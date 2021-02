Illegaler Handel mit Punkten: Wenn Punkte in Flensburg verkauft werden

…

Die gut ausgebauten Autobahnen Deutschlands laden zu rasanten Spritztouren ein, bei welchen gerne die Geschwindigkeitsbegrenzung auĂźer Acht gelassen wird. Dieser SpaĂź kann jedoch nicht nur teuer werden, sondern sogar den FĂĽhrerschein kosten! Wer acht Punkte in Flensburg gesammelt hat, bekommt die Fahrerlaubnis ohne Umschweife entzogen.

Dieser Strafe versuchen Betroffene mit dem Verkauf der Punkte zu entgehen. Fakt ist jedoch, dass dieser Handel illegal ist und in Deutschland strafrechtlich geahndet wird. Wollen Sie mehr zu diesem Thema wissen? Alles rund um das illegale Tauschgeschäft erfahren Sie im folgenden Artikel.

Punkt in Flensburg kassiert? So wird man ihn wieder los

Bei einem VerstoĂź gegen das StraĂźenverkehrsgesetz – wie Ăśberfahren einer roten Ampel oder Alkohol am Steuer – kassieren Fahrer Punkte. Diese sind keine willkommenen Gäste, doch vor allem Berufsfahrer können sich den FĂĽhrerscheinentzug oftmals nicht leisten. Um die Punkte loszuwerden, ist schnelles Handeln gefragt. Denn sie können nur verkauft werden, wenn der Eintrag im Fahreignungsregister in Flensburg noch nicht erfolgt ist. Sobald der BuĂźgeldbescheid, also ins Haus flattert, sollten sich die VerkehrssĂĽnder dringend nach einer Möglichkeit umsehen, um die Punkte schnell abzugeben.

Wer kauft die Punkte?

Es existieren verschieden Optionen, um sich von den Punkten zu trennen. So ist es beispielsweise möglich, einer spezialisierten Agentur den Auftrag zu erteilen. Diese verfügen über eine große Kartei an Personen, die bereit sind, die Schuld auf ihre Schultern zu nehmen. Oftmals verfügen die Strohmänner über kein Auto und keinen Führerschein, weswegen die Punkte keine Relevanz für sie besitzen. Durch das Unterschreiben des Anhörungs- oder Zeugenfragebogens übernehmen sie die volle Verantwortung für das Vergehen. Dabei ist es allerdings sehr wichtig, dass die Stellvertreter eine gewisse Ähnlichkeit und das gleiche Alter wie der Auftraggeber vorweisen. Das Kraftfahrt-Bundesamt arbeitet nämlich mit Fotos der Verkehrskameras. Zugegebenermaßen ist deren Qualität sehr schlecht, doch der Schwindel sollte natürlich trotzdem glaubhaft sein.

Weiterhin können die Punkte natürlich auch einem Bekannten oder Verwandten zugeschoben werden.

Wie erfahre ich ĂĽberhaupt, wie viele Punkte ich bereits in Flensburg habe?

Sollten Sie eine Ordnungswidrigkeit begangen haben, ist Ihre aktuelle Punktezahl nicht auf dem Bußgeldbescheid vermerkt. Um Auskunft über Ihren “Kontostand” zu erhalten, müssen Sie einen formellen Antrag beim Kraftfahrt-Bundesamt stellen. Sie können Ihre Punkte dann persönlich vor Ort abfragen oder bekommen einen Bescheid per Post zugesendet. Da dies in der Regel einige Tage in Anspruch nimmt, informieren sich viele Fahrzeugbesitzer lieber im Internet. Eine entsprechende Möglichkeit bietet die Seite: Punkte Flensburg selbstauskunft.de.

Ein Spiel mit dem Feuer: Was passiert, wenn der Punktehandel auffliegt?

Zunächst sollte angemerkt werden, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass den Behörden eine Unregelmäßigkeit auffällt. Im Jahr werden Millionen von Bußgeldbescheiden verschickt. Die Sachbearbeiter sind bereits mit der Entsendung und Registrierung der Fälle überfordert und haben in der Regel keine Zeit, die Unterschriften genau der einzelnen Dokumente zu inspizieren.

Trotzdem ist der Punktehandel illegal und sollte auf jeden Fall geheim gehalten werden. In den letzten Jahren gab es einige Anklagen der Behörden, doch verurteilt wurde bis jetzt keiner. Die Beschuldigten wurden der falschen Verdächtigung und mittelbaren Falschbeurkundung bezichtigt. Da beides jedoch schwer nachzuweisen ist, der Strohmann selbst unterschreibt und das Fahreignungsregister offiziell nicht als Register gilt, verlaufen die Gerichtsprozesse stets im Sand.

So bauen Sie die Punkte legal ab

Wem nicht der Führerscheinentzug droht, kann sich ganz entspannt zurücklehnen. Denn die Punkte aus Flensburg verjähren und werden automatisch vom “Punktekonto” gelöscht. Einmal in fünf Jahren ist es Fahrern zudem auch möglich, am sogenannten Fahreignungsseminar teilzunehmen. Mit der Hilfe dieses Seminars kann ein Punkt auf legalem Weg abgebaut werden. Die Fahrer müssen im Zuge dessen an drei Sitzungen teilnehmen, welche die Fahrer zu reflektiertem Denken anregen soll.

/ Quelle: ptra. 09.02.2021

