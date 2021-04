Ostern, Ostern, Auferstehn.

Lind und leis‘ die Lüfte wehn.

Hell und froh die Glocken schallen:

Osterglück den Menschen allen!

…

Die Auferstehung ist DAS Ereignis der Geschichte! Dabei spielt es keine Rolle, ob man an sie glaubt, sie ablehnt oder sie für sich als persönlich bedeutsam einschätzt.

…

Jesus Christus hat durch seinen Tod und die Auferstehung die Menschheitsgeschichte mehr geprägt als irgendeine andere Begebenheit. Niemand bestreitet, dass irgendetwas die Jünger Jesu motiviert haben muss, die Botschaft dieses Mannes aus Nazareth bis an die Enden der Erde zu bringen. Die alles entscheidende Frage ist allerdings: Was war es?

…

Konnte Jesus nach der Kreuzigung seinen Nachfolgern als Auferstandener erscheinen, weil er gar nicht selbst gekreuzigt worden war, ist er in Ohnmacht gefallen, hatten Petrus & Co. lediglich Halluzinationen, haben sie sich alles ausgedacht oder ist vielleicht sogar nur nach und nach der Mythos entstanden, Jesus sei auferstanden? Der Apostel Paulus hat eine andere Ansicht dazu: Die Auferstehung sei wirklich passiert und ohne sie der christliche Glaube Unsinn. Dafür gibt es gute Gründe! Diese werden unkonventionell-erfrischend und leicht verständlich von Joachim Eichhorn dargelegt. Dabei gibt der Autor persönliche Einblicke, warum die Auferstehung für sein Leben wichtig ist – hier.

Unsere Kommentarschreiberin „Bettina“ hat zu Ostern, wie schon letztes Jahr, wieder etwas zusammengestellt, wofür ich mich herzlich bedanke!

Es ist das Osterfest alljährlich für den Hasen recht beschwerlich, sagte Wilhelm Busch.

Ich wünsche allen Lesern des LupoCattivoBlogs, ein frohes Osterfest, sagt Maria Lourdes!

Ostern 2021

Was ist passiert, warum stehlen sie uns nun schon zum zweiten Mal dieses Fest?

…

Liegt es vielleicht daran, dass Jesus gestorben und Wiederauferstanden ist, oder hat das ganze Spektakel noch viel größere Ursachen?

…

Meine Frage dazu:

…

„Was bedeutet das Osterfest für mich als Deutschstämmige?“

…

Und warum hat die Christliche Kirche gerade dieses ehemals heilige Frühlingsfest, so penetrant für sich vereinnahmt?

…

Das Alles hat mich lange beschäftigt und vor allem frage ich mich dieses Jahr wieder:

…

Warum lassen ((Jene)) nun, mit der Ausrede, einer angeblichen Pandemie, zum zweiten Male dieses größte „Christliche“ Fest ausfallen?

Vielleicht hat es sogar etwas damit zu tun, dass dieses Fest ursprünglich gar kein kirchliches Fest war? Sondern nur über etwas, welches viel mehr „Kraft und Natürlichkeit hatte“, dieses christliche einfach als Tarnkappe übergestülpt wurde? Oder sogar noch viel schlimmer, ein ehemals freudiger Anlass (den Frühling zu feiern) mit tanzen und singen, die Legefreudigkeit der Hühner zu begrüßen, und dies alles ersetzt wurde mit dem Tode des Heilands. Weil, diese Wiederauferstehung nicht gleich kommt mit dem Frühlingserwachen, und die Freude dadurch nur getrübt wird/werden soll?

…

Die Ahnen meiner Großeltern Mütterlichseits sind nach Bessarabien ausgewandert. Damals galt hier in Schwaben, als Auswanderungsgrund eher ein Landmangel und eine Überbevölkerung, auch kirchliche Bedrängnis, inklusive Armut trieben die Menschen zur Auswanderung.

