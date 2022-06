Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurde Russland nicht die Hand gereicht, sondern zunehmend gedroht. Die Partnerschaft zwischen den USA und Russland, die die Präsidenten Bill Clinton und Boris Jelzin in den 1990er Jahren aufbauten war nicht erfolgreich. Moskau fühlte sich oft nicht respektiert und behauptete, dass bei Absprachen mit Washington, seine Interessen und Prioritäten nicht gebührend berücksichtigt würden.

Wer das bezweifelt, braucht sich nur, die in der „Clinton-Library“ veröffentlichten Memcons (Gesprächs-Transkripte) zwischen Jelzin und Clinton aus der Zeit durchlesen. Fest steht: Der Westen zahlt heute für seine Absprachen mit Russland in den 1990er Jahren.

“ … Nicht in Moskau sondern in Washington ist entschieden worden, was Russlands aussenpolitische Interessen waren“, sagt Alexander Lukin, er ist Leiter für Internationale Beziehungen an der National Research University Higher School of Economics in Moskau.

Lukin war Botschafter der Russischen Föderation in Washington (1992 bis 1993) und erlebte den Beginn der Präsidentschaft von Bill Clinton vor Ort. Der neue US-Präsident durfte im Auftrag der Hochfinanz, den damaligen russischen Präsidenten Boris Jelzin unterstützen. Clintons Ziel sollte sein, das wichtige postsowjetische Russland zu einer US-geführten, demokratischen Muster-Nation zu machen. Das wirkliche Ziel war aber weniger die Demokratie, sondern die Förderung von Anglo-Amerikanischen Finanz-Interessen. Man könnte auch sagen: Die Russen sollten lernen:

Wie man Demokrat und Kapitalist wird.

Durch eilige Privatisierungsaktionen erhielten findige Jungunternehmer, die bereits in der Agoniephase der Sowjetunion ihren Schnitt gemacht hatten, freie Fahrt für die weitere Bereicherung. Die Privatisierung Russlands selbst wurde am grünen Tisch geplant und ohne Rücksicht auf die russischen Gegebenheiten durchgeführt. Das russische Privatisierungszentrum unter der Leitung des Teams des engen Jelzin-Mitarbeiters Anatoly Tschubais (Chubais) wurde von USAID, IBRD sowie der EU und ihren einzelnen Mitgliedern finanziert.

Um den schönen Eindruck einer Beteiligung des Volkes an den privatisierten Unternehmen zu fabrizieren, wurden allen russischen Bürgern Anteilscheine ausgehändigt. Sie versprachen Gleichbeteiligung am Wert an den zu privatisierenden Staatsunternehmen. Die Ausgabe erfolgte an eine Bevölkerung, die keine Kenntnis von Vermögenswerten hatte, vor allem aber zu wenig Bargeld besaß, um ihre blanke Existenz zu bestreiten.

Darüber hinaus erzeugte die hohe Inflation unwiderstehlichen Druck, Bargeld in den Konsum zu geben. Zudem hielten unterbezahlte Beamte und Polizisten für jede Amtshandlung die Hand auf. Unter diesen Voraussetzungen verkauften die Bürger ihre Coupons an den Meistbietenden. Die Papiere waren die Bausteine eines gewaltigen Vermögenstransfers, der profitable Staatsbetriebe in wenigen Händen konzentrierte. Nutznießer waren vor allem jene Unternehmer, die bereits große Geldvermögen ihr eigen nannten und Banken gegründet hatten.

Dies war die Geburtstunde der Oligarchen. Sie waren die natürlichen Verbündeten Jelzins und dies zahlte sich aus, als 1996 die Wiederwahl des Präsidenten anstand. Von links: Russlands Oligarchen Awen, Abramowitsch, Deripaska, Fridman.

Die Geburtstunde der Oligarchen

Diese Oligarchen, wie sie fortan genannt wurden, investierten mit viel Geld und der Unterstützung ihrer TV-Sender massiv in Jelzins Wahlkampf. Die Gouverneure der Gliedstaaten Russlands griffen bei der Privatisierung der Unternehmen in ihren Gebieten persönlich zu. Etliche gebärdeten sich wie Herrscher unabhängiger Staaten. Die mit hoher krimineller Energie geschaffenen Supervermögen expandierten auch mit illegalen Methoden, wobei sich eine florierende russische Mafia als Gewaltdienstleister anbot. Als Folge entwickelte sich Russland zu einem diffusen Rechtsgebilde.

