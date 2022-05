Die sowjetische Langzeitstrategie wurde Mitte der 50er-Jahre in der Sowjetunion entwickelt – Viele Überläufer berichteten von der sowjetischen Langzeitstrategie. Sie ist eine Mischung aus Strategien von Lenin, Trotzki und Sun Tsu. Das Ziel der Strategie: Die Kommunistische Weltregierung langfristig erreichen. Dies sollte geschehen durch Unterwanderung und Umerziehung des Westens, einhergehend mit einem vorgetäuschten Untergang des Ostblocks.

Russland und China sollen die USA als Weltmacht ablösen und die kommunistische Weltregierung durchsetzen. Michail Gorbatschows „Liberalisierung“ der Sowjetunion namens «Perestroika» diente dazu, den Kommunismus umzugestalten und langfristig auf der ganzen Welt einzuführen.

Great Reset könnte der Schlussstein oder ein weiterer Wegpunkt dieser Strategie sein.

Westliche Beobachter haben wiederholt darauf hingewiesen, dass Russland und China in Bereichen ihrer vitalen nationalen Interessen bereit sind, mit aller Macht zu handeln. Viele Analysten gehen daher davon aus, dass es bereits eine zusätzliche, stillschweigende Vereinbarung zum Abkommen vom 4. Februar 22, zwischen Putin und Xi Jin Ping gibt. Offiziell hat Klaus Schwabs Weltwirtschaftsforum Davos (WEF) die Beziehungen zu Putin, wegen der „militärischen Sonderoperation“ eingefroren. Schwab hatte in der Vergangenheit recht gute Beziehungen zu Russland und Putin war einige Male als Sprecher zum WEF-Forum in Davos eingeladen.

Beim Forum 2021 (Online) bezeichnete Schwab den russischen Präsidenten noch als „wesentliche Stimme in Weltangelegenheiten“ und in einem Gespräch 2019 (siehe Video) erwähnte Klaus Schwab, dass Putin einer seiner „Young Global Leaders“ gewesen wäre, was ich anzweifle. Andere Quellen bestätigen das zwar nicht, aber das Video hier scheint doch echt zu sein. In seiner Online-Rede 2021 (siehe Video hier), argumentierte Putin -in Anlehnung an die Ansichten westlicher Staats- und Regierungschefs, dass die Weltwirtschaft von Grund auf von den Zentralbanken wieder aufgebaut werden müsse.

Es stellt sich die Frage, ob Putin den „Great Reset“ von Klaus Schwab unterstützt oder ein Gegner, der als auch „Vierten Industriellen Revolution“ bezeichneten Agenda ist? Während auf der Webseite von RT.de (gesteuert aus Russland) der „Great Reset“ noch als eine „dystopische Science-Fiction“ bezeichnet wird, geht aus einer Pressemitteilung des WEF (13. Okt. 2021) hervor, dass Russland eine führende Rolle bei der Gestaltung des Verlaufs der „Vierten Industriellen Revolution“ übernehmen wird.

Fakt ist: Alle Länder die den Great Reset unterstützen, sind auch fanatische Verfechter der Agenda 2030 der UNO. Wie eine am 4. Februar 2022 von Russland und China unterzeichnete Vereinbarung zeigt, macht auch Russland hier keine Ausnahme – siehe im Artikel weiter unten.



Das Ziel der sowjetischen Langzeitstrategie – Kommunistische Weltregierung

Ein Beitrag von Peter von Zabuesnig, Autor von „Putins Krieg? Wir sind im Dritten Weltkrieg…“ – Mein Dank, sagt Maria Lourdes!

Mitte der 1950er-Jahre war der Ostblock dem Westen in jeder Hinsicht unterlegen. Weder wirtschaftlich noch militärisch konnte Moskau mit der NATO konkurrieren, ein militärischer Sieg über den Hauptfeind USA war ausgeschlossen.