…

„Im Schwabenland herrschte damals viel Not. Die Napoleonischen Kriege und die Befreiungskriege hatten schwere Wunden geschlagen. Der württembergische König hatte die alte Verfassung außer Kraft gesetzt. Gegen die neuen religiösen Einflüsse (- Rationalismus…) sträubt sich die Bevölkerung. Die Realteilung hatte die großen Bauernhöfe zerteilt. Eine weitere Aufteilung bot keine Existenz mehr. Die Dörfer waren überbevölkert. Es herrschte Wohnungsnot und Mangel an geeigneter Arbeit. Dem Handwerker fehlte es an Ausdehnungsmöglichkeiten. In dieser Zeit der Not bot die Botschaft aus Rußland eine neue vielversprechende Heimat. So wanderten viele aus.“ (*1)

…

Was aber unsere Auswander-Väter und Mütter gemacht haben, war, dass sie Bräuche lebten, sogar über viele Generationen hinweg. Meine Oma war nach der Umsiedlung und späterer Flucht aus der Warthegau und der Ansiedlung hier in der alten Heimat ihrer Väter, so vieles fremd, was hier inzwischen Einzug gehalten hatte. Vielleicht ist das auch ein Grund dafür, warum ich so bin wie ich bin und ich dieses abartige, obszöne Leben nicht ertragen kann. Vielleicht liegt es daran, dass ein Teil von mir über 100 Jahre in der Fremde war und dieses neue und moderne, abartige Leben (die goldenen 20er Jahre) gar nicht miterleben musste!?

…

Also in der Zwischenzeit, hier in Deutschland Traditionen entfernt/verfremdet wurden. Dazu, zu den Traditionen gehörte in der „Bessarabischen Heimat“ meiner Vormütter, auch der Osterbrauch! Ich habe in meinen Büchern sehr schöne Geschichten darüber gefunden, ich hätte sehr gerne das Eine oder das Andere einfach abgetippt und hier veröffentlicht, jedoch sind diese Bücher meist erst nach der Heimkehr/Wiederansiedelung in der alten Heimat, geschrieben worden. Ich hoffe, ihr spürt auch so wie ich, diesen längst vergangenen Zauber und den Zwiespalt von Kirche und „Ursprünglicher Tradition“:

Ostern in meiner Kindheit

Karfreitag sollte zu Hause der stille Tag sein, da wollte Vater nichts wissen und hören. Jeder sollte sich ruhig an irgendein Plätzchen setzen und aus einem frommen Buche lesen. So, wie er es auch machte. Was ihn am meisten aufregen konnte, war, wenn jemand Klavier spielen wollte. Dieser altehrwürdige Kasten, von dem der älteste Bruder immer behauptete, Noah habe schon in der Arche drauf gespielt, durfte an diesem Tag nicht geöffnet werden, ohne den gerechten Zorn des alten Lehrers hervorzurufen. „Mach doch zu, Spiel doch nicht!“, sagte er bittend und leidend zugleich.

…

Wer nur konnte, ging in die Kirche. Auf der Empore neben der Orgel sang der Chor: „Auf dem Marterhügel“ [….… ] Vormittags Gottesdienst, nachmittags Gottesdienst. Nach der vergangenen langen Passionszeit und der ernsten stillen Karwoche war nun endlich auch dieser Tag in Ruhe vorübergegangen. Die Erwartung war aufs höchste gesteigert worden. Und am Ostermontag, der so eigentlich der Jugend gehörte, solle nun endlich die Freude zu ihrem Recht kommen. [ ……] Schon am frühen Morgen rumorte es drunten im Tal. Dort mußte alles bereitgemacht werden: der Fahnenbalken und das Zelt wurden aufgestellt, die Felder abgeschritten.

…

Kaum war das Mittagessen vorüber, so strömte auch schon alles in hellen Scharen die Querstraße hinunter ins Tal. Im weiten Kreis Umstand die Menge den hohen Mast mit der starren Doppelfahne und den beiden Hähnen darauf. Die Glöckchen spielten lustig im Wind. Mit reichbebänderten Reitpeitschen schritten Burschen die langen Eierzeilen entlang und schützten sie vor den allzu neugierigen und immer wieder vorstrebenden Gaffern, von denen wohl manchmal den allzu naseweisen aus den jüngeren Jahrgängen eins über die Schulter und Köpfe knallte.

