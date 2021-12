Ich möchte nicht wünschen, was alle wünschen. Nur ein bisschen mehr Zeit für eigene Wünsche.

…

Ich möchte nicht schenken, was alle schenken. Nur ein bisschen mehr Dank für das Leben, das geschenkte.

…

Weihnachten 2021 – Weihnachtsgrüße an meine Leser

Hiermit möchte ich mich bei all meinen Lesern und Kommentarschreibern für die Treue in diesem Jahr bedanken. Ich wünsche Euch ein frohes Weihnachtsfest und einen ruhigen Jahreswechsel. Für das neue Jahr alles Gute, viel Liebe, Gesundheit und Wohlergehen.

…

Passt gut auf Euch auf, denn wir stehen alle vor bedeutenden Veränderungen, auch wenn es dem Großteil der Menschen noch nicht bewusst ist, so können wir es deutlich spüren.

…

Lasst Euch nicht beirren und geht Euren eigenen Weg in diesem Abenteuer Leben.

Einen Weg der Liebe und des Vertrauens sowie der Harmonie und Ehrlichkeit.

…

Die kostbarsten Erfahrungen, welche wir in diesem Abenteuer Leben machen, sind unsere Gefühle und Empfindungen. Um nichts in der Welt, sollten wir diese ablehnen oder verneinen. Dazu gehören auch Trauer und Schmerz, welche stark mit unserer Illusion der Trennung verbunden sind.

…

Um so größer werden die Freude und unsere Glücksempfindungen sein, welche wir erleben, wenn wir uns auf den Weg machen, um diese Trennung zu überwinden.

…

Liebe Grüsse – Maria Lourdes

…

Weihnachtsringsendung 1942 vom Großdeutschen Rundfunk. Hier demonstrierte Deutschland größte Machtentfaltung. Rundfunktechnisch war das damals eine Meisterleistung. Dass dies natürlich heute von den Gutmenschen, als Fake und vorher schon aufgezeichnet gewesen wäre, verrufen wird, ist klar. Selbst wenn es so gewesen wäre, stellt sich die Frage: Wie wird denn von den Demokraten und den Medien heute gearbeitet?



Es gibt kein berührenderes Weihnachten! In größter Liebe und ehrwürdigem Gedenken knieen wir vor den Gräbern unserer Großväter!

…

Weihnachten 1942 im Kessel von Stalingrad

…

Der damalige Wehrmachtssoldat Josef Schaaf berichtet über seine Erlebnisse an Weihnachten 1942 in Stalingrad.