Die unter dem stalinistischen Joch leidenden Völker Osteuropas waren zum Aufstand bereit, und das Ziel der Sowjetführung, die Errichtung eines weltweiten Einheitsstaates unter dem Diktat einer kommunistischen Weltregierung, war in weite Ferne gerückt. Die Rückkehr zum stalinistischen Prinzip des Massenterrors war unmöglich, die traditionelle Taktik zur Aufwiegelung der Revolution im Westen galt als aussichtslos.

Man erkannte im Kreml, dass zuerst die internen Schwächen des Ostblocks und das schlechte Image der Ideologie beseitigt werden mussten, bevor man an eine weitere Ausbreitung des Kommunismus denken konnte. Eine grundsätzlich neue Gangart musste festgelegt werden, und dazu erinnerte man sich – vielleicht auf Veranlassung von Mao Tse Tung – eines alten chinesischen Strategen namens Sun Tsu, dessen Werke in den 1950er-Jahren durch Oberstleutnant J.I. Sidorenko ins Russische übersetzt worden waren.

Krieg ohne Kampf: Sun Tsu hatte schon im fünften Jahrhundert vor Christus zu schleichender Zersetzung und strategischer Täuschung als Alternative zum offenen Kampf geraten. Die indirekte Strategie der Lüge und des Betrugs sei der direkten Strategie des offenen Kampfes und des verlustreichen Einsatzes der Streitkräfte vorzuziehen. Jede Kriegsführung basiere auf Täuschung, schrieb Sun Tsu, und es sei besser, den gegnerischen Staat erst innerlich zu zersetzen, und erst wenn der Gegner innerlich ausreichend geschwächt ist, komme die Armee zum Zug, um das feindliche Land ohne grosse Kampfhandlungen zu erobern.

Den Feind ohne Kampf zu unterwerfen, das sei, so Sun Tsu, die höchste Form der Kriegskunst: „Die grösste Kunst besteht darin, den Widerstand des Feindes ohne Kampf zu brechen: Zersetzt alles, was im Lande des Gegners gut ist; verwickelt die Vertreter der herrschenden Schichten in verbrecherische Unternehmungen; unterhöhlt auch sonst ihre Stellung und ihr Ansehen; gebt sie der öffentlichen Schande ihrer Mitbürger preis; nutzt die Arbeit der niedrigsten und abscheulichsten Menschen; stört mit allen Mitteln die Tätigkeit der Regierungen; verbreitet Uneinigkeit und Streit unter den Bürgern des feindlichen Landes; hetzt die Jungen gegen die Alten; zerstört mit allen Mitteln die Ausrüstung, die Versorgung, die Ordnung der feindlichen Streitkräfte; entwertet alte Überlieferungen und Götter; seid grosszügig mit Angeboten und Geschenken und Nachrichten, um Komplizen zu kaufen; bringt überall geheime Kundschafter unter.“

Trotzki/Lenin statt Stalin: Sun Tsus Thesen unterschieden sich nicht grundsätzlich von den Vorgaben Lenins, der seine Gefolgsleute stets ermahnt hatte, ihre Ziele unter Zuhilfenahme jeder Art von List und Täuschung zu erreichen. Die Taktiken des Sun Tsu wurden Teil der schleichenden Strategie, mit der die gewachsene Gesellschaftsordnung der bürgerlichen Staaten erst von innen heraus zerstört werden sollte, bevor die Nationen schliesslich abgeschafft würden und die kommunistische Weltrevolution erreicht wäre. Militärische Mittel wurden dafür als nicht zwingend notwendig erachtet, waren aber als Option durchaus eingeplant, wie wir noch erfahren werden.