…

Endlich tauchten am Rande des Dorfes die weißgekleideten Läuferpaare unter lautem Juchzen und Pfeifen mit Harmonikaspiel und Trommelklang auf. Der Ring wurde an der Stelle, wo sie einziehen mußten, geöffnet, einige mal tanzten sie noch um die Fahne, dann ging es, auf das Signal der Pfeife, im Galopp auseinander. Bis ans letzte Ei mußten sie laufen. Die Eier waren in Kreuzform gelegt und liefen also in vier Zeilen von der Mitte auseinander. Jedes einzelne wurde eingeholt. Jedes zehnte war ein gefärbtes und flog über die Fahnenstange.

Die Mädchen standen zu vier Paaren an den inneren Enden der Zeilen. Die eine fing die Eier in der Schürze auf, die andere nahm sie ab und legte sie in den Bogenkorb. Wenn man fertig war, wurde noch lustig getanzt. Dann zogen sich die Veranstalter zurück und verbrachten den Rest des Tages, indem sie die eingeholten Eier brieten – denn die weißen waren roh – und dann bis in die Nacht hinein aßen und tranken, so daß am nächsten Morgen manchem der Ostermontag noch schwer in den Gliedern lag. Osterdienstag war Abklingen der ganzen Festzeit, und jeder dachte schon ernstlich daran, wie er nun die versäumte Zeit im Bestellen der Felder und Gärten am besten wieder wettmachte.“ (*2)



Eierlesen am Ostermontag, Aufnahme aus den 1920 Jahren (*4)

Volksbräuche

Aus unterschiedlichen Herkunftsregionen nach Bessarabien eingewandert, hatten die Siedler auch verschiedene Gewohnheiten, Lieder und Bräuche mitgebracht. Gemeinsame deutsche Volksbräuche fand der kaiserliche Kollegienrat Busch in den deutschen Kolonien Bessarabiens, schon zu Beginn der 1860er Jahre, kaum noch vor. Nur in der Erinnerung der alten, die sich an langen Winterabenden davon erzählten, seien sie noch präsent gewesen. Zu den damals noch vorhandenen Restbeständen gehörte das Maifest, das man nach Buschs (*5) Eindruck aber nur in schwäbischen Dörfern feierte und bei dem auch hier und da getanzt wurde. Da die jeweiligen Ortsbehörden nach ihrem Geschmack bestimmte Gebräuche förderten oder verwarfen, wechselten sie von Ort zu Ort und änderten sich auch mit den Jahren.

…

Um die Sonntagsheiligung sowie Sitte und Moral in den zusammengewürfelten Einwanderscharen durchzusetzen, hatte die Geistlichkeit im Einklang mit den Wünschen des Fürsorgekomitees schon früh darauf hingewirkt, dass die üblichen „weltlichen Lustbarkeiten“ auf der Kirchweih sowie das ausgelassene „Treiben“ bei Taufen, Hochzeiten und anderen Festen eingedämmt oder ganz verboten wurden. So forderte der Arziser Pastor Friedrich G. Croon in den 1840er Jahren, die Schulzengerichte und Kirchenräte in seinen „Zirkulären“ immer wieder dazu auf, von ihren Mitteln Gebrauch zu machen, um den Anordnungen der weltlichen und geistlichen Obrigkeit in den Dörfern Geltung zu verschaffen. Noch im Jahre 1852 erließ das Teplitzer Schulzenamt eine Vorschrift, in der es hieß: „Wer in seinem Hause Tanz, Musik und andere Unzucht duldet, hat eine Strafe von 5 Rbl. Zu gewarten.“ (*3) Dazu ist auch ergänzend zu finden:

Zucht und Ordnung in den Kolonien

Die Zeit der Ansiedlung war ohne Zweifel mit vielen Entbehrungen verbunden, die zur sittlichen Verwahrlosung führten. Die vielerlei Nöte äußerer und innerer Art jener Zeit können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, wohl aber erahnen, durch unsere bitteren Nachkriegserlebnisse als Flüchtlinge.

