Die massive Expansion der NATO, nicht nur in Ost- und Mitteleuropa, sondern auch im Nahen Osten, in Lateinamerika, Afrika und Asien, kündigt einen endlosen Krieg und einen möglichen nuklearen Holocaust an.

Das politische Geschehen wird von JENEN mit dem Digital-Media-Finanz-Komplex gesteuert. In der Politik geschieht nichts zufällig, lehrte uns die US-Präsidenten-Marionette F. D. Roosevelt. Ein willfähriger Kriegsverbrecher und „nützlicher Idiot“ von JENEN die Satan anbeten.

JENE haben nur scheinbar die Aufrechterhaltung und Erweiterung des US-Imperiums als oberste Priorität. Nach außen steuern JENE, mit ihrem Werkzeug, welches uns als Medien-Komplex bekannt ist, die Meinung der Schlafschafe im Volk. Das hirngewaschene Schaf wiederum, blökt, meist auf eingebildetem höheren Niveau, genau das nach, was ihnen als Wahrheit verkauft wird.

Momentan wird die große „Bedrohung aus Russland“ gezielt so dargestellt, das selbst ein Atomkrieg eine akzeptable Option wäre, um „Putin den Schlächter“ aufzuhalten. Die senile US-Präsidenten-Marionette, Joe Biden, durfte vom Teleprompter ablesen, dass der Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine „völlig inakzeptabel“ sei und „schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen“ würde, ohne die Konsequenzen genauer zu nennen.

„Das sogenannte Principals Committee des National Security Council – darunter Kabinettsbeamte und Mitglieder der Joint Chiefs of Staff – hat bei einem Kriegsspiel-Szenario, bei dem Russland in ein NATO-Land im Baltikum einmarschiert und eine taktische Atomwaffe mit geringer Sprengkraft gegen NATO-Streitkräfte einsetzt, entschieden, dass die Vereinigten Staaten keine andere Wahl haben, als mit Atomwaffen zurückzuschlagen“, schreibt Eric Schlosser in The Atlantic und weiter:

„Jede andere Art von Reaktion, argumentierte der Ausschuss, würde einen Mangel an Entschlossenheit zeigen, die amerikanische Glaubwürdigkeit beschädigen und das NATO-Bündnis schwächen.“ Nun gut, das oben geschilderte Szenario, wurde 2016 vom nationalen Sicherheitsteam von Präsident Barack Obama, als Kriegsspiel durchgeführt. Dennoch ist bei summarischer Betrachtung, das Risiko eines Atomkrieges heute viel größer, als damals bei der Kubakrise. Die gekauften Journalisten, meist noch mit Pulitzer-Preis-Orden durch JENE dekoriert, stehen schon mit vorbereiteten Fake-News bereit, und das hirngewaschene Schaf wird wieder, diese von JENEN verordnete Wahrheit, nachblöken.

Die New York Times, das weltweit gelesene, westliche Presse-Flagschiff von JENEN, bekräftigt dies gleich artig mit einem Leit-Artikel, der nicht nur vermuten lässt, dass wir es hier mit Wahnsinnigen und Endzeit-Fanatikern zu tun haben. Es sind wahre Propaganda-Psychopathen, die schon lauthals verkünden, dass ein Atomschlag durchaus eine Option sei, um Putin zu stoppen! Der NYT-Artikel trägt die Überschrift: USA machen Notfallpläne für den Fall, dass Russland seine mächtigsten Waffen einsetzt.

Gleichzeitig veröffentlichte die NATO in ihrem Report: NATO-2030-Initiative ein Bedrohungs-Szenario durch den „hungrigen Roten Drachen“ aus China. Im jüngsten „Mission Statement der Nato“ vom 29 Juni 2022, kann man lesen, dass die „Vertiefung der strategischen Partnerschaft“ zwischen Russland und China zu „sich gegenseitig verstärkenden Versuchen geführt hat, die regelbasierte internationale Ordnung zu untergraben, die unseren Werten und Interessen zuwiderlaufen.”

