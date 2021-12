Angst schaltet Rationalität und Vernunft aus

Schüren und Verbreiten von Angst ist seit jeher probates Mittel zur Durchsetzung von Politik.

…

Angst – das Wort, es leitet sich her von „Enge“ – schaltet Rationalität und Vernunft aus. Das Individuum fällt in einen „Überlebens-Modus“ und wird somit manipulierbar.

…

Die Herrscherklasse weiß das. Sie greift immer dann auf dieses Machtinstrument zurück, wenn sie keine überzeugenden Argumente hat, um ihre „Agenda“ durchzusetzen.

…

Die Methode ist so alt wie die Menschheit. Heute jedoch, mit der Möglichkeit von Internetrecherche und Nutzung „freier“ Medien, treten solche Machenschaften immer deutlicher zutage.

Wir denken an Verfolgung der Urchristen im ersten Jahrhundert, an blutige Religionskriege, im Namen des jeweiligen „Gottes“, bis hin zu Ablasshandel und die Scheiterhaufen des Mittelalters. Damalige kritische Geister, angebliche „Ketzer“ und „Hexen“, wurden auf diesen einem satanischen „Kult“ geopfert, der sich euphemistisch hinter dem Label der Nachfolge Christi verbarg.

…

Die kulturmarxistischen Revolutionen in Russland und China setzten diese Praxis, mit dem Blutzoll von Abermillionen, bis in die Neuzeit fort. Sensible und tiefer denkende Zeitgenossen – gemäß dem Framing des „Teile-und-Herrsche-Prinzips“ Querdenker genannt – erkennen heute natürlich die direkte Parallele zur aktuellen Impfpropaganda. Unter Berufung auf die grundgesetzlich geschützte Meinungs- und Kunstfreiheit hat der Autor Intuition und Fantasie im esoterischen Science-Fiction-Roman „BRAINBOW“ miteinander verschmolzen.



„In einer Welt universeller Täuschung ist, die Wahrheit auszusprechen, ein revolutionärer Akt!“

Dieses (fälschlich ?) George Orwell zugeschriebene Zitat scheint in diesen Zeiten immer mehr zuzutreffen. Wie anders ist es möglich, dass unzählige große Geister, Wissenschaftler, Nobelpreisträger, investigative Journalisten und viele mehr, wegen ihrer Erkenntnisse vom Mainstream in die Schmuddelecke gestellt werden? Der Roman BRAINBOW zeigt auf beeindruckende Weise ein Szenario auf, das die derzeitige Weltlage widerspiegelt. Jeder mag für sich selbst herausfinden: Was ist Fiktion, was bereits Realität? Hier zum Roman…

Angst schaltet Rationalität und Vernunft aus

Es scheint völlig gleichgültig, ob dieses Land von dem einen und anderen als Vaterland oder Mutterland, gar Heimatland wahrgenommen wird oder es letztlich nur eine Fläche ist für „diejenigen, die schon länger hier leben“, so Merkel. Dieses Gebiet ist doch nur eines noch: Angsthasenland. Ein Land am stimmungsmäßigen Abgrund zudem. Von einem Virus und nachfolgender Virenhysterie gezeichnet.

…

Im Dauermodus prasselt auf den Bürger durch Medien und Politik ein: Gefahr, Achtsamkeit, Abstand, Risiken, Killervirus, Langzeitschäden, Krise … Spaß und Lebensfreude sind als Leben ausmachende Konstanten längst weit unter den Nullpunkt gerutscht. Junge Menschen, die zur Party bitten, sind schließlich verblendete und verzogene Moral-Ignoranten, die den Tod ihrer Eltern und Großeltern schulterzuckend billigen. Fleischverzehrer huldigen der Völlerei, der Ökozid geht ebenfalls auf ihr Konto, rot-grüne, inzwischen auch schwarze Gutmenschenfantasie erinnert beständig daran.

…

Der Versuch des Kennenlernens und der Liebeswerbung von Frauen und Männern unterliegt zunehmend sexistischer Verdächtigung. Der weiße (alte) Mann ist in jedem Falle länger schon als der Schuldige ausgemacht. Aber dem ist zu begegnen, weiß etwa Lou Zucker und das vormalige Hofblatt der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, das Neue Deutschland, wird den nötigen Raum zur Aufklärung gewähren: „Bis wir das Patriarchat abgeschafft haben, brauchen wir dringend strikte Einkommens- und Vermögensbegrenzungen für Männer — aus Sicherheitsgründen.“

…

Variierend zwischen zermürbt, gereizt und explosiv somit die psychische Befindlichkeit. Variieren mag diese Befindlichkeit auch am jeweiligen Ort der Behausung, sei sie also dörflich oder städtisch. „Sogar ganz normale und seriöse Leute werden in Anrufen und E-Mails regelrecht aggressiv“, stellte Ex-Bundesverkehrsminister, der CSUler Peter Ramsauer bereits in den Maitagen des Jahres 2020 mit Erstaunen fest.

