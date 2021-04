Tja, das ging dann wohl nach hinten los.

Ein Sabotagekommando wollte nur ein kleines Loch sprengen … und verursachte damit eine große Ölpest.

…

Die Kämpfe gegen den Iran haben nie aufgehört. Wenn die USA es nicht tun, dann handelt ihr bester Freund Israel. Es hat sich herausgestellt, dass israelische Froschmänner in den letzten zwei Jahren 12 iranische Tanker sabotiert haben, berichtet das Wall Street Journal. Aber das Ganze ging nach hinten los. Am 16. Februar war die gesamte Mittelmeerküste Israels mit einer klebrigen schwarzen Sauerei bedeckt.

Eine Ölpest vor Israel sorgt für Rätselraten um die Ursache, berichtet puls24.at im Video – klick hier.

Wer anderen (Iran) eine Grube gräbt, fällt selbst (Israel) hinein.

Mein Dank an Kommentator „GvB„, sagt Maria Lourdes!

Der Schlag für Israel war schrecklich – Tiere, Pflanzen und Fische starben; für eine lange Zeit wird es unmöglich sein, an den öligen Ufern zu schwimmen und sich zu sonnen. Erst jetzt beginnt die traurige Wahrheit durchzusickern: Die „schlimmste Verschmutzung des Jahrhunderts“ war von Israelis selbst verursacht worden. Die erste, die über die Quelle der Verschmutzung sprach, war die israelische Umweltministerin Gila Gamliel. Sie sagte, das Öl sei von dem iranischen Tanker Emerald freigesetzt worden, der eine Ladung von US-sanktionierten Ölprodukten nach Syrien transportierte. Dies sei iranischer Öko-Terrorismus. Wir werden dieses Umweltverbrechen nicht ignorieren und alle Maßnahmen ergreifen, um den Verbrecher ausfindig zu machen.“

…

Aber Gila wurde schnell mundtot gemacht – die israelische Militärzensur verbot die Diskussion dieses Themas, außer in den allgemeinsten Begriffen. Der israelische Dissident Richard Silverstein schrieb darüber:

„Es war ein absichtlicher Angriff Israels auf das iranische Schiff. Israels Marine-Kommandoeinheit, Flotilla 13, brachte heimlich eine Mine an der Emerald an. Die Absicht war, einen kleinen Schaden zu verursachen, der eine Botschaft an den Iran senden sollte, dass seine eigenen Angriffe auf die Schiffahrt im Golf einen Preis haben würden. Dieser Bericht der Times of London, geschrieben von Haaretz-Kolumnist Anshel Pfeiffer, bestätigt meine Quelle. Die Kommandos wussten jedoch nicht, dass die Emerald ein rostiger alter Kahn war, der sich in einem desolaten Zustand befand. Die israelische Mine, die eigentlich nur geringfügige Schäden verursachen sollte, riss ein so großes Loch, dass ein Großteil des Inhalts des Schiffsraums ins Mittelmeer auslief. Das ist die Ursache für die israelische Umweltkatastrophe: Israel selbst.“ Quelle: Israel Shamir bei theblogcat.de/. Der Artikel von Israel Shamir enthält auch noch andere sehr interessante Nachrichten.

Und was melden die weltweiten Drecksblätter zum Thema?

Israel vermutet illegale Ölentsorgung als Grund für Umweltkatastrophe – Tausende Freiwillige und Soldaten versuchen, den Strand der israelischen Stadt Aschkelon vom angeschwemmten Öl zu säubern. Das israelische Umweltministerium vermutet, dass ein Schiff unerlaubt Öl abgelassen hat. Auch Präsident Netanjahu war vor Ort. Quelle: handelsblatt.com/

– Tausende Freiwillige und Soldaten versuchen, den Strand der israelischen Stadt Aschkelon vom angeschwemmten Öl zu säubern. Das israelische Umweltministerium vermutet, dass ein Schiff unerlaubt Öl abgelassen hat. Auch Präsident Netanjahu war vor Ort. Quelle: handelsblatt.com/ Schwarzes Gift am Strand – Nach einer Teerverschmutzung haben die Behörden die gesamte Mittelmeerküste gesperrt. Die Säuberung könnte Jahre dauern. Die Quelle der Verschmutzung ist noch unklar. Vermutet wird, dass ein oder mehrere Tanker versehentlich oder auch absichtlich Öl ins Meer abgelassen haben. Die israelischen Behörden sprechen von einer der schlimmsten maritimen Verschmutzungen der vergangenen Jahrzehnte. Auch zahlreiche Tiere wurden bereits getötet. Quelle: Süddeutsche.de/.