Das zeigt uns deutlich, wohin der Weg führen wird. Und zwar in eine globale militärische Auseindersetzung, auf deren Agenda bei US-Strategen der „Russische Bär“ erlegt und als Vorspeise betrachtet wird und der „Rote Drache“ quasi das Hauptgericht auf der Speisekarte von JENEN darstellt. Dumm nur, dass dabei beim süßen Desert, auch ein Einsatz von Atomwaffen durchaus möglich ist. Die „US/EU/NATO-Koalition der willfährigen Erfüllungsgehilfen“ unterscheidet nun nicht mehr zwischen Russland oder China, beide sind nun in den Augen der westlichen Werte-Demokratien, der Feind.

Im folgenden habe ich einen Artikel von Chris Hedges, der sich hier vorstellt, aufbereitet und von Google übersetzen lassen. In dem Artikel werden genau diese Themen: Russlands Militärische Sonderoperation in der Ukraine, Chinas Seidenstraßen-Projekt und die ungelöste Situation mit Taiwan, das von der USA, quasi als Dorn in der eurasischen Platte, als „nützlicher Idiot“ benutzt wird. Und als letztes, die sehr wahrscheinliche globale Auseinandersetzung zwischen Russland & China auf der einen, gegen die US/EU/Nato auf der anderen Seite, wo der mögliche Einsatz von ABC-Waffen schon diskutiert, bzw. die erforderlichen Narrative für die westlichen Demokratien geschaffen werden. Iran und Indien, sind vorerst nicht oder wenig berücksichtigt.

Um ehrlich zu sein: Es macht mir keinen Spaß, die sehr gute Einschätzung von Chris Hedges in seinem neuen Bericht zu lesen. Das wird auch der Leser so sehen und feststellen. Denn der Fakt, dass wir einem totalen Atomkrieg näher sind, als 1962 bei der Kubakrise, lässt mich und sicher auch so manchen Leser erschaudern. Man kommt aber nur schwerlich drum herum.

Wer wissen will, was die Zukunft bringt, wird dies, das ist sehr wichtig, bis zum Ende lesen müssen!

Noch dazu, wenn man weiß, dass uns ja schon zweimal so ein fürchterliches und abscheuliches Kriegs-Theater auf der großen Weltbühne präsentiert wurde. Schön orchestriert und bestens von JENEN, unter dem Deckmantel der Demokratie (die Welt sicherer machen!), vor – und aufbereitet. Dabei stand der Schuldige immer schon vorher fest und war stets die „Inkarnation des Bösen„. Hier empfehle ich dem Leser, sich die Rede von Benjamin H Freedman, anzuhören – hier zum Video.

Chris Hedges – NATO: The Most Dangerous Military Alliance on the Planet

NATO: Das gefährlichste Militärbündnis der Welt.

Die North Atlantic Treaty Organization (NATO) und die Rüstungsindustrie, die mit Milliardengewinnen von ihr abhängig ist, ist zum aggressivsten und gefährlichsten Militärbündnis der Welt geworden. 1949 gegründet, um die sowjetische Expansion nach Ost- und Mitteleuropa zu vereiteln, hat sie sich zu einer globalen Kriegsmaschine in Europa, dem Nahen Osten, Lateinamerika, Afrika und Asien entwickelt.

Die NATO weitete ihre Präsenz aus und verstieß gegen Versprechen an Moskau, nach dem Ende des Kalten Krieges – 14 Länder in Ost- und Mitteleuropa in das Bündnis aufzunehmen. In Kürze werden Finnland und Schweden hinzukommen. Sie bombardierten Bosnien, Serbien und den Kosovo. Es entfachte Kriege in Afghanistan, Irak, Syrien und Libyen, die fast eine Million Todesopfer forderten und rund 38 Millionen Menschen aus ihrer Heimat vertrieben. Es baut eine militärische Präsenz in Afrika und Asien auf. Sie lud Australien, Japan, Neuseeland und Südkorea, die sogenannten „Asia Pacific Four“, zu ihrem jüngsten Gipfel Ende Juni nach Madrid ein.

