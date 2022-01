DAS NEUE IST SCHON DA. DAS ALTE MACHT NUR VIEL LÄRM BEIM STERBEN! – ECKHART TOLLE-

Die Puppenspieler des derzeit herrschenden (alten) Systems sind, aus sich selbst heraus, nicht in der Lage, die nötige Energie zur Erhaltung ihrer Existenz aufzubringen.

…

Da sie keinen Emotional-Körper besitzen, benötigen sie fortwährend Nahrung in Form negativerGemüts- und Gefühlsregungen der beseelten Menschen. Der Junkie im Drogenrausch lässt, nichts ahnend, seine Seelenkräfte von dämonischen Kreaturen aussaugen, so wie die unschuldige Jungfrau ihr Blut von einem Vampir.

…

Wahrscheinlich bist Du weder drogenabhängig, noch stehst Du unter dem Bann „Draculas“. Doch die Methoden der „Energieräuber“ sind sehr vielfältig und subtil, sodass es beinahe unmöglich ist, sich ihnen zu entziehen.

…

Bist Du wirklich Herr Deiner Emotionen, wenn Du, zusammen mit Millionen anderen, allabendlich vorausgewählte, „nach-gerichtete“ News konsumierst? Glaubst Du tatsächlich, Du kannst Dir eine ausgewogene Meinung bilden, wenn Du in Talkshows und Kommentaren fast ausschließlich die gleichgeschaltete „Wahrheit“ interessengeleiteter „Experten“ vorgesetzt bekommst?



Mit der Brainbow-Technik können Forscher nachvollziehen, wie sich Nervenzellsysteme entwickeln: Alle Abkömmlinge eines Neurons leuchten in derselben Farbe. … Jede genmanipulierte Nervenzelle produziert ein bis vier dieser Proteine in bestimmten Mengenverhältnissen und mischt sich so ihre eigene Farbe. BRAINBOW – Hat der Autor eine prophetische Gabe, oder ist lediglich seine Fantasie mit ihm durchgegangen? Die Zukunft wird es zeigen! Hier zum Roman… Mein Dank an den All-Stern-Verlag!

Wir leben in spannenden Zeiten. Möge Gottes Gnade mit uns sein!

Ein Beitrag von Bernd Huber – Autor des Erfolgsroman „Brainbow“

Kommt es Dir nicht seltsam vor, dass auch die von Dir bezahlten Moderatoren und Talkmaster zunehmend einseitig Partei ergreifen und somit eine negative Stimmung gegen Andersdenkende befeuern?

…

Solltest Du bei den Fragen auch ins Grübeln gekommen sein, liegt der Schluss nahe, dass die allermeisten Akteure in Politik, Medien, Wissenschaft und Lehre das Brot derselben Herren essen. Dabei spielt es keinerlei Rolle, ob sie die durchzusetzende Agenda aus eigenem Antrieb, wegen der Verlockung von Geld und Machteinfluss oder gar infolge von Erpressbarkeit vorantreiben.

…

Erreicht wird dadurch eine Spaltung der Gesellschaft in Manipulierte und Selbstdenkende. So lässt sich ständig Reibung erzeugen, die wiederum „Hitze“ erzeugt. Diese Energie der Massen, die, würde sie verantwortungsvoll gelenkt, an anderen Stellen so bitter nötig wären, verpufft somit lediglich. Schlimmer noch: Sie dient in Form niederer Emotionen den Seelenlosen als unerschöpfliche Nahrungsquelle. Zurück nun, zum Eingangszitat:

…

DAS NEUE IST SCHON DA. DAS ALTE MACHT NUR VIEL LÄRM BEIM STERBEN!

…

Aufgrund astronomischer Zyklen ist unser Sonnensystem vor einigen Jahren in einen Bereich höherer Schwingungsfrequenzen gelangt, der den Puppenspielern zunehmend unzuträglich wird. Auf der anderen Seite nimmt das spirituelle Erwachen großer Teile der Menschheit kontinuierlich zu. Die Seelenlosen wissen das. Ihre Tage auf diesem Planeten sind unausweichlich gezählt!

…

Trotzdem werden sie uns das Feld nicht kampflos überlassen. Vielmehr müssen sie die Spaltung und Aufwiegelung der Weltbevölkerung weiter betreiben, bis hin zu Bürgerkriegen. Was uns unlogisch erscheinen mag, ist aus ihrer Sicht durchaus rationell. So wie beim biblischen „Höllensturz“, als Luzifer mit einem Großteil, der sich gegen Gott auflehnenden Engel in die Hölle gestürzt wurde, könnten in naher Zukunft erneut verführte Erdenseelen in Dämonen verwandelt werden.

Dass derzeit nahezu acht Milliarden Seelen auf diesem Planeten inkarniert sind, mag ein Anzeichen dafür sein, dass gerade in diesen Tagen gewaltige Entscheidungen für die Menschheit anstehen. Zum einen können sich unzählige Lichtarbeiter bewähren und durch Beistand und mittels Aufklärung einen Liebesdienst an ihren Mitmenschen leisten. Zum andern werden sich aber auch viele, bewusst oder unbewusst, dafür entscheiden, den Transformationssprung erst in einer späteren Existenz zu vollziehen. Unsere Manipulatoren hoffen jedoch, auf diese Weise, ein gut gefülltes „Lunchpaket“ mit auf ihre baldige Reise zu neuen Wirkungsfeldern nehmen zu können.

…

Bon Voyage!

