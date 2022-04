In den vergangenen Jahrzehnten wurde die Demokratie in einer beispiellosen Weise ausgehöhlt.

Demokratie wurde durch die Illusion von Demokratie ersetzt, die freie öffentliche Debatte durch ein Meinungs- und Empörungsmanagement, das Leitideal des mündigen Bürgers durch das des politisch apathischen Konsumenten. Wahlen spielen mittlerweile für grundlegende politische Fragen praktisch keine Rolle mehr.

Die wichtigen politischen Entscheidungen werden von politisch-ökonomischen Gruppierungen getroffen, die weder demokratisch legitimiert noch demokratisch rechenschaftspflichtig sind.

Die destruktiven ökologischen, sozialen und psychischen Folgen dieser Form der Elitenherrschaft bedrohen immer mehr unsere Gesellschaft und unsere Lebensgrundlagen. Professor Rainer Mausfeld, deckt die Systematik dieser Indoktrination auf, zeigt dabei auch ihre historischen Konstanten und macht uns sensibel für die vielfältigen psychologischen Beeinflussungsmethoden.

Professor Rainer Mausfeld, ist ein 2016 emeritierter deutscher Professor für Allgemeine Psychologie an der Universität Kiel. Seine wissenschaftlichen Schwerpunkte sind Wahrnehmungspsychologie, Kognitionswissenschaft und Geschichte der Psychologie. Seine seit 2015 veröffentlichte Kritik an der repräsentativen Demokratie und an den Funktionen der Massenmedien wird in den Medien kontrovers beurteilt. Einem breiten Publikum wurde er durch den Bestseller: „Warum schweigen die Lämmer?“ und durch Vorträge -siehe Video am Ende- und Artikel bekannt.

Werner Mausfeld lüftet den Schleier der alltäglichen Manipulation und Desinformation. Das Buch: „Warum schweigen die Lämmer?“ wird von künftigen Generationen dazu verwendet werden aufzuzeigen, wie die heutige Gesellschaft zu dem werden konnte, was sie ist. Die von Prof. Mausfeld geschilderten Methoden und Hintergründe, sind dem aufgeklärten und kritisch denkenden Menschen in Grundzügen bekannt, aber sie wurden selten in ihrer Gesamtheit und Stringenz derart exakt und schonungslos beschrieben, so dass die im Titel aufgeworfene Frage: „Warum schweigen die Lämmer?“ umfassend beantwortet werden kann – hier weiter.

Die Illusion der Informiertheit

Die Massenmedien, als Propaganda-Maschine, spielen eine zentrale Rolle bei der Steuerung der Bevölkerung: Der gebürtige Wiener und spätere Stipendiat der Rockefeller Foundation, Paul Lazaresfeld, einer der bedeutendsten Kommunikationsforscher und zugleich einer der Begründer der modernen Solzialforschung hat dazu klare Einsichten: “Man muss die Bürger mit einer Flut von Informationen überziehen, so dass sie die Illusion der Informiertheit haben. Durch diese Illusion der Informiertheit hat der Bürger ein politisch reines Gewissen, er fühlt sich über alles Wesentliche unterrichtet und kann abends beruhigt ins Bett gehen. In dieser Hinsicht zählen die Massenmedien zu den “respektabelsten und effizientesten aller gesellschaftlichen Betäubungsmittel”.

Die Bürger, die beim Frühstück die Süddeutsche Zeitung lesen, nachmittags in Spiegel Online schauen und sich abends die Tagesschau ansehen, sind im Gefühl umfassender Informiertheit so selbstzufrieden, dass sie die Krankheit, an der sie leiden nicht einmal mehr erkennen können. Gebildete Teile der Bevölkerung lassen sich recht leicht, unter dem Banner von “humanitären Interventionen” für Angriffskriege gewinnen, der übrige Teil am leichtesten durch Angsterzeugung vor bösartigen und gewalttätigen Kräften.

Ein berühmtes Beispiel mit gewaltigen Konsequenzen, war der Auftitt von Colin Powell, im Februar 2003 vor dem UN-Sicherheitsrat. In der Hand hielt er ein pulvergefülltes Röhrchen. Es sollte eindeutig belegen, dass der irakische Machthaber Saddam Hussein, über Massenvernichtungswaffen verfüge. Dieser “Nachweis” richtete sich vor allem an die amerikanische Bevölkerung und hatte das Ziel, deren Ängste so zu erhöhen, dass sie die schon lange geplante US-Invasion in den Irak befürwortet.

Diese Affektionsmanipulation war höchst wirkungsvoll, mit dem Kollateraleffekt, dass in der Folge mehr als 100.000 irakische Zivilisten getötet wurden. Das folgenschwere jüngste Beispiel, wie sich mit Angsterzeugung hegemoniale Politik machen lässt, ist die Berichterstallung der Massenmedien über Russland und die Ukraine.

