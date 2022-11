Verzeihen können bedeutet Loslassen und ist eine Befreiung für Seele und Körper und macht Platz für Neues. Die Fähigkeit, verzeihen zu können ermöglicht es, dass die Wunden heilen können. Es geht darum, endlich loszulassen und uns somit von dem, was uns angetan wurde, zu befreien. Das bringt Erleichterung für die Seele und auch für den Körper, der ebenfalls unter dem Dauerschmerz leidet.

…

Sei bereit zu verzeihen und zu vergeben. Es ist notwendig, wenn wir uns auf der Seelenebene weiterentwickeln möchten. Der erste Schritt liegt im Erkennen und Annehmen. Du wirst eine andere Sichtweise bekommen, und dein Gefühl wird sich verändern. Es wird der Zeitpunkt kommen, an dem du erkennst, warum das alles geschehen ist. Wenn du offen bist, wirst du auch andere Sichtweisen zulassen und den Grund dahinter erkennen. Dir wird klar werden, warum du jetzt da bist, wo du bist.

…

Wer verzeihen kann, übernimmt Eigenverantwortung für seine positive Lebensgestaltung. Wer verzeihen kann, lässt nicht zu, dass äußere Einflüsse, andere Menschen oder bestimmte Ereignisse das eigene Leben beeinflussen können. Wer verzeihen kann zeigt Stärke.

…

Vergebung und Verzeihen bedeutet bereit zu sein, sich für Neues öffnen zu können. Wichtig dabei ist, dass das Verzeihen nicht nur über den Verstand stattfindet, sondern auch Vergebung in der Seele, tief und ehrlich aus seinem Innersten, denn erst dann bringt es uns den sogenannten Seelenfrieden und erfüllt uns mit Freude; und die Liebe kann in uns wachsen.

…

„Der Schwache kann nie vergeben. Jemandem vergeben können ist die Eigenschaft starker Menschen“ (Mahatma Gandhi)

…

Verzeihen: Verzeihen können ist die Eigenschaft starker Menschen



Quelle: Allure von LIL – Aus dem Buch: „Auf dem Weg aus der Dunkelheit ins Licht“ – hier zum Buch>>>.

…