Dies alles ging unter der Flagge der Hinwendung zu Demokratie und Marktwirtschaft vonstatten. Eine neue Form des Regimes nahm Gestalt an: ein oligarchisches Bündnis des Präsidenten mit superreichen Unternehmern und mächtigen Gouverneuren. Der Beifall des westlichen Auslands ließ nicht lange auf sich warten, vor allem in Washington.

Mitte der 1990er-Jahre erschienen in den russischen Medien Berichte, wonach wichtige wirtschaftspolitische Entscheide zuerst das O.K. von Washington haben müssten. In Wirklichkeit, das weiß man heute, verlief die Einflussnahme Washingtons noch viel raffinierter. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern Tatsache. Die US-Regierung hatte ein Team von Juristen und Ökonomen des Harvard Institute for International Development beauftragt, die Schlüsselfiguren im Reformprozess zu beraten. Mit dieser Strategie hatte Washington eine grössere Gewissheit, dass bei der wichtigsten Reform, der Privatisierung, alles nach US-Drehbuch abläuft.

Als Garant diente der US-Regierung der fliessend englisch sprechende und mit Washington bestens vertraute Privatisierungsminister Anatoly Tschubais, dessen Mitarbeiter vom damaligen US-Finanzminister Lawrence Summers als „wirtschaftliches Traumteam“ gelobt wurden.

Wie die Radikalreformer und ihre US-Berater konkret vorgingen, hat die amerikanische Anthropologin Prof. Janine Wedel hervorragend beschrieben. „Wenn wir ein Dekret benötigten„, so zitiert Wedel eine Quelle, „brauchte Tschubais nicht durch die bürokratischen Kanäle zu gehen. Oft ging es soweit, dass die US-Berater Dekrete selber aufsetzten, die dann von Jelzin unterschrieben wurden.“ Jelzin stand unter dem Druck des Internationalen-Währungsfonds (IWF) und anderer Kreditgeber und regierte nur noch über Dekrete.

Das Buch von Janine Wedel: „Collision and Collusion: The Strange Case of Western Aid to Eastern Europe“ erzählt uns die bizarre und vielfach skandalöse Geschichte der Versuche westlicher Regierungen, allen voran der USA, dem ehemaligen Sowjetblock zu helfen. Wedel’s Buch: „Collision and Collusion„ ist die erste Veröffentlichung, die zeigt, wohin die westlichen Dollars, die erstmal Russland und dann ganz Osteuropa unterstützen sollten, wirklich geflossen sind und warum sie so wenig geholfen haben.

Aber das ist noch nicht alles! Janine Wedel fügt eine gründliche Studie, über die Aktivitäten des von USAID finanzierten ‚Harvard Institute for International Development‚ und des „Tschubais Clan“ sowie die Interaktionen bei, die zur Übernahme der russischen Wirtschaft und Regierung durch einen kleinen Kreis korrupter Oligarchen führten. Spezifische schreckliche Ereignisse werden überprüft, wie zum Beispiel, als Anatoly Chubais den IWF um 4,8 Milliarden Dollar „betrug“ und als die berüchtigte Stolichny Bank, finanziert von der Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, dem IWF und der Weltbank, einen Teil der russischen Wirtschaft im Rahmen des „Loans for Shares“-Programms übernahm.

Der August 1998 offenbarte den wahren Charakter der Privatisierung in Russland. Das Kapital wurde in die Hände einer „Elite“ gelegt, die nicht Werte schöpfte – sondern ab-schöpfte und zum grossen Teil ins Ausland, meist nach England, schaffte. Dazu gehörten auch die Kredite des IWF. Laut Schätzungen der NewYork Times sind zwischen 1993 und 1998 schätzungsweise 200 bis 500 Milliarden Dollar aus Russland abgeflossen. Begleitet und erleichtert durch unzureichend transparente Beziehungen zwischen Akteuren unter anderem in Moskau, Washington, der Wall Street und der City of London.

In Hearings des amerikanischen Kongresses bezeichneten hohe US-Regierungsbeamte und Experten diesen Kapitalabfluss als „gigantische Plünderung Russlands“ unter dem Schutz der internationalen Finanzinstitutionen und als „Blut-Infusion für die westliche Finanzwelt.“ Schlüsselreformen wie die Privatisierung wurden in Russland hinter verschlossenen Türen entworfen sowie autonom und ohne demokratische Legitimität durchgesetzt. Die Oligarchenstruktur in Russland, wurde durch die bewusst verpatzten Privatisierungen geschaffen. Ich behaupte, in der Ukraine war das genauso.

