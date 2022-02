… und die meisten haben es bisher nicht bemerkt.

…

Wer führt Krieg?

…

Eine globale, nicht gewählte Elite. Sie führt einen Krieg gegen die Menschheit.

…

Mit welchen Waffen wird gekämpft?

…

Die Waffen der Eliten sind Desinformation, Propaganda, Beeinflussung und Spaltung der Massen mittels abhängiger Medien, Wissenschaft, Politik und Gerichte sowie durch Hetze und Zensur bis hin zu geheimdienstlichen oder militärischen ‚False Flag‘- Aktionen. Ihre Armeen bestehen aus einem Heer verführter, indoktrinierter, von Steuerknechten finanzierter Militär- und Polizeikräfte.

…

Ein Artikel von Bernd Huber, Autor des esoterischen Science-Fiction-Romanes: ‚BRAINBOW‘

BRAINBOW: Chris Jester, ein medialer Lebens-und Beziehungscoach, wird jäh aus seinem gewohnten Alltag in Southampton gerissen, als ihm ein mysteriöser Anrufer mitteilt: „Wir haben Dich auserwählt, die Welt zu retten!“ Hier weiterlesen…

Wir sind im Krieg

Die Waffen der Völker sind mutige, alternative Ärzte, Wissenschaftler, Medienleute und Politiker, die nur ihrem Gewissen verpflichtet sind. Ihre Armeen sind Abermillionen aufgewachter Bürger, die das Jahrhunderte alte, immer gleiche Spiel mit der Angst durchschaut haben und sich nicht durch schnöden Mammon und seichte Vergnügungen kaufen lassen. Darunter sind viele sogenannte‚ Lichtarbeiter‘, die sich vorgeburtlich bewusst entschieden haben, in dieser entscheidenden Phase der Weltgeschichte zu inkarnieren. Sie wirken als Kristallisationskerne oder Katalysatoren, um positive Entwicklungen für den spirituellen Aufstieg in Gang zu setzen oder zu beschleunigen.

…

Wer gewinnt den Krieg?

…

In der feinstofflichen, subatomaren Welt ist dessen Ausgang längst entschieden. Immer mehr drängt die Wahrheit über einen weltweit inszenierten Betrug in unser 3-D-Bewusstsein. Der Kipppunkt ist überschritten. Die Verschwörer fassten bereits vor mehreren Jahren den Plan, die Weltbevölkerung mittels einer angeblichen Pandemie in Furcht und Schrecken zu versetzen, um in der Folge ein dystopisches Überwachungsregime wie im großen Testgebiet China umzusetzen.

…

Dabei sind ihnen entscheidende Fehler unterlaufen: Sie haben den Freiheitswillen der Völker unterschätzt. Rings um Deutschland nehmen viele Regierungen die Maßnahmen zurück. Deutschland stellt insofern einen Sonderfall dar, da durch die Art der falschen Aufarbeitung der angeblichen Verbrechen vor mehr als fünfundsiebzig Jahren das Selbstbewusstsein der deutschen Nachkriegsgenerationen nachhaltig gestört ist. Aber auch hierzulande wird man, wenn auch als eine der letzten Nationen sich dem weltweiten Trend nicht widersetzen können.

…

Der endgültige Sargnagel des Corona-Narratives dürfte mit den kürzlich veröffentlichen VAERS-Daten aus den USA eingeschlagen worden sein. Danach sind lediglich 4-5% der mRNA-Impfstoffchargen für das Gros der schwersten Impfschädigungen bis hin zum Tod verantwortlich. Demzufolge gibt es Chargen mit mehr als dreitausendfacher Todesrate. Dies würde einerseits die hohen sogenannten Impfdurchbruchsraten erklären (weil unzählige lediglich ein Placebo erhalten haben), andererseits drängt sich der unfassbare Verdacht auf, dass die mRNA Impfstoffhersteller ganz bewusst Menschenversuche in einem gewaltigen weltweiten Freilandversuch durchführen.

…

Aber auch bei uns wird bei Auswertung offizieller Daten immer klarer: Seit Einsetzen der Imfkampagne im Frühjahr 21 schnellen die Todesraten empor. Es scheint sich dabei um viele Opfer dieser Chargen zu handeln. Wir können bei weiterer Aufklärung also mit einer gigantischen Klagewelle sowie mit einer schmerzlichen politischen und juristischen Aufarbeitung in naher Zukunft rechnen.

…

Die von der österreichischen Regierung beschlossene Impfpflicht gleicht nur noch einer kindlichen Trotzreaktion. Sie wird am harten Widerstand eines entschlossenen Kerns von mindestens zehn Prozent der Bevölkerung krachend scheitern. Auch mehrere Politiker und Medien in unserem Land haben die Zeichen der Zeit erkannt und

signalisieren vorsichtigen Rückzug. Ob dies aus Einsicht geschieht, oder um dem eines nicht fernen Tages drohenden Volkszorn zu entgehen, sei dahingestellt.