Da der Zusammenbruch des Kommunismus schon 1921 erfolgreich von den sowjetischen Führern inszeniert und vorgetäuscht worden war, stellten die Parteistrategen im Jahr 1956 die Weichen für ein grösseres Schauspiel: Die Vollendung der kommunistischen Weltregierung sollte mit einem täuschend echten Zusammenbruch der gesamten Sowjetunion realisiert werden. Stalins Nachfolger Nikita Chruschtschow griff auf Trotzkis Konzept der „permanenten Revolution“ zurück, die die Unterwanderung der traditionellen und marktwirtschaftlichen Gesellschaftsordnung in allen Staaten der Welt vorsieht, bevor die Staaten in den Weltkommunismus überführt werden, und kombinierte diese mit Lenins „Neue Ökonomische Politik“ und den Strategien Sun Tsus.

Der neue Plan zur Errichtung der Weltregierung begann mit dem 20. Parteitag der KPdSU im Februar 1956. Hier rechnete das neue Staatsoberhaupt Nikita Chruschtschow zum ersten Mal mit dem Stalinismus ab, der in der ganzen Welt Angst und Schrecken verbreitet hatte. Er forderte tiefgreifende Änderungen im kommunistischen System, um mit der dunklen Vergangenheit zu brechen. Damit war jedoch keine echte Aufarbeitung von Stalins Verbrechen und die Verurteilung von Stalins ehemaligen Schergen gemeint. Davon sollte allein die Aussenwelt überzeugt werden. Chruschtschow war zur Zeit der Stalin’schen Massenmorde in der Ukraine selbst einer seiner ergebensten Komplizen. Eine echte Entstalinisierung, wie er in seiner Rede forderte, hätte für Chruschtschow ein Leben im Gefängnis bedeutet.

Auch wenn die Rede Chruschtschows zur Steigerung des allgemeinen Interesses als „geheim“ eingestuft wurde, wurden Tausende von Kopien an Mitglieder der Partei verteilt und sogar der CIA zugespielt, die sie wiederum an die New York Times zur Veröffentlichung weitergab. Es handelte sich um eine konzertierte Propaganda-Aktion, die dazu diente, Phase 1 der neuen Strategie des sowjetischen Machtapparats einzuleiten.

In den vier Phasen dieser neuen sowjetischen Langzeitstrategie sollte der Westen in jeder Hinsicht geschwächt werden, während die Sowjetunion ihre militärische und propagandistische Stärke weiter ausbauen würde. Wenn die Sowjetunion die nötige Stärke erreicht hätte, würde sie ihren Untergang simulieren, um den Westen für sie zu öffnen. Im Gegensatz zu Chruschtschows Geheimrede, die in Wahrheit dazu gedacht war, weltweit veröffentlicht zu werden und die Weltöffentlichkeit von den guten Absichten der Kommunisten zu überzeugen, unterlag die Langzeitstrategie tatsächlich allerstrengster Geheimhaltung. Nur ein sehr kleiner Personenkreis aus dem Inneren der Partei KPdSU und des Geheimdiensts KGB wurde in die langfristigen Pläne eingeweiht.

Das Endziel dieser Strategie ist die chinesisch-russische Weltherrschaft, die bedeutet – selbstverständlich -, dass sie dem Westen daher grundsätzlich feindlich gesinnt ist.

„Die kurzfristige Sichtweise des Kapitalismus kann sich die langen Zeitspannen nicht vorstellen, über die wir vorausplanen können.“ (Quelle: Christopher Story, European Collective, Edward Harle Limited, 1997, S.50.) Wenn Storys Buch: „European Union Collective“ von jedem Bürger Europas gelesen werden könnte, würde die EU innerhalb eines Monats aufhören zu existieren. Christopher Story „starb unter mysteriösen Umständen“, nachdem er „European Union Collective“ geschrieben hatte. Er war Premierministerin Thatchers Berater in Geheimdienstangelegenheiten und veröffentlichte viele Jahre den Soviet Analyst, eine Zeitung. Nach Meinung vieler war er besser informiert als britische und amerikanische Geheimdienste zusammen.

