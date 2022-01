Am gestrigen 5. Januar wurde Uli Hoeneß, der Ehrenpräsident des Fußballvereins FC Bayern München, 70 Jahre alt. Auf ein größeres Fest zum 70er musste der Ulmer Metzgerssohn aber schweren Herzens verzichten. Die „fürchterlich wütende Omikron-Welle“ durchkreuzte die Pläne, die der FC-Bayern-Patron für seinen runden Geburtstag hatte.

…

Dafür gab der Uli, der sich selbst gern als Vorlaut bezeichnet, zu seinem 70er für die Bezahlversion der Zeitung Die Zeit ein Interview, in dem es in Zeiten von Corona auch um die aktuelle Stimmung im Volke ging.

…

Vorausschicken sollten wir die Stellungnahme von Hoeneß in einem Ntv-Interview, wo er sich selbst eingesteht einen Riesenfehler gemacht zu haben. Gemeint ist der schwarze Punkt in Hoeneß‘ Leben, eine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 28,5 Millionen Euro.

…

Drei Jahre und sechs Monate Haft – lautete damals im März 2014 – das Urteil. „Das ist auf jeden Fall ein Makel, den ich selbst zu verantworten habe. Ich habe einen Riesenfehler gemacht„, sagt Hoeneß heute. Gegen den Rat seiner Anwälte ging er nicht in Revision. „Das hätte Jahre dauern können, aber meine Familie und ich hatten in der Nacht nach dem Urteil entschieden, dass ich ins Gefängnis gehe. Am 2. Juni 2014 trat Uli Hoeneß seine Haft in der Justizvollzugsanstalt Landsberg an. „Die Zeit dort hat mich stark geprägt, und ich glaube, auch noch stärker gemacht.“, so Hoeneß im Ntv Interview. Wie Persönlichkeiten bewusst für Impf-Propaganda eingesetzt werden, können Sie im Buch: Corona – Die Wahrheit, erfahren >>>.

Uli Hoeneß 70 – Alles Gute Uli – Du lernst es nie!

„Die schlimmsten Fehler werden gemacht in der Absicht, einen begangenen Fehler wieder gut zu machen“, sagte der deutsche Schriftsteller Jean Paul. Uli Hoeneß hat sowas gar nicht nötig – er macht nun wieder einen Riesen-Fehler…

…

Mitte Mai 2017 verursachte Hoeneß mit der persönlichen Bewertung seiner Verurteilung und Haftstrafe einige mediale Turbulenzen. Im Rahmen eines Auftritts bei der Veranstaltung „meet the president“ in Vaduz/ Liechtenstein hatte er verkündet: „Ich bin der einzige Deutsche, der Selbstanzeige gemacht hat und trotzdem im Gefängnis war. Ein Freispruch wäre völlig normal gewesen. Aber in diesem Spiel habe ich klar gegen die Medien verloren.“ Aha – das lässt doch aufhorchen!

…

Und genau von diesen Medien, lässt sich der frischgebackene 70jährige „Metzger-Lackl“ (in Bayern – kein Schimpfwort, sondern als Ausdruck für körperlich voluminös erscheinende Metzger) jetzt vor den Karren spannen, um – man kommt nicht umhin – Linientreue zu beweisen. Es geht nämlich in sämtlichen Interviews beim Thema, Uli Hoeneß 70, nur um eines, Impf-Propaganda zu betreiben. Den Deutsch-Michel dazu zu bewegen, sich mit einem nur auf Notfall-Zulassung genehmigten Medikament, was man fälschlicherweise als Impfstoff bezeichnet, verabreichen zu lassen. Dazu, das wird in vielen Plänen der WHO zur Bekämpfung einer Pandemie vorgeschlagen, bedient man sich medial bekannter Personen, die dann fleißig das Narrativ der ReGIERung nachplappern.

…

Die erste Frage an Hoeneß bezog sich auf die Diskussion über eine drohende Impfpflicht und ob er ein „Befürworter“ sei. Seine Antwort lautete: „Nein, das würde die Gesellschaft noch mehr spalten. Aber ich kann ziemlich militant werden, wenn jemand sich nicht impfen lässt.“ Seine Meinung über diejenigen Mitbürger, die sich weiterhin gegen eine Impfung entscheiden, fällt eindeutig aus: „Ich glaube, man muss diese Leute konsequent ausgrenzen, weil es ziemlich rücksichtslos ist, sich nicht impfen zu lassen.“ …

Seinen persönlichen Umgang zu diesem Thema in Bezug auf Situationen im Alltag, legte er an einem Beispiel in seinem Freundeskreis dar. Würde sich ein Mitspieler der regelmäßigen Schafkopf-Abende im Hause Hoeneß als ungeimpft outen, bestimmt der Hausherr klare Regeln: „Da war einer dabei, den kenne ich schon ewig, der hat irgendwann gesagt: ‚Ich bin nicht geimpft.‘ Da habe ich gesagt: ‚Okay, dann hören wir jetzt auf. Und solange du dich nicht impfen lässt, brauchst du dich bei mir auch nicht mehr blicken zu lassen.'“

