Mit der Brainbow-Technik können Forscher nachvollziehen, wie sich Nervenzellsysteme entwickeln.

…

Chris Jester ist kein Spaßvogel, wie man aufgrund seines Namens vielleicht annehmen könnte.

…

Zwar hat er durchaus einigen Sinn für Humor, speziell, wenn er tiefgründig, mit unerwarteten Wendungen, also britisch daherkommt. Aber in seinem Innersten ist er eher von sanfter, besonnener, vielleicht sogar ernster Natur. Bereits im Kindesalter hatte Chris festgestellt, dass er anders ist als die meisten seiner Altersgenossen.

…

…Anfangs waren es immer öfter auftretende Déjà-vu-Erlebnisse. Doch nach der Pubertät traten immer häufiger auch Bilder aus der Zukunft vor seinem geistigen Auge auf, die sich meist auch erfüllten. Dabei bemerkte er, dass dies in einem Zustand völliger innerer Ruhe geschah, er es, gewissermaßen von einer höheren Warte aus betrachten konnte. Das Gefühl seiner offensichtlichen Andersartigkeit verdichtete sich mehr zu einer Gewissheit. Mittlerweile glaubte er, irgendwie nicht von dieser Welt zu sein, jedoch, dass er durchaus eine Mission in dieser zu erfüllen habe. Diese ist ihm im Augenblick jedoch noch nicht bewusst.

…

…So beginnt es. – Chris‘ Leben, als Lebens- und Beziehungsberater wird jäh auf den Kopf gestellt, als ein mysteriöser Anrufer ihm mitteilt, er wäre auserwählt, die Welt zu retten.

…

Wir sind in einem Roman von Bernd Huber, den ich Ihnen wärmstens ans Herz legen will! Der Roman zeigt auf beeindruckende Weise, ein Szenario auf, das die derzeitige Weltlage widerspiegelt. Jeder mag für sich selbst herausfinden: Was ist Fiction, was bereits Realität? Mit der Brainbow-Technik können Forscher nachvollziehen, wie sich Nervenzellsysteme entwickeln: Alle Abkömmlinge eines Neurons leuchten in derselben Farbe. … Jede genmanipulierte Nervenzelle produziert ein bis vier dieser Proteine in bestimmten Mengenverhältnissen und mischt sich so ihre eigene Farbe. BRAINBOW – Hat der Autor eine prophetische Gabe, oder ist lediglich seine Fantasie mit ihm durchgegangen? Die Zukunft wird es zeigen! Hier zum Roman… Mein Dank an den All-Stern-Verlag!

Währenddessen:

…

Im Besprechungsraum befand sich ein großer runder Tisch mit vierzehn bequemen Sesseln. In einem nahm Deville Platz. Die anderen wurden von seinem Adlatus und von den restlichen Führern der dreizehn Blutlinien der Kabale eingenommen.

…

… „Ich freue mich, dass alle Anwesenden so kurzfristig Zeit gefunden haben, meiner Einladung zu folgen. Dies ist bestimmt auch der außerordentlichen Dringlichkeit der Lage geschuldet. Wie wir seit langem wissen, wird die Situation auf dem Planeten für uns immer kritischer. Die Erde ist 2012 nach circa 25.700 Jahren ihres Umlaufes um ‚Alkyone‘, der Zentralsonne der Milchstraße, wieder in eine uns nicht zuträgliche Zone eingetreten.

…

Plan „A“ sah vor, das Erwachen der Menschheit dadurch hinauszuzögern, indem wir das weltweite Narrativ einer tödlichen Pandemie schufen. Angst war schon immer das beste Mittel, das Bewusstsein zu lähmen. Dies ist jedoch, genauso wie die überfällige Neuaufstellung unseres Finanzsystems, das seit 2008 nicht mehr überlebensfähig war, gescheitert! Die Lage ist also äußerst ernst!