Christopher Story enthüllte die langfristigen sowjetischen Ziele, zu denen das Europäische Kollektiv (den meisten von uns als EU bekannt) gehört, dessen Ziel die zentralisierte Kontrolle und die Zerstörung von Nationalitäten und Nationalismus ist, das schließlich durch ein Oberstes Kollektiv ersetzt werden soll, das vom Atlantik ausgehen wird und bis Wladiwostok am Pazifik sich erstreckt. Christopher Story wurde zum Schweigen gebracht, nachdem er aus Großbritannien nach Kanada geflohen war. Wenn Sie die Gelegenheit haben, „European Union Collective“ zu lesen… Nutzen Sie es! Sie werden die Welt um sich herum nie mehr so ​​sehen wie vor dem Lesen. Er zitiert ausführlich Lenin und sowjetische Quellen. Es gibt ein kurzes Video: „Christopher Story – Das Kollektiv der Europäischen Union„, Kernaussage: „die Europäische Union ist in Wirklichkeit ein politisches Kollektiv – nach klassisch leninistischem Muster modelliert.“

Der Verlag von Chr. Story, (Edward Harle LTD.) veröffentlichte auch Anatoly Golytsins „The Perestroika Deception“, ein Klassiker des Kalten Krieges. Geschrieben von einem russischen Überläufer, der die Pläne der UdSSR aus erster Hand kannte und die Perestroika voraussagte, Jahre bevor Gorbatschow auftauchte und den Plan umsetzten durfte. Golytsin war ein sowjetischer Geheimdienstoffizier, zuletzt im Rang eines Majors des KGB. Nach der Beförderung zum Major 1958 wurde er Mitarbeiter der Abteilung PGU (Erstes Direktorat) des KGB, welche für Auslandsspionage, insbesondere für die Überwachung der NATO, zuständig war. 1960 wurde er, getarnt als Botschaftsattaché Klimow, in Helsinki eingesetzt. Bei der Rückkehr aus einem Heimaturlaub floh er mit Frau und Kind am 22. Dezember 1961 in die Residentur des US-amerikanischen Nachrichtendienstes CIA in Helsinki. Als Zeichen seines Willens zum Übertritt verriet er als erstes einige Sowjetagenten in Finnland. Nach anfänglich widersprüchlichen Aussagen führte er, ohne direkte Namensnennung, die CIA auf die Spur des „Topagenten“ des KGB im Bundesnachrichtendienst (BND) Heinz Felfe. Golytsin und seiner Familie wurde in den USA eine neue Identität gegeben, er starb 2008.

Anatoliy Golitsyns Ratschläge und Warnungen sollten nicht ignoriert werden. Natürlich wurde damals Golitsyns Enthüllung des Masterplan: „Übernahme der Weltherrschaft durch die Sowjetunion“ von den westlichen Medien allgemein als Desinformant betrachtet. Viele seiner Informationen seien reine Erfindungen, kann man bei der deutschen Wikipedia über Golytsin lesen. Dagegen hält eine englische Version der Wikipedia, Golitsyns Enthüllung nicht unbdingt für Desinformation. Geht man nämlich zum Wikipedia-Eintrag des Institut für US- und Kanadastudien, eine russische Denkfabrik, die Teil der Russischen Akademie der Wissenschaften ist, kann man da folgendes lesen: Nicht US-amerikanische Kritiker des US and Canada Institute beschuldigten es, eine aktive Maßnahmeninitiative zu sein, deren Zweck es sei, Desinformation in den Vereinigten Staaten zu verbreiten. (Aktive Maßnahmen, sind seit den 1920er Jahren von der sowjetischen oder russischen Regierung geführte politische Kriegsführung. Es umfasst offensive Programme wie Desinformation , Propaganda , Täuschung, Sabotage, Destabilisierung , Subversion und Spionage. Die Programme basierten auf außenpolitischen Prioritäten der Sowjetunion.) Bestätigt wird dies in einem Artikel von vor 40 Jahren bei heritage.org, da kann man lesen: das Institut wurde ausschließlich gegründet, um sowjetischen Geheimdienstorganisationen und -bedürfnissen zu dienen. ISKRAN war eines der großen sowjetischen Institute, das 1985 Gorbatschows Perestroika-Politik initiierte und unterstützte.

