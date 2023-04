Hauptsache Panik

Pandemien, für deren Entstehung man Sündenböcke gesucht hat, gab es in Europa schon lange — meist sind sie hausgemacht.

…

Wie alles Schlechte werden Pandemien immer von anderen verursacht. Gibt es keine gesellschaftliche Gruppe, die man zum Sündenbock erklären kann, dann muss das Unglück aus dem Ausland angereist sein. Die ungebetenen Gäste sollen bisher meist aus dem Osten gekommen sein. Bevorzugt von Bevölkerungen, die als unzivilisiert gelten, oder von Tieren, die mit Vorurteilen belastet sind.

…

SARS-CoV-2 aus Wuhan passt bestens in dieses Schema. Der vielbeschworene Indexpatient, der als Allererster die Krankheit eingeschleppt hätte, der sogenannte Patient 0, blieb — wie auch in der Vergangenheit — meist eine Fata Morgana.



Die Verschwörungslüge – Die wirkliche Wahrheit über die Verschwörungstheorien zur Corona-Pandemie. Alles eine einzige Verschwörungslüge, von der Politik organisiert, um die Corona-Kritiker unglaubwürdig zu machen. Beelzebub gegen Teufel! Wie die Politik jede Corona-Kritik durch gedungene Verschwörungstheoretiker unwirksam macht, können Sie hier nachlesen.

Bis heute greift man zu militärischen Mitteln, um die Eindringlinge zu bekämpfen. Sobald eine Seuchengefahr ausgerufen wird, schalten Gemeinwesen in den Obrigkeitsmodus. Uniformierte tauchen auf und verfügen Verbote unter Androhung drakonischer Strafen. Bis heute liefern Gesundheitsnotstände oder das, was man dafür hält, eine Begründung für kriegerische Einsätze gegen die Bevölkerung. Corona-Generäle in Tarnanzügen sind der sichtbare Beweis.

…

Eigentlich sind Wohlstandsgesellschaften ziemlich resistent gegen epidemische Infektionskrankheiten. Nur wenn die Bedingungen stimmen, können Bakterien oder Viren Krankheiten auslösen und vielleicht eine Epidemie lostreten. Es gibt zu denken, dass kaum eine der bekannten Seuchen besonders infektiös war. Lepra und Syphilis können nur bei längerem und engem Körperkontakt verbreitet werden. Beulenpest, Milzbrand, Cholera oder Polio sind gar nicht von Mensch zu Mensch übertragbar. Grippeviren waren noch nie für gefährliche Masseninfektionen verantwortlich. Kontaktpersonen sind bei keiner der gefürchteten Seuchen zwingend erkrankt.

…

Die Angst vor Ansteckung war dennoch immer der Haupttreiber jeder bisherigen Pandemie. Angst schürt das Misstrauen zwischen den Menschen. Gesunde und Kranke werden entzweit und zwischen den Gesunden wächst das Misstrauen. Ist der andere überhaupt noch einer von uns oder ein ahnungsloser „asymptomatischer Kranker“? Oder gar einer, der seine Erkrankung verbirgt? Selbst vertraute Mitmenschen trifft die Ausgrenzung. Hilfsbereitschaft und Mitleid weichen Ansteckungsangst und Abwehrhaltung. Ansteckungspanik macht den Nächsten zum Gefährder oder gar zu einer monsterhaften Bedrohung. Damit kann man auch nicht-übertragbare oder wenig ansteckende Infektionen in sozialen Sprengstoff verwandeln.

…

Der Argwohn nahm bei Epidemien vor allem gegenüber den überlebenden ärmeren Bewohnern zu. Mitglieder sozialer Randgruppen wurden zu Feinden. Die Kluft zwischen den Ortsansässigen und den Fremden oder Reisenden wuchs. Der soziale Zusammenhalt wurde brüchiger. Das Gewebe der Gesellschaft teilte sich in mehrere Stränge. Ohne Versammlungsmöglichkeiten, Märkte und Feiern kam das Leben immer wieder zum Erliegen. Schwindender Wohlstand erzeugte Neid und Missgunst. Fast immer fanden Weltuntergangsprediger Gehör und heizten die Stimmung auf.

…

Die Profiteure jeder Seuche

…

Dennoch werden uns Seuchen nicht nur als Schrecken, sondern als Chance für die Überlebenden verkauft. Das galt schon im Mittelalter. Aber erhöhen sich wirklich die Chancen für jeden Überlebenden, wenn die Bevölkerung schrumpft? Wessen Perspektiven verbesserten sich durch Pest, Typhus, Pocken oder Cholera? Alle Seuchen brachten Krankheit und Tod vorrangig für die Ärmeren, aber Wohlstand für bestimmte Interessengruppen. Diese Lobbyisten waren die Profiteure jeder Seuchenangst. Es ist kein Zufall, dass die größte barocke Machtentfaltung von Staat und Kirche zwischen dem Ende des Dreißigjährigen Krieges 1648 und der Französischen Revolution 1789 pandemiearm blieb.

