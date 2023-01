Anfang Juni 1945 wurden in den westböhmischen Städten Saaz und Postelberg in nur drei Tagen etwa 800 Deutsche ermordet. Damit gehören diese Massenerschießungen zu den schlimmsten Verbrechen bei der Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie zählen gleichzeitig auch zu den am besten dokumentierten dieser Verbrechen, denn schon im Jahre 1947 hat die noch nicht völlig kommunistisch beherrschte Tschechoslowakei eine Serie von Vernehmungen durchführen lassen, um diese Verbrechen aufzuklären.

…

Außerdem wurden die Toten exhumiert und eingeäschert, was ebenfalls genau dokumentiert wurde. Die damaligen Ermittlungen haben zwar keinen Täter hinter Gitter gebracht, jedoch ist das Geschehen genau nachvollziehbar. Man kennt die Schuldigen mit Namen und kann sogar ansatzweise die „Befehlsketten“ bis hinauf in die verantwortlichen Ministerien in Prag nachvollziehen.

Drei Millionen Sudetendeutsche werden am Ende des Zweiten Weltkrieges aus ihrer Heimat vertrieben. Hass und Rachegefühle der Tschechen gegenüber den Deutschen entladen sich – egal, ob sie mit den Nazis kooperiert hatten oder nicht. 20.000 bis 30.000 Menschen werden bestialisch ermordet. Manche Historiker sprechen sogar von über 200.000. Tschechen erschossen damals, in den Tagen nach der Kapitulation, gezielt deutsche Zivilisten auf offener Straße, nachdem sie sie wie Vieh zusammengetrieben hatten. Jiri Chmelicek hat die Gräueltaten im Mai 1945 vor seiner Prager Haustür mit der Filmkamera festgehalten – hier weiter.

Ein Beitrag von Konrad Badenheuer.

…

Das Verdienst, diese Verbrechen erstmals akribisch dokumentiert zu haben, gebührt einigen der vertriebenen Saazern und Postelbergern selbst. Im Jahre 1995 haben sie zum 50. Jahrestag der Ereignisse als „Sonderausgabe des Heimatbriefs Saazerland“ eine von Erich Hentschel zusammengestellte Dokumentation vorgelegt, die zu den exaktesten gehört, die bis heute über ein Vertreibungsverbrechen vorgelegt worden sind. Freilich konnten die tschechischen Quellen zu diesem Zeitpunkt erst ansatzweise ausgewertet werden.

…

Diese Lücke wurde nun geschlossen von dem umfangreichen, komplett zweisprachigen Werk des Historikers Andreas Kalckhoff „Was geschah in Saaz und Postelberg im Juni 1945?„. Das Buch lässt auf 530 großformatigen Seiten nun so gut wie keine Frage mehr offen: Nicht nur zum damaligen Geschehen, sondern auch zum späteren Umgang auf allen Seiten mit den Ereignissen – von den Überlebenden, die an den schockierenden Erfahrungen für den Rest ihres Lebens zu tragen hatten und haben, über die heutigen, tschechischen Bewohner von Saaz und Postelberg bis hin zu den Regierungen in Prag und Bonn respektive Berlin. Das Buch ist lesenswert und verdienstvoll, auch wenn der Erkenntnisgewinn gegenüber der Dokumentation von 1995 gemessen am enormen Aufwand dann doch überschaubar ist. Schon damals waren die Haupttäter namentlich bekannt; nun werden viele Randfiguren zusätzlich benannt und die Grade der jeweiligen Mitverantwortung sind noch klarer.

…

Zwei kritische Anmerkungen seien erlaubt. Das Eine ist der Hinweis auf eine Lücke.

