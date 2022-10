Angstfrei – Angst ist das Gefühl der „Unheimlichkeit“ und des „Ausgesetztseins“ in dieser Welt.

…

Einige von uns fürchten die Zukunft, weil wir nicht wissen, was uns erwartet. Wir grübeln, träumen und leben unser gesamtes Leben nur in der Zukunft. Wovor haben wir persönlich Angst? Ist diese Angst berechtigt oder sind es nur Hirngespinste und schlicht und einfach nur selbstkreiertes Kopfkino?

…

Dabei sollten wir uns bewusst machen, dass die Situationen, die wir uns ausdenken und vor denen wir Angst haben, nicht existent sind. In diesem Moment ist alles gut – und das wird es auch im nächsten sein. Es sei denn, wir lassen uns von unseren Angstgefühlen hinreißen und beherrschen, denn dann arbeiten wir gegen das Gute und Wahre in diesem Augenblick.

…

Wenn wir darüber nachdenken, vor was wir Angst haben, kommen wir oft zu der Erkenntnis, dass wir uns nicht vor jemandem fürchten, sondern vor etwas. Dieses ETWAS ist die Zukunft – es sind die Veränderungen, die eintreten könnten, dass etwas nicht mehr so ist, wie vorher, dass etwas anders ist als erwartet.

…

Wir wissen, was in der Vergangenheit geschehen ist und wir wissen was im JETZT gerade stattfindet. Jedoch wissen wir nicht, was in einer Stunde, morgen, in einer Woche oder in den nächsten Jahren passieren wird. Die Zukunft bleibt uns verborgen, bis es so weit ist und wir den lang ersehnten oder lang gefürchteten oder den unvorhergesehenen Zeitpunkt erleben.

…

Die Ausrichtung mit deiner Seele erfordert, dass du deine Motive und Gründe für deine Gedanken, Worte und Handlungen hinterfragst. Es erfordert, dass du die Worte „Angst“ und „Sorgen“ aus deinem energetischen Vokabular streichst. Stattdessen fängst du an, total selbstsicher deinen aufrichtigsten, seelisch empfundenen Wünschen und deiner Wahrheit zu folgen.

…

Angst mag Macht über uns haben, aber eine größere Macht als die Angst ist der wahre GLAUBE, LIEBE, HOFFNUNG und Zuversicht, und unsere jetzigen Gedanken und Taten sind der Grundstein für unsere Zukunft.

…

Angstfrei – Glaube – Liebe – Hoffnung – Zuversicht



Quelle: Allure von LIL – Aus dem Buch:„Auf dem Weg aus der Dunkelheit ins Licht“ – hier zum Buch>>>.

Die Welt, wie wir sie kannten, wurde und wird immer mehr auf den Kopf gestellt, nichts ist mehr stimmig, alles scheint nur noch von widersprüchlichem, offensichtlichem Irrsinn geprägt zu sein.Diese Veränderung, die weltweit gerade stattfindet, beinhaltet etwas enorm Großes in sich, denn es gibt uns die Möglichkeit zu vereinfachen, zu entschleunigen und bringt in uns die Essenz, was wir wirklich sind, zum Vorschein – hier weiter.

Zitat: “ … Angst ist gerade deshalb bedrohlich und gefährlich, weil sie im Innen angreift! Sei es, dass man es dabei auf unser Herz, den Körper oder unseren Verstand abgesehen hat! Angst ist quasi die Manipulation der eigenen inneren Schaltzentrale! Wie also kann man sich gegen einen solchen Angriff wehren? Mit unserer Angst sind wir alleine. Wir können sie zwar mit Freunden teilen, was einige Symptome lindern kann, aber loswerden können wir die Angst nur selbst – Mutterseelenallein. Denn, außer uns selbst, ist niemand mehr in uns der fühlt! Auch wenn Angst etwas Gegenstandsloses ist, so ist sie doch etwas sehr reales. Zwar kein Gegenstand, aber trotzdem in der Lage gegenständliches zu bewegen! Die Angst kann uns zum Handeln oder aber in die totale Handlungs-Unfähigkeit führen. Insofern ist sie die wohl größte Waffe, die im

Laufe der Menschheitsgeschichte je erfunden und erdacht wurde! Quelle: Corona – Die Wahrheit – Kapitel 31: „Angst – Die stärkste Waffe der Dunkelheit!“ S. 261.

WISSE: Die Mehrzahl der „Experten“ hatte mehr oder minder intensiv Kontakt zu relevanten Impfstoffherstellern. Die WHO, das Robert-Koch-Institut und das Paul-Ehrlich-Institut haben nicht nur nach unserer Einschätzung wissenschaftlich nicht haltbare Risikoeinschätzungen veröffentlicht, unbegründete Angst gestreut und diese mit Aufforderungen zur „Pandemie-Impfung“ verknüpft. Sie waren die Referenz-Instanzen für alle politischen Entscheidungen in dieser Sache und haben

versagt. (Quelle: Corona Die Wahrheit S. 276.)