…

Die Ursache einer Epidemie liegt weniger in der menschlichen Biologie, als in den Lebensbedingungen. Wenn Krankheitswellen nicht in der Resistenz der Überlebenden erstickten, waren es Hygienemaßnahmen, die dem Leiden ein Ende setzten. Impfungen und Antibiotika konnten nirgendwo epidemische Notlagen aufheben. Die großstädtischen Brechdurchfälle endeten in Europa in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als überall die Fäkalienbelastung des Trinkwassers beseitigt war. Masken oder Medikamente, soziale Distanzierung oder Quarantäne waren wirkungsloser Aktionismus. Im Falle der gefühlten „Corona“-Epidemie brachte der Verzicht auf PCR-Tests das Ende. Nur die Tests hatten alleine überhöhte Krankheitszahlen simuliert, die es nirgendwo gab.

…

Nicht Krankheitserreger lassen Epidemien zu Tragödien werden. Es sind die sozialen Umstände und die Maßnahmen.

…

Das gilt bis zur aktuellen Pandemie-Inszenierung der Jahre 2020 bis 2022. Selbst die für die weltweite Seuchenillusion zuständige WHO musste nach zwei Jahren eingestehen, von vermeintlich 15 Millionen „Covid-Toten“ wären 9 Millionen den Maßnahmen und 6 Millionen dem Coronavirus zuzuschreiben (1). Die Relation ist allerdings noch weit verheerender, da über 90 Prozent der angeblichen Covid-Opfer lediglich mit einem positiven PCR-Test, jedoch nicht an der Atemwegserkrankung verstorben sind (2). Die reale Opferzahl lag bei bestenfalls 500.000 in zwei Jahren oder 0,6 Prozent. Angesichts von jährlich 80 Millionen Sterbefällen weltweit, alles andere als auffällig.

…

Man hat aus den zahlreichen Seuchenereignissen nichts gelernt oder nichts lernen wollen. Sonst wären ab 2020 weltweit nicht erneut bekannt nutzlose, die Krankheiten befeuernde Maßnahmen verordnet worden: häusliche Internierungen, Einstellung des Soziallebens, Ladenschließungen, Berufsverbote, Masken und Impfungen. Wenige regionale Abweichler bestätigten, wie kontraproduktiv all diese Vorgehensweisen sind. Epidemien lassen sich damit kaum begrenzen. Das hätten wir aber aus der Vergangenheit wissen können und müssen. Schon im 19. Jahrhundert gestand eine Seuchenkommission zur Eindämmung der Cholera in Ostpreußen ein, dass sich „Angst und Besorgnis als vorzügliche Beförderungsmittel der Krankheit erwiesen“ hätten (3).

…

Vor lauter Pandemie-Gerede ist ganz aus dem Blickfeld geraten: Es hat nie globale Seuchen gegeben. Weder die Pest, noch die Cholera oder eine Grippe hat sich jemals als „Welle“ über einen Kontinent verbreitet. Und sie können sich auch gar nicht zu einer Pandemie entwickeln, jedenfalls solange viele Menschen unter gesunden Bedingungen leben und sich keine gesundheitsschädlichen Maßnahmen aufzwingen lassen. Menschen brauchen lediglich saubere Luft, sauberes Wasser und gesunde Nahrungsmittel. Seuchen drohen in Zukunft vielleicht, wenn Menschen durch Injektionen giftiger Substanzen ihre natürlichen Abwehrkräfte einbüßen.

…

Kein Mensch oder Tier kann einen Killerkeim einschleppen. Je virulenter eine Mikrobe ist, desto weniger weit kommt sie. Der Patient 0 ist meist eine Erfindung der Pandemie-Ideologen. Epidemien sind fast immer hausgemacht. Dies zeigt ein neuer Blick auf Pandemie in Europa: „Hauptsache Panik“.

…

Quellen und Anmerkungen:

…

(1) World Health Organization (WHO), Geneva; https://www.who.int/news/item/05-05-2022-14.9-million-excess-deaths-were-associated-with-the-covid-19-pandemic-in-2020-and-2021

…

(2) Mayer PF: Offizielle Zahlen aus England und Wales: Nur 12% aller „Corona-Toten“ starben ausschließlich an Covid-19. https://tkp.at/2022/01/28/offizielle-zahlen-aus-england-und-wales-nur-12-prozent-aller-corona-toten-starben-ausschliesslich-an-covid-19/

…

(3) Burdach KF: Rückblick auf mein Leben. Selbstbiographie. 4. Kapitel; Leopold Voß; Leipzig 1848

Die Wahnwelt der „Coronaexperten“ – hier weiterlesen. Politik zu Corona-Zeiten – Nein, es gibt nichts zu verzeihen – hier weiterlesen.

