Ungarn hat sich als erstes EU-Land völlig von der EU, also von der BRD, abgesetzt, indem es nunmehr offen einen erweiterten Handelspakt, entgegen des EU-Diktats, mit Russland eingegangen ist. Ungarns Außenminister Peter Szijjártó war am Donnerstag, 21. Juli 2022, sogar nach Moskau gereist und bat dort den russischen Außenminister Sergej Lawrow, Russland möge mehr Gas liefern, weil Ungarn sonst seine Wirtschaft nicht aufrechterhalten könne.

…

Außenminister Péter Szijjártó auf der Moskauer Pressekonferenz am 22. Juli 2022:

…

„ Jeder weiß, dass wir in nicht ganz normalen Zeiten leben. Deshalb müssen wir die Energieversorgung unseres Landes sicherstellen. Die ungarische Regierung hat beschlossen, zusätzlich 700 Millionen Kubikmeter Gas zu kaufen. Damit die Energieversorgung des Landes vollständig gesichert ist. Wenn wir uns die Marktsituation anschauen, dann sehen wir ganz klar: Ob wir es gut finden, oder nicht, ob wir es wollen oder nicht, es ist unmöglich, zusätzlich 700 Millionen Kubikmeter Gas ohne russische Energiequellen zu kaufen. Wir können träumen und Luftschlösser bauen, aber die Realität bleibt die Realität! Ohne russische Quellen ist es einfach nicht möglich, solche zusätzliche Mengen an Erdgas in Europa zu kaufen.“

Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó und sein russischer Amtskollege Sergei Lawrow erklärten in Moskau der BRD-EU den Krieg!

…

Wie frei und souverän ist Deutschland? Über 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs verhalten sich die USA noch immer wie eine Besatzungsmacht. Kaum jemandem ist bekannt, dass die Amerikaner durch die nach wie vor gültigen Besatzungsrechte eine Fülle von Sonderrechten haben und diese auch in vollem Umfang in Anspruch nehmen – Hier zum Video>>>.

Orbáns Mahnung: „Der Westen soll sich nicht auf die Seite der Ukraine stellen„

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hält jedes Jahr im Juli in Baile Tusnad (ungarisch: Tusnadfürdö), einem Kurort im Siedlungsgebiet der ethnischen Ungarn in der Mitte Rumäniens, eine Rede an Landsleute und vor allem an Studenten. Am 23. Juli 2022 hielt er die 31. Balvanyos-Sommer-Rede, die ihn einmal mehr als einen den liberalistischen, westlichen Minus-Seelen überlegenen Führer auszeichnete.

…

Noch vor seiner Tusnad-Rede sagte er am 15. Juli 2022 im ungarischen Rundfunk zu den Russland-Sanktionen folgendes: „Anfangs dachte ich, wir hätten uns nur ins Knie geschossen, aber jetzt ist klar, dass sich die europäische Wirtschaft selbst in die Lunge geschossen hat und nach Luft ringt. Die Sanktionen helfen der Ukraine nicht, aber sie sind schlecht für die europäische Wirtschaft. Sie werden die europäische Wirtschaft zerstören, wenn es so weitergeht. Was wir im Moment sehen, ist unerträglich. Die Stunde der Wahrheit muss in Brüssel kommen, wenn die Staats- und Regierungschefs zugeben, dass sie sich verrechnet haben, dass die Sanktionspolitik auf falschen Annahmen beruht und geändert werden muss.“ (Reuters, 15.07.2022)

…

Seine Rede vom 23. Juli 2022 in Tusnad ist deshalb von historischer Bedeutung, weil er den übergeordneten Wert der Ethnizität für Menschheit erstmals hervorhob. Orbán: „Die Behauptung der Globalisten, Europa sei von Natur aus von gemischtrassigen Völkern bevölkert, ist ein historischer und semantischer Taschenspielertrick. Es gibt unsere Welt, in der sich Menschen aus Europa miteinander vermischen, umherziehen, arbeiten und umziehen. Wir sind einfach eine Mischung von Völkern, die in unserer eigenen europäischen Heimat leben. Wenn sich diese Völker vermischen, schaffen sie eine neue europäische Kultur. Dafür haben wir immer gekämpft: Es gibt aber eine Welt, in der die europäischen Völker mit denen vermischt sind, die von außerhalb Europas kommen. Wir sind bereit, uns als europäische Völker miteinander zu vermischen, aber wir wollen nicht zu außereuropäischen Mischvölkern werden.“ (Cabinet Office of the Prime Minister)

