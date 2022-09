Während amerikanische Waffen und Hilfsgüter in Milliardenhöhe in die Ukraine gelangen, erhalten US-Beamte handgeschriebene Quittungen.

Die Ukraine wird immer wieder als eine der korruptesten Regierungen in ganz Europa eingestuft. In Anbetracht dieser Tatsache mag es nicht überraschen, dass Kiew über keinen funktionierenden Mechanismus verfügt, um den massiven Zustrom amerikanischer Waffen und Hilfsgüter in das Land zu verfolgen.

Kürzlich wurde wurde bekannt, dass ein wesentlicher Teil der Waffen, die vom Westen an die Ukraine geliefert wurden, spurlos verschwunden sind –siehe Artikel hier. Wisse: Das heutige Russland unter Putin ist genauso wie die westliche Hemisphäre des Planeten nur ein Spielball der Geldmächtigen… Carroll Quigley, der wohl bedeutendste Historiker der USA, er lehrte an den Universitäten von Harvard und Princeton, erklärt das in seinem Lebenswerk Tragödie und Hoffnung…Hier erstmals in kompletter deutscher Übersetzung…

Schwarzes Loch

Original: „Black Hole: as billions in American arms and aid enter Ukraine, US officials receive hand written receipts.“

Da der Ukraine Hilfsgelder in Höhe von mehreren zehn Milliarden Dollar zugewiesen wurden und ungezählte Milliarden an militärischer Ausrüstung über die Grenze verschifft wurden, fallen die US-Waffen und -Hilfen, wenn sie in die Ukraine gelangen, in ein schwarzes Loch. Angesichts der notorischen Korruption in Kiew ist das vielleicht Absicht.

Wo genau landen all die Waffen und Hilfsgüter? Das weiß niemand, nicht einmal der Generalinspekteur, der Amerikas Aufpasser bei diesem Unterfangen sein soll.

In einem Bloomberg-Artikel vom Wochenende mit dem Titel „Torrent of Cash for Ukraine Arms Puts Pentagon Watchdog on Alert“ (Geldflut für Waffen in der Ukraine versetzt den Pentagon-Wachhund in Alarmbereitschaft) findet sich ein erstaunlicher Hinweis in Form eines Zitats, das das Gegenteil des Themas der Rechenschaftspflicht zu implizieren scheint.

Ein Pentagon-Beamter, Generalinspekteur Sean O’Donnell, wird mit den Worten zitiert, dass ukrainische Beamte ihre Buchhaltung für amerikanische Ausrüstung und Hilfe mit „Handquittungen, alles auf Papier“ führen.

O’Donnell fügte hinzu, er glaube nicht, dass sie genau wüssten, wo die Waffen landen.

Der Bloomberg-Artikel fährt fort:

O’Donnell sagte, sein Büro habe „gelernt, dass die Führung umfassender Vertrags-, Zuschuss- und Projektaufzeichnungen für einen effizienten Betrieb und eine wirksame Aufsicht von entscheidender Bedeutung ist“, weil ein „Mangel an effektiver Aktenführung sich nachteilig auf viele unserer Afghanistan- und Irak-Untersuchungen ausgewirkt hat. Er sagte, seine Mitarbeiter würden „diese Lektion bei der Planung und Durchführung unserer umfangreichen Arbeit in der Ukraine anwenden“.

Es sei daran erinnert, dass CBS News vor kurzem einer Druckkampagne nachgegeben und seine Dokumentation über den Fluss von Waffen und Hilfsgütern in die Ukraine zurückgezogen hat. In der ursprünglichen Dokumentation stellte CBS News fest, dass nur 30 % der an die Ukraine gelieferten Waffen an der Front ankamen und ein großer Teil der Bestände auf den Schwarzmärkten der Welt landete.

Die Nachricht kommt inmitten von Berichten, wonach amerikanischen Soldaten im aktiven Dienst lebenswichtige Munition entzogen wird – darunter auch Hightech-Waffen, die nicht leicht zu ersetzen sind -, damit diese Waffen und Munition in die Ukraine geliefert werden können. In Unkenntnis der problematischen Lieferkettenprobleme hat Verteidigungsminister Lloyd Austin darauf bestanden, die amerikanischen Militärbestände um einen erheblichen Prozentsatz des Gesamtinventars zu verringern, was das US-Militär in eine noch verwundbarere Lage bringt.

Das amerikanische Militär wird umfassend abgerüstet, um den Stellvertreterkrieg der Biden-Administration gegen Russland zu unterstützen, und im Zuge dieses Scharmützels fließen Milliarden von Dollar an Waffen und Hilfsgütern in ein Land, in dem es keinerlei Buchführung oder Transparenzmechanismen gibt. / Quelle: Jordan Schachtel bei dossier.substack.com/

