Tötungen von Migranten – Übergelaufener polnischer Soldat berichtet über Exekutionen an polnisch-weißrussischer Grenze

Der polnische Soldat, der aus der polnischen Armee desertierte und am Donnerstag in Weißrussland einen Asylantrag stellte, berichtet im weißrussischen Fernsehen über Erschießungen von Migranten in den grenznahen Wäldern durch polnische Grenzschützer. Warschau hat bestätigt, dass der Überläufer ein Soldat der polnischen Armee ist.

Die staatliche weißrussische Nachrichtenagentur Belta veröffentliche am Freitag ein Interview mit einem, wie der Mann von sich behauptet, polnischen Armeeangehörigen, der einige Tage zuvor aus der polnischen Armee desertiert ist und politisches Asyl in Minsk beantragt hat.

Der Mann heißt Emil Czeczko und legte laut Darstellung der weißrussischen Nachrichtenagentur einen polnischen Militärausweis auf diesen Namen vor.

In dem Interview behauptet der Überläufer, dass es in den vergangenen Monaten zu Tötungen von Migranten, die illegal die weißrussisch-polnische Grenze überschritten hatten, gekommen ist. Soldaten der polnischen Armee seien zu den Grenzschützern abgeordnet und von diesen gezwungen worden, Migranten zu exekutieren. Zuvor habe man die Soldaten unter Alkohol gesetzt. Er selbst sei ebenfalls zu Exekutionen gezwungen worden:



„Einer der anderen Grenzbeamten verlangte, dass wir unsere Waffen nachladen. Als wir fragten, warum, sagten sie, wir sollen nachladen und fingen an, auf unsere Köpfe zu zielen, damit wir schießen. Bei der ersten Patrouille waren wir betrunken, unterwegs haben wir einen einsamen Flüchtling erwischt. Wir brachten ihn in den Wald, schaufelten ein Grab, und direkt vor unseren Augen schossen ihm die Grenzposten in den Kopf.“ Das wahre Gesicht unserer Zivilisation und ein Frontbericht aus den Krisengebieten der Welt – hier weiter.

Exekutionen an polnisch-weißrussischer Grenze

Czeczko erklärte weiter, er wisse von mindestens zwei Fällen, in denen freiwillige Helfer bzw. Pro-Migrations-Aktivisten getötet wurden. Er selbst sei bei einem dieser Fälle Augenzeuge gewesen. Er fordert, dass das Rote Kreuz die Vorfälle untersucht und Zugang zu den grenznahen Wäldern, in denen die Leichen der Migranten verscharrt worden sein sollen, erhält.

Warschau leugnete zunächst, dass es einen Soldaten dieses Namens überhaupt gibt. Später räumte die polnische Seite ein, dass Emil Czeczko in den Reihen der polnischen Armee dient. Die Einlassungen wechselten in schneller Abfolge von der bloßen Bestätigung, dass er vermisst werde, über die Behauptung, Czeczko sei gefallen und der Meldung, er habe gekündigt, zu der derzeit verbreiteten Darstellung, es handele sich bei ihm um einen Alkoholiker und Drogenabhängigen. Auch soll er „Probleme mit der Justiz“ gehabt haben.

ANMERKUNG: Natürlich ist bei dieser Meldung / Interview alles möglich – wir müssen immer mit Propaganda rechnen, sei es bei westlicher Berichterstattung und natürlich auch bei Belarus-Medien. Die Polen haben sich jetzt schon der Lächerlichkeit preisgegeben: Das muss man sich direkt auf der Zunge zergehen lassen: Nein, einen Soldaten Emil Czeczko gibt es nicht. Doch, der dient bei uns. Emil Czeczko wird vermisst. Emil Czeczko ist gefallen. Nein, er hat gekündigt, überhaupt war er ein Alkoholiker und Drogenabhängiger und dazu noch ein Verbrecher.

Mariusz Blaszczak, der Verteidigungsminister Polens, twitterte am Freitag zum Fall des Deserteurs: „Ein gestern vermisster Soldat hatte ernsthafte Probleme mit dem Gesetz und trat aus der Armee aus. Er sollte niemals dem Grenzdienst zugeteilt werden. Ich habe um eine Erklärung gebeten, wer dafür verantwortlich ist.“

Eine Anfrage von RT DE an die Pressestelle des polnischen Außenministeriums, die erhobenen Anschuldigungen zu kommentieren, ist bislang nicht beantwortet worden.

Da fällt mir der Vorfall an der griechisch/türkischen Grenze im September d. J. ein. Einem Bericht der New York Times zufolge wurde da ein Mitarbeiter der EU-Grenzschutzbehörde Frontex irrtümlicherweise für einen Migranten gehalten und musste schmerzhafte Erfahrungen mit dem griechischen Grenzschutz machen. Der Frontex-Mitarbeiter sei gewaltsam in die Türkei zurückgedrängt worden, heißt es in dem Bericht. Dies wäre ein sogenannter „Push-Back„, der völkerrechtlich umstritten ist. …

Der Frontex-Mitarbeiter wurde laut dem Bericht gemeinsam mit mehreren Migranten gewaltsam an dem Grenzübertritt nach Griechenland gehindert. Der Mitarbeiter, bei dem es sich um einen Übersetzer handeln soll, berichtete, dass er und die anderen Migranten von Polizisten geschlagen und entkleidet worden seien. Die griechischen Grenzschützer hätten zudem versucht, Mobiltelefon, Geld und Dokumente des Mitarbeiters an sich zu bringen. Als er sich als EU-Bürger und Mitarbeiter von Frontex zu erkennen gegeben habe, sollen die Grenzwächter nur mit Gelächter und weiteren Schlägen reagiert haben.

EU-Innenkommissarin Ylva Johansson hatte damals Kontakt zu dem Frontex-Mitarbeiter aufgenommen. Zitat Johansson: „Nach einem direkten, ausführlichen Gespräch mit der Person am 25. November war ich über seine Darstellung äußerst besorgt.“ Zusätzlich zu seiner persönlichen Geschichte sei die Behauptung des Mitarbeiters, dass dies kein Einzelfall sei, „ein ernstes Problem„, so Johansson weiter.

ANMERKUNG: Während die EU Weißrussland vorwirft, Menschen aus „Krisenstaaten in die EU zu schleusen„, ist festzustellen, dass überhaupt erst der Westen durch Militärinterventionen auf der Grundlage der westlichen Agenda die Krisen in Ländern wie Irak, Afghanistan oder Libyen, woher die meisten Migranten herkommen, selbst heraufbeschwört hat. Da hinterlassen Meldungen, dass Migranten (für mich sind es nachwievor keine Flüchtlinge) an der polnisch/weißrussischen Grenze von polnischen Soldaten HINGERICHTET werden, nicht nur einen faden Beigeschmack, sondern sind auf das schärfste zu verurteilen – wo bleibt der Aufschrei unserer Demokratie-heuchelnden Polit-Schranzen?

