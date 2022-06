Russland ist fertig mit dem Westen. Die Scheidung ist fast abgeschlossen. In den letzten Tagen haben wir von allen wichtigen russischen Führern das Gleiche gehört: „Der Westen wird jetzt nach unseren Regeln spielen.“

…

Sie können selbst entscheiden, ob Russland Schecks ausstellt, die es nicht einlösen kann, aber die Worte, die Außenminister Sergej Lawrow, der BBC unverblümt sagte: „Wir scheren uns nicht um die Ansichten des Westens„, lassen schon tief einblicken. Lawrow war im Umgang mit den europäischen Medien eigentlich immer die Seele der Höflichkeit und Diskretion.

…

Letzteres, die Diskretion, war sowieso sehr verwunderlich, wenn man an die Bitte der USA und der Nato zurückdenkt, über die Antworten beider auf Putins Anfrage zu einem Friedensgarantievertrag vom Dezember 2021, diplomatisch vornehm „Stillschweigen“ zu bewahren. Die Antworten von der USA und der Nato, wurden dann doch öffentlich. Die spanische Tageszeitung „El País“ veröffentlichte am 2. Februar 2022, die Antworten der USA und der Nato. Dazu mehr, weiter unten im Artikel.

…

Lawrow’s offene Feindseligkeit gegenüber seinem BBC-Interviewer war nicht nur spürbar, sondern auch schwer zu widerlegen.

…

Mehr noch: „Ich glaube, es gibt nicht einmal mehr Platz für ein Manöver„, so Lawrow, und weiter: „Denn sowohl [Premierminister Boris] Johnson als auch [Außenministerin Liz] Truss sagen öffentlich: ‚Wir müssen Russland besiegen, wir müssen Russland in die Knie zwingen. Also los, macht es.

…

Die russische Führung spricht nie so offen und unverblümt. Es ist fast so, als würde Lawrow den Komiker Dennis Miller zitieren, der zu sagen pflegte: „Wenn du dich wie ein Frosch fühlst, dann mach den Sprung.“

…

Mal sehen, wo das hinführt, schreibt Tom Luongo im Artikel: „Russia’s New Rules“ auf seinem Blog. Auf die Frage, wie Moskau derzeit Großbritannien sehe, sagte Lawrow: „Ein Land, das erneut versucht, die Interessen seiner Bevölkerung den Ambitionen von Politikern zu opfern, die nur an die nächste Wahl denken und an nichts anderes.“ Die sicherheits- und energiepolitischen Interessen und Strategien Russlands und der USA im Kaspischen Raum werden hier analysiert.

Russlands neue Regeln

Russland weiß, dass es den Westen in den Seilen hat. Wir brauchen das, was sie produzieren, und jetzt sind sie entschlossen, die Regeln dafür festzulegen, wer sie bekommt und zu welchem Preis. Es weiß, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs Marionetten sind, die die Hand von Klaus Schwab im Hintern haben. Und es weiß, dass Davos von nun an keinerlei Einfluss mehr auf Russlands Handeln hat.

…

„Wir spielen nicht nach Regeln, die wir nicht geschaffen haben.“

…

Das bringt mich zu den Äußerungen von Gazprom-Chef Alexej Miller, der auf einer Podiumsdiskussion beim „Internationalen Wirtschaftsforum“ in St. Petersburg sprach und die Situation auf den Punkt brachte: „Das Spiel mit dem Nominalwert des Geldes ist vorbei, denn dieses System erlaubt es nicht, das Angebot an Ressourcen zu kontrollieren. …Unser Produkt, unsere Regeln. Wir spielen nicht nach Regeln, die wir nicht geschaffen haben.“

…

Millers Erklärung sollte als Grundsatzerklärung für alle Einsatzgebiete Russlands verstanden werden. Das gilt nicht nur für Erdgas oder Öl. Es geht um alles. Alle Beziehungen Russlands zum Westen werden von nun an zu seinen Bedingungen erfolgen, nicht zu denen des Westens. Dies ist eindeutig der größte geopolitische Mittelfinger in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg.