Es hat seine Reichweite auf die südliche Hemisphäre ausgeweitet und im Dezember 2021 ein Partnerschaftsabkommen mit Kolumbien über militärische Ausbildung unterzeichnet. Die Nato hat die Türkei, mit dem zweitgrößten Militär des westlichen Bündnisses, dabei unterstützt, illegal in Gebiete Syriens und des Irak einzudringen und diese zu besetzten.

Von der Türkei unterstützte Milizen, sind an der ethnischen Säuberung syrischer Kurden und anderer Bewohner Nord- und Ostsyriens beteiligt. Dem türkischen Militär werden Kriegsverbrechen im Nord-Irak vorgeworfen – darunter mehrere Luftangriffe auf ein Flüchtlingslager und der Einsatz von Chemiewaffen.

Als Gegenleistung für die Erlaubnis von Präsident Recep Tayyip Erdoğan für Finnland und Schweden, dem Bündnis beizutreten, haben die beiden nordischen Länder einer Erweiterung ihrer innerstaatlichen Terrorgesetze zugestimmt, die es nun Erdogan einfacher macht gegen kurdische und andere Aktivisten vorzugehen. Sie haben auch ihre Beschränkungen, für den Verkauf von Waffen an die Türkei, aufgehoben und verweigern die Unterstützung der kurdisch geführten Bewegung für demokratische Autonomie in Syrien.

Dies ist ein großer Erfolg für ein Militärbündnis, das mit dem Zusammenbruch der Sowjet-Union, dem Wegfallen des potentiellen Feindes, eigentlich obsolet – sprich, aufgelöst hätte werden sollen. Die NATO und die Militaristen hatten nie die Absicht, die „Friedensdividende“ anzunehmen und eine Welt zu fördern, die auf Diplomatie, Respekt vor Einflusssphären und gegenseitiger Zusammenarbeit basiert. Es wurde beschlossen, im Geschäft zu bleiben. Das Geschäft ist der Krieg. Das bedeutete, seine Kriegsmaschinerie weit über die Grenzen Europas hinaus auszudehnen und sich auf einen unaufhörlichen Antagonismus gegenüber China und Russland einzulassen.

Die NATO sieht die Zukunft, wie in ihrem Bericht: „NATO 2030: Unified for a New Era“ dargestellt, als den Kampf um die Welt-Hegemonie mit rivalisierenden Staaten, insbesondere China und fordert -natürlich mit Ansage von JENEN- die Vorbereitung eines lang anhaltenden globalen Konflikts.

„China hat eine zunehmend globale strategische Agenda, unterstützt durch sein wirtschaftliches und militärisches Gewicht“, warnte die NATO-2030-Initiative. Und weiter: „Es hat seine Bereitschaft bewiesen, Gewalt gegen seine Nachbarn, sowie wirtschaftliche Nötigung und einschüchternde Diplomatie, weit über die indo-pazifische Region hinaus anzuwenden. In den kommenden zehn Jahren wird China wahrscheinlich auch die Fähigkeit der NATO in Frage stellen, kollektive Widerstandsfähigkeit aufzubauen, kritische Infrastrukturen zu schützen, neue und aufkommende Technologien wie 5G anzugehen und sensible Sektoren der Wirtschaft, einschließlich Lieferketten, zu schützen. Längerfristig wird China mit zunehmender Wahrscheinlichkeit weltweit militärische Macht projizieren, möglicherweise auch im euro-atlantischen Raum.“

Der Antagonismus der USA und der NATO hat Russland und China zu engen Verbündeten gemacht. Russland, reich an natürlichen Ressourcen, einschließlich Energie, Mineralien und Getreide und China, ein Produktions- und Technologie-Gigant, sind eine starke Kombination. Die NATO unterscheidet nicht mehr zwischen beiden und verkündet in ihrem jüngsten Mission Statement, dass die „Vertiefung der strategischen Partnerschaft“ zwischen Russland und China zu „sich gegenseitig verstärkenden Versuchen geführt hat, die regelbasierte internationale Ordnung zu untergraben, die unseren Werten und Interessen zuwiderlaufen.”

