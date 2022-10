Was so groß und kaum mental zu erfassen ist, ist der Bereich des Bewusstseins.

…

Wer anfängt, nicht länger das zu glauben, was er denkt, kann sich vom Denken lösen und die Sicht wird klar. Unsere Gedanken sind nicht das, was wir wirklich sind. Wir können unserem Verstand nicht erklären, dass er etwas „Richtiges“ falsch denkt, und wir können dem Verstand, dass er etwas „Falsches“ richtig denkt, nicht erzählen!

…

Das Universum arbeitet um Entscheidungen und Absichten, die vom Bewusstsein hervorgebracht werden. Sobald diese etabliert sind, gibt es kein richtig oder falsch, sondern nur Szenarien, die wir durch unsere Gedanken, Gefühle und Handlungen beeinflussen. Mit den aktuellen Gedanken, die du fütterst, erschafft dein Verstand deine Überzeugungen und Erfahrungen.

…

Es ist wahrnehmender Aspekt des Bewusstseins in der unwandelbaren Unendlichkeit. Um die Steigerung eines höheren Bewusstseins zu erlangen, dürfen wir die Göttlichkeit in uns finden, vollkommen frei sein von jeglicher persönlichen Begierde, Selbstbezogenheit, Arroganz, Eitelkeit, Stolz und Hochmut. Wir dürfen uns endlich freimachen von Erwartungshaltungen, für unsere gebrachten Leistungen keine Anerkennung und Belohnung erwarten, sondern im göttlichen Handeln, in Nächstenliebe, im Auftrag des Höherem Selbst. Dann wird sich Vollkommenheit einstellen und wir werden erkennen, dass wir alle Wesen sind mit einer Kraft, einer Stärke, die aus unserem Selbst entsteht und uns Sicherheit gibt.

…

Es ist die Macht des Höheren Bewusstsein, welche über dem Bewusstsein steht und über dem was sie zu erschaffen vermag! Mit einem erwachten Bewusstsein werden neue Wurzeln entstehen, die dich aus der Dunkelheit ins Licht führen und dir den Weg in die Neue Zeit ebnen, damit dein Seelenplan seine Erfüllung findet.

…

Bewusstsein: In unserem Bewusstsein liegen der Geist und unsere Seele



Quelle: Allure von LIL – Aus dem Buch:„Auf dem Weg aus der Dunkelheit ins Licht“ – hier zum Buch>>>.

Die Welt, wie wir sie kannten, wurde und wird immer mehr auf den Kopf gestellt, nichts ist mehr stimmig, alles scheint nur noch von widersprüchlichem, offensichtlichem Irrsinn geprägt zu sein.Diese Veränderung, die weltweit gerade stattfindet, beinhaltet etwas enorm Großes in sich, denn es gibt uns die Möglichkeit zu vereinfachen, zu entschleunigen und bringt in uns die Essenz, was wir wirklich sind, zum Vorschein – hier weiter.

Wir sind für JENE, nichts weiter als Vieh.

Zitat: “ … Angst ist gerade deshalb bedrohlich und gefährlich, weil sie im Innen angreift! Sei es, dass man es dabei auf unser Herz, den Körper oder unseren Verstand abgesehen hat! Angst ist quasi die Manipulation der eigenen inneren Schaltzentrale! Wie also kann man sich gegen einen solchen Angriff wehren? Mit unserer Angst sind wir alleine. Wir können sie zwar mit Freunden teilen, was einige Symptome lindern kann, aber loswerden können wir die Angst nur selbst – Mutterseelenallein. Denn, außer uns selbst, ist niemand mehr in uns der fühlt! Auch wenn Angst etwas Gegenstandsloses ist, so ist sie doch etwas sehr reales. Zwar kein Gegenstand, aber trotzdem in der Lage gegenständliches zu bewegen! Die Angst kann uns zum Handeln oder aber in die totale Handlungs-Unfähigkeit führen. Insofern ist sie die wohl größte Waffe, die im

Laufe der Menschheitsgeschichte je erfunden und erdacht wurde! Quelle: Corona – Die Wahrheit – Kapitel 31: „Angst – Die stärkste Waffe der Dunkelheit!“ S. 261.