…

Die Massaker in den Tagen ab dem 2. Juni 1945 haben nämlich – höchstwahrscheinlich – den Anlass gegeben zu einem Tagebucheintrag Ernst Jüngers, der am 11. Juni notiert hat: „Am Abend meldete der [britische] Rundfunk, daß die Austreibung der deutschen Bevölkerung aus dem Sudetenland im vollen Gange ist. Darunter sind ohne Zweifel Millionen Unschuldige, denen eines Tages ein Kläger erwachsen wird. Es gehörte bereits zu den Mißgriffen des Versailler Diktats, sie unter Fremdherrschaft zu stellen; jetzt sollen sie dafür büßen, daß sich das als unsinnig erwies. Unschuldig zahlen sie auch dafür, daß ein schlechter Anwalt sich ihrer gerechten Sache bemächtigte. Das weiß jeder, der diese Menschen kennt und die Art, in der sie unterdrückt wurden. Man hört auch hier von grauenhaften Ausmordungen. Flüchtlinge erzählen Einzelheiten, die alles unterbieten, was ich in unserer an solchen Schrecken doch überreichen Zeit seit 1917 vernommen habe, und die ich dem Papier nicht anvertraue, ja löschen möchte aus meinem Innersten. Ich nehme an, daß die große Mehrzahl der Tschechen sie mit ohnmächtigem Grauen betrachtet hat. Man weiß ja, eine wie kleine Schicht von Tätern in labilen Lagen zur Veranstaltung bestialischer Schauspiele genügt. Die Nachricht kam durch den Londoner Sender, dessen Empörung über die bei uns zulande begangenen Greuel ich während der letzten Jahre oftmals billigte. Was soll man aber von dem Behagen denken, das offenkundig über der Mitteilung dieser neuen Scheußlichkeiten waltete? Während die Stimme des feisten Frühstückers mir das Herz umdrehte, sah ich das namenlose Elend auf den Grenzstraßen. Ich möchte wohl wissen, was Männer, die ich achte, darüber denken, wie etwa Gide. Einäugige Humanität ist widriger als Barbarei. …“

…

Eine Neuauflage dieses Buches könnte der Frage nachgehen, ob die „grauenhaften Ausmordungen„, denen Jünger hier ein literarisches Denkmal gesetzt hat, konkret die Massaker von Saaz und Postelberg waren. Die entsprechenden Berichte des „Londoner Senders“ – ist die BBC gemeint? – sollten sich finden und auf diese Frage hin untersuchen lassen. Und wer war der „feiste Frühstücker„, dessen Behagen Jünger hier aufs Korn genommen hat?

…

Der andere Hinweis ist, dass die kurze Einschätzung eines Völkerrechtlers das Buch sehr bereichert hätte. Er könnte erklären, warum die dokumentierten Vorgänge mit Sicherheit den Tatbestand eines internationalen Verbrechens und zugleich eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit („crime against mankind“) erfüllen.

…

Diese sind mitsamt den dabei verübten Enteignungen und anderen, sonst der Verjährung unterliegenden Rechtsbrüchen, unverjährbar. Ein Völkerrechtler könnte ferner darlegen, unter welcher – nach Ansicht des Rezensenten erfüllten – weiteren Voraussetzung diese Vorgänge als Völkermord zu qualifizieren sind. Dass dieses Wissen dem Autor fehlt, belegt sein Vorwort. Darin spielt er Wahrheit und Gerechtigkeit gegeneinander aus, indem er bedauert, dass so wörtlich „die in der ‚Landsmannschaft‘ organisierten Sudetendeutschen ihre Klage als Anklage vorgebracht haben. Sie haben sich nicht begnügt, ihr Schicksal zu beklagen, wozu sie alles Recht hatten. Sie wollten … den tschechischen Staat … zur Rechenschaft ziehen.“

…

Da fragt man sich zum Einen, warum hier das Wort „Landsmannschaft“ in Anführungszeichen steht, und zum Anderen, wie viele Jahre nach Ansicht des Autors ins Land gehen müssen, bis auch die dieser Tage geflohenen Ukrainer zwar noch „alles Recht“ haben werden, ihr Schicksal zu beklagen, aber doch bitte davon Abstand nehmen mögen, den russischen Staat „zur Rechenschaft ziehen“ zu wollen. Konkret moniert Kalckhoff das Wort „Völkermord“ in der Argumentation mancher Saazer und merkt an: „Historiker hüben und drüben sehen das mehrheitlich anders.“

…

Das tun sie in der Tat, aber was hier als herbe Belehrung der Opfer daherkommt, ist doch nur das unfreiwillige Eingeständnis einer Informationslücke, die in einer Folgeauflage dieses Buches geschlossen werden sollte.

