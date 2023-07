„Zwischen Welten“ von Juli Zeh und Simon Urban – Die Gesellschaft dreht durch

»Es geht nicht um Einzelfälle. Es geht um Symptome einer Psychose, die um sich greift. Manchmal denke ich, die Gesellschaft dreht durch.«

…

Der Roman „Zwischen Welten“ von Juli Zeh und Simon Urban blickt auf den verheerenden Verlust der Debattenkultur.

…

Klima, Gender, Rassismus, Ukrainekrieg: Die Nation ist bis in die persönlichsten Beziehungen hinein gespalten.

…

Ein hochaktueller Roman über die zerstörerische Kraft eines enthemmten Diskurses hält ihr den Spiegel vor — und vermag es, die Gräben zu überwinden. Juli Zeh und Simon Urban bringen die Kritik gegenüber der Cancel Culture, die unabhängige Medien seit Langem kritisieren, nun in den Mainstream.

»Zwischen Welten« von Juli Zeh und Simon Urban ist ein hochaktueller Gesellschaftsroman über die zerstörerische Kraft eines enthemmten Diskurses. Er erzählt vom Schlagabtausch zweier Menschen, die erkennen müssen, dass sie im Begriff stehen, etwas Entscheidendes zu verlieren: die Freiheit, selbst zu bestimmen, wer sie sind – hier weiter.

Die Gesellschaft dreht durch

Der Anfang ist eine WhatsApp-Nachricht. Das Ende eine Fehlermeldung. Dazwischen liegt die Geschichte von Stefan und Theresa, die sie selbst in ihrem digitalen Austausch erzählen. Einst hätte man das Buch als Briefroman bezeichnet. Heute schreiben die Protagonisten per E-Mail und WhatsApp.

…

Nach zwanzig Jahren Funkstille treffen sich die Studienfreunde zufällig in Hamburg wieder. Es endet in einem Fiasko. Er ist Top-Journalist in der Großstadt, sie leitet einen kleinen Bauernhof in Brandenburg. Stefan setzt sich als Redakteur einer wichtigen Zeitung für seine Ideale ein, Theresa droht mit ihrem Bio-Milchhof das finanzielle Aus. Aufgrund ihrer gemeinsamen Erinnerungen an ihre besten Jahre beschließen sie, es noch einmal zu versuchen und sich gegenseitig aus ihren Welten zu erzählen. Immer wieder geraten sie über Klimapolitik, Gendersprache und Rassismus aneinander.

…

Juli Zeh hat viele Bestseller geschrieben, darunter die Gesellschaftsromane „Unterleuten“ und „Über Menschen“. Diesen Roman schrieb sie zusammen mit dem Schriftsteller, Werbetexter und Journalisten Simon Urban. Der temperamentvolle Austausch der beiden Hauptfiguren spiegelt wider, was die Autoren bei ihren Gesprächen selbst festgestellt haben. Sie sind besorgt über den Zustand der Debattenkultur in Deutschland und fragen sich, ob man überhaupt noch von einer solchen sprechen kann. Die Gesellschaft ist gespalten, und die verschiedenen Lager sind oft nicht mehr bereit, miteinander zu reden. Theresa und Stefan übernehmen das stellvertretend.

…

Die Idee ist genial. In einer Zeit, in der Menschen dazu neigen, Medien zu konsumieren, die ihre eigene Haltung bestätigen, gelingt es den Autoren des Romans, zwei Weltanschauungen in einem Werk zu vereinen und die Chance zu erhöhen, dass Leser — egal welcher Weltanschauung — eine neue Sichtweise erhalten.

…

Es geht um weiße Künstlerinnen, die mit Dreadlocks auftreten und harte Kritik ernten, eine Biologin, die einen Vortrag über „Zweigeschlechtlichkeit“ halten will und durch Aktivisten daran gehindert wird, und einen offenen Brief gegen Waffenlieferungen an die Ukraine.

…

Mit ihrem geschickt in die Cancel Culture geworfenen Roman wollen Urban und Zeh zeigen, wie unterschiedlich man über solche Dinge denken kann und auf welche Weise es zu so aggressiven Auseinandersetzungen kommt, während wohl nicht nur die Sehnsucht der Romanfiguren nach Verständigung groß ist.