Am 6. Juli hielten Christopher Wray, Direktor des FBI, und Ken McCallum, Generaldirektor des britischen MI5, eine gemeinsame Pressekonferenz in London ab, um bekannt zu geben, dass China die „größte langfristige Bedrohung für unsere wirtschaftliche und nationale Sicherheit“ sei. Sie warfen China, genau wie Russland vor, sich in die Wahlen in den USA und Großbritannien einzumischen. Wray warnte die Wirtschaftsführer, an die sie sich richteten, dass die chinesische Regierung „fest entschlossen sei, Ihre Technologie zu stehlen, was auch immer Ihre Branche antreibt, und sie dazu benutzt, Ihr Geschäft zu untergraben und Ihren Markt zu dominieren“.

Diese aufrührerische Rhetorik sagt eine unheilvolle Zukunft voraus.

Man kann nicht über Krieg sprechen, ohne über Märkte zu sprechen. Die politischen und sozialen Unruhen in den USA, gepaart mit ihrer schwindenden Wirtschaftskraft, haben sie dazu veranlasst, die NATO und ihre Kriegsmaschinerie als Gegenmittel gegen ihren Niedergang anzunehmen.

Washington und seine europäischen Verbündeten haben Angst vor Chinas Billionen-Dollar-Belt-and-Road-Initiative (BRI), die einen Wirtschaftsblock von rund 70 Nationen außerhalb der Kontrolle der USA auf der eurasischen Platte und Afrika verbinden soll. Die Initiative umfasst den Bau von Eisenbahnlinien, Straßen und Gaspipelines, die mit Russland integriert werden. Es wird erwartet, dass Peking bis 2027 1,3 Billionen US-Dollar für die BRI bereitstellt. …

Zitat: „...Nach der Fertigstellung des BRI, wird aus der regionalen Weltmacht China, die Superweltmacht China. Das Projekt Seidenstraße, beinhaltet auch neue See-Routen, die in geopolitischer Hinsicht der Seemacht USA so gar nicht gefallen und so quasi einen Dorn im US-Think-Tank-Auge darstellen, schreibt Peter von Zabuesnig.

China, das auf dem besten Weg ist, innerhalb eines Jahrzehnts die größte Volkswirtschaft der Welt zu werden, hat die „Regional Comprehensive Economic Partnership„ organisiert, den weltweit größten Handelspakt von 15 ostasiatischen und pazifischen Nationen mit 30 Prozent des Welthandels. Es macht bereits 28,7 Prozent der globalen Produktionsleistung aus, fast doppelt so viel wie die 16,8 Prozent der USA.

Chinas Wachstumsrate lag im vergangenen Jahr bei beeindruckenden 8,1 Prozent, obwohl sie sich in diesem Jahr auf etwa 5 Prozent verlangsamt hat. Im Gegensatz dazu betrug die Wachstumsrate der USA im Jahr 2021 noch 5,7 Prozent -die höchste seit 1984- wird aber, laut Prognosen der New Yorker Notenbank, in diesem Jahr unter 1 Prozent fallen.

Wenn sich China, Russland, Iran, Indien und andere Nationen von der Tyrannei des US-Dollars, als Weltleitwährung befreien und die internationale „Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication“ (SWIFT), ein Nachrichtennetzwerk, das Finanzinstitute zum Senden und Empfangen von Informationen, wie z B. Geldtransfer-Anweisungen, ausgeschaltet ist, wird dies einen dramatischen Wertverfall des Dollars und in Folge dessen, einen finanziellen Kollaps in den USA und den westlichen Demokratien auslösen.

Die enormen Militärausgaben, die die US-Schulden auf 30 Billionen Dollar getrieben haben, 6 Billionen Dollar mehr, als das gesamte BIP der USA, wird unhaltbar werden. Der Schuldendienst kostet 300 Milliarden Dollar pro Jahr. Die USA haben 2021 noch mehr für das Militär ausgegeben. Ganze 801 Milliarden US-Dollar, was 38 Prozent der gesamten weltweiten Militärausgaben entspricht. Das ist mehr, als die nächsten neun Länder auf der Militärausgaben-Liste, einschließlich China und Russland, zusammen.