Die Mörder selbst gaben bei der Untersuchung im Jahr 1947 an, dass die Zahl der Opfer „etwa tausend“ betrug. Es handelt sich jedoch mit Sicherheit um die größte ethnische Säuberung an einem Ort in Europa – hier weiter.

Diese DVD mit Filmmaterial von damals zeigt die Massaker im Nachkriegs-Tschechien. Die Aufnahmen belegen erstmals, was Augenzeugen und Historiker seit Jahrzehnten behaupten und nie mit Bewegtbildern beweisen konnten: Tschechen erschossen damals, in den Tagen nach der Kapitulation, gezielt deutsche Zivilisten auf offener Straße, nachdem sie sie wie Vieh zusammengetrieben hatten – hier weiter.

Gerd Schultze-Rhonhof untersucht in seinem Buch, wie das Geschehen in der Tschechoslowakei von 1918 bis 1939 den Marsch in den Zweiten Weltkrieg ausgelöst hat. Er zeichnet ein differenziertes Bild des Vielvölkerstaats mit seinen sieben Sprachnationen und den 6 Millionen Minderheitenbürgern, die 1938 und 1939 diesen Staat verlassen wollten. Er lässt dabei immer wieder sowohl die damals lebenden Slowaken, Tschechen und Ruthenen als auch die Sudetendeutschen zu Wort kommen, sodass Sie sich Ihr eigenes Urteil bilden können – hier weiter.

Wo liegen die wirklichen Ursachen der Vertreibung der Sudetendeutschen aus Ihrer angestammten Heimat nach 1945? Viele Vertriebene wünschen es sich, aber nur wenigen ist es vergönnt: Enkelkinder zu haben, die genau wissen wollen, wie es in der alten Heimat war und wie es nach dem Krieg zum Verlust des Landes gekommen ist, das bei einem normalen Gang der Geschichte ja auch ihre Heimat wäre. Der Sudetendeutsche Rudolf Jansche hatte dieses große Glück. Drei hellwache Enkel, Philipp, George und Pia, haben ihm stundenlang zugehört und ihm »Löcher in den Bauch gefragt«. Aus diesen Gesprächen der jungen Leute mit ihrem kenntnisreichen und witzigen Großvater ist ein Buch entstanden, das schon viele Vertriebene begeistert und angerührt hat. Jetzt liegt druckfrisch die aktualisierte dritte Auflage vor – hier weiter.

Das Schicksal der Vertriebenen und Flüchtlinge kann nicht als die deutsche Version von „Vom Winde verweht” dargestellt werden. Gemessen an seiner Bedeutung steht dahinter die größte Völkervertreibung der Menschheitsgeschichte. Heinz Nawratil ist es gelungen, den historischen Tatbestand jener apokalyptischen Ereignisse herauszuarbeiten und zu dokumentieren. Er untersucht die Motive der damaligen Täter und die Gründe der Tabuisierung des Themas bis zum heutigen Tag – hier weiter.

Vor dem Hintergrund der in der Bundesrepublik anhaltenden Unrechtsdebatte diskutieren die Beiträge des Sammelbandes die völkerrechtliche Zulässigkeit und die historischen Auswirkungen der Beschlüsse des Potsdamer Abkommens vom 2.8.1945. Darin wurde die Aussiedlung der deutschen Bevölkerung in denjenigen Teilen des untergegangenen Reiches vereinbart, die Nachkriegsdeutschland nach den Bestimmungen des Abkommens nicht mehr angehörten – hier weiter.

