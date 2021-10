Palästina – Während diese Worte geschrieben wurden, sind die letzten beiden palästinensischen Männer, die aus dem Gilboa- Gefängnis entkommen konnten, von den israelischen Sicherheits-Behörden festgenommen worden. Es gibt nur wenige Gelegenheiten für Palästinenser, als Nation zu feiern. Als die Nachricht von der Flucht von sechs hochkarätigen palästinensischen Gefangenen aus einem der berüchtigsten Gefängnisse Israels bekannt wurde, gingen die Menschen triumphierend auf die Straße.

…

Palästina reagiert immer noch triumphierend auf diese mutige Flucht und die daraus resultierende Wiederergreifung der sechs politischen Gefangenen, die entkommen sind, sich dem gesamten israelischen Sicherheitsapparat widersetzt haben. Doch obwohl sie es geschafft haben, sich aus diesem Hochsicherheitsgefängnis zu befreien, fanden sie eine Welt vor, die sich nicht darum kümmerte.

…

Der Rest der Welt trat nicht ein, um diese tapferen Männer zu retten und bot ihnen keinen Zufluchtsort. So wurden sie wieder eingesperrt. Es heißt, Palästinenser seien die am stärksten inhaftierten Menschen der Welt. Selten findet man einen Palästinenser, der kein Opfer des israelischen Gefängnissystems war. Wenn man eine solche Person findet, wird er oder sie, Geschwister, einen Elternteil oder einen anderen nahen Verwandten haben, der in einem israelischen Gefängnis sitzt oder seine Zeit verbracht hat. Und das ist jetzt noch „fein“ ausgedrückt. Nähere Feinheiten über die Gefängnisse in Israel, erspare ich uns hier.



Bild: Palästinas Jugend feiert die mutige Tunnel-Flucht aus dem Gilboa-Gefängnis im Norden Israels. Übrigens: Kein anderes Land steht bei den Vereinten Nationen so oft am Pranger wie Israel. Der UN-Menschenrechtsrat etwa hat den jüdischen Staat in seinen Resolutionen häufiger verurteilt, als alle anderen Länder dieser Welt zusammen. Eine beeindruckend klar formulierte Analyse, findet man hier.

Von glorreichen Jahrtausenden zu Tod und Zerstörung:

Zionisten schreiben Palästinas Geschichte neu

Eine der großen Tragödien Palästinas ist, dass fast jeden Tag an das eine oder andere Massaker, der Tod eines Kindes oder die Zerstörung eines Hauses oder Dorfes gedacht wird, was zu der Annahme führt, dass die palästinensische Erzählung eine von Tod und Zerstörung ist. Das ist es, was Israel den Menschen vermitteln möchte. Aber die Wahrheit ist, dass dies nicht der Fall ist. Die palästinensische Erzählung ist eine von einer glorreichen Geschichte mit Zeiten großer Traurigkeit und Tragödie. Es ist die zionistische Geschichte, die voller Töten, Stehlen und Zerstörung ist und nicht, wie sie sie zu verkaufen versuchen, eine der Schöpfung und des Wachstums. Der Bloggründer Lupo Cattivo, veröffentlichte schon 2010 einen der besten Artikel über Palästina – hier.

…

Der 16. September 2021 markiert 39 Jahre seit den Massakern in den Flüchtlingslagern Sabra und Shatila im Libanon. Wenn die Menschen sich an die Tausenden von unbewaffneten Zivilisten erinnern und trauern, die abgeschlachtet wurden, und die unzähligen, die mit schrecklichen Verletzungen und emotionalen Narben überlebten, müssen wir uns auch an den Mann erinnern, der hinter diesem Blutbad stand.

…

Dies war ein Mann, dessen Komplizenschaft auch die israelischen Behörden nicht ignorieren konnten, der ehemalige General und bekannte Kriegsverbrecher Ariel Sharon . Und obwohl er vorübergehend bestraft und aus der Politik verbannt wurde, kehrte er sehr schnell zurück und war ein Vierteljahrhundert lang der mächtigste und einflussreichste Mann in der israelischen Politik.

…

Erzählungen: Am Ende des Tages dreht sich alles um die Erzählung, und wir wissen nur zu gut, dass Israel hervorragende Arbeit geleistet hat, die palästinensische Erzählung auszulöschen und an ihrer Stelle eine eigene mythische, falsche Erzählung einzufügen. In den Medien, in Filmen, in der Literatur, in der öffentlichen Bildung und in der Politik herrscht die falsche zionistische Erzählung vor und wir, die wir uns gegen Rassismus und Gewalt stellen, stehen vor einer enormen Aufgabe, wenn wir uns an der Arbeit der Umkehrung der Erzählung beteiligen – eine Aufgabe ohne von dem man sich kaum vorstellen kann, dass Palästina jemals frei wird.