Mündliche und schriftliche Überlieferungen jener Zeit besagen, daß die Auswüchse sittlicher und moralischer Art hart bestraft und geahndet wurden. […

…

…] Aber auch höhere Instanzen sorgten für Zucht und Ordnung in den Kolonien. „Eine leicht erklärliche Unruhe bemächtigte sich der Männlein und Weiblein, wenn der Inspektor oder gar der Präsident des Führsorgekomitees eine Hausvisitation unternahm. Entdeckten die Gestrengen irgendeine Unordnung in Stube, Küche, Keller, Hof und Stallung, so konnte es passieren, daß der fahrlässige Hausherr auf eigenem Grund und Boden seine Strafe – 10 bis 15 Streiche – empfing.“

…

Für Überschreitung der vorgeschriebenen Zeit bei Tanzbelustigungen wurden die Schuldigen zu Geldstrafen bis 5 Rubel verurteilt. Für tätliche Beleidigungen hatte der Beleidiger dem Beleidigten bis 20 Rubel Schmerzensgeld zu zahlen. Trunkenbolde unterschrieben, daß sie im Wiederholungsfalle die doppelte Strafe zu zahlen auf sich zu nehmen bereit seien. Liederliche Wirte wurden unter Vormundschaft gestellt. Frauen gelobten öffentlich vor der Gemeinde, ihre Zunge im Zaume zu halten und nicht mehr zu klatschen. Für Diebstahl und schlechtem Lebenswandel bekam der oder die Schuldige bis 18 Streiche zudiktiert.“

…

Ein Strafbuch von Präsident Hahn, 1846 eingeführt, brachte Ordnung und Übersicht in diese Angelegenheit. Die Strafgewalten wurden nach dieser Ordnung dem Orts-, Gemeinde- und Gebietsamt übertragen. Art und Grad der Verschuldung: schlechter Lebenswandel, Diebstahl, Verleumdung, Grobheiten gegen Amtspersonen, Störung der öffentlichen Ruhe, Ungehorsam dem Amt gegenüber. Das Strafmaß: Geldstrafe, Gemeindearbeit, Fronen, Arrest, Steinlieferungen, am häufigsten Körperstrafe. Die Zahl der Streiche schwankte zwischen 3 bis 30 Streiche.

…

Die Deliquenten waren nicht immer nur ledige Jugendliche, sondern ebenso verheiratete Männer und Frauen. Zur späten Nachtstunde sorgte der Schulz und seine Zehntmänner für die öffentliche Ordnung. Nach 22 Uhr durfte sich niemand mehr auf der Straße zeigen.

Warum berichten wir von so unliebsamen Dingen? Sie liegen doch zeitlich weit hinter uns. Wir sehen in ihnen einen Beitrag der Zeitgeschichte und zwar nicht der Kolonisten allein, sondern auch aller anderen Gemeinden und Gemeinschaften, auch der in Deutschland. Eine andere Frage ist die, ob alle hier aufgeführten harten Strafmaßnahmen auch gefruchtet und den Stand der Sittlichkeit gehoben haben. Bei diesem oder jenem der Bestraften ist ohne Zweifel die erhoffte Besserung ausgeblieben. Daß aber die Gesamtheit der Bewohner die strenge Ahndung sittlicher Vergehen sich zur Warnung hat dienen lassen, dürfen wir mit Recht annehmen. „Mehr und mehr nahmen die Visitationen der Präsidenten und Inspektoren bei den Kolonisten ab. Die Kolonisten waren mündig geworden, denen man ein gewisses Maß von Selbständigkeit und Selbstbetätigung gewähren konnte. Doch wurde die Verbindung zwischen der Oberbehörde und den Kolonien immer noch aufrechterhalten. Vorschriften, Weisungen und Ratschläge erfolgten je nach Umstand und Fall zu Fall, bis 1871 die Kolonialordnung aufgehoben und die Kolonisten der staatlichen Institution unterstellt wurden.“ (*6)

…

Und warum beschreibe ich hier diese unappetitlichen Dinge dieser strengen, moralischen Gemeinden, und warum gerade zu diesem historischen Osterfest 2021?