Im Zuge seines Friedensnobelpreises Preisvortrag, der im Juni 1992 in Oslo gehalten wurde, sagte Gorbatschow: „Unsere [sic] Vision des europäischen Raums von vom Atlantik bis zum Ural ist kein geschlossenes System. Da es die Sowjetunion [sic] einschließt, die bis zu den Küsten des Pazifiks reicht, geht es über die nominellen geografischen Grenzen hinaus“. Man muss an dieser Aussage beachten, dass Gorbatschow, damals schon seit sechs Monaten nicht mehr im Amt war, er bezog sich also auf die Sowjetunion, nicht auf Russland. In einem Interview im Moskauer Fernsehen am 19. November 1991, sprach Eduard Schewardnadse, als wäre er immer noch sowjetischer Außenminister: „Ich bin sicher, dass wir zum Aufbau einer Einheit, auch militärisch, kommen werden. Wir werden ein vereintes Europa bauen, dessen Sicherheit begründet sein wird nach den Grundsätzen der kollektiven Sicherheit. Genau, kollektive Sicherheit“

Wer wissen will, wie der Westen manipuliert wird, sollte Golitsyns „The Perestroika Deception“ lesen. Leider ist das schwer möglich, das Buch ist nicht mehr verfügbar und am Gebrauchtmarkt für Bücher nicht unter 150 Euro zu haben. Deshalb empfehle ich den interessierten Leser, die Online-Version bei archive.org – hier weiter.

Wir nahmen an, dass der„Zusammenbruch der UdSSR“ und die damit einhergehende Zerstückelung des Warschauer Paktes, ein Ergebnis der Überlegenheit des Kapitalismus war. Ein Irrglaube! Lenin plante dies vor über einem Jahrhundert. Aleksandr Rutskoi, war von 1991 bis 1993 unter Boris Jelzin russischer Vizepräsident und wurde während der Verfassungskrise von 1993 für wenige Tage vom aufgelösten Parlament anstelle Jelzins zum amtierenden Präsidenten gewählt, wurde mit folgenden Worten zitiert: „Russlands Hauptfeind ist die Schaffung einer globalen Diktatur durch den Westen unter dem schlauen Label „New World Order“, „The Sunday Times“, London, 9. April 1995. Diese aufschlussreiche Bemerkung wirft dem Westen dialektisch genau das als Ziel vor, das er insgeheim selber verfolgt, die chinesisch-russische Weltherrschaft.

Die letzte Phase der Strategie steht unter dem simplen Motto: Weltregierung – sei es mit politischen Mitteln oder mit Waffengewalt. Im «Bestfall» würde die friedliche Machtübernahme linker Parteien in Westeuropa und in Amerika, einhergehend mit der massiven Verbreitung marxistischen Gedankenguts, dazu führen, dass die westlichen Staaten ihre nationale Souveränität zugunsten einer sozialistischen Weltregierung aufgeben würden. Die Erschaffung der Weltregierung würde vorerst deutlich unblutiger verlaufen als ein Weltkrieg, wobei man nicht vergessen darf, dass das grosse Blutvergiessen im Kommunismus historisch gesehen immer erst nach seiner Machtübernahme begann. Vielleicht ein Trugschluss zu glauben, dieser Weg würde auf Dauer weniger Opfer kosten.