Einiges davon ist zumindest minimal beleuchtet worden – zum Beispiel die dubiosen Aktivitäten des „HIID Harvard Institute for International Development“. Das HIID arbeitete -siehe oben „Collision and Collusion“ von Prof. Janine Wedel- im Auftrag der US-Regierung und beriet die russische Regierung bei der Privatisierung ihrer Wirtschaft und der Schaffung von Kapitalmärkten und den Gesetzen und Institutionen zu ihrer Regulierung. Kurz gesagt: Wie man Demokrat und Kapitalist wird. Dazu sollte man den Artikel: „How Harvard Lost Russia“ lesen.

Dann kam Putin.

Und plötzlich hatten sich die Reichen Russlands dem Primat der Politik zu beugen. Sie sollten weiterhin Geld verdienen dürfen, aber das politische Zentrum durfte bestimmen womit. Negativ ausgedrückt: keinerlei Einmischung in die Politik und nur begrenzt Geschäfte mit Öl und Gas. Denn mit Öl und Gas wollte der russische Staat selbst mit eigenen Konzernen tätig sein. Russland integrierte sich somit sehr schnell in die internationale Wirtschaftswelt und behauptet nun seinen Platz als bedeutender Spieler in der Weltpolitik.

Der 18-Milliarden-Dollar-Deal.

Im Jahr 2003 war Kissinger in Moskau, wo er hörte, wie George HW Bush im Namen der Carlyle Group die Grundsatzrede bei einem Abendessen für russische Wirtschaftsführer hielt. Darunter Yukos-Sibneft-Gründer Mikhail Chodorkovsky, der später aufgrund einer Verurteilung wegen Steuerhinterziehung und planmäßigen Betrugs in Haft kam.

Amnesty International hielt Chodorkowskis Verurteilung für politisch motiviert und bezeichnete ihn als prisoner of conscience (Gewissenshäftling). Wenn man weiß, dass Amnesty International für das „Russland-Putin-Bashing“ gesponsort wird/wurde, tut es gut, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, im September 2011, die Chodorkovsky-Verurteilung als „nicht politisch motiviert“ eingestuft hat.

George HW Bush war extra nach Moskau gereist, um einen 18-Milliarden-Dollar-Deal des amerikanischen Ölgiganten ChevronTexaco für eine Sperrbeteiligung an der neuen Yukos-Sibneft zu erleichtern. Bush war auch dort, um dabei zu helfen, einen 500-Millionen-Dollar-Deal zwischen russischen Alfa und der Carlyle Group abzuschließen.

– Carlyle war damals der elftgrößte Militärunternehmer in den USA und ein führender Mitwirkender im Präsidentschafts-Wahlkampf von George W. Bush im Jahr 2000. Der frühere Präsident George HW Bush hat Saudi-Arabien mindestens zweimal besucht, um erfolgreich um die Finanzierung der Familie Bin Laden für die Carlyle Group zu werben.

– Alfa, eine der größten privaten Investmentgruppen Russlands, wurde von Mikhail Fridman in Partnerschaft mit German Khan , Alexei Kuzmichov, Alexander Kushev und mehreren anderen Partnern gegründet. Fridman ist CFR-Mitglied und laut Forbes der zweitreichste Mann Russlands und laut Jerusalem Post der achtreichste Jude der Welt. …

Die mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Journalisten Knut Royce und Nathaniel Heller berichteten, dass laut russischen und US-amerikanischen Quellen und Dokumenten, die Wurzeln der Alfa-Group: „eingebettet in ein Vermächtnis der Korruption des KGB und der Kommunistischen Partei sowie des Drogenhandels und des organisierten Verbrechens seien“. Was natürlich von der russischen Alfa Group, gegründet von M. Fridman, heftig bestritten wurde.

Es ging dabei um einen Kredit, genehmigt von der US Export-Import Bank, um ein riesiges sibirisches Ölfeld zu sanieren. Das Ölfeld gehörte dem russischen Unternehmen „Tyumen Oil Co.“, welches wiederum von einem Konglomerat namens Alfa Group (Fridman) kontrolliert wurde. Tyumen Oil Co. war einmal Russlands drittgrößter Ölproduzent und eines der zehn größten privaten Ölunternehmen der Welt. Im Jahr 2013 wurde es von der russischen Ölgesellschaft Rosneft übernommen.

Ein ehemaliger KGB-Major sagte, dass Alfa mit Partei- und KGB-Geldern gegründet wurde und bald Schurkenagenten anzog, die in Einheiten zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens gedient hatten. Zwei Berichte, einer von einem ehemaligen US-Geheimdienst und der andere von einem russischen FSB-Beamten, kamen zu dem Schluss, dass die Alfa-Group in den frühen 1990er Jahren tief in die Wäsche von russischem und kolumbianischem Drogengeld und in den Drogenhandel aus dem Fernen Osten nach Europa verwickelt war. Wer das vertiefen möchte, folge dem Link.