Wer sie nicht tragen will, auf seiner Hand oder Stirn, der kann nicht mehr kaufen oder verkaufen! Wer sie aber trägt, bekennt sich damit zur Anbetung SATANS – ihm droht gemäß Apk 14, 9-10 die ewige Höllenstrafe! Die Rede ist von der Zahl des Tieres (Apk 13,16-18), der Zahl 666. Versteckt lauert sie hinter dem sogenannten EAN-Code, dessen Streifen längst fast sämtliche Konsumartikel schmücken. Mit wachsender Dreistigkeit bringt man sie nun auch offen ins Spiel: hier weiter.

Die sogenannten Menschenrechte sind der komplette Gegenentwurf zu Gottes Zehn Geboten. Hervorgegangen aus den geheimen Versammlungen der Logen – der Synagoge Satans’! – konnten sie ihren diabolischen Charakter noch nie verleugnen – hier weiter.

Dr. Liberman: „Die Medizin der Zukunft ist Lichttherapie. […] Lichttherapie wirkt schneller als herkömmliche Medikamente. Sie hat weniger bzw. keine Neben-wirkungen…[…]Licht spielt eine größere Rolle als Vererbung, Umwelt und Ernährung.“ Wie du deinen chronischen Lichtmangel in weniger als 30 Minuten ausgleichst und deinen Körper & Geist revitalisierst, kannst Du hier lesen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg begannen die Westalliierten eine in der Weltgeschichte beispiellose Umerziehung des deutschen Volkes. Mit einem Zulassungssystem hatten sie ein wirksames Mittel in der Hand, eine gigantische Gehirnwäsche zu steuern. Die Umerziehung der Deutschen nach 1945 war eines der prägendsten Ereignisse der Nachkriegszeit. Schrenck-Notzing zeigt minutiös auf, wie die Idee der »Re-education« Deutschlands in den USA politisch zustande kam und wer an ihr maßgeblich beteiligt war – hier weiter.

Der CIA-geprägte Kampfbegriff „Verschwörungstheorie“ hat Hochkonjunktur, wird inflationär benutzt, und zwar in allen Medien-Formaten. Wer aufmerksam in der Corona-Berichterstattung den Mainstream-Medien mit ihren Sensationsmeldungen folgte, hörte sehr oft den Begriff: „Verschwörungstheorie“. Täglich mindestens 5 bis10 mal auf sämtlichen Medien-Formaten die meinten Nachrichten verbreiten zu müssen. Jeder, der offiziellen Behauptungen des Mainstreams und der Politik hinterfragte, wurde zum Verschwörungstheoretiker erklärt. Was er tatsächlich gesagt hat, wurde nicht dargelegt – hier weiter.

Eine erstaunliche Erkenntnis, die unser Weltbild verändern wird: Es gibt ein kollektives Bewusstsein – und wir alle können es beeinflussen – hier weiter.

Wie die Intention einer kleinen Gruppe unser Leben heilen und die Welt verändern kann, zeigt uns Lynne Mc Taggert im Bestseller: „Die Kraft der Acht„.

Milliarden Menschen suchen verzweifelt nach einer Antwort. Einer Antwort auf die Übel in unserer Welt, die Konflikte, die Vorurteile und die vielen Ungerechtigkeiten. David Icke enthüllt sie – in diesem spannungsgeladenen Buch auf der Suche nach der Wahrheit – hier weiter.

Kennen Sie das Gefühl, von jemandem angestarrt zu werden? Wir Menschen besitzen eine Reihe bislang unerklärlicher Wahrnehmungen und Fähigkeiten, die uns und anderen sogar das Leben retten können. Sie gehören zu unserer biologischen Ausstattung – hier weiter.

‼️An diese Powerstation kann eine Vielzahl von Geräten angeschlossen werden, welche überall und stundenlang mit Strom versorgt werden. Sie hat eine enorme Akkukapazität von 1260 Wh. Ein 100-Watt-Gerät kann damit etwas länger als 12 Stunden betrieben werden. Somit hervorragend als Vorsorge für einen Blackout geeignet – hier mehr dazu »»».

Wer verstanden werden will, muss auch zuhören können. Ein offenes Ohr, Verständnis und wertfreie Aufmerksamkeit wünschen sich viele. Doch ist man auch in der Lage, selbst gut zuzuhören? Dieses Buch ist eine verständliche, alltagstaugliche Anleitung, um die Fähigkeiten des einfühlsamen Zuhörens zu erlernen – hier weiter.

Wie können wir unseren Kindern eine glücklichere Kindheit und leichteres Lernen ermöglichen, und sicherstellen, dass sie zu verantwortungsvollen und mündigen Mitgliedern der Gesellschaft heranwachsen? Wie erreichen wir, dass unsere Ökonomie zum Wohle der Menschen tätig ist – und nicht umgekehrt? Dass die Politik wieder zugunsten der Mehrheit entscheidet, anstatt die Umverteilung von unten nach oben voranzutreiben? Experten verschiedener Fachgebiete beantworten genau diese Fragen, die uns alle brennend beschäftigen – hier weiter.