…

Phil verabredet sich mit Chris in dessen Wohnort Southampton und gibt sich als ein Mitglied der ‚Weißen Bruderschaft‘ zu erkennen. Er klärt Chris über den sich derzeit zuspitzenden Kampf zwischen einer seit Jahrtausenden herrschenden reptiloiden Hybridrasse und einer immer mehr spirituell erwachenden Menschheit auf. Deville und seine ‚Blutsbrüder‘ haben die Idee der imperialen Vorherrschaft des Westens bereits aufgegeben und sich auf geheimdiplomatischem Wege China angenähert.

…

Minister Cheng Li war ein für chinesische Verhältnisse hochgewachsener Mann, mit energischen Zügen und durchdringendem Blick. Er stammte aus einem alten aristokratischen Geschlecht. Seine Familie hatte infolge seit Generationen gewachsener Beziehungen zu den Triaden Chinas die Kulturrevolution beinahe schadlos überstanden.

…

… „Frau Dr. Zhìxiàng, ich brauche Ihnen wohl nicht zu sagen, dass wir über unser heutiges Gespräch äußerstes Stillschweigen von Ihnen erwarten.“ Begann Cheng die Unterredung. „Darf ich Sie nun bitten, Monsieur Deville über den neuesten Stand Ihrer Forschung zu unterrichten und natürlich auch, wie es dazu gekommen ist? Sie können vollkommen frei sprechen!“

…

„Danke Euer Exzellenz! Das Ganze begann, als mein Großvater in den Jahren vor der Revolution als Archäologe an Ausgrabungen …… im Zusammenhang mit Gerüchten um die Existenz einer große Pyramide im zentralchinesischen Qin-Ling-Shan-Gebirge teilnahm. Die Gerüchte konnten bestätigt werden. Die ganze Gegend ist heute, wie sie sicher wissen, militärisches Sperrgebiet.“

…

Dieses Bauwerk unterscheidet sich grundsätzlich von den unzähligen anderen in den ‚Pyramidenfeldern‘ bei Xi’an, was Form, Material, Grad der Verwitterung und, vor allem, deren Größe betrifft. … Wir sind uns mittlerweile auch zu hundert Prozent sicher, dass sie außerirdischen Ursprungs ist! Als mein Großvater mit seinem Team damals, unter der Begleitung von Geheimdienstmitarbeitern in das Innere gelangten, fanden sie einige rätselhafte Artefakte,…. Dass man fast unbegrenzt Informationen und Daten in kristallinen Speichermedien über Millionen von Jahren konservieren sowie mittels LED-Technik ein- und auslesen kann, ist heute wissenschaftlicher Konsens. Ich darf jedoch in aller Bescheidenheit bemerken, dass wir einen entscheidenden Schritt weiter gekommen sind. Wir konnten beweisen, dass die Erbauer der ‚Weißen Pyramide‘ offenbar in der Lage waren, nicht nur Daten und Informationen in den Pyramiden zu speichern, sondern auch Gefühlszustände und Emotionen.

…

Wir gehen davon aus, das ergeben eindeutig inzwischen entschlüsselte Daten der Kristalle, dass sie selbst keine Emotionen empfinden konnten. Deshalb haben sie bedauernswerten Erdenbewohnern der damaligen Zeit diese abgetrotzt und gespeichert. Wir konnten neben Aggression und Todesangst auch Apathie, Agonie, Melancholie und dergleichen in den übrigen Kristallen nachweisen. Quantenphysikalischen Ansätzen folgend haben wir auch Gesetzmäßigkeiten der möglichen Übertragung auf in der Nähe befindliche Personen entdeckt. Derzeit arbeitet mein Team an der Möglichkeit, die Inhalte der Kristalle Radiowellen aufzumodulieren.“ Cheng Li glaubte, während des Vortrages von Dr. Zhìxiàng ein immer breiter werdendes Grinsen in Devilles Gesicht zu bemerken.

…

Phil weiht Chris ein:… „Also, ich habe dir ja bereits gesagt, dass wir auf dich infolge von Aura-Scans aufmerksam geworden sind. Und, – halt dich fest! – Unsere Kundschafter haben deine Dualseele ausfindig gemacht!