…

Moderne Menschen werden wahrscheinlich zusammenzucken und es als unmenschlich bezeichnen, wenn so strenge Regeln aufgesetzt wurden. In der Kindheit meiner Großmutter gab es in der Kirche noch die Sünderbank, dort musste ein Mädchen, das sich mit Burschen herumgetrieben hat, ein paar Sonntage mit einem Schild Platz nehmen, auf dem stand: „Ich bin eine Hure!“

Oh ja, man kann es als unmenschlich betrachten, aber wenn wir heute in dieser schrecklichen Corona-Zeit leben müssen, dann braucht sich keiner als Moralapostel aufführen, der keinerlei Ahnung hat von Moral!

…

Diese anständigen Menschen schafften es aus einer Steppe, in einem unwirtlichen Land, mit ihrer eigenen Händen Arbeit, so etwas Wunderschönes zu erschaffen. Sie lebten die ersten Jahre in Erdhäusern, starben weg wie die Fliegen und haben sich alles selbst erarbeitet. Für das Deutsche Reich waren sie eine Vorzeigekolonie, herausragend im Ackerbau und Viehzucht, für Russland und Rumänien eine Kornkammer höchsten Ausmaßes.

…

Und schaue ich mir heute dieses ehemals ordentliche fruchtbare Land, mit all den ehemals sauberen deutschen Dörfern und Kirchen an, dann blutet mein Herz. Und ich frage mich, wie kann man so respektlos mit diesem großartigen Erbe umgehen. Es ist doch schändlich, dass man es nicht, in keiner Weise gehegt und gepflegt hat. Es zeigt mir aber auch ganz deutlich, was passieren kann, wenn der Deutsche irgendwann überfremdet, von der Landkarte verschwindet:

Im August 1939 unterzeichneten Hitler-Deutschland und die Sowjetunion einen Nichtangriffspakt. Darin wurde vereinbart, dass die Bessaraber-Deutschen umgesiedelt werden sollen, aber dort vor Ort, wurde es erst 1940 im September, nach der Ernte offiziell bekannt gegeben (Ein Schelm, der Böses dabei denkt).

Öffentlicher Aushang vom 15.09.1940

Aufruf!

„Die Regierung des Deutschen Reiches und die Regierung der Union der Sozialistischen Sowjet Republik sind übereingekommen, daß die deutschstämmige Bevölkerung frei und unbehindert auf deutschen Boden ausreisen kann, wenn sie den Wunsch dazu hat. Wir rufen alle Deutschstämmigen auf, sich beim deutschen Bevollmächtigten an den angegebenen Orten zu melden und den Wunsch zur Umsiedlung zu äußern. Alle Deutschen, die das 14. Lebensjahr erreicht haben, können den Wunsch zur Umsiedlung beim deutschen Bevollmächtigten in persönlicher Meldung (mündlich oder schriftlich) vorbringen. Zur Meldung sollen nach Möglichkeit Urkunden über die Volkstumszugehörigkeit des Auswanderungswilligen vorgelegt werden.

…

Wer sich zur Umsiedlung meldet, muß sich beim deutschen Bevollmächtigten genauestens über die Mitnahme der Habe bestehenden Bestimmungen, sowie über die für die Ausreise vorgesehenen Ordnung erkundigen. Der Zugang zum Melde-Lokal (Ort der Registrierung). Ist für alle, die auszusiedeln wünschen, ungehindert. Die Verbindung zwischen Euch und den deutschen Bevollmächtigten ist frei! Die Umsiedlung beginnt am 15.09.40 und wird in kürzester Zeit durchgeführt…

Der deutsche Bevollmächtigte für Umsiedlung.“ (*7)