Würden nach der Auflösung des Warschauer Pakts wieder konservative Kräfte anstelle linker Parteien die Oberhand im Westen gewinnen, die nicht an einer Beschneidung nationaler Souveränität und marktwirtschaftlicher Freiheiten interessiert sind, dann würde der Ostblock seine in Phase 2 und 3 realisierte militärische Überlegenheit ausspielen. Jan Sejna berichtete im Buch: „We Will Bury You“ – dass die Langzeitstrategen für Phase 3 eine Wirtschaftskrise im Westen voraussahen, die in Phase 4 zum Zusammenbruch der kapitalistischen Weltwirtschaft führen sollte. Dass diese Vorhersagen exakt einzutreffen scheinen, lässt sich sicher nicht mit einer russischen Manipulation der westlichen Wirtschaft erklären. Die westlichen Politiker und deren Hintermänner sind in erster Linie für die Krise verantwortlich, die die Russen prophezeiten.

Das deutet klar darauf hin, dass die Bankiers, die einst die Federal Reserve gründeten, Russland und China heimlich den Weg zu ihrer kommunistischen Weltregierung ebnen. Die Etablierung derselben wird wohl auch nur ein Zwischenschritt zu einem grösseren globalen System sein, in dessen Mittelpunkt nicht Russland stehen wird. Der Great Reset von Klaus Schwab, könnte der Schlussstein oder ein weiterer Wegpunkt dieser Strategie sein.

Russland und China als Wegbereiter für den „Great Reset“? Wie die Entwicklung der letzten Jahre gezeigt hat, ist der offizielle Zusammenschluss zwischen Russland und China bereits in vollem Gang; auch die antiamerikanische Stossrichtung ihrer neuen Allianz tritt deutlich zutage. So schrieb die Washingtoner Denkfabrik CNAS im Januar 2021: „Die Bindungen zwischen China und Russland sind gewachsen. In praktisch jeder Dimension ihrer Beziehungen – von der Diplomatie über die Verteidigung und die Wirtschaft bis hin zum Informationsbereich – hat die Zusammenarbeit zwischen Peking und Moskau zugenommen.“ (Quelle: cnas.org, Navigating the Deepening RussiaChina Partnership, 14.01.2021). Das Dokument mit dem Titel “Joint Statement of the Russian Federation and the People’s Republic of China on the International Relations Entering a New Era and the Global Sustainable Development” ist auf der Website des Kremls abrufbar.

Die russisch/chinesische Vereinbarung ist nicht nur ein hundertprozentiges Abbild der aufziehenden totalitären Weltordnung, sie singt auch ein Loblied auf die immer übergriffiger werdende digitale Gesundheitsdiktatur und die totale Überwachung. Sehen wir uns einige Inhalte dieser Vereinbarung einmal etwas genauer an.

“Die anhaltende Pandemie des neuen Coronavirus stellt eine ernsthafte Herausforderung für die Erfüllung der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung dar.” Um die Umsetzung der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zu beschleunigen, rufen Russland und China in diesem Abkommen die internationale Gemeinschaft dazu auf, in wichtigen Schlüsselbereichen zusammen zuarbeiten, unter anderem bei Impfstoffen, Seuchenbekämpfung, Klimawandel, nachhaltige Entwicklung, grüne Entwicklung und digitale Wirtschaft.

Weiter bekräftigen Russland und China die Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen sowie von Medikamenten zur Behandlung gegen das neue Coronavirus weiter auszubauen und planen, eine stärkere Koordinierung der epidemiologischen Maßnahmen, um einen wirksamen Schutz der Gesundheit, der Sicherheit und der Ordnung bei Kontakten zwischen Bürgern beider Länder zu gewährleisten. Darüber hinaus seien gemeinsame Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung an den Grenzkontrollstellen, Informationsaustausch sowie der Aufbau der nötigen Infrastrukturen geplant. Fragen der Governance im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) seien von großer Bedeutung und auch die Internationalisierung der Internetverwaltung wollen Russland und China unterstützen.