…

Es wurde mit allen möglichen Parametern und Algorithmen durchgecheckt: Die Person ist nicht nur Seelenverwandt mit dir, nein, sie hat zu hundert Prozent zu deiner Seele komplementäre Anteile. Das soll heißen, ihr habt so gut wie nichts gemeinsam, aber zusammen, ergänzt ihr euch vollkommen. Oder, anders ausgedrückt: Ihr wart vor dem Sündenfall eine vollkommene Urseele! – Ein Irrtum ist ausgeschlossen!“

…

Chris hatte gebannt, wie ein kleines Kind, das dem Vater einer Erzählung von einem versunkenen Goldschatz lauscht, zugehört. „Wer ist es?“ fragte er ungeduldig. „Sie heißt Elena, ist sechsundzwanzig und lebt in Chile. Ihre Eltern kamen vor kurzem bei einem mysteriösen Autounfall ums Leben. Seitdem versorgt sie ihre jetzt neunjährige Schwester. Elena weiß nichts von dir!“

…

„Mysteriöser Autounfall?“

…

„Ja, Dirk Schumann, Elenas Vater war als Wissenschaftler für das SETI-Programm am ALMA Radioteleskop in der Atacama-Wüste in Chile beschäftigt. SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) hat auf Basis internationaler Verträge an der astronomischen Großanlage für das deutsche Max-Planck-Institut ein Mitbenutzungsrecht.

…

Dr. Schumanns Frau Sara begleitete ihren Gatten des Öfteren für mehrere Tage, um ihn in dem auf fast 3000 m Höhe gelegenen Basiscamp bei Computerauswertungen zu unterstützen. Das eigentliche Antennen-Array befindet sich auf circa 5000 m Höhe. Vor etwa zwei Jahren, durchbrach ihr Geländewagen auf dem Weg nach Hause auf gerader Strecke, ohne einen ersichtlichen Grund, eine Böschungsmauer. Beide waren sofort tot. Wir gehen von einem gezielten Anschlag aus. Die Vermutung eines Anschlages wird durch mitgeteilte Informationen unserer Brüder von ‘Alpha Centauri‘ und von ‚Altair’ im Sternbild ‚Lyra‘ erhärtet, wonach Elenas Vater wohl deren außerirdische Signale dekodieren konnte. Es sei sogar mehrmals, einmal auch zusammen mit seiner Frau, zu physischen Kontakten gekommen!“

…

Unter dem Radar der Weltöffentlichkeit begann der ‚Kult‘, mit Unterstützung der KPC, im kommunistischen Bruderland Nordkorea eine geheime Anlage zur Lähmung der spirituellen Entwicklung der Menschheit zu installieren. Dies sollte über weltweite HAARP- und Scatterradar-Stationen mittels quantenphysikalischer Einspeisung in das Erdmagnetfeld geschehen, dem sogenannten ‚BRAINBOW‘.

…

Emsig, wie die Ameisen schleppten unzählige Militärs und Parteisoldaten in graugrünem Drillich wissenschaftliche Geräte und Ausrüstungsgegenstände aus dem Zug. Er war, von Pjöngjang kommend, im Norden Nordkoreas, im Changbai-Gebirge, in einem tiefen, unterirdischen Stollen verschwunden. Dieser Stollen war durch den massiven Ausbau einer alten Kupfermine entstanden und diente nun einer militärischen Einheit als Basis. Unter den strengen Augen von Dr. Zhìxiàng wurde alles auf batteriebetriebene Plateau-Transportwagen verstaut und tief ins Innere des Bergmassivs befördert.

…

Gleichzeitig standen die Arbeiten zur Errichtung einer Transmitter-Station unterhalb des über 2700 m hohen Paektusan, dem höchsten Gipfel des Gebirgszuges, kurz vor der Vollendung. Dass dies alles in einer rekordverdächtigen Spanne von nur etwas mehr als drei Monaten verwirklicht wurde, liegt an der tatkräftigen Unterstützung der chinesischen Seite, was die Logistik betrifft sowie an der straffen Organisation im politischen Systems der Demokratischen Volksrepublik Korea. Entscheidend für das Zustandekommen einer Zusammenarbeit zwischen den Vertragspartnern dürfte allerdings die Übereignung von zehn Tonnen physischer Goldbarren gewesen sein.