– Nach einer Teerverschmutzung haben die Behörden die gesamte Mittelmeerküste gesperrt. Die Säuberung könnte Jahre dauern. Die Quelle der Verschmutzung ist noch unklar. Vermutet wird, dass ein oder mehrere Tanker versehentlich oder auch absichtlich Öl ins Meer abgelassen haben. Die israelischen Behörden sprechen von einer der schlimmsten maritimen Verschmutzungen der vergangenen Jahrzehnte. Auch zahlreiche Tiere wurden bereits getötet. Quelle: Süddeutsche.de/. Schwere Ölpest: Israels Mittelmeerstrände gesperrt – Die Verschmutzung hatte bereits verheerende Auswirkungen auf Fische, Schildkröten und die übrige Meeresvegetation. Die israelische Behörde für Natur und Parks sprach von einer der schwersten Umweltkatastrophen in der Geschichte des Landes. Quelle: Tagesschau.de/.

– Die Verschmutzung hatte bereits verheerende Auswirkungen auf Fische, Schildkröten und die übrige Meeresvegetation. Die israelische Behörde für Natur und Parks sprach von einer der schwersten Umweltkatastrophen in der Geschichte des Landes. Quelle: Tagesschau.de/. Israel: Schwierige Suche nach Schuldigem – Kilometerweit sind Strände mit Ölresten verseucht: Israel kämpft mit der schwersten Umweltverschmutzung seiner Geschichte. Doch woher kommt sie?Schnell schien festzustehen, dass die Besatzung eines Schiffes verantwortlich ist – doch die weiteren Details sind bis heute ist nicht klar. Quelle: SPIEGEL.de/.

– Kilometerweit sind Strände mit Ölresten verseucht: Israel kämpft mit der schwersten Umweltverschmutzung seiner Geschichte. Doch woher kommt sie?Schnell schien festzustehen, dass die Besatzung eines Schiffes verantwortlich ist – doch die weiteren Details sind bis heute ist nicht klar. Quelle: SPIEGEL.de/. TEL AVIV – Israel enthüllte am Sonntag neue Details einer Untersuchung der Ölpest, die rund tausend Tonnen Teer an der Küste angespült und potenziell irreversible ökologische Schäden an der Meerestierwelt und der biologischen Vielfalt der Region verursacht hat. Quelle: Washington Post.

– Israel enthüllte am Sonntag neue Details einer Untersuchung der Ölpest, die rund tausend Tonnen Teer an der Küste angespült und potenziell irreversible ökologische Schäden an der Meerestierwelt und der biologischen Vielfalt der Region verursacht hat. Quelle: Washington Post. FIESE VERSCHMUTZUNG: Israels Traumstrände mit klebrigen Teer bedeckt – Nach einer schweren Ölverschmutzung hat Israel seine Mittelmeerstrände für Besucher geschlossen. Die Bürger wurden aufgerufen, nicht schwimmen zu gehen und nicht am Strand Sport zu treiben. Die Umweltverschmutzung könne die Gesundheit gefährden, hieß es zur Erklärung. Quelle: Welt.de.

Aber so ganz können sie den Deckel nicht drauf halten.

…

Einigermaßen mysteriös ist zudem das Vorgehen der israelischen Behörden in dem Fall. So hat ein Gericht in Haifa mittlerweile einem Antrag des Umweltministeriums stattgegeben, der eine Zensur aller Medienberichte über die Ölpest einfordert. Laut „Jerusalem Post“ ist es damit verboten, Details zu veröffentlichen, mit den die Verdächtigen identifiziert werden könnten – also etwa Schiffsnamen, Routen oder auch Abfahrts- und Zielhäfen. In vielen israelischen Medien wurden die Zensurbestimmungen als „irregulär“ beschrieben. Normalerweise werden Zensuranordnungen nur bei israelischen Militär- oder Geheimdienstoperationen in Kraft gesetzt. Quelle: wienerzeitung.at/