…

Und dann zerlegte der ungarische Ministerpräsident und Volksführer die Lügen der westlichen Menschenmörder im Zusammenhang mit dem von ihnen inszenierten Krieg gegen Russland. Seine Worte sollen uns Mahnung vor dem uns zugedachten Schicksal sein: Sie wollen uns nach dem GREAT-RESET-Plan mit Hilfe der durch den Krieg erzeugten Not, Armut und Hunger in die Umwandlung zum Trans-Human-Wesen treiben. Hier die wichtigsten Passagen Orbáns aus seiner Rede vom 23.07.2022 in Tusnad:

…

“ … Es ist völlig klar, dass der Krieg auf diese Weise nicht gewonnen werden kann. Die Ukrainer werden niemals einen Krieg gegen Russland, trotz amerikanischer Soldatenschulung und Waffenlieferungen, gewinnen. Das liegt einfach daran, dass die russische Armee eine asymmetrische Überlegenheit hat. Die zweite Tatsache, der wir uns stellen müssen, ist, dass die Sanktionen Moskau nicht destabilisieren. Die dritte Tatsache ist, dass Europa in Schwierigkeiten steckt: in wirtschaftlichen, aber auch in politischen Schwierigkeiten: Die Regierungen fallen wie Dominosteine. …

…

…Amerika hat keinen Hehl daraus gemacht, dass es Energie als außenpolitische Waffe einsetzen wird. Die Tatsache, dass dies anderen vorgeworfen wird, sollte uns nicht täuschen. Daraus folgt, dass die Amerikaner eine Sanktionspolitik betreiben, die wir im Schatten des aktuellen russisch-ukrainischen Krieges nicht erkennen. Sie haben sich daran gemacht, ihre Verbündeten – also uns – zu drängen, bei ihnen einzukaufen. Und es funktioniert: Die Amerikaner können ihren Willen durchsetzen, weil sie nicht von der Energie anderer abhängig sind. Sie können feindlichen Druck auf ihre Verbündeten ausüben, weil sie die Finanznetze für die Sanktionspolitik kontrollieren. Sie können ihre Verbündeten dazu bringen, bei ihnen zu kaufen. …

…

…Was wir also im Moment tun, ist, den Krieg zu verlängern, ob wir das wollen oder nicht. Das bedeutet, dass es keine russisch-ukrainischen Friedensgespräche geben wird. Die NATO und die EU bezeichnen sich zwar nicht als Kriegspartei, aber sie liefern dennoch Waffen und verhängen strenge Wirtschaftssanktionen. Und, ob es einem nun gefällt oder nicht, das bedeutet, dass sie de facto – nicht de jure, aber de facto – Kriegsparteien in diesem Konflikt sind. …

…

…Die Folge dieser Friedensverweigerung ist, dass die Russen heute versuchen, mit Waffengewalt ihre Sicherheitsbedürfnisse durchzusetzen, die sie zuvor auf dem Verhandlungsweg zu erreichen versuchten. Ich muss sagen, dass dieser Krieg nie ausgebrochen wäre, wenn wir ein wenig mehr Glück gehabt hätten und der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika in dieser entscheidenden Stunde Donald Trump geheißen hätte. …

…

…Diese alte US-Strategie gegen Russland wurde erst jetzt, im Jahr 2022, durch die Sanktionspolitik auf die Spitze getrieben. Unter sich sagen europäische Politiker: „Wir haben einen Yanki für uns eingehandelt, aber er lässt uns nicht wieder los.“