…

Diese hatten, nach dem totalen Zusammenbruch des internationalen Zahlungs- und Währungssystems sowie der Totalauflösung des ‚Papiergoldmarktes‘ einen um das Vielfache gesteigerten Wert, im Vergleich zur Zeit vor der Krise. Für das prinzipiell an Devisen arme Land war dies ein überzeugendes Argument, das dankbar angenommen wurde. Bereits weitere zwei Wochen später war das System betriebsbereit. Jetzt mussten nur noch die Tetraeder aufgeladen und die Transmitter für die Star-Connect-Satelliten kalibriert und ausgerichtet werden.

…

… Vordergründig vermarktete das Firmenimperium, des visionären Unternehmers John Escum Star-Connent lediglich als Programm zum flächendeckenden, weltweiten Internetzugang. Insider waren sich jedoch einig, dass das Ganze sicherlich auch im Zusammenhang mit dem hauseigenen Neuro-Connect-Programm zu sehen war. Bei diesem Vorhaben ging es letztendlich darum, im Gehirn des Menschen eine Schnittstelle zwischen einer Maschine und dem Individuum zu schaffen. Dies würde natürlich, langfristig, den von Gott gegebenen freien Willen des Menschen ausschalten und somit gegen sämtliche Gesetzte der Ethik verstoßen.

…

Dr. Zhìxiàng war als ‚Aufpasser‘ Mr Hain, ein nordkoreanischer Verbindungsoffizier des Auslandsgeheimdienstes ‚RGB‘ zugeordnet. Mr. Hain beginnt, die finsteren Pläne der Verschwörer zu durchschauen, beginnt eine Affäre mit Dr. Zhìxiàng und spioniert ihren E-Mailverkehr mit Deville aus.

…

Phil zieht sich mit Chris, für einen ‚Crashkurs‘ auf ein Landgut in die schottischen Highlands zurück, um ihn auf seine Mission mit Elena vorzubereiten. Elena lebt, nach dem mysteriösen Tod der Eltern, inzwischen in Santiago, im Haus der Großeltern. Ein Kollege ihres verstorbenen Vaters meldet sich und berichtet von verdächtigen Untersuchungen bei ALMA durch ominöse Agenten. Er spielt ihr letzte Aufzeichnungen ihres Vaters über seine Kontakte mit den Aliens zu, aber auch eine seltsame kleine ‚Maschine‘ der Besucher aus dem All.

…

Schließlich kontaktiert Shamira, die Kommandantin des Raumschiffes der Besucher von Altair, Elena, um sie über ihre Mission, zusammen mit Chris und der ‚Maschine‘ vorzubereiten. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt!

…

Erfolge und Rückschläge auf beiden Seiten, schließlich eine geniale Idee. – Wird sie funktionieren? – Ein abenteuerlicher ‚Showdown‘ beginnt!

Chris Jester, ein medialer Lebens-und Beziehungscoach, wird jäh aus seinem gewohnten Alltag in Southampton gerissen, als ihm ein mysteriöser Anrufer mitteilt: „Wir haben Dich auserwählt, die Welt zu retten!“ Hier weiterlesen…

In einer fulminanten Tour de Force führt Sie der Autor durch die Welt der Geheimtechnologien, der Geheimdienste, der unvorstellbar Reichen und der geheimen Logen. Die Machenschaften der sogenannten Eliten werden enthüllt und die schwarzmagischen Praktiken in den obersten Zirkeln, die Manipulation und Steuerung der Massen und das Schuldgeldsystem ans Licht gebracht. So erhält der Leser Einblick in die wahren Hintergründe des Tagesgeschehens – hier weiter.