Wie verheerend waren die Seuchen in Europa wirklich? War die Angst vor Ansteckung so berechtigt? Handelte es sich überhaupt um Pest, Syphilis und Cholera, wie wir sie heute kennen? Warum waren die Herrschenden so wenig betroffen und eigentümlich teilnahmslos? Die sorgfältig recherchierten Antworten erschüttern die Seuchenpanik des Abendlandes – hier weiter.

Die wirkliche Wahrheit über die Verschwörungstheorien zur Corona-Pandemie. Alles eine einzige Verschwörungslüge, von der Politik organisiert, um die Corona-Kritiker unglaubwürdig zu machen. Beelzebub gegen Teufel! Wie die Politik jede Corona-Kritik durch gedungene Verschwörungstheoretiker unwirksam macht, können Sie hier nachlesen.

Man muss einem Menschen die Wahrheit hinhalten, dass er wie in einen offenen Mantel hineinschlüpfen kann, und nicht wie einen nassen Lappen um die Ohren hauen. Wie weit Sie in besagten Mantel der Wahrheit hineinschlüpfen werden, hängt in hohem Maße davon ab, wie sehr Ihre Seele friert. Nur derjenige wird die absolute Wahrheit bewusst erfassen, dessen Seele voller Sehnsucht ist und der im Grunde nichts mehr von dieser Erde wissen will – hier weiter.

Man sagt, unsere Sprache sei der »Spiegel der Seele« und sie reflektiere nicht nur unsere Gedanken, sondern auch unser Herz. Wenn wir mit unserer Sprache also Freiheit, Weisheit und Liebe ausdrücken möchten, dann gilt es, unsere Worte mit Bedacht zu wählen und eine positiv-affirmative Ausdrucksweise zu finden. Verwenden wir hingegen oft negativ besetzte Worte und Formulierungen, dann schaffen wir eine Realität, die uns und alle jene, mit denen wir sprechen, einschränkt – hier weiter.

Wer unwissend ist, ist unsicher. Wer unsicher ist, dem kann man leicht Angst machen. Und Angst macht bekanntlich dumm…Hier zum Video.

Diese Epidemie soll sich dann über die ganze Welt ausbreiten – entweder als Rache der Chinesen oder weil der Virus mutiert ist – und die Menschen generell dezimieren, um circa 50 Prozent!« Britischer Hochgradfreimaurer im Gespräch mit Bill Ryan (Project Camelot), 2010 – Und es existiert ein Plan – hier weiter.

…

Hier zum Video: H1N1 LOBBYISMUS UND PANIKMACHE BEI DER WHO ZUR SCHWEINEGRIPPE.

Wie Sie verheimlichte Studien und das INSIDER-WISSEN der erfolgreichsten Herz-Therapeuten der Welt erfolgreich zur Stärkung Ihres Herzens und Vermeidung von Herzinfarkt nutzen können – erfahren Sie hier.

Ein Blick hinter die Kulissen von manipulierten Medien und gekauften Journalisten. Ein aufklärendes, aufrüttelndes Plädoyer wider dem Abgesang auf die Wahrheit – hier weiter.

Was sich derzeit im Finanzsystem entwickelt, entspricht einem Tsunami – hier weiter.

2016 erschien der Bestseller Beuteland, der in der Zwischenzeit den Status eines unerreichten Standardwerks erlangt hat. Zeit also für Bruno Bandulet, seinen Bestseller fortzuschreiben. Er widerlegt gängige Legenden und Märchen mit Zahlen, Daten und Fakten. So zum Beispiel, dass Deutschland ein reiches Land sei. Während das Pro-Kopf-Vermögen in Deutschland bei umgerechnet 60.600 Dollar liegt, kommen die vermeintlich armen Italiener auf 112.000 Dollar, die Schweizer sogar auf 168.000 Dollar. Über allem liegt der Schleier einer ideologiegeladenen Propaganda, die den Erhalt von Macht und Pfründen absichert, die falsches Bewusstsein schafft und deren Methoden in diesem Buch akribisch aufgedeckt werden – hier weiter.

Als Medizinstudent und Doktorand erfand Robert Malone in den späten 1980er-Jahren als Erster die mRNA-Impfstofftechnologie. Damals konnte er sich nicht ansatzweise vorstellen, dass er einmal eine führende Rolle in einer Bewegung spielen würde, welche die Gefahren von mRNA-Impfstoffen aufdeckt. Milliarden von Menschen wurden sie verabreicht – ohne über die Risiken zu informieren – hier weiter.