Eine wichtige Grundlage zur Aufklärung. Hierfür wurden unzählige Akten durchforstet und auf verständliche Weise für Sie zusammengetragen. »Es ist seit über 100 Jahren gelungen, Deutschland fast unentwegt seine Souveränität vorzuenthalten. Seit über 100 Jahren ist es gelungen, diese Nation Stück für Stück flächenmäßig zu demontieren und in Abhängigkeit von anderen Staaten zu bringen.« Hier weiter.

Christopher Kerr ist Hospizarzt, was heißt, all seine Patienten werden sterben. Tausende von Menschen hat er bereits betreut, die im Angesicht ihres Todes über erstaunliche Erlebnisse von Liebe und Gnade sprechen – hier weiter.

Grüne Hexenkunst ist eine Richtung der Naturmagie für Menschen, die in harmonischem Einklang mit der Erde und ihren vielen Naturwundern leben möchten – und in diesem Buch erfahren Sie, wie das geht. Öffnen Sie sich für alles, was damit zusammenhängt – hier weiter.

Die Coronakrise und der Krieg in der Ukraine mit Lieferengpässen und teils extremen Preissteigerungen bei Grundnahrungsmitteln haben einen Großteil der Bevölkerung kalt erwischt. Die Folge waren Panikkäufe, die eher das Gewissen beruhigen sollten, als Vorrat zu schaffen. Vorratshaltung ist mehr als nur das zu hamstern, was alle kaufen, es ist eine Lebenseinstellung, die früher ganz normal war – hier weiter.

Dieses Paket bietet Lebensmittel für eine Person für 7 Tage. Die Hauptmahlzeiten sind gefriergetrocknet im wiederverschließbaren Standbodenbeutel und unter Schutzatmosphäre verpackt. Oberstes Gebot ist dabei: Die Energie, die wir zu uns nehmen, soll so gut wie möglich schmecken – hier weiter.

Das weltbekannte Produkt NRG-5 ist das deutsche Pendant zum nicht mehr produzierten und lieferbaren BP-5 und wird seit vielen Jahren von Hilfsorganisationen, im Katastrophenschutz, bei Militär und Marine (Seenotration), im Expeditionsbereich und vor allem im Zivilschutz als Notverpflegung beziehungsweise für die Lebensmittelbevorratung verwendet. NRG-5 ist eine Art Müsliriegel, der hauptsächlich aus gebackenem Weizen besteht – hier weiter.

Strom wird, ebenso wie fließend Wasser, als selbstverständlich angesehen. Doch was passiert, wenn Sie für unvorhersehbare Zeit von der Stromversorgung getrennt sind? Mit den tragbaren Notstromaggregaten können Sie überall mit Strom versorgt werden und sich auf eine stundenlange autarke Stromversorgung verlassen – hier weiter. Wer seinen Strom speichern möchte, sollte sich einen ECO-Flow zulegen – hier.

Ein warmer Ort gehört zu den wichtigsten, grundlegenden menschlichen Bedürfnissen. Im Krisenfall ist mit Ausfällen der Energie-, Gas- und Stromversorgung zu rechnen. Sobald der Strom ausfällt, bleiben die Heizungen kalt und die Wohnung dunkel. Eine autarke Licht- und Wärmequelle ist folglich in jedem Haushalt ein Muss! Hier weiter.

Was viele nicht bedenken: Bei einem Blackout bricht die öffentliche Wasserversorgung in der Regel bereits nach wenigen Stunden komplett zusammen. Um beim Eintreten eines Krisenfalls rechtzeitig noch schnell Trinkwasser abfüllen und auch lagern zu können, sollten Sie immer genügend Behältnisse im Haus haben. Im Gegensatz zu festen Kanistern oder Eimern benötigt dieser Wasserbeutel fast keinen Platz zum Lagern – hier weiter.