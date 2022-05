Corona-bedingt war Bios Logos Thailand nun über zwei Jahre geschlossen. Trotzdem war es uns möglich, aus privaten Mitteln unsere Einrichtung einsatzbereit zu halten. Da diese Mittel aber immer weniger wurden, glaubten wir zuletzt nicht mehr daran, Bios Logos weiter erhalten zu können.

…

Nun meldete sich eine ehemalige Patientin aus Deutschland, die uns neuen Mut zusprach, weiterzumachen.

…

Da wir sie vor Jahren von ihrer Krankheit (RLS) erfolgreich befreien konnten, wollte sie mithelfen, unsere Methode auch weiterhin zu erhalten. Um die Ernsthaftigkeit ihrer Worte zu unterstreichen, ließ sie uns für einen Neuanfang eine Spende zukommen. Diese Spende ermöglichte es uns, in eine preiswertere Einrichtung in der Soi 16 umzuziehen.

…

Somit fanden auch wir neue Hoffnung, die Corona-Probleme überstehen zu können. Allerdings war zuvor noch ein beachtlicher Aufwand notwendig, um die neue Einrichtung im Bios-Logos-Stil einsatzbereit präsentieren zu können. Da sich die Einreise-Bedingungen für Thailand zuletzt deutlich gelockert haben, denken wir voller Hoffnung wieder in altbekannter Form weiterzumachen.

…

Wir bitten um Verständnis, wenn wir bei der Termin-Vergabe jenen Kunden, die schon seit längerer Zeit auf eine Öffnung gewartet haben, einen Vorzug einräumen. Unsere Aufnahmekapazität bleibt leider auch weiterhin auf zwei Fälle im Monat beschränkt.

…

Außerdem wollen wir uns hiermit bei Denjenigen bedanken, die uns in all der Zeit Mut zusprachen und uns Hoffnung auf einen Neuanfang zukommen ließen. Danke nochmals dafür – von der Firmenleitung Bios Logos Thailand: Reiner Nießen und Lars Zengler.

Reiner Nießen: Hallo Maria – Wir versuchen es doch noch mal. Nur bei Geimpften halten wir uns noch mit Zusagen etwas zurück da ich über die Nebenwirkungen einer Coronaimpfung zu wenig Erfahrungswerte vorliegen habe. Ich möchte mich noch recht herzlich dafür bedanken, für das was du alles versucht hast, damit Bios-Logos weiter arbeiten kann. Herzlich Grüße aus Thailand – Reiner. Hier zur Bios Logos Webseite.