Chris Jester, ein medialer Lebens-und Beziehungscoach, wird jäh aus seinem gewohnten Alltag in Southampton gerissen, als ihm ein mysteriöser Anrufer mitteilt: „Wir haben Dich auserwählt, die Welt zu retten!“ Hier weiterlesen…

„… Fast alle Menschen stolpern irgendwann einmal in ihrem Leben über die Wahrheit. Die meisten springen schnell wieder auf, klopfen sich den Staub ab und eilen ihren Geschäften nach, so, als ob nichts geschehen sei…“

Man muss einem Menschen die Wahrheit hinhalten, dass er wie in einen offenen Mantel hineinschlüpfen kann, und nicht wie einen nassen Lappen um die Ohren hauen. Wie weit Sie in besagten Mantel der Wahrheit hineinschlüpfen werden, hängt in hohem Maße davon ab, wie sehr Ihre Seele friert. Nur derjenige wird die absolute Wahrheit bewusst erfassen, dessen Seele voller Sehnsucht ist und der im Grunde nichts mehr von dieser Erde wissen will – hier weiter.

In einer fulminanten Tour de Force führt Sie der Autor durch die Welt der Geheimtechnologien, der Geheimdienste, der unvorstellbar Reichen und der geheimen Logen. Die Machenschaften der sogenannten Eliten werden enthüllt und die schwarzmagischen Praktiken in den obersten Zirkeln, die Manipulation und Steuerung der Massen und das Schuldgeldsystem ans Licht gebracht. So erhält der Leser Einblick in die wahren Hintergründe des Tagesgeschehens – hier weiter.

Lockdown, leere Straßen, Homeoffice, Heimkino und Lieferservice: In einer nicht allzu fernen Zukunft wird der Prozess der Digitalisierung abgeschlossen und diese „Maßnahmen“ zum Alltag geworden sein. Doch es gibt eine kleine Minderheit, die dieses Leben nicht mitmachen will und auf dem Lande mit der Natur lebt und spirituelles Wissen bewahrt – hier weiter.

Nach der Lektüre dieses Buches wird es nicht leicht für Sie sein, so weiterzuleben wie bisher. Sollten Sie ein Mensch sein, den Geheimnisse nicht interessieren, der sich um Erfolg, Gesundheit, inneren und äußeren Reichtum keine Gedanken macht, dann ist es besser, wenn Sie Ihre Finger von diesem Buch lassen – hier weiter.

„…Alles, was uns begegnet, und alles, was uns widerfährt, sind Botschaften des Lebens, die uns etwas Wichtiges mitzuteilen haben. Das Leben spricht ständig zu uns, allerdings müssen wir die Sprache des Lebens erst erlernen. Wenn Sie diese Sprache beherrschen, dann ist es Ihnen sogar möglich, die Botschaften des Lebens gezielt abzufragen…“, sagt Kurt Tepperwein – Mehr dazu hier.

War Ihnen geläufig, dass wir bald in die „Vereinigten Staaten von Europa“ übergehen und die Menschen in „handelbare Waren“ umfunktioniert werden? Haben Sie sich nicht auch schon gewundert, wieso aus dem Arbeitsamt eine „Agentur für Arbeit“ geworden ist oder warum Sie vor Gericht als „Sache“ behandelt werden und nicht als Mann oder Frau? Der Autor beantwortet nicht nur diese Fragen ausführlich, sondern zeigt zudem auf, welche höchst raffinierten und hinterhältigen Mechanismen eingesetzt werden, die uns alle versklavt haben und dafür sorgen sollen, dass wir aus dem gegenwärtigen, riesigen Hamsterrad nie ausbrechen – hier weiter.

Albrecht Müller beschreibt gängige Methoden der Manipulation sowie Fälle gelungener oder versuchte Meinungsmache und analysiert die dahintersteckenden Strategien. Es ist an der Zeit, skeptischer zu werden, nur noch wenig zu glauben und alles zu hinterfragen. Es ist an der Zeit, wieder selbst zu denken. Wie man Manipulationen durchschaut, erfährst Du hier!

Dein Übergewicht ist die Folge von miesen Machenschaften der Medien! Hier weiter>>>.

Für alle Menschen, denen das Schicksal der Menschheit am Herzen liegt – Strategien zur Zerstörung der Menschheit – hier weiter.

Wir töten die halbe Menschheit Die Corona-Epidemie ist ein geschickt genutztes Werkzeug, einen Finanzcrash zu tarnen, Bargeld zu entziehen, Zwangsimpfungen und möglicherweise auch ein Chippen von Menschen zu erwirken – und dabei noch richtig Kohle zu machen. Und es existiert ein Plan – hier weiter.

Das Wörterbuch der Lügenpresse Warum eine ideologisch manipulierte Sprache unser Denken blockiert – und was wir dagegen tun können – hier >>>.

BP-ER Notration BP-ER – die Notration mit extrem hohen Nährwerten. BP-ER ist sofort verzehrfertig und muss nicht gekocht werden. Hier weiter >>>.

Weizen gefährdet Ihre Gesundheit Brot, Gebäck, Pizza, Pasta – Weizen ist in unserer Nahrung allgegenwärtig. Doch kaum jemand weiß, was für ein gesundheitsschädigender Dickmacher das goldgelbe Korn ist. Denn in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde das Getreide genetisch so verändert, dass es mit dem „Urweizen“ nicht mehr viel gemein hat. Der „neue Weizen“ macht dick, fördert Diabetes sowie den Alterungsprozess, schädigt Herz und Hirn und ist schlecht für die Haut. Wie man gesund und schlank ohne Weizen leben kann, erfährst Du hier.

Heutzutage ist Natron als preiswertes und dennoch hochwirksames Hausmittel leider in Vergessenheit geraten – zu Unrecht, denn Natron ist ausgesprochen vielseitig einsetzbar und dabei ganz natürlich und umweltschonend. Natron ist schlichtweg ein Multitalent! hier weiter.