Wichtige Schritte zur Vollendung des Great Reset, den Klaus Schwab auch die “Vierte Industrielle Revolution” nennt, sind, neben einer Art Gesundheitsdiktatur, die totale Kontrolle aller Finanztransaktionen mittels digitaler Zentralbankwährungen und die Verdrängung des Menschen durch Künstliche Intelligenz. Das unvermeidliche Endziel dieser kranken Ideologie lautet –Transhumanismus. Ich erinnere auch nochmal an die Pressemitteilung des WEF (13. Okt. 2021) aus der hervorgeht, dass Russland eine führende Rolle bei der Gestaltung des Verlaufs der „Vierten Industriellen Revolution“ übernehmen wird.

Bleiben noch ein paar Einwände: dass ab dem 24. Februar 2022 (Beginn der militärischen Sonderoperation in der Ukraine), der WEF ja die Beziehungen zu Russland „eingefroren“ hat oder – Russland wurde mit dem Rauswurf aus dem SWIFT-Zahlungssystem sanktioniert, sieben russische Banken wurden vom SWIFT-System ausgeschlossen – ausgenommen war die Sberbank und die Gazprombank, somit kämpft doch Russland gegen den Westen und seinen Great Reset! Elvira Nabiullina, die Gouverneurin der russischen Zentralbank, erklärte schon 2017 ohne Umschweife: „Wir haben die Arbeit an unserem eigenen Zahlungssystem abgeschlossen, und wenn etwas passiert, werden alle Operationen im SWIFT-Format innerhalb des Landes funktionieren. Wir haben eine Alternative geschaffen.“ (Quelle: Corbett-Report). Das „Einfrieren der Beziehungen„, kann nur als symbolischer Akt des WEF vor der westlichen Wertegemeinschaft gewertet werden. Was ändert sich dadurch wirklich?

Und ob Putin nun für oder gegen die Internationalisten kämpft, spielt eigentlich gar keine Rolle. Erst spielte eine „geplante Pandemie“- siehe: „Corona-die Wahrheit“ – dem Great Reset in die Karten, indem verstärkt die Lieferketten erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurden und der Ukraine-Krieg verschärft die Energieknappheit. Diese Energieknappheit -durchgeführt im weltweiten Wahn der Sanktionen gegen Russland- führt zu einer immer weiter steigenden Inflation und damit zum Niedergang von Ökonomie und Gesellschaft im Westen, wie wir sie kennen. Der Krieg, der seltsamerweise unmittelbar begann, als sich die Welt gerade von der Pandemie verabschiedete, beschleunigt auch die Abkehr von der Leitwährung US-Dollar, siehe Gas gegen Rubel und Koppelung an Gold. Der „World Government Summit“ -Weltregierungsgipfel- bestätigt eine neue Finanzordnung.

Pippa Malmgren, ehem. Dozentin an der Tsinghua University in Peking, sprach in der Session beim Weltregierungsgipfel: “Sind wir bereit für eine neue Weltordnung?” offen aus, worum es tatsächlich geht: “Es geht nicht um die USA gegen China, es geht darum, was eine Weltordnung untermauert, ist immer das Finanzsystem. (…). Und was wir heute in der Welt sehen, denke ich, ist, dass wir am Rande eines dramatischen Wandels stehen, bei dem wir kurz davor stehen, und ich sage es kühn, wir stehen kurz davor, das traditionelle System des Geldes und der Buchhaltung aufzugeben und ein neues einzuführen. Und das neue, die neue Buchhaltung, nennen wir Blockchain. Es bedeutet digital. Es bedeutet, eine nahezu perfekte Aufzeichnung jeder einzelnen Transaktion zu haben, die in der Wirtschaft stattfindet, was uns viel mehr Klarheit darüber geben wird, was vor sich geht. Die Chinesen waren die ersten. Ich denke, die USA stehen kurz davor, sich in die gleiche Richtung zu bewegen. Die Europäer haben sich auch dazu verpflichtet.“ (Video dazu hier).