…

Hallo europäische „Solidarität“! Die existiert nur noch als Wunschbild in der schwabbernden Gehirnjauche der irren Schwab-Jünger. Aber wenn ihr Systemwähler eure satanistische Führung nicht stürzt und vor aller Welt zur Verantwortung zieht, werdet ihr mit ihnen krepieren. Erste Stimmen dazu sind bereits aus dem üblichen Mitläufertum als Aufgewachte zu vernehmen. Ein Berliner am 23. Juli 2022 bei einer hitzigen Debatte: „Es kann nur noch darum gehen, ob sie am Galgen oder an der Mauer enden!“ Lynchprozesse darf es nicht geben, es müssen rechtsstaatliche Verfahren sein, natürlich auch nach den Vorgaben des Nürnberger Tribunals! / Quelle: NJ.

…

Wacht auf, sagt NEIN, wo alle JA sagen, denn „woran die Menge glaubt, ist leicht zu glauben. Deshalb lass dir den ursprünglichen, eigenen Sinn nicht rauben.„

Der CIA-geprägte Kampfbegriff „Verschwörungstheorie“ hat Hochkonjunktur, wird inflationär benutzt, und zwar in allen Medien-Formaten. Wer aufmerksam in der Corona-Berichterstattung den Mainstream-Medien mit ihren Sensationsmeldungen folgte, hörte sehr oft den Begriff: „Verschwörungstheorie“. Täglich mindestens 5 bis10 mal auf sämtlichen Medien-Formaten die meinten Nachrichten verbreiten zu müssen. Jeder, der offiziellen Behauptungen des Mainstreams und der Politik hinterfragte, wurde zum Verschwörungstheoretiker erklärt. Was er tatsächlich gesagt hat, wurde nicht dargelegt – hier weiter.

Die Welt, wie wir sie kannten, wurde und wird immer mehr auf den Kopf gestellt, nichts ist mehr stimmig, alles scheint nur noch von widersprüchlichem, offensichtlichem Irrsinn geprägt zu sein.Diese Veränderung, die weltweit gerade stattfindet, beinhaltet etwas enorm Großes in sich, denn es gibt uns die Möglichkeit zu vereinfachen, zu entschleunigen und bringt in uns die Essenz, was wir wirklich sind, zum Vorschein – hier weiter.

Wie neueste Studien zeigen: Psyche, Gehirn und Immunsystem wirken bei der Entstehung von Krankheiten aufs Engste zusammen. Wie Körper und Seele bei der Entstehung von Krankheiten zusammenwirken, in welch enormem Ausmaß Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen Einfluss auf unsere Gesundheit nehmen, erfahren Sie hier.

Sie wollen Steckdosen überall dabei haben? Kein Problem: Versorgen Sie Ihre Geräte mit der RIVER mini. Laptops, Lampen, Fernseher – das geht alles! Das Laden ist eine lästige Pflicht, also haben wir es schneller gemacht – hier weiter.

Bodensafe aus massiven Edelstahl – unzerstörbar – hier weiter.

Tagtäglich werden wir mit Problemen konfrontiert. Dabei haben wir stets die Wahl: Wir können uns von den Hürden auf unserem Weg aufhalten lassen oder wir zeigen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind, und wachsen an der Herausforderung. Wenn wir vor Aufgaben stehen, die frustrierend oder schwierig sind, löst dies im ersten Moment oft Angst, Wut oder Hilflosigkeit aus. Doch es liegt in unserer Macht, diese erste Reaktion zu nutzen, sie in Stärke umzuwandeln und so ans Ziel zu kommen – hier weiter.

Dr. Liberman: „Die Medizin der Zukunft ist Lichttherapie. […] Lichttherapie wirkt schneller als herkömmliche Medikamente. Sie hat weniger bzw. keine Neben-wirkungen…[…]Licht spielt eine größere Rolle als Vererbung, Umwelt und Ernährung.“ Wie du deinen chronischen Lichtmangel in weniger als 30 Minuten ausgleichst und deinen Körper & Geist revitalisierst, kannst Du hier lesen.

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken. Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung.

…

Handgehämmertes Kupfer mit eingravierter Blume des Lebens – hier weiter.