…

Miller legt eindeutig die Regeln für ein neues, rohstoffzentriertes Währungssystem fest, das auf dem basiert, was Zoltan Poszar von der Credit Suisse als „Außengeld“ bezeichnet – Rohstoffe, Gold, sogar Bitcoin – und nicht auf dem ungeheuerlichen Gebrauch des Westens von „Innengeld“ – schuldenbasiertem Fiatgeld und Krediten – um altes kolonialistisches Verhalten aufrechtzuerhalten, das sein Verfallsdatum längst überschritten hat.

…

Ich habe das grundlegende Problem in einem Artikel vom März dargelegt, nachdem Russland den Rubel an das Gold gekoppelt hatte: „Der heutige „Inside Money“-Standard, umgangssprachlich als Dollar-Reserve-Standard bekannt, ist eigentlich das, was ich gerne als „Milton Friedmans Alptraum“ bezeichne. Es ist nichts anderes als ein System konkurrierend abgewerteter und aufgeblasener schuldenbasierter Wertpapiere, die sich gegenseitig die Milchshakes wegtrinken, bis das Glas für alle leer ist.“

…

Gazprom-Miller ist jetzt definitiv ein Typ, der das Glas voll hat.

…

Diese Äußerungen kamen, nachdem Gazprom damit begonnen hatte, den Gasfluss durch die Nordstream-1-Pipeline nach Europa zu drosseln, mit der Begründung, dass reparierte Gasturbinen im faschistischen Kanada festsäßen und wegen der Sanktionen nicht an Siemens zurückgeschickt werden könnten. Jetzt versuchen Deutschland und Kanada herauszufinden, wie die Sanktionen umgangen werden können, um diese Turbinen zurückzubekommen.

…

Gleichzeitig hat Miller China mehr Gas zugesagt (Anstieg um 67 % gegenüber dem Vorjahr bis Mai), weil Russland an einer stabilen Energieversorgung seiner Freunde interessiert ist, während seine Feinde verhungern können.

…

Reuters berichtete, dass „Russlands Gazprom die Gaslieferungen nach China in den ersten fünf Monaten dieses Jahres um 67 % erhöht hat, sagte der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Alexej Miller, am Donnerstag.“ Ebenfalls am Mittwoch führten der russische Präsident Wladimir Putin und der chinesische Präsident Xi Jinping ihr zweites Telefongespräch seit Beginn des Ukraine-Krieges. Xi sagte Putin, China sei „bereit, Russland in Fragen, die Kerninteressen und wichtige Anliegen wie Souveränität und Sicherheit betreffen, weiterhin gegenseitige Unterstützung anzubieten„, so der staatliche Sender CCTV.

…

„…mit Russland an den Verhandlungstisch gehen…“

…

Die Arroganz der EU-Kommissare versetzt mich immer wieder in Erstaunen. Diese Leute erklären Russland geradezu den Krieg und zeigen sich dann schockiert (schockiert, sage ich!), dass Russland sie so behandelt. Am selben Tag, an dem vier Mitglieder der EU-Kommission – Frankreich, Italien, Deutschland und Rumänien – die beschleunigte Bearbeitung des Beitrittsantrags der Ukraine zur EU genehmigen, fordert Frankreichs Emmanuel Macron den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf, mit Russland an den Verhandlungstisch zu gehen.

…

Selbst wenn Selenskyj diese Angebote an Russland machen würde, gäbe es angesichts seiner öffentlichen Erklärungen zu seinen Bedingungen absolut keine Chance, dass Russland zu Gesprächen bereit wäre. Zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich nichts anderes, als dass Russland die ukrainische Armee weiter dezimiert, das gewünschte Gebiet einnimmt und dann lokale Wahlen in den eroberten Gebieten durchführt, damit diese entweder unabhängige Staaten oder Teil Russlands werden.