Der Verlust des Dollars als Reservewährung der Welt, wird die USA zwingen, ihre Ausgaben zu kürzen, viele ihrer 800 Militärstützpunkte im Ausland zu schließen und die unvermeidlichen sozialen und politischen Umwälzungen zu bewältigen, die durch den wirtschaftlichen Zusammenbruch ausgelöst werden. Es ist eine dunkle Ironie, dass die NATO diese Möglichkeit beschleunigt hat.

Russland ist in den Augen der NATO- und US-Strategen die Vorspeise. Ihr Militär, so hofft die NATO, wird in der Ukraine festsitzen und degradiert werden. Sanktionen und diplomatische Isolation, so der Plan, werden Wladimir Putin von der Macht verdrängen. In Moskau soll dann ein Kunden-Regime installiert werden, das US-Wirtschafts-Ausschreibungen durchführt. Die NATO hat der Ukraine mehr als 8 Milliarden US-Dollar an militärischer Hilfe bereitgestellt, während die USA dem Land fast 54 Milliarden US-Dollar an militärischer und humanitärer Hilfe zugesagt haben.

China ist jedoch das Hauptgericht auf dem Speiseplan. Da sie wirtschaftlich nicht mithalten können, haben sich die USA und die NATO dem stumpfen Instrument des Krieges zugewandt, nicht um die Welt sicherer zu machen, sondern, um ihren globalen Konkurrenten auszuschalten oder zumindest zu lähmen.

Die Provokation Chinas wiederholt die Nato-Hetze gegen Russland.

Die NATO-Erweiterung und der von den USA unterstützte Putsch in Kiew, im Jahr 2014, führten dazu, dass Russland zunächst die Krim in die russische Föderation aufnahm. Manche nennen dies „Annexion“ was im Westen als Narrativ vorgegeben wurde. In der Ostukraine mit ihrer überwiegend russischen Bevölkerung, unterstützte Russland die Separatisten und nach 8 Jahren Bürgerkrieg des Nazi-Regimes in Kiew gegen die ukrainisch abtrünnigen Gebiete im Donbass sowie Luhansk, begann Putin, am 24. Februar 22, die als „Militärische Sonder-Operation“ bezeichnete Aktion des russischen Militärs in der Ukraine. Klar ist auch, dass es bei dieser russischen, „Militärischen Sonderoperation“ auch darum geht, die Bemühungen der Ukraine ein Nato-Mitglied zu werden, zu verhindern.

Der gleiche Totentanz wird mit China um Taiwan aufgeführt. Rot-China mit Xi als Führer, betrachtet die „Republik China“ (Taiwan) schon lange als Teil ihres Territoriums und der NATO-Erweiterung im asiatisch-pazifischen Raum tritt China auch entgegen. Ein extrem hohes Konfliktpotential wie wir gleich feststellen werden. China fliegt bewusst mit Kampfflugzeugen in Taiwans Luftraum umher und die USA schicken den Flugzeugträger-Kampfverband „USS-Ronald Reagan“ und Marineschiffe durch die Straße von Taiwan, die das Süd- und das Ostchinesische Meer verbindet. Natürlich mit einer Kampagne, die von den westlichen Medien schon fast auf das Niveau des „D-Day vom Juni 1944“ – der angeblichen Befreiung Europas vom Faschismus- gehypt wird.

Eine miserable Vorstellung, mit noch schlechteren Polit-Darstellern. Da wird die inzwischen 82jährige Nancy Pelosi, medienwirksam nach Taiwan geschickt, für was eigentlich? Einzig, um ein Narrativ aufzubauen, das China quasi der erhobene Zeigefinger gezeigt wurde. Mit solch plumpen Methoden, wird in den US-Medien kräftig am „Feindbild China“ gearbeitet, die dann der Medienkonsument willfährig und ohne zu murren, übernimmt.