Angst gilt seit jeher, als ein Rohstoff der Macht. Die gezielte Erzeugung von Angst stellt eine wichtige Herrschaftstechnik dar. Die systematische Angsterzeugung durch die Massenmedien, stellt dabei keine journalistische Entgleisung oder ein blosses Mittel zur Erhöhung der Auflagenzahlen dar, sondern ist vielmehr ein wesentliches Element der affektiven Steuerung der Bevölkerung durch die jeweils herrschenden Eliten. Es darf keinen Zweifel geben auf wen sich der Hass der Öffenlichkeit zu richten hat. Sollte sich der Hass nicht leicht entfachen lassen, so sei es hilfreich, ihn durch Betonung von Greueltaten zu schüren.

Besonders wirksam lässt sich Hass schüren, wenn man Personen als Ziel deklariert. Dabei sind vor allem Hitlervergleiche ein beliebtes und flexibel einsetzbares Mittel. (President Bush suggested today that Saddam Hussein is more barbaric than Adolf Hitler and said, he was ″more determined than ever″ to drive the Iraqi leader out of Kuwait. Übersetzung: Präsident Bush deutete heute an, Saddam Hussein sei barbarischer, als Adolf Hitler, und sagte, er sei „entschlossener denn je„, den irakischen Führer aus Kuwait zu vertreiben).

Den Hass gegen abstraktere Zielobjekte, wie Kommunismus oder Islamismus, zu richten, erfordert hingegen höhere und kontinuierliche Propagandanstrengungen – und kann daher kaum ohne Einbezug des Erziehungs- und Ausbildungswesens erfolgen. Dafür hat dies jedoch den Vorteil, dass die dadurch erreichte Angsterzeugung zeitlich viel stabiler ist.

Bewährte recht einfach Techniken sind das Standardgeschäft der Massenmedien:

-Deklarierte Fakten als Meinungen. In der Haltung, mit Tatsachen umzugehen, als handele es sich um bloße Meinungen, liegt, wie Hannah Arendt bemerkte, einer der erschreckendsten Aspekte totalitärer Denksysteme.

-Fragmentiere die Darstellung eigentlich zusammenhängender Fakten so, dass der Sinnzusammenhang verloren geht.

-Dekontextualisiere Fakten, löse sie aus ihrem eigentlichen Zusammenhang, so dass sie als isolierte Einzelfälle erscheinen.

-Rekontextualisierte Fakten, bette sie so in einen neuen, mit “positiven” Begleitvorstellungen versehenen Kontext ein, dass sie ihren ursprünglichen Zusammenhang und ein damit möglicherweise vebundenes moralisches Empörungspotenzial verlieren.

Über diese recht einfachen Techniken hinaus hat die Psychologie eine Fülle von sehr viel subtilleren und teilweise überraschenden Mechanismen unserer Entscheidungs- und Meinungsbildung identifiziert, die sich für eine sehr effektive Meinungssteuerung nutzen lassen. Dies gilt umso mehr, als zentrale Prozesse unserer Entscheidungs- und Meinungsbildung unbewusst ablaufen und keiner willentlichen Kontrolle unterliegen.

Quelle: Auszug aus: “Warum schweigen die Lämmer?” von Professor Rainer Mausfeld.

Warum schweigen die Lämmer? – Angsterzeugung als Herrschaftstechnik in neoliberalen Demokratien

In kapitalistischen Demokratien beziehen sich gesellschaftliche Ängste vor allem auf die eigene soziale Identität und den eigenen Status. Die Demokratie sucht Wege, gesellschaftliche Ängste so gering wie möglich zu halten. Der Neoliberalismus hingegen erzeugt systematisch Angst und zielt darauf ab, soziale Verunsicherungen und Abstiegsängste zu vergrößern. Die Folgen der neoliberalen Elitenherrschaft bedrohen immer mehr unsere Gesellschaft und unsere Lebensgrundlagen.

Professor Rainer Mausfeld hat, wie kaum ein anderer, die „Demontage unserer Demokratie“ richtig erkannt und fantastisch beschrieben. Leider ist es aber im Bewusstsein unserer Gesellschaft noch nicht angekommen, das es bereits eine Minute vor zwölf ist. Es wird Zeit, das wir anfangen Deutschland zu retten, denn die alten, etablierten deutschen Parteien wollen nur eines, „Deutschlands Untergang“ – hier weiter.

Schüren und Verbreiten von Angst ist seit jeher probates Mittel zur Durchsetzung von Politik. Angst – das Wort, es leitet sich her von „Enge“ – schaltet Rationalität und Vernunft aus. Das Individuum fällt in einen „Überlebens-Modus“ und wird somit manipulierbar. Die Herrscherklasse weiß das. Sie greift immer dann auf dieses Machtinstrument zurück, wenn sie keine überzeugenden Argumente hat, um ihre „Agenda“ durchzusetzen – hier zum Artikel.