…

Letzteres ist derzeit wahrscheinlich, da Russland jetzt in den von der Ukraine eroberten Gebieten russische Pässe ausstellt, die die EU natürlich nicht anerkennen wird, bis sich niemand mehr dafür interessiert, was sie denken.

…

Die Regeln ändern sich schnell.

…

Mit Blick auf die Zukunft besteht die reale Gefahr, dass das, was Russland in Gang gesetzt hat, zu etwas führt, das niemand in Betracht ziehen will. Natürlich hat der Westen dazu beigetragen, diese Situation zu schaffen, indem er Putin zur „Militärischen Sonderoperation“ in der Ukraine gezwungen hat, sodass es letztlich irrelevant ist, wer die Schuld daran trägt, wohin das alles führt.

…

Hoffen wir, dass das Gerede aus dem Westen, die Sanktionen seien zu weit gegangen, und das Brustklopfen der schlimmsten US-amerikanischen und britischen Neocons von niemandem mehr ernst genommen wird, der seine Finger in der Nähe der Abschusscodes hat. Wenn das der Fall ist, dann werden diese neuen Regeln erst dann zähneknirschend akzeptiert werden, wenn viele Grenzen neu gezogen, neue Allianzen gebildet und eine andere Weltordnung geschaffen worden sind.

…

„Aufbau und die Gestaltung einer neuen Weltordnung keine leichte Aufgabe!“

…

In seiner Rede (17.06.22) beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg sprach W. Putin zu den Veränderungen in der Weltwirtschaft. Putin: „Veränderungen in der Weltwirtschaft, den Finanzen und den internationalen Beziehungen vollziehen sich in immer größerem Tempo und Ausmaß. Der Trend geht immer stärker zu einem multipolaren Wachstumsmodell statt zu einer Globalisierung. Natürlich ist der Aufbau und die Gestaltung einer neuen Weltordnung keine leichte Aufgabe. Wir werden uns vielen Herausforderungen, Risiken und Faktoren stellen müssen, die wir heute kaum vorhersagen oder vorhersehen können. Dennoch liegt es auf der Hand, dass es Sache der starken souveränen Staaten ist, derjenigen, die nicht einem von anderen aufgezwungenen Kurs folgen, die Regeln für die neue Weltordnung festzulegen. In dieser entstehenden Weltordnung können nur mächtige und souveräne Staaten mitreden. Andernfalls sind sie dazu verdammt, rechtlose Kolonien zu werden oder zu bleiben.“

…

Präsident Putin beendete seine Rede, in der er detailliert darlegte, wie der Westen Selbstmord begeht, um den Wünschen der Davoser Crowd zu entsprechen, mit der folgenden endgültigen Aussage: „Wir müssen vorwärts gehen und uns mit der Zeit verändern, während wir unseren nationalen Willen und unsere Entschlossenheit demonstrieren. Russland tritt in die kommende Ära als ein mächtiges, souveränes Land ein. Wir werden die enormen neuen Möglichkeiten, die die Zeit für uns eröffnet, definitiv nutzen. Und wir werden noch stärker werden.“

…

Damit hat Putin recht. Russland wird von Tag zu Tag stärker. Der Westen hat sein Bestes gegeben, um Russland zu zerstören, und hat sein Ziel verfehlt. Er hat die wahren Schuldigen für die Probleme Europas und der USA klar benannt: die Unterwürfigkeit gegenüber einer Oligarchenklasse, die sich berechtigt fühlt, die Welt zu regieren. Als der Krieg begann, schrieb ich auf meinem Blog darüber, was ich für Putins Absichten hielt. Damals war das reine Spekulation:

…

Russland hatte bei den Verhandlungen über die Ukraine alle Trümpfe in der Hand, und wir verfolgten rücksichtslos eine Politik der Beleidigungen und der dilettantischen Propaganda, indem wir uns weigerten zu glauben, Russland würde sich nicht endgültig durchsetzen. Indem es Stiefel auf den Boden stellte, Flugzeuge in die Luft schickte und Raketen in den Arsch jeder ukrainischen Militäreinrichtung im ganzen Land schickte, stellte Russland das „Macht macht Recht“-Argument der USA und Europas auf den Kopf. Das Spiel hat sich geändert, weil sich die Regeln geändert haben. Es ist nicht länger ein rhetorisches Hühnerdrama und ein Spiel der Tugendhaftigkeit. … Heute ist es eine Tatsache.