WISSE: Die Mehrzahl der „Experten“ hatte mehr oder minder intensiv Kontakt zu relevanten Impfstoffherstellern. Die WHO, das Robert-Koch-Institut und das Paul-Ehrlich-Institut haben nicht nur nach unserer Einschätzung wissenschaftlich nicht haltbare Risikoeinschätzungen veröffentlicht, unbegründete Angst gestreut und diese mit Aufforderungen zur „Pandemie-Impfung“ verknüpft. Sie waren die Referenz-Instanzen für alle politischen Entscheidungen in dieser Sache und haben

versagt. (Quelle: Corona Die Wahrheit S. 276.)

Der CIA-geprägte Kampfbegriff „Verschwörungstheorie“ hat Hochkonjunktur, wird inflationär benutzt, und zwar in allen Medien-Formaten. Wer aufmerksam in der Corona-Berichterstattung den Mainstream-Medien mit ihren Sensationsmeldungen folgte, hörte sehr oft den Begriff: „Verschwörungstheorie“. Täglich mindestens 5 bis10 mal auf sämtlichen Medien-Formaten die meinten Nachrichten verbreiten zu müssen. Jeder, der offiziellen Behauptungen des Mainstreams und der Politik hinterfragte, wurde zum Verschwörungstheoretiker erklärt. Was er tatsächlich gesagt hat, wurde nicht dargelegt – hier weiter.

Eine erstaunliche Erkenntnis, die unser Weltbild verändern wird: Es gibt ein kollektives Bewusstsein – und wir alle können es beeinflussen – hier weiter.

Wie die Intention einer kleinen Gruppe unser Leben heilen und die Welt verändern kann, zeigt uns Lynne Mc Taggert im Bestseller: „Die Kraft der Acht„.

Milliarden Menschen suchen verzweifelt nach einer Antwort. Einer Antwort auf die Übel in unserer Welt, die Konflikte, die Vorurteile und die vielen Ungerechtigkeiten. David Icke enthüllt sie – in diesem spannungsgeladenen Buch auf der Suche nach der Wahrheit – hier weiter.

Kennen Sie das Gefühl, von jemandem angestarrt zu werden? Wir Menschen besitzen eine Reihe bislang unerklärlicher Wahrnehmungen und Fähigkeiten, die uns und anderen sogar das Leben retten können. Sie gehören zu unserer biologischen Ausstattung – hier weiter.

‼️An diese Powerstation kann eine Vielzahl von Geräten angeschlossen werden, welche überall und stundenlang mit Strom versorgt werden. Sie hat eine enorme Akkukapazität von 1260 Wh. Ein 100-Watt-Gerät kann damit etwas länger als 12 Stunden betrieben werden. Somit hervorragend als Vorsorge für einen Blackout geeignet – hier mehr dazu »»».

Wer verstanden werden will, muss auch zuhören können. Ein offenes Ohr, Verständnis und wertfreie Aufmerksamkeit wünschen sich viele. Doch ist man auch in der Lage, selbst gut zuzuhören? Dieses Buch ist eine verständliche, alltagstaugliche Anleitung, um die Fähigkeiten des einfühlsamen Zuhörens zu erlernen – hier weiter.

Wie können wir unseren Kindern eine glücklichere Kindheit und leichteres Lernen ermöglichen, und sicherstellen, dass sie zu verantwortungsvollen und mündigen Mitgliedern der Gesellschaft heranwachsen? Wie erreichen wir, dass unsere Ökonomie zum Wohle der Menschen tätig ist – und nicht umgekehrt? Dass die Politik wieder zugunsten der Mehrheit entscheidet, anstatt die Umverteilung von unten nach oben voranzutreiben? Experten verschiedener Fachgebiete beantworten genau diese Fragen, die uns alle brennend beschäftigen – hier weiter.

Dr. Liberman: „Die Medizin der Zukunft ist Lichttherapie. […] Lichttherapie wirkt schneller als herkömmliche Medikamente. Sie hat weniger bzw. keine Neben-wirkungen…[…]Licht spielt eine größere Rolle als Vererbung, Umwelt und Ernährung.“ Wie du deinen chronischen Lichtmangel in weniger als 30 Minuten ausgleichst und deinen Körper & Geist revitalisierst, kannst Du hier lesen.