sagte eine Reinigungskraft in einem Pflegeheim, hier ihr Bericht:

…

Hallo alle zusammen, ich bin seit einigen Monaten stille Mitleserin, möchte aber nun gern meine Beobachtungen/Erfahrungen mitteilen.

…

Seit 2 Jahren arbeite ich in einem Pflegeheim als Reinigungskraft mit täglichem Kontakt zu den Bewohnern, da ich deren Zimmer reinige.

Zu Anfang der „Pandemie“ hatten wir alle irgendwie Angst vor dem, was kommt. Meine Kolleginnen und ich warfen sogar mit Argumenten um uns, wie „wenn wir hier Corona reinbekommen, werden nicht viele übrig bleiben“ und dieser Gedanke war gruselig.

…

Wir waren vorsichtig, hielten Abstand (so gut es ging), trugen unsere Stoffmasken und desinfizierten wie die Weltmeister. Wir mussten auch eine Schulung mit anschließendem Test machen und erhielten ein Zertifikat bei Bestehen des Tests…

Noch nie wurden Impfstoffe so schnell zugelassen und so wenig getestet. Noch nie wurden genbasierte, experimentelle Substanzen so vielen gesunden Menschen verabreicht. Noch nie gab es so viele Todesfälle und Nebenwirkungen im Zusammenhang mit einer Impfung. Und das ist erst die Spitze des Eisberges, denn die Langzeitfolgen könnten noch wesentlich gravierender ausfallen. Das Paul-Ehrlich-Institut, zuständig für die Erfassung von Nebenwirkungen bei Impfschäden, ist mit der Bearbeitung der gemeldeten Verdachtsfälle bereits völlig überlastet oder spielt bewusst auf Zeit. Die medizinischen Risiken für jene, die sich impfen lassen, sind immens. Ebenso die rechtlichen Risiken für impfende Ärzte, die sich hoffentlich für ihr Verhalten in dieser Krise, irgendwann mal, verantworten müssen. Denn unsere Ärzte impfen seltenst aus medizinischer Überzeugung, sondern aus Gier und Geldsucht, aber das ist ein anderes Kapitel und, da bin ich mir sicher: Dieses Kapitel wird aufgeschlagen, dann Gnade ihnen Gott, denn sie sind keine ‚Götter in Weiß', sie dienen Satan und das ganz bewusst.

„Wenn wir hier Corona reinbekommen, werden nicht viele übrigbleiben!“

Weiter im Bericht: Einige Monate später lockerte sich unsere Einstellung zu dem Thema etwas, da wir weder Grippekranke, noch Coronakranke oder ähnliche Erkrankungen im Haus hatten. Die übertriebene Desinfiziererei sparten wir uns irgendwann und putzten wieder auf herkömmliche Weise (ich meine, wir haben sogar den Fußboden desinfiziert, völlig Banane). Für gewöhnlich werden Flächen desinfiziert, die oft berührt werden, ganz normal eben.

…

Weitere Monate vergingen und 2 Kolleginnen (eine aus der Betreuung und eine von der Pflegeleitung) wurden krank und blieben zu Hause. Ich erfuhr, dass beide positiv getestet wurden, wusste aber nichts Näheres. Als beide wieder zur Arbeit kamen, sagte die eine, dass sie eine leichte Erkältung hatte und die andere eine mittelschwere Grippe. Allerdings ist sie auch sehr Coronagläubig und ängstlich, deshalb hat es sie wohl auch so umgehauen (denke ich, denn Angst schwächt nun mal).

…

Zum Thema Corona war das auch schon alles, was bisher in der gesamten „Pandemie“ bei uns geschehen ist. Dann kamen die Impfungen im Januar 2021 plus Zweitimpfung Ende Februar. Ein Mann (55 J.), schwerst übergewichtig (deshalb bettlägerig) hatte Erkältungserscheinungen und ich sagte zu unserer Schnelltesterin, sie solle ihn doch mal „spaßeshalber“ testen, er sei bestimmt positiv. Damit brachte ich leider eine Welle ins Rollen, was mich geärgert hat. Er war 3x positiv per Schnelltest und somit wurde das gesamte Haus getestet. Wir hatten 9 Verdachtsfälle. Das Gesundheitsamt wurde eingeschaltet und ein PCR-Test im kompletten Haus veranlasst. ALLE Verdachtsfälle negativ, niemand konnte sich das erklären.