…

Zum Thema der möglichen Gefahr einer Infektion mit dem Virus hat das Ehepaar Hoeneß ebenfalls klare Regeln beschlossen: „Meine Frau und ich sind sehr diszipliniert, wir versuchen, praktisch keine Kontakte draußen zu haben.“ Zu der öffentlichen Diskussion über den Bayern-Profi Joshua Kimmich fasste Hoeneß zusammen, dass er „gute Gespräche“ mit dem Spieler geführt hätte. Diese hätten sich jedoch schwierig gestaltet, da „er in einer bestimmten Richtung beeinflusst wurde. Ähnlich wie Musiala und Choupo-Moting. Aber jetzt zum Schluss war Joshua sehr vernünftig und hätte sich impfen lassen, wenn er sich nicht infiziert hätte„, so Hoeneß im Interview. Welcher Einfluss aus welcher Richtung kam, wurde im Interview nicht weiter erläutert.

…

Uli Hoeneß wurde dann als „bekennender CSU Wähler“ um seine Einschätzung der neuen Bundesregierung gebeten. Er sei sehr froh „über die jetzige Konstellation„, sagte er, und fuhr wörtlich fort: „Ich war total enttäuscht von der CDU, nicht von Angela Merkel, aber zum Beispiel von Laschet und Spahn. Die CDU hat ja mehr miteinander gestritten, als einen vernünftigen Wahlkampf zu machen. Mit der neuen Regierung kommt jetzt vieles in Fluss, auch weil so viele Frauen und jüngere Männer dabei sind. Die werden was bewegen, davon bin ich überzeugt.“ Er schätze zudem Claudia Roth, mit der er sich „besonders gut versteht.“ Den „unvorstellbaren Erfolg“ der SPD schreibt Hoeneß dem „FC-Bayern-Fan“ Lars Klingbeil zu, und zwar aufgrund von „dessen politischen Fähigkeiten“.

…

Zum Thema der Leistungen und Ergebnisse der alten Bundesregierung in Zeiten der Corona-Krise fiel das Urteil von Hoeneß kritisch aus. Anfangs hätte er noch bewundert, wie „die Verantwortlichen mit Corona umgegangen sind„. Jens Spahn sei jedoch dann „die Luft ausgegangen„. Auf die Frage, ob er sich selbst ein „Betätigungsfeld“ in Zeiten der Corona-Krise zugetraut hätte, antwortete Hoeneß: „Den Impfstoff und die Masken für unser Land einzukaufen, das hätte mich als Aufgabe gereizt. Als wir die Masken gebraucht haben am Anfang der Pandemie – dieses Zögern, dieses Abwarten. Katastrophal! Da wär ich einfach mit dem nächsten Flieger nach China geflogen und hätte sofort mit allen möglichen Firmen verhandelt.“

…

Der aktuelle Gesundheitsminister Lauterbach mache laut Hoeneß aktuell „einen super Job„. Zum Ende des Artikels der Zeit folgt eine Wertung des Autors zur Person Hoeneß: „Uli Hoeneß‘ Position bei Bayern München wurde immer wieder mit der eines Paten verglichen, für den Loyalität zu den wichtigsten Charakterzügen gehört und der seine eigenen Spieler und Angestellten wie ein Familienvater umsorgt, die Abtrünnigen und Feinde aber unerbittlich bekämpft. Im Gefängnis machte der Patriarch des FC Bayern dann die Bekanntschaft mit echten Paten und Mafiabossen.“

….

Klar, nun kann sich jeder seine eigenen Gedanken zu Hoeneß‘ Aussagen machen. Für mich hat Uli Hoeneß mit diesen Interviews ein Eigentor geschossen. Ein Mensch wie er, dabei seine Erklärung im Hinterkopf („Ein Freispruch wäre völlig normal gewesen. Aber in diesem Spiel habe ich klar gegen die Medien verloren.“) hat es wirklich nicht nötig, sich als Propaganda-Instrument der ReGIERung anzubiedern. Da hast Du einen Riesenfehler gemacht Uli!

…

Den wahren „Mia san Mia“ – Uli Hoeneß, erkennt man an solchen Aktionen wie der folgenden: Anlässlich des Todes von Gerd Müller im vergangenen Jahr versöhnte er sich mit Paul Breitner, dem Kumpel aus frühen Kicker-Jahren, mit dem es später zum Bruch kam. „Wir sind wieder gut miteinander“, sagte Breitner jüngst im Bayerischen Fernsehen. Das ist der wahre Uli Hoeneß, sagt Maria Lourdes!

„… Fast alle Menschen stolpern irgendwann einmal in ihrem Leben über die Wahrheit. Die meisten springen schnell wieder auf, klopfen sich den Staub ab und eilen ihren Geschäften nach, so, als ob nichts geschehen sei…„