…

Ist das nun ein Grund, zu feiern?

…

Ich glaube nicht! Viel zu groß ist die Gefahr, dass der Gegner, gemäß der asiatischen Kampfkunst, bei momentaner Aussichtslosigkeit erst mal taktisch zurückweicht, um sich neu zu formieren. Es kann sogar sein, dass er unseren Scheinsieg als solchen geplant hat, um uns in falscher Sicherheit zu wiegen.

…

Versetzt man sich in die Denkweise dieser Globalisten, dann macht dies durchaus Sinn. Bill Gates warnte bereits vor einem Jahr, dass der nächste ‚Virus‘ zehnmal so schlimm sein könnte. Jetzt, wo die ganze Infrastruktur für das Impfregime aufgebaut und eingespielt ist, würden die ängstlichen Massen sich um ein dann neues Vakzin förmlich reißen. Und wieder würde dieses, wie von Geisterhand geschaffen, sofort zur Verfügung stehen.

…

Und wenn alle Stricke reißen, dann hänge ich mich auf! Diese flapsige Redewendung könnte einem in den Sinn kommen, wenn die Kabale sich mit dem Rücken an der Wand stehend sehen würde. Denn eines muss klar sein: Sie können nicht aufgeben!

…

Das satanische Monopolyspiel tritt immer mehr zutage. Auch ist das internationale Finanzsystem seit 2008 im Koma und wird nur durch kriminelle Konkursverschleppung mittels horrender Steuerbillionen und Täuschung gutgläubiger Sparer am ‚Leben‘ erhalten. Sollte also der unvorstellbare Betrug einer größeren Zahl der Bürger bekannt werden, dann bliebe auch in den Chefetagen der Regierungen, Großkonzerne, Logen und UN-Organisationen kein Stein mehr auf dem anderen. Das werden sie mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln versuchen abzuwenden.

…

Die Mutter aller Kriege:

…

Sollte also auch eine wirkliche Pandemie, infolge des beschleunigten Aufwachprozesses der Massen nicht dazu führen, die weltweite Ökonomie in Grund und Boden zu stampfen, bliebe den Puppenspielern nur noch eine Karte: Die Mutter aller Kriege!

…

Dieses von dem bayerischen Hellseher Alois Irlmaier (1894-1959) prognostizierte Szenario eines WK3 in der Mitte Europas ist immer noch denkbar. Jedenfalls tun die entscheidenden Politiker der NATO- Länder alles dafür, eine eventuelle Konfrontation mit dem Systemfeind Russland stets am Köcheln zu halten. Ob dies das absurde Hickhack um Nordstream II ist, die gebetsmühlenartig wiederholte Hervorhebung einer ‚Annektion‘ der Krim, die ständig forcierte NATO-Osterweiterung oder die Sanktionen, nichts lässt unsere Politik aus, um den russischen Bären zu reizen. Immer wieder ist in unseren Medien der alleinig Schuldige schnell ausgemacht, der leibhaftige ‚Gottseibeiuns‘ Wladimir Putin. Jedenfalls von unseren ‚Operettenpolitikern‘ in Berlin ist nichts zu erwarten, was im deutschen Interesse wäre.

…

Was also ist zu tun?

…

Wir sollten uns weder der Illusion hingeben, dass sich nun alles in Wohlgefallen auflösen wird, noch sollten wir in Schockstarre fallen. Alle Optionen liegen vor uns. Es sollte uns auch klar sein, dass es nie mehr so sein wird wie vor zwei Jahren. Schließlich hat unser Verhalten zu der Malaise beigetragen. Zwar war es bequem, alle vier Jahre ein Kreuz zu machen und ansonsten ‚die da oben‘ machen zu lassen. Unsere Parteiendemokratie ist von Grund auf verfault.

…

Die regierende Kaste hat völlig den Bezug zum Volk verloren. Sie hat sich mit all ihren Pfründen in einer Art Staat im Staate eingerichtet und kann deshalb nicht von innen heraus reformiert werden. Ganz gleich, ob uns ein herkömmliches Kriegsgeschehen erwartet oder nicht, Politik wird in Zukunft völlig neu gedacht werden müssen.

…

Intelligente Entwürfe liegen seit vielen Jahren auf dem Tisch. Jetzt aber sollten wir das Beste hoffen, uns trotzdem auf das Schlimmste vorbereiten! Das wichtigste aber scheint mir zu sein, dass wir gerade in dieser Zeit an die Schöpferkraft unserer positiven Gedanken glauben und diese einsetzen, um die negativen Kräfte zu bannen. So wie ein Exorzist, der den bösen Geist eines Besessenen austreibt, mit den Worten:

…

Geh in Liebe, aber geh!

…

(Quelle: Bernd Huber, Autor des esoterischen Science-Fiction-Romanes: ‚BRAINBOW‘)