Außenminister Antony Blinken nannte China im Mai die ernsthafteste langfristige Herausforderung für die internationale Ordnung und verwies auf seine Ansprüche an Taiwan und seine Bemühungen, das Südchinesische Meer zu beherrschen. Taiwans Präsident posierte kürzlich in einem Selenskyj-ähnlichen Werbegag mit einem Panzerabwehr-Raketenwerfer auf einem Handy-Foto.

Aktienkurse „Militärisch-industrieller Komplex“.

Der Konflikt in der Ukraine, war eine Goldgrube für die Rüstungsindustrie, die angesichts des demütigenden Rückzugs aus Afghanistan einen neuen gewinnträchtigen Konflikt brauchte. Die Aktien der „Northrop Grumman Corp.“ sind schon mal um satte 20 Prozent gestiegen. Die Aktienkurse von „Lockheed Martin“ (Leitspruch: Your Mission is Ours), sind nur um 12 Prozent gestiegen.

Anm. ML: Übrigens, wird bei Lockheed Martin die „AGM-114 Hellfire“ (englisch für ‚Höllenfeuer‘,) hergestellt. Das ist die US-amerikanische Luft-Boden-Rakete, mit der kürzlich von einer Drohne abgefeuert, der Al-Kaida-Anführer, Al-Sawahiri, völkerrechtswidrig von den USA ermordet wurde.

Nein, kein Aufschrei in den westlich-demokratischen Medien, im Gegenteil – wir sehen auf allen Kanälen US-Propaganda vom Feinsten. Ohne Anklage, ohne Verfahren und ohne Richterspruch, aber medienwirksam so aufgebauscht, als hätte das US-Militär „Ali-Baba und die 40 Räuber“ aus 1001Nacht, gezielt getötet und so die Welt vor dem schrecklichen Terror (den man sich selbst geschaffen hat) gerettet. Erinnerungen und einen Hinweis auf den damaligen Medien-Hype um „Eagles Nest – die Alpenfestung Hitlers“ und die „Schlacht um die Bergfestung Tora Bora“ in Afghanistan, kann ich mir da nicht verkneifen. Wenn es nur nicht so traurig wäre!

Der Krieg wird von der NATO dazu genutzt, um ihre militärische Präsenz in Ost- und Mitteleuropa zu erhöhen. Die USA bauen in Polen eine permanente Militärbasis. Die 40.000 Mann starke Nato-Eingreiftruppe wird somit schnell auf 300.000 Mann ausgebaut. Waffen im Wert von Milliarden Dollar fließen schon länger in die Region, in der sich Polen, einer der berühmtesten „nützlichen Idioten“ der Weltgeschichte, schon als Führungsmacht sieht. /Anmerkung Ende.

Der Konflikt mit Russland geht jedoch bereits nach hinten los. Der Rubel ist gegenüber dem Dollar auf ein Siebenjahreshoch gestiegen. Europa steuert aufgrund steigender Öl- und Gaspreise und der Befürchtung, dass Russland die Lieferungen komplett einstellen könnte, auf eine Rezession zu. Der Verlust von russischem Weizen, Düngemittel, Gas und Öl, aufgrund westlicher Sanktionen verursacht Chaos auf den Weltmärkten und eine humanitäre Krise in Afrika und im Nahen Osten. Steigende Lebensmittel- und Energiepreise sowie Engpässe und lähmende Inflation, bringen nicht nur Entbehrungen und Hunger, sondern auch soziale Umwälzungen und politische Instabilität mit sich.

Die Kriegsmacher sind erschreckend unbekümmert gegenüber der Bedrohung durch einen Atomkrieg. Putin warnte die NATO-Staaten, dass sie „größeren Konsequenzen ausgesetzt sein werden, als alle anderen in der Geschichte“, wenn sie direkt in der Ukraine intervenieren und befahl, die russischen Nuklearstreitkräfte in erhöhte Alarm-Bereitschaft zu versetzen. Die Nähe zu Russland von US-Atomwaffen, die in Belgien, Deutschland, Italien, den Niederlanden und der Türkei stationiert sind, bedeutet, dass jeder nukleare Konflikt einen Großteil Europas auslöschen würde. Russland und die Vereinigten Staaten kontrollieren nach Angaben der „Federation of American Scientists“ etwa 90 Prozent der Atomsprengköpfe der Welt, mit jeweils rund 4.000 Sprengköpfen in ihren Militärbeständen.