…

Abkommen über Sicherheitsgarantien.

…

Peter von Zabuesnig, hat im Buch: „Putins Krieg?“ die russischen Vorschläge an die USA und die Nato (16. Dez. 2021), zu einem „Abkommen über Sicherheitsgarantien“ ein ganzes Kapitel gewidmet. Zitat: „…Die spanische Tageszeitung El País veröffentlichte am 2. Februar 2022, die Antworten der NATO und der USA auf den von Putin vorgeschlagenen Friedens-Garantievertrag. Die Antwort der NATO ist buchstäblich eine Frechheit und enthält nichts Konkretes, außer einer aus allen Zeilen herausstechenden Arroganz. Man sollte es kaum glauben, aber die Antwort der USA ist im Vergleich dazu konstruktiv, auch wenn sie die wichtigsten Forderungen Russlands, ein Ende der NATO-Erweiterungen, ausschließt…„Quelle: „Putins Krieg?“ S. 127 ff.

…

Man muss aber auch die Vorschläge von Putin als „Paket“ betrachten. Die von den USA/Nato nur „als Ganzes„, quasi „en-bloc“ hätten angenommen werden können. Insofern kann man aus USA/Nato-Sichtweise, die Vorschläge von Putin auch als „Erpressung“ werten und nicht als Verhandlungsangebot. So kam es auch, dass von USA/Nato-Seite, das „Prinzip der offenen Tür“ (Neuaufnahme eines Staates in die Nato) weiterhin „als unverhandelbar“ betrachtet wurde, was den Russen auch im Antwortschreiben mitgeteilt wurde. Den grundsätzlichen Verzicht der USA/Nato mit Putin zu verhandeln, kann man durchaus als „vertane Chance zum Frieden“ bewerten.

…

Putins Lebenswerk, Russland zu einem „souveränen“ Staat machen.

…

Als Putin die „Militärische Sonderoperation“ in der Ukraine startete, war das ultimative Ziel, dass Russland den Westen nicht mehr als gleichwertig behandelt und den globalen Süden aus seiner „Vasallentreue“ herausführt. Putin ist deshalb so verhasst, weil er weiß, dass es zwei Arten von Ländern gibt: „Souveräne“ und „Vasallen„. Es ist sein Lebenswerk, Russland zu einem „souveränen“ Staat zu machen, der frei und unabhängig vom Westen ist.

…

Aus der Sicht Russlands war seine „Militäroperation“ in der Ukraine seine Unabhängigkeitserklärung von der alten „regelbasierten Ordnung“ der Nachkriegszeit. Ob gerechtfertigt oder nicht, wir befinden uns jetzt in einem neuen Zeitalter. Die Frage ist nun, wie viele es überleben werden. / ENDE des Artikel.

…

Anm.ML: Es stellt sich die Frage, ob Putin den „Great Reset“ von Klaus Schwab unterstützt oder ein Gegner, der als auch „Vierten Industriellen Revolution“ bezeichneten Agenda ist? Während auf der Webseite von RT.de (gesteuert aus Russland) der „Great Reset“ noch als eine „dystopische Science-Fiction“ bezeichnet wird, geht aus einer Pressemitteilung des WEF (13. Okt. 2021) hervor, dass Russland eine führende Rolle bei der Gestaltung des Verlaufs der „Vierten Industriellen Revolution“ übernehmen wird.

