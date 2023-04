Die Geschichte des Badens reicht mehrere tausend Jahre zurück und ist eng mit der menschlichen Gesundheit und Hygiene verbunden.

…

Es gibt Aufzeichnungen, die belegen, dass viele frühere Kulturen, darunter auch die alten Germanen, Griechen und Römer, das Baden als eine wichtige Praxis ansahen und es in ihren Alltag integrierten.

…

Die Germanen haben eine lange und faszinierende Geschichte, und ihre Bräuche und Traditionen sind bis heute von Interesse.

…

Eine der interessanten Gewohnheiten der Germanen war ihre Art zu baden – und anders als die römischen Bäder, die wir oft in Filmen und Büchern sehen, bestanden die Bäder der Germanen aus einfachen, basischen Wasserquellen und, wenn überhaupt, auch aus verschiedenen Mixturen.

…

In diesem Text erfährst Du mehr darüber, warum basische Bäder bei den Germanen so beliebt waren und welche Vorteile sie boten.

HeilPower Basenbad mit Fichtennadel und Lavendel

Baden wie die Germanen: Warum basische Bäder eine beliebte Tradition waren?

Die Germanen waren bekannt für ihre ungewöhnlichen und faszinierenden Bräuche und Traditionen. Eine dieser Traditionen war ihre Art zu baden, die sich stark von den römischen Bädern unterschied.

…

Während die Römer in luxuriösen, mit Mosaiken und Skulpturen verzierten Bädern badeten, verwendeten die Germanen einfache, basische Mixturen für ihre Bäder und badeten ausschließlich in Wasser, das aus basischen Wasserquellen stammte.

…

Aber warum waren basische Bäder bei den Germanen so beliebt? Es wird angenommen, dass sie aufgrund ihrer heilenden Eigenschaften sehr geschätzt wurden. Die basischen Mixturen, die bei den Bädern verwendet wurden, enthielten oft Salz oder Soda und hatten einen pH-Wert von midestens über 7.

…

Diese Mixturen halfen, überschüssige Säuren aus dem Körper zu entfernen und den pH-Wert des Körpers auszugleichen. Darüber hinaus wurde angenommen, dass sie die Haut reinigten und sogar bei der Heilung von Krankheiten halfen.

…

Allerdings wurde das Baden bei den Germanen durch die Kirche, insbesondere den Vatikan, verboten. Die Kirche sah das Baden als sündhaft an und war der Meinung, dass es die Menschen von Gott abbringen würde. Dies führte dazu, dass viele der alten Bäder der Germanen zerstört oder vergessen wurden.

…

Ein berühmtes Gemälde, das die heilenden Eigenschaften des Badens zeigt, ist “Der Jungbrunnen” von Lucas Cranach dem Älteren. Das Gemälde zeigt einen Badeweiher, in dem kranke und gebrechliche Menschen links in das Wasser steigen und rechts geheilt und verjüngt wieder herauskommen.

…

Die Menschen auf der rechten Seite des Bildes sehen viel jünger und gesünder aus, und man kann sogar sehen, wie sie sich in der Liebe vergnügen. Das Bild symbolisiert die heilende Wirkung des Badens und die Hoffnung auf Verjüngung und Gesundheit.

…

Es gibt auch verschiedene Arten von Badesalzen und Badezusätzen, die oft mit ätherischen Ölen und anderen natürlichen Inhaltsstoffen angereichert sind. Diese können dazu beitragen, die Haut zu pflegen, die Muskeln zu entspannen und die Stimmung zu verbessern.

…

Es ist seit der Zeit der Germanen bekannt, dass basisches Wasser bei vielen Menschen eine heilende Wirkung hat. Der pH-Wert des Wassers spielt dabei eine entscheidende Rolle. Ein basisches Milieu kann dazu beitragen, den Körper zu entgiften, den Säure-Basen-Haushalt auszugleichen und die Haut zu pflegen.

…

Es ist daher empfehlenswert, beim Baden auf einen ausgewogenen pH-Wert des Wassers zu achten und gegebenenfalls Zusätze wie basische Badezusätze oder Natron zu verwenden oder gegebenenfalls auf andere basische Badezusätze zurückzugreifen, um die heilende Wirkung des Wassers zu unterstützen.

…

Insgesamt waren basische Bäder bei den Germanen eine wichtige Tradition, die aufgrund ihrer heilenden Eigenschaften sehr geschätzt wurde. Obwohl das Baden später von der Kirche verboten wurde, bleibt die Erinnerung an diese Tradition bis heute erhalten.

…

Das Gemälde “Der Jungbrunnen” ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie das Baden als heilendes Ritual angesehen wurde und wie wichtig es für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen war.

…

Unser “HeilPower Basenbad” bietet hierbei eine perfekte Kombination aus natürlichen Inhaltsstoffen, um den Säure-Basen-Haushalt im Körper auszugleichen und die Haut zu pflegen. Mache Dein Basenbad zu einem wohltuenden und regenerativen Erlebnis.

…

Die perfekte Kombination aus Totes-Meer-Salz, Natron, gemahlenen Tannen-, Fichten- und Kiefernadeln, gemahlenen Lavendelblüten, Mandelöl und reinem ätherischen Fichtenöl bietet Dir eine einzigartige und wirksame Möglichkeit, den Körper zu reinigen und zu revitalisieren.

…

Die Inhaltsstoffe unseres Basenbads wurden sorgfältig ausgewählt, um eine optimale Mischung aus entgiftenden, nährenden und entspannenden Eigenschaften zu erzielen.

…

Das Totes-Meer-Salz und das Natron helfen, überschüssige Säuren aus dem Körper zu entfernen und den pH-Wert auszugleichen, während die gemahlenen Tannen-, Fichten- und Kiefernadeln sowie die Lavendelblüten Deine Haut sanft peelen und beruhigen. Das Mandelöl und das ätherische Fichtenöl spenden der Haut Feuchtigkeit und pflegen sie auf natürliche Weise.

…

WICHTIG: Unser “HeilPower Basenbad” ist nicht nur effektiv, sondern auch einfach zu verwenden. Füge einfach eine Tasse des Basenbads zum Badewasser, welches nicht heißer als 37 Grad sein sollte, hinzu und lasse Dich mindestens 45 Minuten in eine Welt der Entspannung und Erholung entführen.

…

Manche Menschen liegen gerne länger in der Badewanne, was man aber vorher unbedingt mit seinem Arzt absprechen sollte!

…

Unser Tipp: Genieße mit dem “Heilpower-Basenbad” den frischen Duft der Natur und spüre, wie sich Dein Körper und Geist entspannen und erfrischen. Deine Haut wird es Dir danken! Dazu die CD-Heilfrequenzen – Um uns selbst zu heilen oder zu reinigen, können wir beim Baden 528 Hz Musik hören. 528 Hz ist die Liebesfrequenz und besitzt außergewöhnliche Heilkräfte. Hier zur 528 Hertz-Musik.

…

Quelle: Heilpower.com.

Basisches Baden ist ein altes Wissen, aber es erlebt in letzter Zeit eine Renaissance. Warum? Erfahre alles über die erstaunlichen Vorteile von basischem Baden und wie es dein Leben verändern kann – hier zum Artikel.