Die Eigentümerstruktur vieler der großen russischen Unternehmen ist ein Dickicht aus Fonds und Firmen, die auf Zypern, den britischen Jungferninseln oder in der Schweiz registriert sind. Auch viele Bekannte, meist ehm. KGB-Kameraden von Putin, sollen Briefkastenfirmen besitzen. Der Mitbegründer des Russian Jewish Congress, der Milliardär Michail Friedman, soll ebenfalls mehrere Firmen auf den Jungferninseln unterhalten. Franz Wolf, der Sohn des früheren DDR-Spionagechefs Markus Wolf, habe in Friedmans Firmengeflecht eine wichtige Rolle gespielt, berichtete damals „Die WELT„.

Kurz nach Beginn der Perestrojka in der Sowjetunion, gründete Fridman mit seinen Geschäftspartnern die Alfa-Group, die später zu einem der größten russischen Konzerne wurde. Friedman ist für seinen besonders aggressiven Geschäftsstil bekannt. Die Verbindung zu seinen „Geschäfts-Freunden“ läuft über „LetterOne“ kurz: L1, eine internationale Investmentgesellschaft mit Sitz in Luxemburg. Einen interessanten Artikel über Fridman aus dem Jahr 2013, findet man bei jewishbusinessnews.com. Fridman hat auch einen Sitz im „Council on Foreign Relations“ und auch ein Blick in die englische Ausgabe der Wikipedia lohnt sich – hier.

Der Russian Jewish Congress und die Wirtschafts-Bosse.

…

Fridman ist auch Mitbegründer des Russian Jewish Congress. Der RJC vereint einige der einflussreichsten und wohlhabensten Juden Russlands. Hochrangige Staatsbeamte, Geschäftsleute und Akteure aus Wissenschaft und Kultur. Zu den Leitern des jüdischen Kongresses gehört auch „Putins Rabbiner“ – der Chabad Berel Lazar – der ‚Chief Rabbi of Russia‚. Er pflegt eine enge Freundschaft zu Wladimir Putin und hat neben der russischen auch die US-Staatsbürgerschaft. Chabad ist laut seinem Verzeichnis in 950 Städten auf der ganzen Welt, mit enormen Einfluss, präsent. Putins Rabbiner ist auch ein gern gesehener Gast in der Schweiz beim Weltwirtschaftsforum in Davos und der ehrenwerte Herr Nathaniel Rothschild ist ein persönlicher Freund des ‚Chief Rabbi of Russia‘.

Übrigens: RUSAL ist das zweitgrösste Aluminiumunternehmen der Welt und ist strategischer Partner des WEF in Davos. Der Eckpfeiler des Börsengangs von 2010 bei RUSAL, war die „NR Investments Ltd“ die Investmentgesellschaft von Nathaniel Rothschild. Gleichzeitig kaufte N. Rothschild bei „Glencore“, das ist ein anglo-schweizerisches multinationales Rohstoffhandels- und Bergbauunternehmen -Anleihen im Wert von 40 Millionen Dollar- die bei einem Börsengang in Aktien umgewandelt werden konnten. Glencore ist wiederum bei der RUSAL beteiligt.

Die RUSAL ist in Jersey (Kanalinseln) eingetragen, wo es sein Finanzzentrum hat, aber sein Hauptsitz befindet sich in Moskau. Die Verbindung N. Rothschild zum einst reichsten Mann Russlands, den Gründer von RUSAL, Oleg Deripaska, ist auch erwähneswert. Oleg Deripaska bereicherte sich an ehemals staatseigenem Vermögen, das nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion privatisiert wurde. Die Hilfe von westlichen Bankern bei dieser Privatisierung ist hinlänglich bekannt. Nicht umsonst trug London jahrelang den Spitznamen „Londongrad“. Während der Finanzkrise 2007/08 verlor Deripaska einen erheblichen Teil seines Vermögens. Trotzdem wurde sein Vermögen im November 2021 von Forbes noch auf 4,1 Milliarden US-Dollar geschätzt. Deripaska war einer von sieben Oligarchen, die von der britischen Regierung wegen der „Militärischen Sonderoperation“ in der Ukraine sanktioniert wurden.