…

Das Datum war handschriftlich eingetragen. Die Bessaraber-Deutschen hatten zwar von den Gerüchten, über eine Umsiedlung gehört, aber sie hofften noch immer darauf, dass die „Rumänische Regierung“ ihnen, wie damals, als in Russland die Säuberungen stattfanden, helfen würde. (Diesen Vorfall gilt es auch mal aufzuarbeiten. Gerade deshalb, weil nach offizieller Geschichtschreibung, damals im Russenreich, nur die Juden so sehr verfolgt gewesen seien. Ich hab dazu einen alten Zeitungsartikel der Bessarbischen Zeitung, ich tipp den mal bei Gelegenheit ab, vielleicht ist das einen Artikel wert. Zumindest gibt es Ansätze, dass nicht alles so war, wie uns erzählt wird!)

…

Am 5. September 1940, unterzeichneten die Sowjetunion und das Deutsche Reich in Moskau einen Umsiedlungsvertrag, also nur 10 Tage vor der Veröffentlichung! Die Familien meiner Großeltern durften pro Kopf nur 30 kg mitnehmen, als sie „Heim ins Reich“ berufen wurden. Als die Trecks die Dörfer verließen, rannten die Hofhunde hinterher (jeder Hof hatte einen Hund), diese wurden, jeder Einzelne noch vor den Augen der Umsiedler erschossen! Zum Glück wurden durch deutsche Gründlichkeit, die Alten, Frauen und Kinder schon vorher mit Bussen und Bahnen verschickt, dieser Anblick hätte sonst noch viel mehr Leid und Traumata, auch in zukünftige Generationen gebracht. Das Vieh und die Pferde die nicht eingespannt wurden, hatten die Bauern freigelassen, weil sie nicht wussten, ob und wann diese wieder gefüttert werden.

…

Bei all dieser unmenschlichen Schrecklichkeiten, kann ich bis heute meine Oma nicht so ganz verstehen, wenn sie immer geheult hat, dass in Polen, auf dem Bauernhof der ihnen zugewiesen wurde, die Betten noch warm waren. Aber so sind sie gewesen, die anständigen schwäbischen Bauers-Leute, die nie jemanden was Böses wollten.

…

Was hat nun aber die Sowjet-Regierung aus dem deutschen Potential gemacht? Wo sind die schmucken Häuser, wo ist das liebliche Vieh, wo sind die gelben Weizenfelder, die gepflegten Weinberge, die schwäbische Gründlichkeit? Hier ein kleiner Ausschnitt, wie es heute schön und sauber gepflegt (undeutsch) dort aussieht:



Vielleicht wird man in ein paar Jahrzenten einen Vergleich ziehen können, was aus dem schmucken Deutschland geworden ist, wenn die Deutschen hier von Kulturfremden ersetzt wurden und gar nicht mehr hier leben wollen?

Alles liebe Euch und frohe Ostern

vielen lieben Dank an Maria Lourdes

wünscht eure Bettina…

…

Quellen:

*1 Karl Roth, Lichtental – Bessarabien, Geschichte einer schwäbischen Gemeinde, S. 12

*2 Fiechtner – Heimat in der Steppe, Seite 298 bis 302

*3 Zitiert nach Weiß, Geschichte der Kolonie Teplitz, S. 329/ Ute Schmidt, Bessarabien Deutsche Kolonisten am Schwarzen Meer, S. 234

*4 https://www.bessarabien.blog/category/sitten-und-gebraeuche/ Siehe auch Ute Schmidt Bessarabien Deutsche Kolonisten am Schwarzen Meer, S. 234

*5 der genannte „Busch“ war meiner Meinung nach, so ein deutscher Hystoriker, von diesen wurden viele dorthin geschickt, die erforschen sollten, wie sich die Kolonisten, fern der Heimat entwickeln. Leider macht Frau Schmitdt in ihrem Buch keinen Hinweis darauf.

*6 Karl Roth, Lichtental – Bessarabien, Geschichte einer schwäbischen Gemeinde, S. 175, 176

*7 Karl Roth, Lichtental – Bessarabien, Geschichte einer schwäbischen Gemeinde, S. 26