Präsident Joe Biden warnte davor , dass der Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine „völlig inakzeptabel“ sei und „schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen“ würde, ohne die Konsequenzen zu nennen. US-Strategen bezeichnen dies als Mehrdeutigkeit, (sic) „vorsätzliche Ambiguität“.

Das US-Militär hat nach seinen Fiaskos im Nahen Osten seinen Fokus von der Bekämpfung des Terrorismus und der asymmetrischen Kriegsführung auf die Konfrontation mit China und Russland verlagert. Das nationale Sicherheitsteam von Präsident Barack Obama führte 2016 ein Kriegsspiel durch, bei dem Russland in ein NATO-Land im Baltikum einmarschierte und eine taktische Atomwaffe mit geringer Sprengkraft gegen NATO-Streitkräfte einsetzte. Obama-Beamte waren gespalten, wie sie darauf reagieren sollten.

„Das sogenannte Principals Committee des National Security Council – darunter Kabinettsbeamte und Mitglieder der Joint Chiefs of Staff – verkündete, dass die Auswahl eines geeigneten nuklearen Ziels erwies sich jedoch als schwierig. Ein Angriff auf die russischen Invasionstruppen würde unschuldige Zivilisten in einem NATO-Land töten. Angriffe auf Ziele in Russland könnten den Konflikt zu einem umfassenden Atomkrieg eskalieren lassen. Am Ende empfahl das NSC Principals Committee einen nuklearen Angriff auf Belarus – eine Nation, die bei der Invasion des NATO-Verbündeten keinerlei Rolle gespielt hatte, aber das Pech hatte, ein russischer Verbündeter zu sein.“

Die Biden-Regierung hat, laut der New York Times, ein Tiger-Team aus nationalen Sicherheitsbeamten gebildet, um Kriegsspiele darüber durchzuführen, was zu tun ist, wenn Russland eine Atomwaffe einsetzt. Die Gefahr eines Atomkriegs wird mit Diskussionen über „taktische Atomwaffen“ minimiert, als ob weniger starke Atomexplosionen irgendwie akzeptabler wären und nicht zum Einsatz größerer Bomben führen würden.

Zu keiner Zeit, einschließlich der Kuba-Krise, standen wir näher am Abgrund eines Atomkriegs. Eine von Experten der Princeton University entwickelte Simulation beginnt damit, „dass Moskau einen nuklearen Warnschuss abfeuert. Die NATO antwortet mit einem kleinen Gegenschlag, und der darauf folgende Krieg fordert in den ersten Stunden mehr als 90 Millionen Opfer“, berichtete die New York Times. Ein Video dazu gibt es auch bei YouTube.

Je länger der Krieg in der Ukraine andauert – und die USA und die Nato scheinen entschlossen zu sein, Milliarden von Dollar an Waffen für Monate, wenn nicht Jahre in den Konflikt zu stecken –, desto mehr wird das Undenkbare denkbar. Mit dem Armageddon zu flirten, nur um der Rüstungsindustrie von JENEN, auch bekannt als der militärisch-industrielle-Komplex, vor dem schon Eisenhower und J.F. Kennedy öffentlich warnten, exorbitante Gewinne zu ermöglichen, ist am Ende, das berühmte Spiel mit dem Feuer – und auch das Ende der Welt.

Anm. ML: Das verzweifelte um-sich-schlagen des selbsternannten Weltpolizisten USA, zur Aufrechterhaltung der globalen Hegemonie, ist im günstigsten Fall schon extrem rücksichtslos und im schlimmsten Fall ein grausam perverser Völkermord. „God bless America!“

Mehrere Szenarien, wie Russland bald eine Atomwaffe einsetzen könnte, scheinen möglich:

-Eine Detonation über dem Schwarzen Meer, die keine Opfer fordert, aber die Entschlossenheit demonstriert, die nukleare Schwelle zu überschreiten und zu signalisieren, dass Schlimmeres kommen könnte.