Wir sind perfekt darin, negative Gefühle zu unterdrücken oder zu vermeiden. Warum werfen uns mächtige Gefühle wie Traurigkeit, Scham, Hilflosigkeit, Wut, Enttäuschung oder Verletzlichkeit dann so oft vollkommen aus der Bahn? „Weil solche mächtigen Gefühle von uns Besitz ergreifen, wenn wir sie nicht zulassen„, sagt die Psychologin Dr. Joan I. Rosenberg – hier weiter.

Mit zunehmendem Alter sinkt nicht nur das körperliche Leistungsvermögen, auch die kognitiven Fähigkeiten des Gehirns lassen nach. Viele denken, dass dieses Thema erst die Generation 60plus betrifft. Doch das stimmt nicht – hier weiter.

„Der Gefühlsstau“ – „Das gespaltene Land“ – „Corona – Angst. Was mit unserer Psyche geschieht“ – „Angstgesellschaft“

Spenden einsammeln. Der Spezialreport „Steinreich werden mit eigenem Verein“ enthält alles, was Sie wissen müssen, um sich von diesem 6-Milliarden-Kuchen ein Stück abzuschneiden. Erstmals wird in einem deutschen Report auch beschrieben, wie man Spenden bequem via Internet einsammeln kann! Und in Teil 2 wird speziell der Verein für ganz Clevere beschrieben…hier weiter.

Auf dieser Liste finden sich zahlreiche Nahrungsmittel, die jahrelang haltbar sind (vieles davon Bundeswehrstandard): Dosenbrot, Pumpernickel, Fertigmenüse wie Tortellini mit Hühnchen, Gemüse-Risotto, Veggie-Pfanne mit Nudeln, Kartoffelpüree mit Milch, Spaghetti Bolognese, Hühnchen mit Reis, Linsen-Eintopf, Jägertopf, Fettpulver, Vollei-Pulver, Schokolade u.v.m. – hier weiter.

Mehr Lebensqualität durch selbst gefertigte Gebrauchsgegenstände Wie alte Handwerkstechniken unser Leben in einer Konsum- und Wegwerfgesellschaft bereichern können, das zeigt uns John Seymour – hier weiter.

Petroleumheizung mit Löschautomatik – auch als mobile Kochgelegenheit geeignet – hier weiter.

Aktivieren Sie Ihr Drittes Auge und stimmen Sie sich auf höhere Dimensionen von Zeit und Raum ein – hier weiter.

Man muss einem Menschen die Wahrheit hinhalten, dass er wie in einen offenen Mantel hineinschlüpfen kann, und nicht wie einen nassen Lappen um die Ohren hauen. Wie weit Sie in besagten Mantel der Wahrheit hineinschlüpfen werden, hängt in hohem Maße davon ab, wie sehr Ihre Seele friert – hier weiter.

Bauchschmerzen, Sodbrennen, Blähungen, Schlafstörungen oder auch Erschöpfungszustände sind nicht etwa normale Reaktionen auf unseren fordernden Alltag, sondern bereits erste Warnmeldungen unseres Körpers, dass wir aus dem Gleichgewicht geraten sind. Was Ihr Körper Ihnen damit sagen will, erfahren Sie hier…

Wir sollen nicht mehr selbst über unser Leben und unsere Gesundheit bestimmen dürfen. Wir sollen nicht mehr reisen dürfen, wann und wohin wir wollen. Wir sollen uns nicht mehr versammeln dürfen. Unsere eigenen vier Wände sollen nicht mehr heilig sein. Vor allem sollen wir nicht mehr sagen dürfen, was wir denken. Und weil das einzige Bollwerk gegen diesen Angriff auf unser Menschsein ein souveräner Nationalstaat ist, soll auch dieser weltweit abgeschafft werden. Peter Orzechowski beleuchtet mit Fakten, Dokumenten und Zeugenaussagen, was Ihnen die Mainstream-Medien verschweigen: Hier weiterlesen…

Wie man sein Leben in den Griff bekommt und die Seele aufbaut, erfährst Du hier.

Warum wir Heimat, Freiheit und Sicherheit verlieren – Die Jahreszahl „2025“ ist dem NASA Dokument entlehnt und steht als Synonym für den Tag X – hier weiter.

