn man am Leben bleiben will.

Es sind immer mehrere Handlungsstränge, durch die Viktor Streck den lesenden Abenteuer-Touristen mühelos führt – so möchte ich das Erleben dieser Texte mal nennen.

***

Sicher habe ich bis zu dieser Stelle noch nicht jeden Leser diese Zeilen davon überzeugen können, daß diese Bücher ein Kracher sind. Darüber hinaus behaupte ich gleich noch felsenfest, daß diese Bücher außerordentlich wertvoll sind.

Warum?

Sie stellen nicht nur den Status Quo fest, sondern machen Mut, bieten Lösungen und verleihen innere Stärke, wie sie sich nur aus Idealen nähren kann. Die muß man heutezutage erst mal finden. Es war die Jüdin Charlotte Knobloch, die sagte: „Nie wieder darf es ein positives deutsches Nationalgefühl geben.“

Damit soll dem für die ideelle Menschheitsentwicklung wichtigsten Volk jegliche Kraft genommen, ja, ihm das Rückgrat gebrochen werden. Vor diesem „Geist von Schiller“ fürchten sich unsere Feinde (siehe explizites Churchill-Zitat dazu) und im Besonderen die, die als „das Nein zum Leben der Völker“ bekannt sind.

Diese Bücher setzen an, wo fast sämtliche Patrioten versagen: Die Schaffung eines positiven Nationalgefühls. Es reicht eben nicht, nur das Negative zu konstatieren, man muß dem auch etwas eigenes Positives entgegensetzen.

***

Diese Bücher sind goldwert.

Sie können sowohl Jugendlichen und auch Erwachsenen den Weg weisen. Sie bieten dem deutschen Menschen eine Heimat für seine innersten, ehrlichsten und natürlichsten Gefühle, die die Verleumder unseres Volkes in den Dreck ziehen und für immer zerstören wollen – und zeitgleich unser Volk an sich.

Ich würde sagen, daß man diese Bücher (beginnend mit Band 1) Menschen ab einem Alter von ca. 12 Jahren schenken sollte. Und man muß dafür sorgen, daß sie gelesen werden. Sonst nix Taschengeld, kein Eis und kein neues, schickes T-Shirt. Es gibt auch Leser ab 9 Jahren und Leute, die damit womöglich das letzte Buch ihres Lebens gelesen haben. Alle verstehen, worum es geht. Es ist so einfach, weil vollkommen natürlich und gut.

“Die Hoffnung auf erzählende Literatur mag schon aufgegeben sein, legt der Schriftsteller Viktor Streck mit “Heimat ist ein Paradies” ein wahrhaftes Meisterwerk vor und gibt damit der Hoffnung auf wirklich deutsche Geschichten neue Nahrung… Ein beeindruckendes, aber auch nachdenklich machendes Werk, das vor allem in die Hände der deutschen Jugend gehört… Kein einfaches Buch. Ein Buch, das keinen gleichgültig läßt. Eigentlich ein Juwel in unserer verlogenen Zeit.”

Heimat ist ein Paradies, Band 1

3. Auflage, 560 Seiten, gebunden, Preis 19,90 EUR

ISBN 978-3-00-020745-7

Heimat ist ein Paradies, Band 2

560 Seiten, gebunden, Preis 19,90 EUR

ISBN 978-3-00-032672-1

https://www.streck.info/heimat-ist-ein-paradies

Wer regiert die Welt? Diese uralte Frage rückte gerade in unserer Zeit wieder in den Fokus. Sind es Ideen, göttliche Vorsehung, oder folgt die Geschichte ihren eigenen Gesetzen, die niemand aufheben kann. Dunkle Legenden und faszinierende Mythen ranken sich um geheime Logen und okkulte Orden, die hinter dem Rücken ahnungsloser Menschen die Strippen der Weltpolitik ziehen. Ob da was dran ist?

Erst als Anna unverhofft mit Geheimnissen ihrer eigenen Familie in Berührung kam, machte sie eine unheimliche Entdeckung, dass die Welt, die sie zu kennen glaubte, nicht die einzige war. Im gleichen Raum und Zeit lagen noch andere Welten verborgen, deren zwielichtige Grenzgänger um sie herum lebten…

Im Schatten der Eule,

Roman,800 Seiten, gebunden, 24,90 EUR

ISBN 978-3-00-063512-0

https://www.streck.info/im-schatten-der-eule

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge