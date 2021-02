Sport für das Gedächtnis: Wenn Poker beim mentalen Training hilft

Die Gesellschaft ist im Wandel. In atemberaubender Geschwindigkeit gehen Trends an uns vorbei, neue Techniken werden entwickelt und das Anpassen an neue Gegebenheiten fällt Menschen zunehmend schwerer. Hier hilft es, wenn die kognitiven Fähigkeiten nicht auf der Strecke bleiben und einfache Übungen das menschliche Gehirn fit halten. Simpel und abwechslungsreich gestaltet, kann das Training für die grauen Zellen sogar richtig Spaß bringen.

Jeden Tag trifft der Mensch unzählige Mikroentscheidungen. Was ziehe ich an? Was soll ich essen? Kann ich über die Straße gehen? Schaffe ich es noch rechtzeitig zur Bahn? Alltägliche Fragen, die innerhalb weniger Sekunden beantwortet werden, und die neuen Entscheidungen mit sich bringen. Zwar laufen diese Prozesse weitestgehend unbemerkt ab, doch für unser Gehirn ist diese Dauerleistung eine echte Herausforderung.

Hinsichtlich der schnelllebigen Gesellschaft ist das Gehirn unter Dauerstrom. Reize müssen verarbeitet werden, Eindrücke und Input prasselt über Social Media-Kanäle unaufhörlich auf die Rezipienten ein und das Ende ist nicht in Sicht. Kein Wunder, dass die Fähigkeit des strategischen Denkens und des logischen Verständnisses immer weiter in den Hintergrund rückt. Durch kleine Denksportaufgaben oder Spiele, die Strategien voraussetzen, kann beim Marathon der Entscheidungen schrittgehalten werden. Im folgenden Artikel erfahren Sie, wie man das Pokerspiel zum mentalen Training und zur Gedächtnisschulung nutzten kann.

Jeden Tag werden vom menschlichen Gehirn neue Höchstleistungen gefordert (Bild: Pixabay).

Mit Poker spielerisch neu denken

Karte für Karte, Zug um Zug: Beim Gedanken ans Pokerspiel kommen zuerst entspannte Abende mit Freunden oder angestrengte Profi-Turniere in den Sinn. Wo zwischen diesen beiden Extremen Platz sein soll, sein Gehirn zu trainieren? Die Antwort ist simpel: In beiden Varianten werden die Gehirnaktivitäten zu Höchstleistungen angetrieben.

Denn wer beim Poker überzeugen will, sollte mit Konzentration und Selbstsicherheit in die Runde einsteigen. Entgegen der weitläufigen Meinung, dass es sich bei Poker lediglich um ein Glücksspiel handelt, ist das beliebte Kartenspiel weit mehr. Inoffiziell zählt es unter professionellen Spielen zum Denksport. Eine offizielle Anerkennung des Sportbundes steht noch aus, doch die Szene hofft, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Ähnlich wie Schach oder Bridge, die sich ganz offiziell zum Denksport zählen dürfen, geht beim Poker nichts ohne Strategie oder vorausschauendem Denken. Wer blind die Karten auf den Tisch legt, dürfte nach wenigen Runden die Partie verlassen.

Mit der richtigen Pokerstrategie setzen Spieler dagegen auf das richtige Pferd. Es hängt von jeder Person selbst ab, welche Strategie als die gewinnbringendste Option betrachtet wird. Spielt man lieber auf Risiko? Tastet man sich vorsichtig heran? Wie ist die Situation einzuschätzen? Entscheidungen, die eine Bewertung voraussetzen. Erst durch die Evaluierung kann die Strategie umgesetzt werden. Das Analysieren von Gegnern, Spielanalysen oder vorherigen Sieg/Niederlagen-Quoten helfen beim Pokerspiel. Der anhaltende Wettbewerbsgedanke setzt Spieler zusätzlich unter Druck und fordert viel Konzentration – denn die Bewertung der einzelnen Aspekte findet meist erst während des Spiels statt.

Pokerspiele regen logisches Denken an (Bild: Pixabay).