Flo Osrainik rechnet ab mit den Mitläufern, den Opportunisten, den Verbrechern. Ein Plädoyer für den aufrechten Gang. Eine Lanze für den Widerstand – hier weiter.

Angesichts der Energiekrise, die Europa und insbesondere Deutschland für alle Menschen spürbar im Jahr 2022 ereilte und die kommenden Jahre prägen wird, stellt sich die Frage nach den Hintergründen. Dient der Ukraine-Krieg (seit 2022) nur als Vorwand für eine Entwicklung, die seit Jahrzehnten geplant war? Hier weiter.

Raus aus der Falle – die Befreiung des menschlichen Geistes! Worin besteht die Falle, wie funktioniert sie und wie können wir ihren Illusionen entkommen? Hier weiter.

Viele Menschen leiden heute unter energetischen Defiziten sowie möglichen Fehlleitungen der Lebensenergie – und es werden ständig mehr. Horst Krohne weist den Weg zu neuer Vitalität und Freude am Leben, indem er aufzeigt, wie die Erkenntnisse der Geistheilung auf den aus dem Gleichgewicht geratenen Körper angewendet werden können – hier weiter.

Dieser handliche Führer präsentiert 100 einheimische europäische Pflanzen, die jeder kennen sollte, der in der Natur überleben will – hier weiter.

Beta-Carotin kann im menschlichen Körper je nach Bedarf in Vitamin A umgewandelt werden und wird deshalb als Provitamin A bezeichnet. Damit kann Beta-Carotin zur Vitamin-A-Versorgung beitragen – hier weiter.

Bei einem Stromausfall funktioniert das Licht in Ihrem Haus nicht mehr. Das ist gerade nachts im Dunkeln problematisch, da Sie Licht als Orientierungshilfe benötigen. Nicht jeder hat ständig eine Taschenlampe auf dem Nachttisch liegen. Das ist mit der Velamp Night Guard auch nicht nötig – hier weiter.

Ein Schutz vor Handy-Ortung kann für den Schutz Ihrer Privatsphäre von großer Bedeutung sein. Sollten Sie ein handelsübliches Handy verwenden, ist es recht einfach festzustellen, wo sich dieses Handy gerade befindet. Damit ist aber auch eine genaue Lokalisierung Ihres aktuellen Standorts möglich. Wie können Sie die Lokalisierung Ihres Standorts verhindern? Die Antwort hier.

Der neue Kalte Krieg, von dem seit 2014 immer wieder die Rede ist, kam nicht von ungefähr. Er hat eine Entstehungsgeschichte und die liegt in den Ereignissen in der Ukraine im Jahre 2014 begründet – hier weiter.

Dieses Buch enthält Aussagen von Wladimir Putin, die Sie im Westen in den Medien nicht finden werden, seine Warnungen, seine Vorschläge zum Erhalt des Welt-Frieden und zum Krieg im Donbass – hier weiter.

Wenn Sie “Corona – die Wahrheit” gelesen haben, wird es nicht leicht für Sie sein, so weiterzuschlafen wie bisher – Hier weiter.

Wer dieses Werk gelesen hat, wird kein Loblied auf die “Menschenrechte” mehr anzustimmen vermögen und die selbst von gläubigen Christen so unreflektiert benutzte freimaurerische Vokabel “Menschenrechtsverletzung” konsequent aus seinem Wortschatz verbannen! Hier weiter.

Dieses altbekannte Hausmittel sollte in keinem Haushalt fehlen und wird insbesondere im Alpenraum schon seit vielen Generationen hergestellt und angewandt. Die Salbe ist im Handel selten zu finden. Als Salbe verarbeitet hilft das Harz der Fichte gegen viele Beschwerden wie Wunden, Muskelschmerzen und Gelenkentzündungen, Rheuma, Gicht u. als Zugsalbe. Zutaten: 50%Fichtenharz, Ringelblume, Lavendelöl, Olivenöl, Mandelöl, Bienenwachs, Vitamin E – hier zum Angebot.

Unsere Lavendel-Salbe ist mehr als nur ein Anti-Stress-Mittel – sie bietet eine Vielzahl von Vorteilen für deine Haut und dein Wohlbefinden. Ob bei Hautirritationen, unreiner oder gereizter Haut, Akne, Juckreiz, Psoriasis, Abszessen, Insektenstichen – besonders bei Mückenstichen – oder Sonnenbrand, unsere Lavendel-Salbe kann helfen, deine Haut zu beruhigen und zu pflegen. Hier zum Angebot.