…

Da ich weder Ärztin, noch Pflegerin o.ä. bin, möchte ich mir selbstverständlich nicht anmaßen, zu sagen, dass auf die Impfungen folgende Erkrankungen und Todesfälle mit der Impfung zusammen hingen, aber ich habe Augen im Kopf und sehe die Veränderungen unserer Bewohner. Nach der Erstimpfung hatten wir innerhalb kurzer Zeit 5 Todesfälle, 2 halbseitig gelähmte, 1 Schlaganfall. Ich habe nachgefragt, inwiefern solche Vorfälle denn gemeldet und auf Impf-NW untersucht werden und erfuhr, dass nur EIN Fall gemeldet wurde, der Schlaganfall.

…

Seit den Impfungen sehe ich den täglichen Verfall der Bewohner, schnell fortschreitende Demenz, Stürze, Schmerzen am ganzen Körper, Schwindel und Erbrechen, blaue Flecken, schlecht zu stillende Blutungen etc. Inzwischen sind erneut Bewohner mit unerklärlichen Symptomen ins KH gekommen und kurz darauf verstorben. Oft Menschen, bei denen man gut und gerne noch ein paar Jahre Lebenszeit erwartet hätte, aufgrund ihres guten Zustandes.

…

Kürzlich gab es die Boosterimpfung und zusätzlich einen Tag vorher noch die Grippeimpfung und Hepatitis. Ich kann mir in keiner Weise erklären, warum das den Bewohnern angetan wird, zumal wir nie Corona im Haus hatten. Immer mehr Bewohner liegen nur noch im Bett und schlafen, sie schlafen in ihren Rollstühlen auf dem Flur ein, sie sind lustlos, sie stürzen, sie haben Schmerzen, Schwindel, Übelkeit und vieles mehr. Aber keiner will den Zusammenhang mit den Impfungen sehen. Einer hatte direkt Herzkasper, kam ins KH, dort Bypass und aus einem Dokument, das offen im Dienstzimmer rumlag, entnahm ich, dass er in beiden Beinen Thrombose hat. Es geht ihm aber wieder gut, soweit ich das beurteilen kann.

…

Sehr viele Bewohner hatten jetzt Grippe und ich frage mich, ob die ausgeblieben wäre, wenn sie sich nicht hätten impfen lassen. Es ging einigen richtig schlecht. Warum impft man auch so viel auf einmal innerhalb 2 Tagen. Unbegreiflich – das Immunsystem muss doch absolut im Keller gewesen sein. Und wieder kommen Bewohner ins Krankenhaus, manche kommen wieder, manche nicht, aber einige sterben entweder dort oder dann bei uns im Haus.

Todesangst vor der Impfung

Ich persönlich habe keine Angst vor Corona, aber Todesangst vor der Impfung. Wir haben aufgrund von Pflegekräftemangel, seit ein paar Monaten, einen Aufnahmestopp und von 120 Zimmern stehen mindestens 15 bis 20 Zimmer leer (ich hab es jetzt nicht genau auf dem Schirm). Alles Zimmer von Verstorbenen innerhalb der Pandemiezeit ohne Corona.

Da ich ein Maskenattest habe (meine Sauerstoffsättigung ging mit leichter Stoffmaske und mäßiger Bewegung innerhalb 30 Sek auf 88%), dachte ich anfangs oft, ich werde sicherlich von Kollegen blöd angemacht. Aber es kamen nur Fragen und mit meiner Antwort waren sie zufrieden. Ich gehe also unbekümmert Maskenfrei arbeiten. Muss mich zwar täglich testen, aber sonst gibt es keine Zweiklassengesellschaft in unserem Haus.

…

Mein Chef beharrt darauf, dass Jeder selbst entscheidet, ob Impfung oder nicht. Er ist geimpft, weil er zu seiner Familie fliegen wollte, findet die Impfung aber mittlerweile auch schwachsinnig und sogar er machte letztens den Spruch „ich glaube, wir befinden uns tatsächlich in einem Krieg“ und damit hat er ja nicht ganz unrecht. Es ist absolut grausam, was den Menschen hier angetan wird und manchmal möchte ich meine Augen schließen und wenn ich sie öffne, ist der Alptraum vorbei.

…

Euch allen da draußen, wünsche ich alle Energie und Kraft, die von Nöten ist, um durchzuhalten. Seid stolz auf euch, eure Leistung und euer Durchhaltevermögen, auch wenn es schwierige Momente gibt. Ihr macht alles richtig! Bleibt gesund! /Quelle: Mir bekannt! Ich mach es wie die Ärzte und nutze die Schweigepflicht. Man könnte auch von Beichtgeheimnis sprechen, sagt Maria Lourdes!