„Poker ist der Name einer Familie von Kartenspielen, die normalerweise mit Pokerkarten des anglo-amerikanischen Blatts zu 52 Karten gespielt werden und bei denen mit Hilfe von fünf Karten eine Hand (Pokerblatt) gebildet wird“, beschreibt die Wikipedia Poker. Die Geheimnisse über die Pokerdenkweise, finden Sie hier…

Wie kann ich fit bleiben?

Um sich mit Gedächtnissport fit zu halten, ist ein gesunder Körper die beste Voraussetzung. Ein intaktes Immunsystem und eine gesunde Ernährungsweise unterstützen die Leistungen des Gehirns und versorgen es mit wichtigen Nährstoffen. Vitamine, viel Wasser und eine ausgewogene Ernährung sind die Grundlage, um komplexe Strukturen durchzudenken.

Wie kann aber das Gehirn trainiert werden, um Zusammenhänge schnell zu erkennen oder Strategien zu evaluieren? Beim Pokerspiel im kleinen Kreis können Ansätze und mögliche Spielzüge in aller Ruhe geprobt werden. Wenn sich alle Teilnehmer einig sind, dass nicht der Ausgang des Spiels zählt, sondern der beste Weg zum Ziel das Resultat sein soll, erhält das Kartenspiel eine ganz neue Wirkung. Schon kleine Änderungen der üblichen Spielzüge können zu neuen Erkenntnissen führen. Dabei hilft es, wenn auf die vielfältigen Arten des Pokerns zurückgegriffen wird. Ob Texas Hold’Em oder Hole Cards: jedes Regelwerk triggert neue Gedankengänge.

Eine andere Weise, wie das Gehirn mit herausfordernden Impulsen versorgt werden kann, ist das Spielen von Escape Rooms. Durch den Zeitdruck der 60 Minuten und den abwechslungsreichen Rätseln gehören die fantasievollen Räume zu einer unterhaltsamen Möglichkeit, Spaß und spielerische Logikaufgaben miteinander zu kombinieren. Der Boom der Rätselräume und die adaptierten Brettspielvarianten haben das Denken wieder in den Mainstream geholt.

Über Computerspiele wie „Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging“ wird der spielerische Ansatz verstärkt. Auf öde Aufgaben mit Stift und Zettel will niemand setzen. Digitales Erleben verkauft die wichtigen Übungen deutlich zielorientierter, wofür auch die Nutzung von Online Casinos spricht. Über die webbasierten Anwendungen lassen sich Pokerrunden mit internationalen Spielern entdecken, die wiederum neuen Input liefern können. Logisches Denken mit globalen Anreizen!

Gedächtnisübungen für den Alltag

Der stressige Alltag lässt keine Zeit für lange Pokerrunden oder eine Runde Blackjack? Dann sollte der Alltag genutzt werden, um kleine Übungen einzubauen. Dazu braucht es keine langen Vorbereitungen, sondern lediglich Durchhaltevermögen und beständige Erinnerung. Nur, wer konsequent an sich arbeitet, kann schon nach kurzer Zeit Erfolge verbuchen.

Mögliche Übungen sind zum Beispiel, sich bestimmte Dinge zu merken, die einem auf dem Weg zur Arbeit begegnen. Das Erinnerungsvermögen zu trainieren, ist eine der wichtigsten Aufgaben, die in der schnelllebigen Zeit jedoch gern vernachlässigt wird. Wie viele Fahrradfahrer kamen entgegen? Wie viele Hunde konnten gezählt werden? Durch das bewusste Erinnern und Aktivieren der Erlebnisse wird das Gesehene zudem besser verarbeitet.

Sich an Telefonate erinnern, neue Meeting-Strategien auszuprobieren oder seine Arbeitsweise neu zu strukturieren, kann ebenfalls ein Schritt in die richtige Richtung sein, mehr aus dem Alltag herauszuholen. Die Belohnung wartet am Abend, wenn bei der Pokerrunde unter Freunden das trainierte Gehirn zeigen kann, was es m Stande ist zu leisten.