Die geheime Macht der Psyche zeigt, dass die Glaubenskraft der Psyche die Quantenbildung zwischen den Elektronen bestimmter Atome und Moleküle anregt. Sie wirkt somit als strategischer Schalter zur Realitätsbildung im Vakuum unseres Körpers. Wie wir dieses Geschehen zu unserem Vorteil optimieren können, erfahren Sie hier.

„…Alles, was uns begegnet, und alles, was uns widerfährt, sind Botschaften des Lebens, die uns etwas Wichtiges mitzuteilen haben. Das Leben spricht ständig zu uns, allerdings müssen wir die Sprache des Lebens erst erlernen. Wenn Sie diese Sprache beherrschen, dann ist es Ihnen sogar möglich, die Botschaften des Lebens gezielt abzufragen…“, sagt Kurt Tepperwein – Mehr dazu hier.

Albrecht Müller beschreibt gängige Methoden der Manipulation sowie Fälle gelungener oder versuchte Meinungsmache und analysiert die dahintersteckenden Strategien. Es ist an der Zeit, skeptischer zu werden, nur noch wenig zu glauben und alles zu hinterfragen. Es ist an der Zeit, wieder selbst zu denken. Wie man Manipulationen durchschaut, erfährst Du hier!

BP-ER Notration BP-ER – die Notration mit extrem hohen Nährwerten. BP-ER ist sofort verzehrfertig und muss nicht gekocht werden. Hier weiter >>>.

Weizen gefährdet Ihre Gesundheit Brot, Gebäck, Pizza, Pasta – Weizen ist in unserer Nahrung allgegenwärtig. Doch kaum jemand weiß, was für ein gesundheitsschädigender Dickmacher das goldgelbe Korn ist. Denn in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde das Getreide genetisch so verändert, dass es mit dem „Urweizen“ nicht mehr viel gemein hat. Der „neue Weizen“ macht dick, fördert Diabetes sowie den Alterungsprozess, schädigt Herz und Hirn und ist schlecht für die Haut. Wie man gesund und schlank ohne Weizen leben kann, erfährst Du hier.

Eine erstaunliche Erkenntnis, die unser Weltbild verändern wird: Es gibt ein kollektives Bewusstsein – und wir alle können es beeinflussen – hier weiter.

Wie die Intention einer kleinen Gruppe unser Leben heilen und die Welt verändern kann, zeigt uns Lynne Mc Taggert im Bestseller: „Die Kraft der Acht„.

Milliarden Menschen suchen verzweifelt nach einer Antwort. Einer Antwort auf die Übel in unserer Welt, die Konflikte, die Vorurteile und die vielen Ungerechtigkeiten. David Icke enthüllt sie – in diesem spannungsgeladenen Buch auf der Suche nach der Wahrheit – hier weiter.

Kennen Sie das Gefühl, von jemandem angestarrt zu werden? Wir Menschen besitzen eine Reihe bislang unerklärlicher Wahrnehmungen und Fähigkeiten, die uns und anderen sogar das Leben retten können. Sie gehören zu unserer biologischen Ausstattung – hier weiter.

‼️An diese Powerstation kann eine Vielzahl von Geräten angeschlossen werden, welche überall und stundenlang mit Strom versorgt werden. Sie hat eine enorme Akkukapazität von 1260 Wh. Ein 100-Watt-Gerät kann damit etwas länger als 12 Stunden betrieben werden. Somit hervorragend als Vorsorge für einen Blackout geeignet – hier mehr dazu »»».

Auf dieses Szenario sollten gerade wir in Deutschland umfassend vorbereitet sein: Guardian Purifier – Wasserfilter – Kochbuch für Notfall & Krise – Survival auf Russisch – Blackout

Das Multitalent für die Nutzung von Holz, Kohle oder anderen brennbaren Materialien! Ursprünglich für den Einsatz in Entwicklungsländern konzipiert, hat sich die robuste Bauweise der Raketenöfen und ihre Effizienz unter schwersten Bedingungen immer wieder bewährt – hier weiter.