…

Der Schreibstil ist rasant und scharf. Immer wieder schlägt das Herz schneller, wenn Stefan und Theresa sich näherkommen, aus Angst, dass die nächste Trigger-Bombe hochgeht. Ein Muss für jeden, der an sich selbst den Anspruch stellt, nicht nur theoretisch Demokratie und Meinungsfreiheit hochzuhalten, sondern sie selbst im Alltag zu leben. In seiner letzten Mail an Theresa schreibt Stefan:

…

„Im Gras der Uferböschung streiten zwei Möwen. Sie umtanzen einander mit lautem Geschrei, sie hacken sich, flattern auf und landen, die Schnäbel kreischend geöffnet zum nächsten Angriff. Ich sehe, worum sie kämpfen. Es ist nur ein zusammengeknülltes Stück Papier.“

ist ein hochaktueller Gesellschaftsroman über die zerstörerische Kraft eines enthemmten Diskurses. Er erzählt vom Schlagabtausch zweier Menschen, die erkennen müssen, dass sie im Begriff stehen, etwas Entscheidendes zu verlieren: die Freiheit, selbst zu bestimmen, wer sie sind – hier weiter.

Ob beim Corona-Virus, beim Genderthema, beim Klimawandel oder bei so etwas Banalem wie dem Älterwerden: Wir müssen die Natur bekämpfen und nicht nur das: Wir müssen sie besiegen. Wilfried Nelles unternimmt in diesem Buch einen psychologischen Streifzug durch die aktuellen Themen unserer Zeit und beschreibt die lebensfeindliche Haltung, die sich darin ausdrückt – hier weiter.

Von nun an sind Sie nicht mehr auf eine Steckdose angewiesen! Dank der Kurbel-Dynamo-Powerstation können Sie Ihr Smartphone, Ihren Laptop und viele andere mobile Geräte ganz flexibel und bequem von unterwegs aus aufladen – hier weiter.

Flo Osrainik ist unser Kompass und Navigator der Umkehr. Mit »Lügen, Lügen, Lügen« bläst er alle medial-politischen Nebelkerzen mit einem Mal aus und lüftet den Schleier aus Täuschung und Manipulation, der das Einzige verdeckt, das uns jetzt noch zu retten vermag: die Wahrheit – hier weiter.

Gesunde Zähne, Gesundes Zahnfleisch ohne giftiges, nervenschädigendes Fluorid! Für die Zahnpasten und – pulver werden unterschiedliche Inhaltstoffe natürlichen Ursprungs verwendet, wie: ultrafeine Mineralerde, Tonerde, superfeines Bentonit, grüne ultrafeine, französische Heilerde, Meersalz, Natron, Schlemmkreide, Steinsalz, Xylitol, Aktivkohle, Kokosöl, Moringa, Kurkuma, Salbei, Minze, Zimt, Nelken und reine ätherische Öle. Für die Mundspülung: Wasser (Osmose), Trägeröle, Salz, Xylitol und reine ätherische Öle. Hier zum Angebot.

Dieses Buch weist den verbrecherischen Charakter der Corona-Maßnahmen anhand offizieller Verlautbarungen und Publikationen des Robert-Koch-Instituts (RKI), des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) und des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) nach – hier weiter.

Bauchschmerzen, Sodbrennen, Blähungen, Schlafstörungen oder auch Erschöpfungszustände sind nicht etwa normale Reaktionen auf unseren fordernden Alltag, sondern bereits erste Warnmeldungen unseres Körpers, dass wir aus dem Gleichgewicht geraten sind. Schulmedizinisches Wissen – vereint mit praktischen Ansätzen der alternativen Medizin – unterstützt Sie dabei – hier weiter.

Vitaminum

…

Neue Wege zur eigenen Gesundheit

…

Erkenntnisse jenseits schulmedizinischer Fakultäten

…

Der letzte Grund des Widerstandes gegen eine Neuerung in der Medizin ist immer der,

dass hunderttausende von Menschen davon leben, dass etwas unheilbar ist…!

…

> Hier zum Vitaminum-Shop >>>

Wie Sie einem Schlaganfall präventiv sicher vorbeugen oder aber Folgen des Hirnschlags minimieren und sich vor Behinderung, gar TOD schützen können >>> hier weiter >>>.

Der beste Weg zur Vermeidung von Herzinfarkt ist, indem Sie eines der folgenden Symptome erkennen und sofort behandeln: Kurzatmigkeit, Kältebeschwerden, Brustdruck, Schwäche, Schwitzen und Schwindel, Ermüden. Also seien Sie vorsichtig und wenn Sie eines dieser Symptome bemerken… >>> Hier weiter >>>

Erfahren Sie, auf welche perfide Art erfolgreiche Therapien unterdrückt werden… hier weiter >>>

🧿Erste Erfahrungen mit homöopathisch behandelten Corona-Kranken.