…

Dazu wurde extra die autonome Non-Profit-Organisation „Digital Economy“ in Moskau eingerichtet. Es wird im gesamten globalen Netzwerk arbeiten, um die Vorteile von Technologien wie künstlicher Intelligenz und dem Internet der Dinge zu maximieren und gleichzeitig die Risiken zu minimieren. Die Mission der Organisation ist es, eine ökosystemzentrierte Wirtschaft zu schaffen, um das Leben der Bürger und die Geschäftstätigkeit in Russland zu erleichtern. Die Mission wird in fünf Hauptbereichen umgesetzt: Digitale Transformation von Industrien und Unternehmen, Sichere offene Infrastruktur, Personal für die digitale Wirtschaft, Wirksame Regulierung, Internationale Zusammenarbeit.

…

Oder eine „Kommunistische Weltregierung„?

…

Vieles deutet klar darauf hin, dass die Bankiers, die einst die Federal Reserve gründeten, Russland und China heimlich den Weg zu ihrer kommunistischen Weltregierung ebnen. Wie die Entwicklung der letzten Jahre gezeigt hat, ist der offizielle Zusammenschluss zwischen Russland und China bereits in vollem Gang; auch die anti-amerikanische Stossrichtung ihrer neuen Allianz tritt deutlich zutage.

…

So schrieb die Washingtoner Denkfabrik CNAS im Januar 2021: „Die Bindungen zwischen China und Russland sind gewachsen. In praktisch jeder Dimension ihrer Beziehungen – von der Diplomatie über die Verteidigung und die Wirtschaft bis hin zum Informationsbereich – hat die Zusammenarbeit zwischen Peking und Moskau zugenommen.“ Das Dokument dazu, mit dem Titel “Joint Statement of the Russian Federation and the People’s Republic of China on the International Relations Entering a New Era and the Global Sustainable Development”- ist auf der Website des Kremls abrufbar.

…

Die russisch/chinesische Vereinbarung ist nicht nur ein hundertprozentiges Abbild der aufziehenden totalitären Weltordnung, sie singt auch ein Loblied auf die immer übergriffiger werdende digitale Gesundheitsdiktatur und die totale Überwachung – siehe Artikel: Kommunistische Weltregierung und Great Reset – hier>>>.

…

Ausschnitt aus der russischen Sendung 20 Fragen.

…

Putin sagt: „Aber das Hauptmotiv, der Vorwand für die Verhängung von Sanktionen gegen Nord Stream 2, war die Notwendigkeit, den Transit durch die Ukraine sicherzustellen. Jetzt haben wir ein Transitabkommen mit der Ukraine unterzeichnet. Also was wird noch gebraucht? Die Sanktionen sollten dann von Nord Stream aufgehoben werden. Es bleibt kein Grund für die Einführung. Und wenn die Sanktionen bestehen bleiben, bleibt nur noch ein Motiv.

…

Interviewer: Welches?

…

Putin: „Einen Wettbewerbsvorteil für deren LNG (Flüssiggas aus USA) zu schaffen. Wer stark ist, diktiert die Regeln. Einen Markt für eigene Ware zu schaffen – ausschließlich in ihren eigenen egoistischen Interesse. Und das zum Nachteil der Verbraucher in Europa, wenn der Hauptenergieträger 25-30 Prozent teurer wird, dann sinkt doch auch die gesamte Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und der europäischen einschließlich.“ Hier zum vollständigen Interview>>>.

…

Es ging und geht in der Ukraine-Krise, nur um geopolitische Machtinteressen. Was mit den Menschen und dem Land passiert, ist den amerikanischen Imperialisten und ihren europäischen Lakaien völlig egal. Dabei erwähne ich nur am Rande, dass von Washington nach dem Putsch 2014 sofort das ganze Gold der Ukraine gestohlen wurde. Man spricht von 42,3 Tonnen die auf Anweisung der „neuen Führung“ in die USA geschafft wurden – hier weiter.

Der Kaspische Raum war über Jahrhunderte hinweg Schauplatz erbitterter Machtkämpfe. Seit dem Zerfall der Sowjetunion wecken insbesondere die reichen Energieressourcen der Region sowohl russische als auch amerikanische Begehrlichkeiten. Die sicherheits- und energiepolitischen Interessen und Strategien Russlands und der USA im Kaspischen Raum werden hier analysiert.