…

In den letzten 100 Jahren hat es die zionistische Bewegung geschafft, die wirklich unglaubliche Geschichte Palästinas in eine historische Fußnote zu verwandeln und sie durch eine mythische Geschichte zu ersetzen, die sich stark auf eine protestantisch-zionistische, wörtliche Lesart des Alten Testaments stützt, die es ermöglichte sie zu erstellen, was als „Rückkehrgeschichte“ bekannt ist. Mit anderen Worten, die zionistische Version der Geschichte Palästinas erweckt den Eindruck, dass die Juden nach 2000 Jahren in ihre alte Heimat zurückgekehrt sind, was es zu einem beispiellosen historischen Ereignis macht, das alles andere überschattet, was sich in Palästina während dieser zweitausendjährigen Zeitspanne ereignet hat.

…

Die zionistische Erzählung soll die antike Geschichte Palästinas in eine kleine, unwichtige Geschichte verwandeln, die nicht mit der Großartigkeit der Erzählung des Alten Testaments verglichen werden kann. Dies wird hervorgehoben , wenn israelische Politiker wie der derzeitige Premierminister, Naftali Bennett, beziehen sich auf die Bibel als Quelle der Legitimität für Israel.

…

Eine viertausendjährige Geschichte: Dank des Historikers Nur Masalha wissen wir heute, dass der Name Palästina fast 4000 Jahre zurückreicht. Wir wissen, dass der Name Palästina in ägyptischen Quellen verwendet wurde, die bis in die Bronzezeit, mehr als 1.000 v. Später wurde der Name von den Assyrern in Inschriften aus dieser Zeit verwendet. Der griechische Historiker Herodot, der im 5. Jahrhundert v. Chr. lebte und als Vater der Geschichte, wie wir sie kennen, gilt, besuchte das Land und bezeichnete es als Palästina. Auch der griechische Wissenschaftler und Philosoph Aristoteles bezieht sich in seinen Schriften namentlich auf Palästina.

…

Die Städte Lyd, Ramle und Yaffa hatten alle eine bemerkenswerte Geschichte, ebenso wie die Städte Akka, Haifa und natürlich Nablus, Gaza und Al-Quds-Jerusalem. Während der muslimischen Herrschaft Palästinas wuchsen Städte, Kulturen blühten, wirtschaftliche Bedingungen und der Handel mit Europa ermöglichten den Menschen Wohlstand. Dhaher Al-Umar , der im 18. Während seiner Herrschaft in Palästina wurden landwirtschaftliche und technische Innovationen eingeführt, die „der Mehrheit der palästinensischen Bauernschaft zugute kamen“. Dank Dhaher Al-Umar konnte der Export von Baumwolle, Olivenöl, Weizen und Seife erheblich gesteigert werden.

…

Andere, weniger bekannte Teile Palästinas blühten im Laufe der Geschichte ebenfalls auf, wie die palästinensische Stadt Khalasa , die im vierten Jahrhundert von den Nabatäern gegründet und dann 1948 von der zionistischen Miliz entvölkert wurde als „arabische Weihrauchroute“ bezeichnet und war laut Nur Masalha unter arabisch-islamischer Herrschaft ein wichtiges urbanes Zentrum.

…

Laut Mansur Nasasra hatten die palästinensischen Beduinen im Naqab einen sehr lukrativen Export von Gerste nach England zur Bierherstellung. Luftbilder aus der frühen britischen Besetzung Palästinas zeigen auch große Anbauflächen im Naqab. Dieses Land ist jetzt größtenteils entvölkert und den palästinensischen Beduinen im Naqab ist es untersagt, ihr angestammtes Land zu bewirtschaften. All dies steht im Angesicht der zionistischen Behauptungen, dass sie in ein unfruchtbares Land kamen und es zum Blühen brachten.

…

Das zionistische Narrativ ist wohl verantwortlich für die einladende und verzeihende Haltung der ganzen Welt gegenüber den schrecklichen, unverzeihlichen Verbrechen, die Israel seit seiner Gründung im Jahr 1948 begangen hat. Um das nächste Massaker durch Israel zu verhindern, ein Staat, der einen unstillbaren Durst zu haben scheint für palästinensisches Blut müssen wir das Narrativ umkehren und den Zionismus delegitimieren.

Wie halten es die Vereinten Nationen mit Israel? Und wäre ein Teilungsbeschluss, wie es die UNO 1947 verabschiedete, heute überhaupt noch denkbar?

Hier die Antworten.