Weitere Mitbegründer oder im Präsidium des Russian Jewish Congress, sind:

–Vladimir Resin – ein Mitglied der Staatsduma, den das US-Finanzministerium, am 24. März 2022, als Reaktion auf die russische ‚Militärische Sonderoperation‚ in der Ukraine sanktioniert hat. Den zweitreichsten Mann Russlands, Mikhail Fridman hab ich schon erwähnt. Die seit 2022 als Chefredakteurin des Magazins „The New Times“ fungierende – Yevgenia Albats. Der Physik-Nobelpreisträger Vitaly Ginzburg, er starb 2009. Der Filmregisseur und Schauspieler Yuliy Gusman.

-Der erste Außenminister der Russischen Föderation unter Präsident Boris Jelzin, Andrey Kozyrev. Der bekannte russische Anwalt Henri Reznik – Er war Vorsitzender des Präsidiums der Rechtsanwaltskammer der Stadt Moskau. Vladimir Solovyov, ein russischer Fernsehmoderator, Schriftsteller und Propagandist. Solovyov wurde von der Europäischen Union sanktioniert und seine Villa am Comer See, samt Gegenständen im Wert von 8 Millionen Euro, beschlagnahmt.

-Der russische Stand-up-Comedian und Teilzeitschauspieler Gennady Khazanov, ein „guter Bekannter“ des russischen Präsidenten Putin. Der Journalist, Regisseur und Autor Matvey Ganapolsky. Der Schriftsteller Mikhail Zhvanetsky ist auch Mitglied des Präsidiums des RJC. Als letzten, will ich noch den Geschäftsmann David Iakobachvili nennen. Er ist Spezialist für US-Amerikanische Geschäfts-Beziehungen. 2010 verkaufte David Yakobashvili zusammen mit Aktionären den größten russischen Lebensmittelhersteller Wimm-Bill-Dann (WBD) für 5,8 Milliarden an US PepsiCo. Iakobachvili ist Miteigentümer der Petrocas Energy Holding Ltd. die 135 Tankstellen in Georgien, Armenien, Aserbaidschan und Kasachstan sowie zwei Ölterminals in Georgien -in Poti und Batumi- betreibt. Der Jahresumsatz des Unternehmens beträgt rund 1,2 Milliarden US-Dollar. Es versteht sich von selbst, dass alle aufgezählten Mitglieder des Russian Jewish Congress, Juden sind.

Die Sanktionslisten der EU und USA

Schaut man zusätzlich auf die Sanktionslisten der EU und USA gegen die rusischen Oligarchen, auch „Putin-Liste“ genannt, erkennt man schnell wer von denen jüdischer Abstammung ist, bzw. kann man es -wenn vorhanden- über deren jeweiligen Wikipedia-Eintrag rauslesen. Übrigens: Die Sanktionsliste war im Sommer 2017 fertig, das dazugehörige Gesetz wurde von Donald Trump, am 30. Januar 2018, unterzeichnet. Genügend Zeit also, um sich als betroffene Person zu schützen. Offiziell wurde verlautbart, um die zukünftigen US-Geschäftspartner vor diesen, auf der Sanktionsliste stehenden Oligarchen, zu schützen.

Die rücksichtslose Liberalisierungspolitik unter dem stets mit Wodka berieselten Boris Jelzin der 1990er Jahre, trug dazu bei, eine Generation von Gangster-Milliardären zu schaffen – die sagenumwobene Klasse überlebensgroßer „russischer Oligarchen“. Alle erschlichen sich, sei es unterstützt von ehem. KGB-Oberen oder von der Wall-Street und ‚City of London‘, ihren Reichtum und verließen sich auch auf Verbindungen zum organisierten Verbrechen, um sich durchzusetzen.

Peter Scholl-Latour, einer der letzten großen Journalisten, schreibt – Zitat:

„ …In Moskau hat man mit größtem Mißvergnügen beobachtet, wie die gigantischen Öl-Multis der USA im Kaukasus, in Zentralasien, rund um das Kaspische Meer Konzessionen an sich reißen, Bohrungen vornehmen, Pipelines verlegen und Rußland an den Rand des »großen Spieles« drängen…“ Quelle: Dr. Peter Scholl-Latour – „Lügen im Heiligen Land“ S. 256.

Freilich haben einige dieser Tycoons aus der Jelzin-Ära die letzten 20 Jahre damit verbracht ihre Vermögens-Bestände zu diversifizieren. Sie haben den angehäuften Reichtum über die Küsten Russlands hinaus verbreitet, in westliche Unternehmen, NGO’s und Wohltätigkeitsorganisationen investiert und sich dabei -ganz nebenbei- einen zweiten oder sogar dritten Pass beschafft, um eine gewisse Unabhängigkeit vom Kreml zu erlangen. Man kann fast zu 100 Prozent davon ausgehen, das mindestens eine Staatsbürgerschaft dem „Gelobten Land“ Israel zu zuordnen ist.