GRIPPE GLOBULI präsentiert die große Vielzahl der in Frage kommenden homöopathischen Grippe-Mittel in praxisnaher Greifbarkeit – hier weiter.

🧿Durchbruch in der Krebstherapie

Immer wieder berichten die Medien über den angeblichen Durchbruch in der Krebstherapie. Trotz dieser vermeintlichen Erfolge, die man nach mehreren Jahr-zehnten fragwürdiger Berichterstattung nicht wirklich mehr ernst nehmen kann, erkrankt mittlerweile jeder 2te und verstirbt jeder 4te Mensch in Deutschland an Krebs. Die Devise kann nur lauten, sich selbst und seine Liebsten zu schützen – hier wird gezeigt wie…

🧿Wie Du Ängste, Sorgen, Wut und Trauer innerhalb von Minuten auflöst, erfährst Du hier

🧿Das ist nicht die letzte globale Krise, mit der wir konfrontiert sind! Es ist der Beginn des Pandemie-Zeitalters – hier weiter.

🧿Hildegards Maitrunk – Der Maitrunk ist die Frühjahrskur nach Hildegard von Bingen, um Gesundheit und Wohlbefinden zu stärken. Die Basis für den Maitrunk bilden nur beste Rohstoffe – Hier weiterlesen.

🧿Kürzlich zensierte Videos – findest Du hier.

🧿Wie Sie verheimlichte Studien und das INSIDER-WISSEN der erfolgreichsten Herz-Therapeuten der Welt erfolgreich zur Stärkung Ihres Herzens und Vermeidung von Herzinfarkt nutzen können – erfahren Sie hier.

🧿Auch im Bereich der persönlichen Sicherheit bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Hilfen an. Wenn Sie sich vor Gewalt oder Überfällen schützen möchten, sind Sie bei uns genau richtig. Hier mehr dazu.

Spätestens seit September 2021 löschten die Sozialen Netzwerke um Facebook & Co. jede Meinung zu Corona, die nicht auf offizieller Regierungslinie war. Es scheint klar, warum: Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll es einen Geheim-Gipfel zwischen der Bundesregierung und den Social-Media-Bossen gegeben haben. Seitdem wurden Beiträge von besorgten Bürgern, aber auch von seriösen Wissenschaftlern reihenweise als “Fake News” eingestuft und einfach gelöscht. Was im Klartext nichts anderes bedeutete, als dass die deutsche Regierung bestimmt hat, was ihr in den Sozialen Medien als genehm erschien und was sie aus ihrer Sicht für falsch erachtete. Wieder zerbricht eine „Verschwörungstheorie“ der Mainstream-Medien. Man darf gespannt sein, wie die Fakten-Checker reagieren? Weitere Fakten zur Plandemie gibt es hier.

Zeolith ist ein natürliches Mineral vulkanischen Ursprungs. Unser Naturzeolith enthält mehr als 86 Prozent Klinoptilolith in höchster Qualität, 100 Prozent natürlich – hier weiter.

Dieses altbekannte Hausmittel sollte in keinem Haushalt fehlen und wird insbesondere im Alpenraum schon seit vielen Generationen hergestellt und angewandt. Die Salbe ist im Handel selten zu finden. Als Salbe verarbeitet hilft das Harz der Fichte gegen viele Beschwerden wie Wunden, Muskelschmerzen und Gelenkentzündungen, Rheuma, Gicht u. als Zugsalbe. Zutaten: 50%Fichtenharz, Ringelblume, Lavendelöl, Olivenöl, Mandelöl, Bienenwachs, Vitamin E – hier zum Angebot.

Dieses Gel mit 97,5 Prozent reinem Bio-Aloe-vera-Saft, Hyaluronsäure und 1200 mg/l Aloverose wirkt erfrischend, kühlend und pflegend – ohne zu beschweren. Die überdurchschnittlich hohe Aloverose-Konzentration befähigt dieses Aloe-vera-Gel dazu, Ihre Haut nachhaltig zu pflegen. Verfeinert mit angenehmem Jasmin-Duft, der Ihre Sinne belebt – hier weiter.

Dieses Erste-Hilfe-OP-Instrumenten-Set enthält ein komplettes OP-Instrumenten-Set aus Edelstahl und wiegt gerade einmal 300 g. Das komplette OP-Instrumenten-Set ist in einem Nylonetui untergebracht, das mit einem praktischen Gurt schnell an Gürtel oder Rucksack befestigt werden kann – hier weiter.