-Ein Enthauptungsschlag gegen die ukrainische Führung die versucht, Präsident Wolodymyr Selenskyj und seine Berater, in ihren unterirdischen Bunkern zu töten.

-Ein nuklearer Angriff auf ein ukrainisches Militärziel, vielleicht einen Luftwaffenstützpunkt oder ein Versorgungsdepot, der nicht dazu bestimmt ist, Zivilisten zu schaden, und letztlich die Zerstörung einer ukrainischen Stadt, die Massenopfer unter der Zivilbevölkerung verursacht und Terror auslöst, um eine rasche Kapitulation herbeizuführen – die gleichen Ziele, die offiziell, die nuklearen Angriffe auf Hiroshima und Nagasaki rechtfertigten sollten. Dass Japan schon mehrmals die Kapitulation angeboten, ja direkt darum bettelte, passt wieder nicht ins Narrativ und steht somit auch in keinem Geschichtsbuch.

Wir werden vollständig von JENEN, einer kriminellen, immens korrupten Gruppe -mit meist langnasigen Mitgliedern- kontrolliert und in Kriege reinmanipuliert. Die Ukraine war schon vor 2014 eine Goldmine JENER. Deshalb provozierten sie auch Russlands spezielle Militäroperation, um die Goldmine Ukraine durch ihre Lakaien vor finanziellen Total-Verlusten zu schützen. Daher rührt der immense Hass auf das böse Russland unter Putin. Ein Russland, das unendlich höhere und weitaus mehr moralische Werte hat, als die von JENEN geführte Corporation die sich als USA betitelt.

Wir müssen endlich verstehen, dass es auf den globalen Machtebenen keine guten oder schlechten Führer gibt. Die Politiker sind nichts anderes als Marionetten und Befehlsempfänger, gesteuert von einer satanischen Macht – Hören Sie sich die Rede von Benjamin H. Freedman vom Jahre 1961 an. Es ist genau dieselbe satanische Macht, die im Hintergrund seit Jahrhunderten die Fäden zieht und den Lauf der Weltgeschichte, mit bewusst lancierten Krisen und fürchterlichen Kriegen, bestimmt. Alle Regierungen der NATO-Staaten, als auch Russland und China, gehorchen dieser satanischen Macht.

Mehr denn je, stehen wir am Scheideweg zwischen Freiheit und Knechtschaft. Jetzt entscheidet sich das Schicksal der kommenden Generationen, denn die Mächtigen die Satan anbeten, haben zum finalen Schlag gegen den freien und selbstbestimmten Menschen ausgeholt – und das ganz offen, nicht etwa geheim oder im Verborgenen.

Spätestes wenn wir uns das Bargeld wegnehmen lassen, sind wir verloren. Wir werden komplett abhängig von den Psychopathen, dürfen nichts Falsches mehr sagen, müssen uns auf Befehl impfen lassen, weil wir sonst verhungern! Ein digitales „Social-Credit-System“ wie in China wird eingeführt, das heißt: per Knopfdruck bzw. mit künstlicher Intelligenz, wird über unser Schicksal entschieden.

Die Freiheit gewinnt ihren Wert aus der Tatsache, dass wir um sie kämpfen müssen! Dabei kommt es auf jeden Einzelnen an und wenn ich an die Erfahrungen aus der vergangenen Corona-Krise denke, wird mir ehrlich gesagt – Übel! / Anmerkung Ende!

Zitat von Lupo Cattivo aus 2010: Mich interessieren keine satanischen Blutlinien. Aller Besitz ist bei Rothschild und seinen Verbündeten. Diese Leute paktieren heute mit Idi Amin und morgen mit Saddam Hussein, wenn es vorteilhaft ist. Mit Blut haben die nur soweit was am Hut, als es zionistisch sein muss. Wie Joe Biden es richtig ausgesprochen hat: Man muss kein Jude sein, um Zionist zu sein. /