Selbstverständlich plant auch Russland eine digitale Währung. Die Pilotphase zur Testung des digitalen Rubels wurde, am 16. Februar 2022, bekanntgegeben. Nebenbei ist Russland führend bei dem Thema: Totalüberwachung. Auch die Einführung einer Software zur Gesichtserkennung ist in Arbeit. Ein perfekter Boden für einen Great Reset ist somit auch schon in Russland vorbereitet. …

Die Deckungsgleichheit der Vorhersagen sowjetischer Überläufer mit dem realen geopolitischen Geschehen des Jahres 2021/22 lassen kaum eine andere Einschätzung als jene zu, das die Pläne, die in den 50er-Jahren im Politbüro entstanden sind (Weltkommunismus), auch heute in angepasster und modernisierter Form (Great Reset) fortgesetzt werden. Bei Friedensdemonstrationen seit Beginn der „militärischen Sonderoperation“ in der Ukraine, sind in Russland mehr als 14.000 Menschen verhaftet worden. Gleichzeitig wird an Propagandaveranstaltungen zur „militärischen Sonderoperation“ der ehemaligen Sowjetunion gehuldigt, Lieder mit Texten wie „Lenin und Stalin, das ist unser Land!“ gesungen.

Eine erhebliche Anzahl kritisch berichtender Radio- und Fernsehsender, Internetseiten und -Blogs wurden unter Putin zensiert und geschlossen. Die Medien in Russland unterstehen komplett der Kontrolle von Roskomnadsor, des „Föderalen Dienstes für die Aufsicht im Bereich der Kommunikation, Informationstechnologie und Massenkommunikation„. Die Internetnutzung russischer Bürger wird nahezu komplett überwacht. Roskomnadsor führt eine automatisierte Datenbank mit allen Daten der Internetnutzer. Für Falschaussagen, z.B. über den Einsatz des russischen Militärs, drohen hohe Strafen.

Die gemeinsame Absicht von Russland und China für eine künftige Neue Weltordnung, sowie die kürzlich vereinbarte strategische Partnerschaft beider Länder und zusätzlich die Eröffnung des „WEF-Zentrum für die Vierte Industrielle Revolution“ in Moskau, lassen keinen anderen Schluss zu, der „Great Reset“ wird umgesetzt. Auch Putin macht da mit. Wir müssen endlich verstehen, dass es auf den globalen Machtebenen keine guten oder schlechten Führer gibt. Die Politiker sind nichts anderes als Marionetten und Befehlsempfänger, gesteuert von einer satanischen Macht. Dieselbe satanische Macht, die im Hintergrund seit Jahrhunderten die Fäden zieht und den Lauf der Weltgeschichte, mit bewusst lancierten Krisen und fürchterlichen Kriegen, bestimmt.

Alle Regierungen der NATO-Staaten, als auch Russland und China, gehorchen dieser satanischen Macht. Mehr denn je stehen wir am Scheideweg zwischen Freiheit und Knechtschaft. Jetzt entscheidet sich das Schicksal der kommenden Generationen, denn die Mächtigen die Satan anbeten haben zum finalen Schlag gegen den freien und selbstbestimmten Menschen ausgeholt – und das ganz offen, nicht etwa geheim oder im Verborgenen.

Spätestes wenn wir uns das Bargeld wegnehmen lassen, sind wir verloren. Wir werden komplett abhängig von den Psychopathen, dürfen nichts Falsches mehr sagen, müssen uns auf Befehl impfen lassen, weil wir sonst verhungern! Ein digitales „Social-Credit-System“ wie in China wird eingeführt, das heißt: per Knopfdruck bzw. mit künstlicher Intelligenz, wird über unser Schicksal entschieden. Die Freiheit gewinnt ihren Wert aus der Tatsache, dass wir um sie kämpfen müssen! Dabei kommt es auf jeden Einzelnen an und wenn ich an die Erfahrungen aus der vergangenen Corona-Krise denke, wird mir ehrlich gesagt – Übel!

