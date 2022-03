Der Kämpfer und Rufer für Deutschland, MICHAEL MANNHEIMER, ist für immer verstummt.

…

Der Einzelkämpfer im Exil , dessen Herz für die Wahrheit und für unser Deutschland schlug, hat sein Leben gegeben

…

im vollen Bewusstsein der Gefahr, die es in der heutigen Zeit bedeutet, gegen den Strom zu schwimmen,

…

List und Lüge aufzudecken und für die Wahrheit bedingungslos einzustehen.

…

Dafür schulden wir ihm Dank , und wir verbeugen uns in Ehrfurcht vor seinem Opfertod.

…

Unser Kamerad und Freund Michael, ist einem feigen Giftmordanschlag zum Opfer gefallen.

…

Sein Tod soll nicht umsonst sein. Wir geloben, weiter für die gleichen Werte gerade zu stehen und in ihm

…

unseren Vorkämpfer zu sehen , den wir niemals vergessen werden.

…

seine Freunde…