…

Seitdem: Eine Politik der Lebensvergessenheit, ja, der Lebensverkommenheit greift um sich und bricht sich unmittelbar weiter — die längst vorgezeichnete — Bahn: „Es ist alles verrottet“, so schrieb bereits am 24. April 2013 der französische Publizist Olivier Guez mit Blick nicht allein auf die französische Situation in seinem Beitrag „Es liegt was in der Pariser Luft“ für die Frankfurter Allgemeine Zeitung und legte nach — „die politische Klasse (sei) diskreditiert“, habe sich vor allem aber „als unfähig erwiesen“.

…

Diese Beobachtung hatte vielleicht nicht zuletzt damit zu tun, dass sich länger schon eine allgemeine Schläfrigkeit über die Bürger der einzelnen europäischen Staaten legte, weil europäische Politiker es unternahmen, alles Politische aus der Gesellschaft zu verbannen. Unpolitischer Schlaf ist ja schließlich gesund und eignet sich dann hervorragend, um das Wahlvolk hinsichtlich des Desinteresses zu brandmarken — als gesinnungslos, politikverdrossen, demokratiefeindlich, hochgefährlich. Die müde Mattigkeit des Bürgers führt offensichtlich zu immer munterer werdenden Politikern. Zwar folgt Impfung auf Impfung und zusätzlich wird noch geboostert, folgt Grundrechtseinschränkung auf Grundrechtseinschränkung, doch Markus Söder verkündete schon zum Jahreswechsel 20/21 frohgemut angesichts kritischer Stimmen: „Wir lassen uns unsere Demokratie nicht kaputt machen.“

…

Paul Schreyer kommentierte deshalb sehr zu recht: „Was Söder vielleicht eigentlich meint: Wir lassen uns den Lockdown und damit den — politisch so nützlichen — Ausnahmezustand nicht kaputt machen.“

Die Großkopferten der Politik feiern sich noch nach jeder Wahlniederlage, mag auch am Wahlsonntag selbst etwas inszenierte Aufregung herrschen. Am Montag dann ist vergessen, dass die Macht in der Demokratie nur geliehen ist. Vergessen ist ebenfalls sofort, dass es nur ein paar Prozentpunkte sind, die die Herrschaft legitimieren. Die danach eingegangen, oft sogar zuvor ausgeschlossenen Allianzen sind durch den Wähler selten in der Nachbetrachtung goutiert. Ein Alptraum eben.

…

Der damalige Premier von Luxemburg, Jean-Claude Juncker äußerte machtberauscht und sehr unverblümt: „Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter — Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.“ Ich weiß, das Zitat vom ewig besoffenen Jean-Claude, ist schon abgedroschen und vielen bekannt, aber genau so ist es und hat sich sogar noch verschlimmert.

…

Inzwischen dürften wir erkannt haben: Die Vision ist zur bitteren Realität geworden. Der Bürger wird als Untertan von denen missbraucht, die Politik zu ihrer Sache (v)erklärten: Der eigentliche Souverän degeneriert zum Botschafts- und Befehlsempfänger, ihm bleiben Ver- und Gebote, bleiben Befehl und Zwang – besser Impfzwang. Aber vielleicht ist auch einfach nur mit dem Souverän nicht viel los und er will eben seine Ruhe haben. Mit Lisa Eckhart ist in jedem Falle festzuhalten: „Nun gibt es aber neben solchen, welche schlichtweg zu intelligent sind, um sich manipulieren zu lassen, auch solche, welche schlichtweg zu schlicht sind.“

…

Ein Land am mentalen Abgrund. Vorbei ist die Zeit, als Fürst Otto von Bismarck im Norddeutschen Reichstag rief: „Ein Appell an die Furcht findet im deutschen Herzen niemals ein Echo.“ Vorbei scheint die Zeit, als den Christen die Verlockung galt: „Fürchtet Euch nicht!“ und der Beter mit dem Psalmisten seinem Gotte sang: „Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten.“ Und so spannt sich der Bogen rüber, es wird der „BRAINBOW“ aufgespannt – wir sind zurück im Roman von Bernd Huber… Mit der Brainbow-Technik können Forscher nachvollziehen, wie sich Nervenzellsysteme entwickeln: Alle Abkömmlinge eines Neurons leuchten in derselben Farbe. … Jede genmanipulierte Nervenzelle produziert ein bis vier dieser Proteine in bestimmten Mengenverhältnissen und mischt sich so ihre eigene Farbe.

…

Wer weiß, vielleicht erlaubt lediglich Fiktion der Realität, durch die Schleier der Manipulation hindurch, in das Bewusstsein der Menschen zu dringen?

Chris Jester, ein medialer Lebens-und Beziehungscoach, wird jäh aus seinem gewohnten Alltag in Southampton gerissen, als ihm ein mysteriöser Anrufer mitteilt: „Wir haben Dich auserwählt, die Welt zu retten!“ Hier weiterlesen…

